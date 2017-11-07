بالتة ألوان الباستيل بنغماتها الهادئة الرقيقة، تعتبر من الخيارات المفضلة جداً في الأونة الأخيرة في التصميمات الداخلية للمنازل، خاصةً لدى هؤلاء الذين يسعون وراء التصميمات الهادئة والراقية ولا ينجذبون للصيحات الصاخبة. نغمات الباستيل من الألوان التي تضيف تأثيراً جذاباً ومبهراً على التصميمات الداخلية للمنازل، بسبب قدرتها الخاصة على لفت الإنتباه للنفاصيل في منزلك ببساطة ورقة ودون أحداث صخب في منزلك. ألوان الباستيل تعتبر مناسبة جداً لكل غرف منزلك، بداية من غرفة المعيشة إلى السفرة وغرفة النوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنساعدك على أكتشاف 20 طريقة تضيف بها ألوان الباستيل الهادئة لمنزلك لتغمره بالرقة والبساطة.