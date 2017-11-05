25 فكرة مميزة لإنشاء حديقة صغيرة في منزلك

وجود حديقة صغيرة في منزلك تعمل على تحويل النظرة المملة لمدخل المنزل إلى مظهر مليء بالحيوية والألوان، وبغض النظر عن مساحة المكان الفارغ لديك أو نوع النباتات التي ترغب في استخدامها فإن هذه اللمسة الطبيعية دائمًا ما تجلب أجواء البيئة الصافية إلى أي زاوية أو ركن.
في هذا المحتوى التجميعي سنقدم لك مجموعة من الأفكار المميزة لتصميم حديقة صغيرة في منزلك لتزيين أي مدخل خارجي أو داخلي.
هناك الكثير من المنازل التي يتواجد فيها ممر يصل بين باب المدخل والمنزل نفسه، وكثيرًا ما يظن الكثيرون أنه من الصعب تزيين هذه المساحة، لذلك نقترح عليك تصميم حديقة صغيرة في هذه المساحة كما في النموذج أعلاه، فببساطة يمكنك وضع عدد قليل من الأحجار الصغيرة
الحصى وكذلك عدد من الكرات الحجرية الكبيرة مختلفة الأحجام للحصول على مثل هذه النتيجة المذهلة.
أي زاوية أو مساحة فارغة يمكنك استغلالها وإضفاء البهجة إليها من خلال تصميم حديقة صغيرة، في هذا التصميم الرائع نلاحظ أنه على الرغم من صغر المساحة، إلا أن استخدام مجموعة من الخامات الطبيعية مثل الطين والحجر وعدد من النباتات المتنوعة الملونة أضاف أجواء وديكور رائع لهذا المكان ليصبح كأنه حديقة متكاملة.
الأشكال العضوية من النباتات والشجيرات الصغيرة هي الخيار الأول للزينة الخاصة بحديقة منزلك ولاستغلال المساحات الفارغة فيها، فقم باختيار النباتات والأزهار بما يتناسب مع ذوقك الخاص لإضفاء طابع جمالي يرضيك.
إذا كنت قلقًا بشأن عدم الحصول على التصميم المناسب وتفضل اختيار أشياء أكثر أمنًا وأقرب إلى الطابع التقليدي، يمكنك تقليد هذا التصميم واختيار الأحجار وبعض الشجيرات الخضراء، وبهذه الطريقة عليك الاطمئنان إلى عدم الفشل في اختيار الديكور المثالي للحديقة.
الحديقة الموجودة أمامنا في هذه الصورة ربما تكون نسخة طبق الأصل من حديقة تم تنفيذها على مساحة كبيرة، ففي بضع سنتيمترات فقط تم تصميم مساحة للزراعة كما تم استخدام الحجارة خلالها وكذلك الحصى، وعلى الجدران تم وضع بعض ألواح خشب الخزيران، وعند التدقيق ستلاحظ أنه تم صنع نافورة صغيرة لتعزيز أجواء الحدائق العامة.
إذا كان يوجد في منزلك أحد الزوايا الفارغة ولا تعرف كيفية الاستفادة من هذه المساحة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم وتنفيذ حديقة صغيرة مُغطاة بالحصى الملون باللون الأبيض وإضافة بعض النباتات الخضراء وكذلك يمكنك وضع عدد من الألواح الخشبية لتحديد مسار السير الآمن.
كما ذكرنا أن تصميم الحدائق باستخدام الأحجار الصغيرة والنباتات لا يخيب أبدًا، وإذا قمت بإضافة بعض المزهريات الفخارية مثل الموجودة في هذا النموذج ستضيف لمسة جمالية مميزة تجعل الجميع يشعرون بذوقك الرفيع ومدى اهتمامك بالتفاصيل.
التزيين باستخدام المزهريات الفخارية:
إذا كنت تود تزيين أرضية صلبة دون الاتجاه لتكسيرها وتغطيتها بالطين، يمكنك الاستعانة ببعض المزهريات الفخارية الكبيرة وإضافة بعض النباتات الخضراء لخلق مساحة مميزة مفعمة بأجواء الحياة الطبيعية بمنتهى السهولة.
استكمال عملية تزيين حديقة منزلك أو ممر المدخل الخارجي بإضافة بعض قطع الأثاث يمكن أن تكون وسيلة رائعة للاستفادة بشكل أفضل من المساحات الفارغة وإضفاء لمسة شخصية عليها، وكما نرى في هذا التصميم أن إضافة الأثاث إلى الحديقة عمل على تحويل المكان لمساحة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة.
