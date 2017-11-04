11 أرضية جميلة للشرفات والباحات

قد تعتقد أن الديكور، الأثاث الذي تختاره لالفناء الخاص بك أو سطح السفينة هو أكثر ما يهم في الصورة… ولكن هناك شيء آخر مهم عندما يتعلق الأمر تبين بالضبط الصورة نريد أن نوصل: الأرض!
لدينا العديد من الخيارات عند اختيار الكلمة الحق لدينا الفناء أو شرفة، وhomify من خلال هذا الكتاب من أفكار، ونحن نريد أن تظهر لك 11 الأمثلة التي سوف تجعل إعادة النظر عما إذا كان لديك الكلمة الحق في الداخل و والتي يمكن أن تتغير.
قبل تغيير أرضية الفناء الخاص بك أو سطح السفينة يجب أن تكون على بينة من مجموعة متنوعة من المواد الموجودة وما هي تلك التي تناسب نمط من منزلك و / أو الأذواق الشخصية، في حين أن ميزانيتك.
لديك الخشب، الحجر الطبيعي، الحجر الاصطناعي، بلاط السيراميك… حسنا، أفضل بدء القراءة ونرى لنفسك الفرق بينهما.
أول شيء عليك القيام به هو قياس مساحة لتغطية والحصول على فكرة عن الميزانية التي تريد إنفاقها. وهذا ليس كل المواد بنفس السعر، كما تعلمون…
وعادة ما يظهر سعر التربة باليورو لكل متر مربع، لذلك التحقق من مشروع القانون بسيط. تعرف على أرخص و / أو أغلى المواد في منطقتك لصق لواحدة أو أخرى.
بلاط السيراميك ليست مادة مكلفة للغاية، وأيضا مريحة جدا وظيفية عند استخدامه، وخاصة إذا اخترنا مع الانتهاء المضادة للانزلاق.
تذكر عدم اختيار لون خفيف جدا، ناهيك عن الأبيض، لمنطقة في الهواء الطلق، كما يعكس الضوء كثيرا ويصبح غير مريح للعرض. هذا الرمادي هو عظيم.
ألواح الحجر الطبيعي يمكن أن تكون البديل الأكثر ترحيبًا وجميلة يمكنك وضعها في الفناء الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تجد لهم في مختلف الأحجام والأشكال وحتى الألوان، حتى تتمكن من اختيار واحد تريد وحتى الجمع بين عدة. هو مادة، منطقيا، يزن كثيرا (بين 54kg و 60kg لكل متر مربع)؛ لذلك سوف تحتاج إلى شخص لمساعدتك على نقله، وبطبيعة الحال، لوضعه.
ذلك النوع من الأرضيات الذي يمكنك جمعه مع سابقتها، حيث وضع ألواح من الحجر الطبيعي ولكن في هذه الحالة تستخدم مع الفاصل من العشب الطبيعي. يمكنك صنع مسار جميل مثل هذا، وحتى تغطية الأرضية كلها تماما بهذه الطريقة.
بلاط الطين هو بديل رائع حقًا لمساحة خارجية على النمط الريفي، وبالإضافة إلى ذلك سوف تجد بعض النماذج الأكبر والأصغر حجمًا، وفقا لتفضيلاتك: من 24 سم × 12 سم × 1.5 سم من سمك ووزن 0.80. كيلوجرام. مع 32 قطعة تغطي 1 متر مربع. أو تلك من 30 سنتيمتر × 30 سنتيمتر × 1.5 سنتيمتر من سمك أن يزن 2.5 كيلوجرام و 11 قطعة يغطي 1 متر مربع. والفصل بين واحد وآخر هو حوالي 2 سم ونصف
والفرق الرئيسي بين الحجارة والحصى هو أن الأخير هو أصغر من الأول ولكن أكثر اتساقا من الرمل. بل هو وسيلة سهلة جدًا وآمنة لإعطاء حياة جديدة للتربة الخاصة بك، وأنه بالكاد يتطلب أي صيانة. وإذا وجدت أنه غير مريح على المشي على ذلك، يمكنك اختيار إضافة بعض الشرائح الخشبية مثل تلك الموجودة في الصورة.
هناك أنواع كثيرة من الحجارة التي يمكنك أن تجدها في أكياس تباع حسب الوزن:
- حجر الرخام في أكياس 20 كيلوجرام من وزن 3.5 أو 0.25. و ما يسمى ¼ الحصى يغطي 1 متر مربع.
-حجر البحر، يباع بأحجام متنوعة في أكياس تبدأ من 20 كيلوجرام اعتمادا على حجم الحجر، حيث هناك وزن 0.50 و0.75 كيلوجرام.
- يتم بيع أحجار الأنهار في أكياس 60 كيلوجرام، من وزن 3.5 أو 0.50، تغطي مساحة 1.5 متر مربع.
الخشب هو مادة رائعة لكل من الأرضيات الداخلية والخارجية. لا تقلق بشأن وضعها على سطح المنزل أو الفناء، ولكن بما أن الخارجية عارية، فسوف يتحتم اختيار نوعية مقاومة لتحمل الطقس العاصف.
العشب الاصطناعي هو بديل جيد عندما نبحث عن الطبيعة والخضرة ولكن من دون عمل لا فائدة من وجود العشب الطبيعي. بل هو بديل جيد لكل من الحديقة الكاملة أو الجزء الواحد.
وأخيرا، فإننا نغلق هذا الكتاب من الأفكار مع مزيج من مواد مختلفة في نفس المساحة. والحقيقة هي أن لعبة الألوان والقوام هي الأكثر ملاءمة.
للمزيد من الأفكار لاختيار أرضيات الحديقة أو الشرفة، تفضل بقراءة المقال التالي، 4 أنواع من الأرضيات الخارجية : مميزات وعيوب