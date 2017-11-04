11 أرضية جميلة للشرفات والباحات

قد تعتقد أن الديكور، الأثاث الذي تختاره لالفناء الخاص بك أو سطح السفينة هو أكثر ما يهم في الصورة… ولكن هناك شيء آخر مهم عندما يتعلق الأمر تبين بالضبط الصورة نريد أن نوصل: الأرض!

لدينا العديد من الخيارات عند اختيار الكلمة الحق لدينا الفناء أو شرفة، وhomify من خلال هذا الكتاب من أفكار، ونحن نريد أن تظهر لك 11 الأمثلة التي سوف تجعل إعادة النظر عما إذا كان لديك الكلمة الحق في الداخل و والتي يمكن أن تتغير.