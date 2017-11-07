وجود الطاقة السلبية في منزلك له أثر سئ على كل تفاصيل حياتك، ففي بعض الأحيان نشعر بالضيق وعدم الأرتياح وأن كل شئ يصير عكسنا وغير مريح، ولا نعرف سبب حقيقي لذلك، لكن السبب باختصار هو انتشار الطاقة السلبية في المنزل، بسبب عوامل كثير كالفوضى وعدم تنظيف المنزل. وفي علوم الطاقة وجود الطاقة السلبية تتسبب في سوء الحظ وعدم الراحة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 8حيل تبعد الطاقة السلبية وسوء الحظ عن منزلك.
الزيوت العطرية أيضاً من العناصر التي تبث الطاقة الإيجابية، خاصةً أنهناك بعض الزيوت عند استخدامها في حمامك أو لتعطير المنزل، تساعدك وتشعرك بالتحسن في كلاً من حياتك الصحية و العملية أيضاً، ومن هذة الزيوت زيت اللافندر. وهناك بعض الأعتقادات القديمة أن هناك بعض الزيوت العطرية الطبيعية التي يؤدي استخدامها للحصول على حياة مادية أفضل .
وجود الورود والنباتات في منزلك يساعدانك بسهولة على تنقية الجو داخل المنزل، ومنحه مناخ هادئ وطبيعي وأضفاء لمسة منعشة على ديكوراته. فالزهور والنباتات الطبيعية من اللمسات الديكورية المهمة في منزلك، ففور دخولك لمنزل يحتوي في أركانه وزواياه على النباتات الطبيعية ينتابك شعوراُ بالراحة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن النباتات الخضراء تعتبر من مصادر الطاقة الإيجابية وتخلص من الطاقة السلبية في منزلك وتطرد الحظ السئ.
رائحة المنزل من أهم الأسباب التي تنشر الطاقة في منزلك، لذلك يجب أن تحافظ على رائحة منزلك عطرة دائماً، ولا يوجد شئ أفضل من الشموع العطرة في المنزل، لحلق مناخ مريح وطافة إيجابية. لكن قبل اختيار الرائحة، يجب أختيار لون الشموع أيضاً. نعم ! لا تندهش، فيقال دائماً في علم الطاقة أن الوان الشموع تعببر عن الطاقة التي تقوم بأرسالها. فعلى سبيل المثال في الثقافات القديمة تعتبر الشموع السوداء مصدر للطاقة السلبية ونذير للشؤم، على عكس الشموع البيضاء التي تعتبر رمزاً للسلام والطاقة الإيجابية.
من النباتات التي تعتبر مصدر للحظ والطاقة الإيجابية في منزلك هو نبات الخيزران، ففي بعض الثقافات الأسيوية القديمة يعتقدون أن تمائم الحظ التي من الخيزران أو البوص بطريقة ما، تساعدك على تحقيق أحلامك وزيادة ثروتك ونفوذك، كما أن وجود نبات الخيزران في منزلك يعطيك شعوراً رائعاً بالراحة فور دخولك المنزل.
في علوم الطاقة والفينج شوي وفي الثقافات اليابانية والأسيوية، المياه مصدر خير ورخاء، لذلك تعتبر المياة الجارية في المنزل واحدة من أكثر مصادر الطاقة الإيجابية والتي تشعرك بالراحة في المنزل، لذلك كن حريصاً على وجود نافورة صغيرة في منزلك، فسماع صوت المية الجارية في المنزل يشعرك بالراحة والطاقة الإيجابية فالمياه هي سر الحياة.
الملح قوة سحرية في منزلك، ولديه قدرة خاصة على تخليص منزلك من الطاقات السلبية, فالملح يعتبر من المواد العتيقة التي عرفت دائماً في العديد من الثقافات، بقدرته على طرد الارواح الشريرة و تفتيت الطاقة السلبية والتخلص منها خارج المنزل، فمن الحكم التي كانت تتردد دائماً أن الحرص على رش الملح على مدخل المنزل و عتبته يطردان الحظ السئ خارجه.
استخدام كلاً من الليمون والخل مع الصودا الخبز وعمل خلطة لتنظيف الأرضيات في منزلك، من أكثر الخلطات التي تنظف منزلك وتطهره وليس هذا فقط، زلكن كلاً من الليمون والخل والصودا الخبز يساعدان في تطهير المنزل وخلق مناخ إيجابي وصحي في منزلك.
ةفي الثقافات القديمة يعتبر حرق البخور في المنزل يساعد في طرد الأرواح الشريرة والتخلص من الطاقة السلبية في المنزل، وبجانب ذلك فاستخدام البخور يعطر المنزل ويضيف راحة وطاقة إيجابية في منزلك.
و في نهاية المقال هناك بعض القواعد التي يجب أخذها في الأعتبار لتجعل منزلك يغمره الطاقة الإيجابية وتخلصه من أي طاقة سلبية تعكر صفو طاقته
كالرائحة العطرة، النظافة وجريان المياة ووجود النباتات في المنزل.
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