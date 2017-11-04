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10 تصميمات مُلهمة لمطابخ على الطريقة الكلاسيكية الحديثة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Green
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الدمج بين الحداثة ومواكبة كل ما هو عصري، وبين الحنين إلى الماضي ولمساته الدافئة التي تستحضر الذكريات، يتحقق فقط من خلال النمط الكلاسيكي الحديث الذي يحتفظ بفخامة وأناقة اللمسات الكلاسيكية ولكن مع تدخل بسيط من الملامح العصرية الحديثة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من المطابخ الأنيقة، التي تم تصميمها وفقًا للنمط الكلاسيكي الحديث، مع لمسات متقنة من خبرائنا. شاهدوهم جميعًا واستمدوا إلهامكم لتصميم المطبخ المثالي الذي يليق بأناقة منازلكم!

1. البساطة تفرض سيطرتها

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البساطة تفرض سيطرتها بوضوح على تصميم هذا المطبخ الذي تخلى عن الخزائن العلوية، في مقابل الحصول على سقف منخفض مع الكثير من الإضاءات الصغيرة التي تدعم اللون الأبيض في منح هذا المطبخ اتساعًا بصريًا مُريحًا.

الطاولة المستديرة في منتصف المطبخ مع الكراسي الذي تذكرنا بلعبة الشطرنج، والثلاجة التي تبدو وأنها قد أتت عبر آلة الزمن، كلها لمسات من الماضي تصنع المزيج الرائع في النمط الكلاسيكي الحديث.

2. تجسيد مثالي للكلاسيكية الحديثة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا النموذج تجسيد مثالي للنمط الكلاسيكي الحديث، حيث التصميم الخشبي لهيكل المطبخ يأخذنا إلى رائحة الطعام الذي كانت تعده لنا جدتنا، بينما نجد اللمسات العصرية بارزة ي الأسطح السوداء اللامعة لأجهزة الطهي التكنولوجية الحديثة، والتي تم دمجها في الهيكل الخشبي. الإضاءات الخفية أسفل الخزانات العليا لمسة عصرية أخرى تزيد من أناقة هذا التصميم.

3. أناقة فاخرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتمتع هذا المطبخ بأناقة فاخرة وسحر لا يقاوم، بدءًا من الأرضية الرخامية اللامعة، وحتى الهيكل الخشبي الأبيض بمقابضه الفضية الأنيقة، والأجهزة السوداء المدمجة بداخله، والتي تصنع تناقضًا لونيًا وبصريًا جذابًا. الستائر المزينة للنافذة، والمدخنة أعلى الموقد، يحملان ملامح الحنين إلى الماضي.

4. التحدث بلغة فاخرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ يتحدث بلغة فاخرة، مع تفاصيل ثمينة ومبهرة، بدءًا من الأسطح اللامعة لهيكل المطبخ، والمزيج الرائعة بين الأبيض والاسود والأحمر، والتغطية بالجلد لمقاعد البار، إلى جانب الفاصل الحجري المضيء بين مستويي المطبخ العلوي والسفلي، واخيرًا الكرات الكريستالية المتدلية من السقف. إلى جانب النافذة صممت جلسة رائعة مع طاولة مستديرة لتناول وجبة افطار شهية مع الكثير من الرفاهية.

5. الأخضر الجيري

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Green
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

كل ما في هذا الطبخ يثشير إلى الماضي واسلوب الفاينتيج الذي يفرض سيطرته على الاتجاهات الحديثة، فيما عدا اللون الأخضر الجيري الذي يتمتع بأناقة عصرية لا تقاوم، وقد سيطر على أثاث المطبخ، مع لمسات الخبراء التي نلحظها في اختيار المصباح المتدلي من السقف، والإضاءات الخفية أسفل الخزانات العليا،والطريقة الفريدة المصممة بها تلك الخزانات.

6. راقي بما يكفي لوضعه في الردهة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

جزيرة المطبخ تبدو وأنها قد بنيت من الجب الأبيض، مع سطح رخامي أسود فاخر، وكراسي خشبية ذات مقاعد مخملية راقية، بينما استبلت الخزائن التقليدية بدولاب مدمج في الجدار مع الكثير من المساحات التخزينية الوظيفية. الثريا الكريستالية امتدلية من السقف تجعل المطبخ يبدو أكثر رقي وفخامة بما يليق بوضعه في منتصف الردهة.

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7.مشرق.. بسيط.. وجذاب

homify
homify

homify
homify
homify

مُشرق.. بسيط.. وجذاب، هكذا يمكننا وصف هذا المطبخ بتصميمه الخشبي الكلاسيكي الراقي، مع بالتة من الألوان المحايدة حيث الأبيض والرمادي الفاتح، وتدخل بسيط من الخشب البني في سطح جزيرة المطبخ، والذي يتلائم مع الأغضاءات الصفراء داخل الخزانات الزجاجية. بينما ننظر إلى هذا التصميم الكلاسيكي نجد الثلاجة بتصميمها الفولاذي عصرية للغاية.

8. الأبيض يسود ويسيطر

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كعادة المطابخ الكلاسكية، الأبيض يسود ويسيطر ليمنحنا الإشراقة والاتساع، وأيضًا الشعور بالراحة وسط مطبخ تم تصميمه على شكل حرف u، مع ترك الكثير من الفضاء لسهولة الانتقال بين أجزائه، فيما تم طلاء جانب واحد بلون رمادي داكن، مع استخدام منضدة سوداء لامعة لصنع تناقض لوني وبصري جذاب.

9. مطبخ عملي مع أفكار مبتكرة

Residential interiors, Dream space Interiors Dream space Interiors مطبخ خشب رقائقي Red
Dream space Interiors

Dream space Interiors
Dream space Interiors
Dream space Interiors

ينطوي هذا المطبخ ذو التصميم العملي على أفكار مبتكرة تسهل عملية الطهي واستخدام تلك المساحة المعيشية من المنزل، حيث الابواب الشفافة لبعض الخزانات لسهولة الوصول إلى ما بداخلها، والعامود المعدني مع طاولة صغيرة لوضع كوب من القهوة أو ربما افطار بسيط، فيما يستخدم السطح المعلق لترتيب الكاسات.

10. الأناقة في أبهى صورها

Hampstead, London - Residential, Peach Studio Peach Studio مطبخ
Peach Studio

Hampstead, London – Residential

Peach Studio
Peach Studio
Peach Studio

ننهي معكم هذا المقال بمطبخ يُجسد الأناقة في أبهى صورها، فقط تأملوا الكراسي المختارة أمام جزيرة المطبخ.. الخزائن الصغيرة على الجانبين والمدخنة الكبيرة تتوسطهما.. الجدار الحجري الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي!! هذا المطبخ لا تشوبه شائبة.

يمكنك الاطلاع على المزيد من التصميمات المُلهمة للمطابخ من خلال هذا المقال، 11 تصميم مثالي لخزائن المطابخ الصغيرة

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