6 أخطاء يجب أن تتجنبها في التصميم الداخلي لمنزلك

ثاني أشهر خطأ يقع فيه الكثير عند التصميم الداخلي للمنزل هو عدم مراعاة تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة بطريقة صحيحة، فقد تقوم بشراء العديد من قطع الأثاث التي تثير أعجابك عند معارض الأثاث وتتفاجئ أن هذة القطع تبدو سيئة جداً في منزلك، والسبب في ذلك ببساطة يرجع لعدم تناسقها مع أبعاد الغرفة ومساحتها. تذكر دائماً أن أساس المنزل الجميل هو الشعور بالراحة لا بقطع الأثاث الفاخرة، فلا فائدة للأثاث الفاخر إذا كنت ستضر لعصر جسدك والمشي على أطراف أصابعك في كل مرة تنوي التنقل في الغرفة. لذلك أدرس أبعاد الغرفة ومساحتها جيداً قبل اختيار الأثاث وكن حريص على وجود مساحة تسمح لك بالتحرك بحرية والتقاط أنفاسك.