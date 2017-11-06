5 تصميمات هادئة وراقية لا تنسى لغرف السفرة

لم يعد الأمر كالسابق فيما يتعلق بغرف السفرة المنزلية في كونها عبارة عن طاولة خشبية كبيرة توضع في أي مكان لتناول الطعام خلالها، لكنها أصبحت بالفعل من الغرف الهامة والرئيسية في المنزل والتي يقضي خلالها أفراد العائلة أوقات مميزة خلال تناول وجباتهم، لذا فكانت هناك حاجة ضرورية للاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل ليشعر الجميع بالراحة وأجواء الترف والأناقة أثناء التواجد فيها.
اختيار ديكور غرفة السفرة واختيار عناصرها الأساسية من أثاث وإضاءة وفرش لم يكن أمر عشوائي، لكنهم قائم على مساحة الغرفة والذوق الشخصي لك وفهم المصمم لطبيعة هذا الذوق ومحاولة الإبداع في تنفيذه؛ لذا فسنأخذكم اليوم في جولة صغيرة للتعرف على تصميمات هادئة وراقية لا تنسى لغرف السفرة لهذا العام.
بطريقة رائعة لاستغلال المساحات الفارغة في المنزل تم تصميم غرفة السفرة لتكون بجوار الدرج المؤدي للغرف، وعند النظر للتصميم نلاحظ مدى اهتمام المصمم وإبداعه في الحصول على تصميم مودرن أنيق، حيث الجمع بين استخدام الخشب في تصميم الدرج وكذلك طاولة وكراسي السفرة وكذلك اللمسة اللامعة التي ظهرت من خلال درابزين الدرج الزجاجي والجدار الزجاجي المفتوح على الحديقة وكذلك مع اختيار البورسلين بتصميمه الخشبي المميز تم الحصول على هذا التصميم المميز لهذه الغرفة المفتوحة.
بالنظر بصورة مقربة للسفرة، نلاحظ أنه قد تم اختيار طاولة خشبية مستطيلة على الطابع المودرن البسيط بأرجل كبيرة وحولها عدد من الكراسي الخشبية من نفس تصميم الطاولة ولكن بأرجل معدنية شفافة، وعلى ارتفاع متوسط من الطاولة تم وضع نجفة مميزة عبارة عن بلورات زجاجية مُتدلية، والمميز في هذه المساحة أنه على الرغم من صغرها، إلا أن الاعتماد بشكل كبير على انعكاس الضوء الطبيعي على الأرضية اللامعة ودرابزين السلم عمل على تجاهل الشعور بالمساحة الفعلية والإحساس بمزيد من الإشراق.
إذا كنت تمتلك غرفة معيشة بمساحة كبيرة، يمكنك أن تجعلها غرفة أكثر تكامل من خلال وضع طاولة السفرة داخلها وتناول الطعام في مكان قريب منها، فكما نرى في هذا التصميم اعتمد المصمم على طاولة سفرة صغيرة داخل غرفة المعيشة، ويتضح من الصورة أنه اعتمد على خلق أجواء خاصة ومستقلة لغرفة السفرة عن غرفة المعيشة، فقام باختيار الطاولة لتكون باللون الأبيض لتعزيز الهدوء داخل الغرفة، وقام بتصميم الجدار الجانبي للطاولة من الحجر الرمادي الداكن كما كان اختياره لسجادة صغيرة أسفل الطاولة متعددة الألوان بين الأبيض والرمادي والأسود هو الخيار الأمثل في أجواء الاستقلالية الهادئة التي تحدثنا عنها، اهتم أيضًا بتعزيز الإضاءة في هذه المساحة الصغيرة من خلال استخدام عدد من المصابيح المودرن المرتبة بطريقة عشوائية وتثبيتها على ارتفاع منخفض من الطاولة.
يمكن لمحبي دعوة العائلة والأصدقاء المقربين على الولائم اقتباس هذا التصميم المميز لغرفة سفرة تحتوي على مساحة للمعيشة، فبأجواء استوائية رائعة تم الحصول عليها من خلال الاعتماد على تصميم جدار كامل من الزجاج لتظهر منه الحدائق الخارجية وكذلك من خلال الاستعانة باكسسوار الطاولة ومزيد من الدفء الذي تم الحصول عليه من خلال الأرضية الخشبية وأرائك خشبية منجدة تم الخروج بهذه النتيجة الرائعة لغرفة متكاملة لتناول الطعام والاستمتاع بمشاهدة التلفاز.
إذا كنت من عشاق تناول الطعام في أجواء البيئة الطبيعية ولديك المساحة الكافية في منزلك، يمكنك الاستعانة بهذا النموذج والسير على نهج المصمم في اختيار عناصر الغرفة، فقد تم وضع طاولة كبيرة من الزجاج حولها مجموعة من المقاعد الكلاسيكية المنجدة من المقعد فقط بالقرب من جدار زجاجي يطل على الحديقة الخارجية للمنزل، وعمل المصمم على تعزيز الطابع الكلاسيكي في هذه المساحة من خلال استخدام ثريات كريستال باللون الذهبي الرائع أضافت لمسة جمالية مميزة على التصميم.
يتسم الطابع الريفي بالبساطة وعدم الخوض في تفاصيل معقدة، ففي هذا التصميم المميز لغرفة سفرة مستقلة تم الاستعانة بطاولة خشبية حولها مجموعة من المقاعد المختلفة في التصميم؛ حيث تم اختيار بعضها بظهر والبعض الآخر منجدة بدون ظهر، وكما نلاحظ اكسسوارات الغرفة ووحدات الإضاءة بسيطة لا تتضمن أي نوع من أنواع المبالغة أو التعقيد في اختيار الألوان.
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