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20 طريقة تضيف بها ألوان الباستيل الهادئة لمنزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
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بالتة ألوان الباستيل بنغماتها الهادئة الرقيقة، تعتبر من الخيارات المفضلة جداً في الأونة الأخيرة في التصميمات الداخلية للمنازل، خاصةً لدى هؤلاء الذين يسعون وراء التصميمات الهادئة والراقية  ولا ينجذبون للصيحات الصاخبة. نغمات الباستيل من الألوان التي تضيف  تأثيراً جذاباً ومبهراً على التصميمات الداخلية للمنازل، بسبب قدرتها الخاصة على لفت الإنتباه للنفاصيل في منزلك ببساطة ورقة ودون أحداث صخب في منزلك. ألوان الباستيل تعتبر مناسبة جداً لكل غرف منزلك، بداية من غرفة المعيشة إلى السفرة وغرفة النوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنساعدك على أكتشاف 20 طريقة تضيف بها ألوان الباستيل الهادئة لمنزلك لتغمره بالرقة والبساطة.

1- غرفة معيشة رائعة ذو نغمات محايدة في أختيارات الأثاث والديكورات داخل الغرفة، أضاف المصمم لها تفاصيل الباستيل من درجات الأزرق والأصفر في مخدات الأريكة كما نرى.

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

2- مطبخ كامل تم تشطيبه وأختيار أثاثه من نغمات الأزرق، الروز والأخضر من بالتة ألوان الباستيل بطريقة راقية وجذابة.

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

3- غرفة نوم رائعة من درجات الأخضر المينت من بالتة ألوان الباستيل تغمر كل التفاصيل في الغرفة بشكل بسيطة وأنيق.

English Rose Seafoam Divan Bed Little Lucy Willow Nursery/kid's roomBeds & cribs
Little Lucy Willow

English Rose Seafoam Divan Bed

Little Lucy Willow
Little Lucy Willow
Little Lucy Willow

4- في غرفة معيشة مصممة بالكامل من اللون العاجي الهادئ، أختار المصمم اللون الروز من بالتة الباستيل ليخلق لمسة ناعمة ورومانسية على تصميم الغرفة.

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Living roomAccessories & decoration
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

5- نرى هنا في غرفة النوم تلك البساطة والألوان الحيادية هي الرمز السائد في تصميم الغرفة مع أدخال نغمات الأزرق والأصفر من بالتة الباستيل.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6- في ركن من أركان غرفة الملابس، طليت جدرانه باللون الروز الباستيل لخلق إطلالة رومانسية وحالمة.

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

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7- وهنا نرى بالتة الباستيل مرة أخرى لكن هذة المرة كان لها دور في تصميم الحمام، من خلال أختيار ديكوراته وتصميم أرضياته بنغمات الباستيل الأنيقة.

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

8- حتى بعض اللمسات الديكورية تستطيع أن تجعلها تنطق بجمال الباستيل لرقي وجاذبية في تصميم منزلك.

Pastel Nude, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة نوم
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

9- في هذة الغرفة نرى بوضوع تفاصيل الباستيل في اللمسات الديكورية وتفاصيل الأثاث من الطاولة والكرسي ومصابيح الإضاءة.

Duale, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design Dining roomTables
Luca Binaglia Design

Duale

Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design

10 وهنا نرى الوان الباستيل تغمر الأواني وأدوات المطبخ ببساطة شديدة.

Maywood Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

Maywood Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

11- هنا استعان المصمم باللون الروز من الباستيل بدرجاته الفاتحة والداكنة لطلاء هذا الجدار بخطوط طولية.

Coleccion Fleuri Pastel, Disbar Papeles Pintados Disbar Papeles Pintados Walls & flooringWallpaper
Disbar Papeles Pintados

Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados

12- بعض الديكورات اليدوية المصنوعة من فن الأورجامي زينت تلك الغرفة بألوان الباستيل.

Orikomi Plain Pastel Pink Orikomi BedroomLighting
Orikomi

Orikomi Plain Pastel Pink

Orikomi
Orikomi
Orikomi

13- في غرفة طفلك تلعب الوان الباستيل دوراً كبيراً في نشر الجمال والبساطة داخل الغرفة، فالباستيل يناسب غرف الأطفال كثيراً.

Kinderkamervintage foto's voor kinderkamer artikel, Kinderkamervintage Kinderkamervintage غرفة الاطفال
Kinderkamervintage

Kinderkamervintage
Kinderkamervintage
Kinderkamervintage

14- تفاصيل مميزة ورائعة من نغمات الباستيل لعبت دوراً كبيراً في هذا النمط الكلاسيكي للغرفة.

Living Room and Dining Area Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining,dining room,dining table,sofas,cushions,curtains,cream floor
Roselind Wilson Design

Living Room and Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

15- مزهرية وورورد وبعض المخدات الصغيرة من الباستيل، تفاصيل خلقت جمالاً راقياً في تلك الغرفة.

Breakfast with Pastel Mint, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة المعيشة
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

16- جداراً واحداً بألوان الباستيل شكل فارقاً كبيراً في تصميم غرفة المعيشة تلك، بدونه كانت لتبدو مملة بالتأكيد.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

17- استعن بورق الجدران ذو نقوشات بألوان الباستيل لإطلالة مميزة لجدرانك.

Pastel Chevron Pixers غرفة السفرة Multicolored chevron,pastel,pastels,geometry,geometric,wall mural,wallpaper
Pixers

Pastel Chevron

Pixers
Pixers
Pixers

18- غرفة نوم لعبت نغمات الأصفر والمينت جرين في تصكيمع جمالاً واضحاً.

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

19- بعض المفروشات بألوان الباستيل تستطيع أضافة لفتة مميزة في منزلك.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

20- منزل على نمط المنيمال، صمم أثاثه بالكامل من درجات الباستيل الراقية.

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

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