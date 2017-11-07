8حيل تبعد الطاقة السلبية وسوء الحظ عن منزلك

ةفي الثقافات القديمة يعتبر حرق البخور في المنزل يساعد في طرد الأرواح الشريرة والتخلص من الطاقة السلبية في المنزل، وبجانب ذلك فاستخدام البخور يعطر المنزل ويضيف راحة وطاقة إيجابية في منزلك.

و في نهاية المقال هناك بعض القواعد التي يجب أخذها في الأعتبار لتجعل منزلك يغمره الطاقة الإيجابية وتخلصه من أي طاقة سلبية تعكر صفو طاقته كالرائحة العطرة، النظافة وجريان المياة ووجود النباتات في المنزل .

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