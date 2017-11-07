6 أخطاء يجب أن تتجنبها في التصميم الداخلي لمنزلك

اللمسة الديكورية في التصميم الداخلي لمنزلك من التفاصيل الرائهة التي تضفي على المنزل رونق وشخصية خاصة، كأختيار ألوان الجدران وخامات السجاجيد وتصميمات الستائر والقطع الديكورية والأنتيكان وغيرها من التفاصيل التي تعطي لمنزلك نكهة خاصة، لكن سوء أختيار تلك التفاصيل بشكل يتناسب مع منزلك والوقوع في بعض الأخطاء يجعل منزلك يبدو غير مريح. لذلك هناك بعض الأخطاء التي يجب أن تتفادها في التصميم الداخلي لمنزلك وسوف نقدمها لك هنا من خلال هذا المقال.
في كثير من الأحيان ترغب في عمل لون طلاء لجدرانك وتتخيله كيف سيبدو مميز ورائع، للتفاجئ في النهاية بنظرة مرعبة لجدران منزلك وأنها أصبحت لا تشبه النظرة التخيلية التي حلمت بها. تعتبر هذة المشكلة من الأخطاء التي يقع بها الكثير عند تصميم المنزل، لذلك ولتفادي هذة المشكلة يجب أولاُ دهان جزء كبير من الجدار في منزلك لتجربته قبل الاستقرار عليه مع مراعاة درجات الأضاءة المختلفة وتطابقها مع لون الجدار. هذة الخطورة بسيطة ولن تكلفك شئ ولكن ستجنبك الكثير من الجهد والمال واستنزاف طلاء الجدران بلا فائدة.
ثاني أشهر خطأ يقع فيه الكثير عند التصميم الداخلي للمنزل هو عدم مراعاة تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة بطريقة صحيحة، فقد تقوم بشراء العديد من قطع الأثاث التي تثير أعجابك عند معارض الأثاث وتتفاجئ أن هذة القطع تبدو سيئة جداً في منزلك، والسبب في ذلك ببساطة يرجع لعدم تناسقها مع أبعاد الغرفة ومساحتها. تذكر دائماً أن أساس المنزل الجميل هو الشعور بالراحة لا بقطع الأثاث الفاخرة، فلا فائدة للأثاث الفاخر إذا كنت ستضر لعصر جسدك والمشي على أطراف أصابعك في كل مرة تنوي التنقل في الغرفة. لذلك أدرس أبعاد الغرفة ومساحتها جيداً قبل اختيار الأثاث وكن حريص على وجود مساحة تسمح لك بالتحرك بحرية والتقاط أنفاسك.
صحيح أن هناك دائماً العديد والعديد من الصيحات الجديدة في عالم الديكور، والتي تبدو مغرية جداً أيضاً، ولكن لتطبيق كل صيحة جديدة تظهر في عالم الديكور في التصميم الداخلي لمنزلك لن تجعل منزلك يبدو عصرياً وعلى احدث صيحات الموضة بل بالعكس، ستجعل منزلك يغمره الفوضى وينتاب كلاً من يدخل منزلك أنه بداخل سيرك ومنزل فوضوي. لذلك تذكر أن البساطة هي عنوان الأناقة دائماُ، وأن أتباع نمط واحد في ديكور منزلك بدون مبالغة والأنطلاق خلف تطبيق العديد من الأفكار بلا هدف هو أفضل شئ يمكنك أن تقدمه لمنزلك ليبدو مميزاً وراقياً.
الإضاءة عنصر من العناصر الهامة في المنزل والأساسية، ولا يجب أبداً التعامل معها على أنها شيئاً ثانوياً في التصميم الداخلي للمنزل، فعلى الرغم من كونها من مراحل التشطيب المبكرة جداً في تصميم منزلك لانها تحتاج لوجود كهرباء، ألا أنه لا يمكن التغافل عنها بل يجب وضعها في الحسبان منذ البداية، وتحديد المصابيح والثريات وسبوتات السقف وأماكنها. فعدم الأنتباه للأضاءة في منزلك يجعله باهتاً وغير مريح.
بالتأكيد أن وجود اللمسة الديكورية في منزلك من العناصر الجمالية التي تضيف لمنزلك شخصية خاصة، لكن هذا لا يعني أبداً الأنسياق وراء العديد من الديكورات والسماح للفوضى والتكدس أن يغمرا منزلك. فافوضى والتكدس بالتأكيد لن تضيف لك أي عنصار جمالية في منزلك. لذلك لا تسعى وراء الجدران المليئة والمزدحمة باللوحات، ولا الطاولات الممتلئة بالمزهريات والقطع الأنتيكية. وتذكر أن البساطة دائماً هي الحل للحصول على منزل أنيق وراقي.
كما أن هناك فوضى وتكدس لقطع الأثاث والديكور في المنزل والتي تفسد أطلالته، هناك يضاً فوضى وتكدس لوني، والسبب في ذلك يرجع لسوء أختيار الألوان وتناسقها معاً، وأختيار بالتات ألوان غير منسجمه مع بعضها فيحدث أزعاج للعين. لذلك كن حريص على أختيار ألوان متناسقة معاً وأذا كان منزلك مساحاته صغيرة تجنب الألوان الصارخة والداكنة واستعن عوضاً عنها بالألوان الحيادية الفاتحة.
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