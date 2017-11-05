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25 فكرة مميزة لإنشاء حديقة صغيرة في منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
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وجود حديقة صغيرة في منزلك تعمل على تحويل النظرة المملة لمدخل المنزل إلى مظهر مليء بالحيوية والألوان، وبغض النظر عن مساحة المكان الفارغ لديك أو نوع النباتات التي ترغب في استخدامها فإن هذه اللمسة الطبيعية دائمًا ما تجلب أجواء البيئة الصافية إلى أي زاوية أو ركن.

في هذا المحتوى التجميعي سنقدم لك مجموعة من الأفكار المميزة لتصميم حديقة صغيرة في منزلك لتزيين أي مدخل خارجي أو داخلي.

1- حديقة في الردهة:

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

هناك الكثير من المنازل التي يتواجد فيها ممر يصل بين باب المدخل والمنزل نفسه، وكثيرًا ما يظن الكثيرون أنه من الصعب تزيين هذه المساحة، لذلك نقترح عليك تصميم حديقة صغيرة في هذه المساحة كما في النموذج أعلاه، فببساطة يمكنك وضع عدد قليل من الأحجار الصغيرة الحصى وكذلك عدد من الكرات الحجرية الكبيرة مختلفة الأحجام للحصول على مثل هذه النتيجة المذهلة.

2- ا​لجمع بين عدد من العناصر:

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

أي زاوية أو مساحة فارغة يمكنك استغلالها وإضفاء البهجة إليها من خلال تصميم حديقة صغيرة، في هذا التصميم الرائع نلاحظ أنه على الرغم من صغر المساحة، إلا أن استخدام مجموعة من الخامات الطبيعية مثل الطين والحجر وعدد من النباتات المتنوعة الملونة أضاف أجواء وديكور رائع لهذا المكان ليصبح كأنه حديقة متكاملة.

3- الاستغلال الأمثل للفراغات:

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

الأشكال العضوية من النباتات والشجيرات الصغيرة هي الخيار الأول للزينة الخاصة بحديقة منزلك ولاستغلال المساحات الفارغة فيها، فقم باختيار النباتات والأزهار بما يتناسب مع ذوقك الخاص لإضفاء طابع جمالي يرضيك.

4- ​الأحجار هي الخيار الآمن:

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا كنت قلقًا بشأن عدم الحصول على التصميم المناسب وتفضل اختيار أشياء أكثر أمنًا وأقرب إلى الطابع التقليدي، يمكنك تقليد هذا التصميم واختيار الأحجار وبعض الشجيرات الخضراء، وبهذه الطريقة عليك الاطمئنان إلى عدم الفشل في اختيار الديكور المثالي للحديقة.

5- ​لا يوجد شيء مفقود!

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

الحديقة الموجودة أمامنا في هذه الصورة ربما تكون نسخة طبق الأصل من حديقة تم تنفيذها على مساحة كبيرة، ففي بضع سنتيمترات فقط تم تصميم مساحة للزراعة كما تم استخدام الحجارة خلالها وكذلك الحصى، وعلى الجدران تم وضع بعض ألواح خشب الخزيران، وعند التدقيق ستلاحظ أنه تم صنع نافورة صغيرة لتعزيز أجواء الحدائق العامة.

6- حديقة في الزاوية:

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا كان يوجد في منزلك أحد الزوايا الفارغة ولا تعرف كيفية الاستفادة من هذه المساحة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم وتنفيذ حديقة صغيرة مُغطاة بالحصى الملون باللون الأبيض وإضافة بعض النباتات الخضراء وكذلك يمكنك وضع عدد من الألواح الخشبية لتحديد مسار السير الآمن.

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7- الحس الفني في تصميم الحديقة:

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

كما ذكرنا أن تصميم الحدائق باستخدام الأحجار الصغيرة والنباتات لا يخيب أبدًا، وإذا قمت بإضافة بعض المزهريات الفخارية مثل الموجودة في هذا النموذج ستضيف لمسة جمالية مميزة تجعل الجميع يشعرون بذوقك الرفيع ومدى اهتمامك بالتفاصيل.

8- ​التزيين باستخدام المزهريات الفخارية:

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

التزيين باستخدام المزهريات الفخارية:

إذا كنت تود تزيين أرضية صلبة دون الاتجاه لتكسيرها وتغطيتها بالطين، يمكنك الاستعانة ببعض المزهريات الفخارية الكبيرة وإضافة بعض النباتات الخضراء لخلق مساحة مميزة مفعمة بأجواء الحياة الطبيعية بمنتهى السهولة.

9- إضافة بعض الأثاث:

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Interior landscaping
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

استكمال عملية تزيين حديقة منزلك أو ممر المدخل الخارجي بإضافة بعض قطع الأثاث يمكن أن تكون وسيلة رائعة للاستفادة بشكل أفضل من المساحات الفارغة وإضفاء لمسة شخصية عليها، وكما نرى في هذا التصميم أن إضافة الأثاث إلى الحديقة عمل على تحويل المكان لمساحة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة.

10- ​حديقة عمودية:

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo GardenPlants & flowers
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

حديقة عمودية:

الحديقة العمودية كما نرى هي الحل الأمثل لأولئك الذين يريدون إضافة بعض النباتات في الخارج لكنهم ليس لديهم المساحة الكافية على الأرض، وقد عملت هذه الحديقة البسيطة على تحويل المظهر الممل للمدخل لجو مليء بالبهجة والجمال.

11- ​المعنى الحقيقي للصفاء والاسترخاء:

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

باتباع النمط البسيط واتباع طريقة الحدائق اليابانية زن يمكنك الحصول على حديقة مصغرة في غاية الأناقة والرقي، فقط من خلال استخدام الحجارة وبعض النباتات ووصلة مياه، سوف تحصل على أجواء مثالية للشعور بالسلام والانسجام.

12- حديقة بسيطة:

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

الحدائق المُصممة على الطابع البسيط المنيمال يفضل أن يتم تنفيذها في المساحات الصغيرة، فيمكنك تصميمها بطريقة محيطية لمنع إهدار المساحة، كما أن اختيار نباتات بسيطة يعمل على تعزيز طابعي النظام والانسجام.

13- ​صغيرة وملونة:

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

بجانب الباب الرئيسي للمنزل أو بجوار أحد النوافذ، يمكنك زراعة أحد الزوايا بالأزهار الملونة والنباتات الخضراء لإضفاء مزيد من أجواء البهجة الطبيعية للمكان.

14- ​مساحة أكثر تطورًا:

Espacio Bambú, Espacios que Inspiran Espacios que Inspiran حديقة خيزران
Espacios que Inspiran

Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran

في هذا التصميم تم استخدام الطابع المودرن الأنيق لتبدو الحديقة كجزء لا يتجزأ من المنزل، كما تم إضافة بعض الكراسي الخشبية لخلق مساحة مريحة وممتعة.

15- المياه والأحجار:

ROOF GARDEN MARTÍNEZ, Arqca Arqca حديقة
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

مزيج متنوع من العناصر الطبيعية دائمًا هو الخيار الأمثل لتجعل حديقتك تتنفس السلام والهدوء، فالجمع بين الحجر والماء في هذا التصميم يتناسبان بدرجة كبيرة للحصول على أجواء الصفاء والهدوء المرجوة.

16- تسليط الضوء على الطريق ومزيد من التفاصيل:

玄関前 アプローチ, 作庭処 植徳 作庭処 植徳 حديقة
作庭処　植徳

作庭処　植徳
作庭処　植徳
作庭処　植徳

يمكن بكل بساطة تسخير الموارد الطبيعية لتسليط الضوء على التفاصيل الهامة بالنسبة إليك، فكما ترون تم زراعة خط مستقيم من الحشائش الخضراء القصيرة لتدل الزائرين إلى باب المنزل وكذلك لتضفي لمسة جمالية مميزة على المكان.

17-زراعة حوض في أحد الزوايا:

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

بدلًا من استخدام الجدار العمودي لتثبيت حديقة مُعلقة، يمكنك بناء سور قصير وزراعة الحوض بأنواع النباتات التي تفضلها، وهذه الفكرة ذات تصميم أنيق ومنخفضة التكلفة أيضًا.

18- ​سور مودرن أمام الحديقة:

CASA CR-180, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

يمكنك إضافة لمسة حديثة على واجهة الحديقة والمنزل ككل من خلال تصميم سور مودرن خشبي يعمل على تعزيز الخصوصية وتسهيل تصميم الحديقة لتبدو بهذه الأناقة.

19- أعواد الخيزران:

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة خيزران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

كما رأينا في بعض الأمثلة السابقة الخيزران يُعد عنصر طبيعي مميز لتعزيز الطابع المنيمال البسيط، ومزجه في هذا التصميم مع الأحجار الصغيرة باللون الأبيض أضاف لمسة طبيعية مميزة على هذه المساحة.

20- ​حديقة متعددة الألوان:

Plaza Maria , Arquitectos I + A Arquitectos I + A حديقة
Arquitectos I + A

Arquitectos I + A
Arquitectos I + A
Arquitectos I + A

اختلاف ألوان وأنواع النباتات سيجعل حديقتك الخاصة مكان فريد ومميز تستمتع خلاله بأجواء الغابات الطبيعية، ويمكنك تسليط الضوء على هذه المساحة في المساء من خلال إضافة وحدات إضاءة خفية سيجعل تشعر بأجواء رومانسية راقية.

21- ​إضافة لون مميز للحديقة:

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

هناك طريقة أخرى لإضفاء روح البهجة والتميز إلى حديقة منزلك وهي إضافة أحد الألوان المختلفة والجريئة، فكما نرى في تصميم هذه الحديقة تم إضافة بعض الأزهار باللون الأرجواني لإعطاء لمسة جريئة وحيوية تملأ المكان.

22- ​حامل مزهريات معدني:

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

أواني الأزهار الفخارية أو البلاستيكية الصغيرة يمكن أن يتم تثبيتها بالكثير من الطرق سواء على الأرضية أو بطريقة مُعلقة، فيمكنك تثبيت حامل معدني لوضع وتعليق هذه الأُصص لإضفاء مزيد من أجواء السحر على المكان.

23-حديقة مودرن بأجواء ساحرة:

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حديقة
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يمكنك استخدام عدد من العناصر الطبيعية مثل قطع الرخام وبعض الأحجار وتصميم حديقة معلقة تحتوي على بعض أفرع الإضاءة للحصول على حديقة مودرن بأجواء راقية.

24- لا تنسى الإضاءة:

Eclairage terrasse, Architecture Nature & Lumière Architecture Nature & Lumière حديقة
Architecture Nature &amp; Lumière

Architecture Nature & Lumière
Architecture Nature &amp; Lumière
Architecture Nature & Lumière

يمكنك الحفاظ على ظهور أناقة الحديقة في ساعات الليل مثل ساعات النهار وأكثر أناقة من خلال استخدام بعض مصابيح الليد لتسليط الضوء بعض النباتات الجميلة.

25- أحواض زراعة ملونة:

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design حديقة
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

يمكننا التفكير بطريقة أكثر جرأة لتصميم حوض زراعة للنباتات مصنوع من الرخام اللامع الملون لإضافة مزيد من أجواء الحداثة على المدخل الخارجي للمنزل.

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