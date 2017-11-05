25 فكرة مميزة لإنشاء حديقة صغيرة في منزلك

وجود حديقة صغيرة في منزلك تعمل على تحويل النظرة المملة لمدخل المنزل إلى مظهر مليء بالحيوية والألوان، وبغض النظر عن مساحة المكان الفارغ لديك أو نوع النباتات التي ترغب في استخدامها فإن هذه اللمسة الطبيعية دائمًا ما تجلب أجواء البيئة الصافية إلى أي زاوية أو ركن.

في هذا المحتوى التجميعي سنقدم لك مجموعة من الأفكار المميزة لتصميم حديقة صغيرة في منزلك لتزيين أي مدخل خارجي أو داخلي.