حديقة عمودية:
الحديقة العمودية كما نرى هي الحل الأمثل لأولئك الذين يريدون إضافة بعض النباتات في الخارج لكنهم ليس لديهم المساحة الكافية على الأرض، وقد عملت هذه الحديقة البسيطة على تحويل المظهر الممل للمدخل لجو مليء بالبهجة والجمال.
باتباع النمط البسيط واتباع طريقة الحدائق اليابانية
زن يمكنك الحصول على حديقة مصغرة في غاية الأناقة والرقي، فقط من خلال استخدام الحجارة وبعض النباتات ووصلة مياه، سوف تحصل على أجواء مثالية للشعور بالسلام والانسجام.
الحدائق المُصممة على الطابع البسيط
المنيمال يفضل أن يتم تنفيذها في المساحات الصغيرة، فيمكنك تصميمها بطريقة محيطية لمنع إهدار المساحة، كما أن اختيار نباتات بسيطة يعمل على تعزيز طابعي النظام والانسجام.
بجانب الباب الرئيسي للمنزل أو بجوار أحد النوافذ، يمكنك زراعة أحد الزوايا بالأزهار الملونة والنباتات الخضراء لإضفاء مزيد من أجواء البهجة الطبيعية للمكان.
في هذا التصميم تم استخدام الطابع المودرن الأنيق لتبدو الحديقة كجزء لا يتجزأ من المنزل، كما تم إضافة بعض الكراسي الخشبية لخلق مساحة مريحة وممتعة.
مزيج متنوع من العناصر الطبيعية دائمًا هو الخيار الأمثل لتجعل حديقتك تتنفس السلام والهدوء، فالجمع بين الحجر والماء في هذا التصميم يتناسبان بدرجة كبيرة للحصول على أجواء الصفاء والهدوء المرجوة.
يمكن بكل بساطة تسخير الموارد الطبيعية لتسليط الضوء على التفاصيل الهامة بالنسبة إليك، فكما ترون تم زراعة خط مستقيم من الحشائش الخضراء القصيرة لتدل الزائرين إلى باب المنزل وكذلك لتضفي لمسة جمالية مميزة على المكان.
بدلًا من استخدام الجدار العمودي لتثبيت حديقة مُعلقة، يمكنك بناء سور قصير وزراعة الحوض بأنواع النباتات التي تفضلها، وهذه الفكرة ذات تصميم أنيق ومنخفضة التكلفة أيضًا.
يمكنك إضافة لمسة حديثة على واجهة الحديقة والمنزل ككل من خلال تصميم سور مودرن خشبي يعمل على تعزيز الخصوصية وتسهيل تصميم الحديقة لتبدو بهذه الأناقة.
كما رأينا في بعض الأمثلة السابقة الخيزران يُعد عنصر طبيعي مميز لتعزيز الطابع المنيمال البسيط، ومزجه في هذا التصميم مع الأحجار الصغيرة باللون الأبيض أضاف لمسة طبيعية مميزة على هذه المساحة.
اختلاف ألوان وأنواع النباتات سيجعل حديقتك الخاصة مكان فريد ومميز تستمتع خلاله بأجواء الغابات الطبيعية، ويمكنك تسليط الضوء على هذه المساحة في المساء من خلال إضافة وحدات إضاءة خفية سيجعل تشعر بأجواء رومانسية راقية.
هناك طريقة أخرى لإضفاء روح البهجة والتميز إلى حديقة منزلك وهي إضافة أحد الألوان المختلفة والجريئة، فكما نرى في تصميم هذه الحديقة تم إضافة بعض الأزهار باللون الأرجواني لإعطاء لمسة جريئة وحيوية تملأ المكان.
أواني الأزهار الفخارية أو البلاستيكية الصغيرة يمكن أن يتم تثبيتها بالكثير من الطرق سواء على الأرضية أو بطريقة مُعلقة، فيمكنك تثبيت حامل معدني لوضع وتعليق هذه الأُصص لإضفاء مزيد من أجواء السحر على المكان.
يمكنك استخدام عدد من العناصر الطبيعية مثل قطع الرخام وبعض الأحجار وتصميم حديقة معلقة تحتوي على بعض أفرع الإضاءة للحصول على حديقة مودرن بأجواء راقية.
يمكنك الحفاظ على ظهور أناقة الحديقة في ساعات الليل مثل ساعات النهار وأكثر أناقة من خلال استخدام بعض مصابيح الليد لتسليط الضوء بعض النباتات الجميلة.
يمكننا التفكير بطريقة أكثر جرأة لتصميم حوض زراعة للنباتات مصنوع من الرخام اللامع الملون لإضافة مزيد من أجواء الحداثة على المدخل الخارجي للمنزل.
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