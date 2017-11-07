الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أخطاء يجب أن تتجنبها في التصميم الداخلي لمنزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Loading admin actions …

اللمسة الديكورية في التصميم الداخلي لمنزلك من التفاصيل الرائهة التي تضفي على المنزل رونق وشخصية خاصة، كأختيار ألوان الجدران  وخامات السجاجيد وتصميمات الستائر  والقطع الديكورية والأنتيكان وغيرها من التفاصيل التي تعطي لمنزلك نكهة خاصة، لكن سوء أختيار تلك التفاصيل بشكل يتناسب مع منزلك والوقوع في بعض الأخطاء يجعل منزلك يبدو غير مريح. لذلك هناك بعض الأخطاء التي يجب أن تتفادها في  التصميم الداخلي لمنزلك وسوف نقدمها لك هنا من خلال هذا المقال. 

1-تجربة لون الجدران

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

في كثير من الأحيان ترغب في عمل لون طلاء لجدرانك وتتخيله كيف سيبدو مميز ورائع، للتفاجئ في النهاية بنظرة مرعبة لجدران منزلك وأنها أصبحت لا تشبه النظرة التخيلية التي حلمت بها. تعتبر هذة المشكلة من الأخطاء التي يقع بها الكثير عند تصميم المنزل، لذلك ولتفادي هذة المشكلة يجب أولاُ دهان جزء كبير من الجدار في منزلك لتجربته قبل الاستقرار عليه مع مراعاة درجات الأضاءة المختلفة وتطابقها مع لون الجدار. هذة الخطورة بسيطة ولن تكلفك شئ  ولكن ستجنبك الكثير من الجهد والمال واستنزاف طلاء الجدران بلا فائدة.

2- تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco Living roomSofas & armchairs living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

ثاني أشهر خطأ يقع فيه الكثير عند التصميم الداخلي للمنزل هو عدم مراعاة تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة بطريقة صحيحة، فقد تقوم بشراء العديد من قطع الأثاث التي تثير أعجابك عند معارض الأثاث وتتفاجئ أن هذة القطع تبدو سيئة جداً في منزلك، والسبب في ذلك ببساطة يرجع لعدم تناسقها مع أبعاد الغرفة ومساحتها. تذكر دائماً أن أساس المنزل الجميل هو الشعور بالراحة لا بقطع الأثاث الفاخرة، فلا فائدة للأثاث الفاخر إذا كنت ستضر لعصر جسدك والمشي على أطراف أصابعك في كل مرة تنوي التنقل في الغرفة. لذلك أدرس أبعاد الغرفة ومساحتها جيداً قبل اختيار الأثاث وكن حريص على وجود مساحة تسمح لك بالتحرك بحرية والتقاط أنفاسك.

3- التقليد الأعمى لجميع الصيحات

Home Staging einer Musterwohnung in Berlin Neukölln, staged homes staged homes غرفة المعيشة
staged homes

staged homes
staged homes
staged homes

صحيح أن هناك دائماً العديد والعديد من الصيحات الجديدة في عالم الديكور،  والتي تبدو مغرية جداً أيضاً، ولكن لتطبيق كل صيحة جديدة تظهر في عالم الديكور في التصميم الداخلي لمنزلك لن تجعل منزلك يبدو عصرياً وعلى احدث صيحات الموضة بل بالعكس، ستجعل منزلك يغمره الفوضى وينتاب كلاً من يدخل منزلك أنه بداخل سيرك ومنزل فوضوي. لذلك تذكر أن البساطة هي عنوان الأناقة دائماُ، وأن أتباع نمط واحد في ديكور منزلك بدون مبالغة والأنطلاق خلف تطبيق العديد من الأفكار بلا هدف هو أفضل شئ يمكنك أن تقدمه لمنزلك ليبدو مميزاً وراقياً.

4- الأغفال عن الإضاءة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Living roomLighting
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الإضاءة عنصر من العناصر الهامة في المنزل والأساسية، ولا يجب أبداً التعامل معها على أنها شيئاً ثانوياً في التصميم الداخلي للمنزل، فعلى الرغم من كونها من مراحل التشطيب المبكرة جداً في تصميم منزلك لانها تحتاج لوجود كهرباء، ألا أنه لا يمكن التغافل عنها بل يجب وضعها في الحسبان منذ البداية، وتحديد المصابيح والثريات وسبوتات السقف وأماكنها. فعدم الأنتباه للأضاءة في منزلك يجعله باهتاً وغير مريح.

5- شراء الكثيرمن الديكورات

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

بالتأكيد أن وجود اللمسة الديكورية في منزلك من العناصر الجمالية التي تضيف لمنزلك شخصية خاصة، لكن هذا لا يعني أبداً الأنسياق وراء العديد من الديكورات والسماح للفوضى والتكدس أن يغمرا منزلك. فافوضى والتكدس بالتأكيد  لن تضيف لك أي عنصار جمالية في منزلك. لذلك لا تسعى وراء الجدران المليئة والمزدحمة باللوحات، ولا الطاولات الممتلئة بالمزهريات والقطع الأنتيكية. وتذكر أن البساطة دائماً هي الحل للحصول على منزل أنيق وراقي.

6- الفوضى اللونية

Yellow Chevron Cushion rigby & mac Living roomAccessories & decoration
rigby &amp; mac

Yellow Chevron Cushion

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

كما أن هناك فوضى وتكدس لقطع الأثاث والديكور في المنزل والتي تفسد أطلالته، هناك يضاً فوضى وتكدس لوني، والسبب في ذلك يرجع لسوء أختيار الألوان وتناسقها معاً، وأختيار بالتات ألوان غير منسجمه مع بعضها فيحدث أزعاج للعين. لذلك كن حريص على أختيار ألوان متناسقة معاً وأذا كان منزلك مساحاته صغيرة تجنب الألوان الصارخة والداكنة واستعن عوضاً عنها بالألوان الحيادية الفاتحة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: الشتاء يقترب.. تصميمات فاخرة لمدفأة عصرية

سلالم: 15 فكرة رائعة لمنازل ذو مساحة رائعة
شاركنا برايك هل وقعت في تلك الأخطاء من قبل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً