5 تصميمات هادئة وراقية لا تنسى لغرف السفرة

يتسم الطابع الريفي بالبساطة وعدم الخوض في تفاصيل معقدة، ففي هذا التصميم المميز لغرفة سفرة مستقلة تم الاستعانة بطاولة خشبية حولها مجموعة من المقاعد المختلفة في التصميم؛ حيث تم اختيار بعضها بظهر والبعض الآخر منجدة بدون ظهر، وكما نلاحظ اكسسوارات الغرفة ووحدات الإضاءة بسيطة لا تتضمن أي نوع من أنواع المبالغة أو التعقيد في اختيار الألوان.

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