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11 أرضية جميلة للشرفات والباحات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
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قد تعتقد أن الديكور، الأثاث الذي تختاره لالفناء الخاص بك أو سطح السفينة هو أكثر ما يهم في الصورة… ولكن هناك شيء آخر مهم عندما يتعلق الأمر تبين بالضبط الصورة نريد أن نوصل: الأرض!

لدينا العديد من الخيارات عند اختيار الكلمة الحق لدينا الفناء أو شرفة، وhomify من خلال هذا الكتاب من أفكار، ونحن نريد أن تظهر لك 11 الأمثلة التي سوف تجعل إعادة النظر عما إذا كان لديك الكلمة الحق في الداخل و والتي يمكن أن تتغير.

1. الأرضية التي تتفق مع الاسلوب

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

قبل تغيير أرضية الفناء الخاص بك أو سطح السفينة يجب أن تكون على بينة من مجموعة متنوعة من المواد الموجودة وما هي تلك التي تناسب نمط من منزلك و / أو الأذواق الشخصية، في حين أن ميزانيتك.

لديك الخشب، الحجر الطبيعي، الحجر الاصطناعي، بلاط السيراميك… حسنا، أفضل بدء القراءة ونرى لنفسك الفرق بينهما.

2. خطوة بخطوة: سعر المتر المربع؟

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

أول شيء عليك القيام به هو قياس مساحة لتغطية والحصول على فكرة عن الميزانية التي تريد إنفاقها. وهذا ليس كل المواد بنفس السعر، كما تعلمون…

وعادة ما يظهر سعر التربة باليورو لكل متر مربع، لذلك التحقق من مشروع القانون بسيط. تعرف على أرخص و / أو أغلى المواد في منطقتك لصق لواحدة أو أخرى.

3. بلاط السيراميك

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

بلاط السيراميك ليست مادة مكلفة للغاية، وأيضا مريحة جدا وظيفية عند استخدامه، وخاصة إذا اخترنا مع الانتهاء المضادة للانزلاق.

تذكر عدم اختيار لون خفيف جدا، ناهيك عن الأبيض، لمنطقة في الهواء الطلق، كما يعكس الضوء كثيرا ويصبح غير مريح للعرض. هذا الرمادي هو عظيم.

5. ألواح الحجر الطبيعي

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ألواح الحجر الطبيعي يمكن أن تكون البديل الأكثر ترحيبًا وجميلة يمكنك وضعها في الفناء الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تجد لهم في مختلف الأحجام والأشكال وحتى الألوان، حتى تتمكن من اختيار واحد تريد وحتى الجمع بين عدة. هو مادة، منطقيا، يزن كثيرا (بين 54kg و 60kg لكل متر مربع)؛ لذلك سوف تحتاج إلى شخص لمساعدتك على نقله، وبطبيعة الحال، لوضعه.

6. الحجر والمروج البديل

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

ذلك النوع من الأرضيات الذي يمكنك جمعه مع سابقتها، حيث وضع ألواح من الحجر الطبيعي ولكن في هذه الحالة تستخدم مع الفاصل من العشب الطبيعي. يمكنك صنع مسار جميل مثل هذا، وحتى تغطية الأرضية كلها تماما بهذه الطريقة.

4. البلاط الطيني

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

بلاط الطين هو بديل رائع حقًا لمساحة خارجية على النمط الريفي،  وبالإضافة إلى ذلك سوف تجد بعض النماذج الأكبر والأصغر حجمًا، وفقا لتفضيلاتك: من 24 سم × 12 سم × 1.5 سم من سمك ووزن 0.80. كيلوجرام. مع 32 قطعة تغطي 1 متر مربع. أو تلك من 30 سنتيمتر × 30 سنتيمتر × 1.5 سنتيمتر من سمك أن يزن 2.5 كيلوجرام و 11 قطعة يغطي 1 متر مربع. والفصل بين واحد وآخر هو حوالي 2 سم ونصف

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7. الحصى

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

والفرق الرئيسي بين الحجارة والحصى هو أن الأخير هو أصغر من الأول ولكن أكثر اتساقا من الرمل. بل هو وسيلة سهلة جدًا وآمنة لإعطاء حياة جديدة للتربة الخاصة بك، وأنه بالكاد يتطلب أي صيانة. وإذا وجدت أنه غير مريح على المشي على ذلك، يمكنك اختيار إضافة بعض الشرائح الخشبية مثل تلك الموجودة في الصورة.

8. أنواع الحجارة

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هناك أنواع كثيرة من الحجارة التي يمكنك أن تجدها في أكياس تباع حسب الوزن:

- حجر الرخام في أكياس 20 كيلوجرام من وزن 3.5  أو 0.25. و ما يسمى ¼ الحصى يغطي 1 متر مربع.

-حجر البحر، يباع بأحجام متنوعة في أكياس تبدأ من 20 كيلوجرام اعتمادا على حجم الحجر، حيث هناك وزن 0.50  و0.75 كيلوجرام.

- يتم بيع أحجار الأنهار في أكياس 60 كيلوجرام، من وزن 3.5 أو 0.50، تغطي مساحة 1.5 متر مربع.

9. الخشب الجميل

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos بلكونة أو شرفة
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

الخشب هو مادة رائعة لكل من الأرضيات الداخلية والخارجية. لا تقلق بشأن وضعها على سطح المنزل أو الفناء، ولكن بما أن الخارجية عارية، فسوف يتحتم اختيار نوعية مقاومة لتحمل الطقس العاصف.

10. العشب الاصطناعي

Césped Artificial Madrid Eurotuf, Cesped Artificial Eurotuft Cesped Artificial Eurotuft GardenAccessories & decoration
Cesped Artificial Eurotuft

Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft

العشب الاصطناعي هو بديل جيد عندما نبحث عن الطبيعة والخضرة ولكن من دون عمل لا فائدة من وجود العشب الطبيعي. بل هو بديل جيد لكل من الحديقة الكاملة أو الجزء الواحد.

11. الجمع بين العشب والخشب والحصى

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

وأخيرا، فإننا نغلق هذا الكتاب من الأفكار مع مزيج من مواد مختلفة في نفس المساحة. والحقيقة هي أن لعبة الألوان والقوام هي الأكثر ملاءمة.

للمزيد من الأفكار لاختيار أرضيات الحديقة أو الشرفة، تفضل بقراءة المقال التالي، 4 أنواع من الأرضيات الخارجية : مميزات وعيوب

أفكار بسيطة ومميزة للجدران الحجرية
أي نوع من الأرضيات ستختار لفنائك أو شرفة منزلك؟

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