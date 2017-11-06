الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تصميمات هادئة وراقية لا تنسى لغرف السفرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Loading admin actions …

لم يعد الأمر كالسابق فيما يتعلق بغرف السفرة المنزلية في كونها عبارة عن طاولة خشبية كبيرة توضع في أي مكان لتناول الطعام خلالها، لكنها أصبحت بالفعل من الغرف الهامة والرئيسية في المنزل والتي يقضي خلالها أفراد العائلة أوقات مميزة خلال تناول وجباتهم، لذا فكانت هناك حاجة ضرورية للاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل ليشعر الجميع بالراحة وأجواء الترف والأناقة أثناء التواجد فيها.
اختيار ديكور غرفة السفرة واختيار عناصرها الأساسية من أثاث وإضاءة وفرش لم يكن أمر عشوائي، لكنهم قائم على مساحة الغرفة والذوق الشخصي لك وفهم المصمم لطبيعة هذا الذوق ومحاولة الإبداع في تنفيذه؛ لذا فسنأخذكم اليوم في جولة صغيرة للتعرف على تصميمات هادئة وراقية لا تنسى لغرف السفرة لهذا العام.

1- تصميم لامع وطريقة مثالية لاستغلال المساحات:

SA House, ACCESS ARCHITECT ACCESS ARCHITECT غرفة السفرة
ACCESS ARCHITECT

ACCESS ARCHITECT
ACCESS ARCHITECT
ACCESS ARCHITECT

بطريقة رائعة لاستغلال المساحات الفارغة في المنزل تم تصميم غرفة السفرة لتكون بجوار الدرج المؤدي للغرف، وعند النظر للتصميم نلاحظ مدى اهتمام المصمم وإبداعه في الحصول على تصميم مودرن أنيق، حيث الجمع بين استخدام الخشب في تصميم الدرج وكذلك طاولة وكراسي السفرة وكذلك اللمسة اللامعة التي ظهرت من خلال درابزين الدرج الزجاجي والجدار الزجاجي المفتوح على الحديقة وكذلك مع اختيار البورسلين بتصميمه الخشبي المميز تم الحصول على هذا التصميم المميز لهذه الغرفة المفتوحة.
بالنظر بصورة مقربة للسفرة، نلاحظ أنه قد تم اختيار طاولة خشبية مستطيلة على الطابع المودرن البسيط بأرجل كبيرة وحولها عدد من الكراسي الخشبية من نفس تصميم الطاولة ولكن بأرجل معدنية شفافة، وعلى ارتفاع متوسط من الطاولة تم وضع نجفة مميزة عبارة عن بلورات زجاجية مُتدلية، والمميز في هذه المساحة أنه على الرغم من صغرها، إلا أن الاعتماد بشكل كبير على انعكاس الضوء الطبيعي على الأرضية اللامعة ودرابزين السلم عمل على تجاهل الشعور بالمساحة الفعلية والإحساس بمزيد من الإشراق.

2- سفرة مودرن بيضاء في غرفة المعيشة:

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify


إذا كنت تمتلك غرفة معيشة بمساحة كبيرة، يمكنك أن تجعلها غرفة أكثر تكامل من خلال وضع طاولة السفرة داخلها وتناول الطعام في مكان قريب منها، فكما نرى في هذا التصميم اعتمد المصمم على طاولة سفرة صغيرة داخل غرفة المعيشة، ويتضح من الصورة أنه اعتمد على خلق أجواء خاصة ومستقلة لغرفة السفرة عن غرفة المعيشة، فقام باختيار الطاولة لتكون باللون الأبيض لتعزيز الهدوء داخل الغرفة، وقام بتصميم الجدار الجانبي للطاولة من الحجر الرمادي الداكن كما كان اختياره لسجادة صغيرة أسفل الطاولة متعددة الألوان بين الأبيض والرمادي والأسود هو الخيار الأمثل في أجواء الاستقلالية الهادئة التي تحدثنا عنها، اهتم أيضًا بتعزيز الإضاءة في هذه المساحة الصغيرة من خلال استخدام عدد من المصابيح المودرن المرتبة بطريقة عشوائية وتثبيتها على ارتفاع منخفض من الطاولة.

3- سفرة أمام التلفاز و أجواء استوائية دافئة:

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة السفرة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكن لمحبي دعوة العائلة والأصدقاء المقربين على الولائم اقتباس هذا التصميم المميز لغرفة سفرة تحتوي على مساحة للمعيشة، فبأجواء استوائية رائعة تم الحصول عليها من خلال الاعتماد على تصميم جدار كامل من الزجاج لتظهر منه الحدائق الخارجية وكذلك من خلال الاستعانة باكسسوار الطاولة ومزيد من الدفء الذي تم الحصول عليه من خلال الأرضية الخشبية وأرائك خشبية منجدة تم الخروج بهذه النتيجة الرائعة لغرفة متكاملة لتناول الطعام والاستمتاع بمشاهدة التلفاز.

4- تناول الطعام في أجواء الطبيعة:

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة السفرة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

إذا كنت من عشاق تناول الطعام في أجواء البيئة الطبيعية ولديك المساحة الكافية في منزلك، يمكنك الاستعانة بهذا النموذج والسير على نهج المصمم في اختيار عناصر الغرفة، فقد تم وضع طاولة كبيرة من الزجاج حولها مجموعة من المقاعد الكلاسيكية المنجدة من المقعد فقط بالقرب من جدار زجاجي يطل على الحديقة الخارجية للمنزل، وعمل المصمم على تعزيز الطابع الكلاسيكي في هذه المساحة من خلال استخدام ثريات كريستال باللون الذهبي الرائع أضافت لمسة جمالية مميزة على التصميم.

5- الطابع الريفي في غرفة سفرة مستقلة:

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يتسم الطابع الريفي بالبساطة وعدم الخوض في تفاصيل معقدة، ففي هذا التصميم المميز لغرفة سفرة مستقلة تم الاستعانة بطاولة خشبية حولها مجموعة من المقاعد المختلفة في التصميم؛ حيث تم اختيار بعضها بظهر والبعض الآخر منجدة بدون ظهر، وكما نلاحظ اكسسوارات الغرفة ووحدات الإضاءة بسيطة لا تتضمن أي نوع من أنواع المبالغة أو التعقيد في اختيار الألوان.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 25 فكرة مميزة لإنشاء حديقة صغيرة في منزلك

10 أفكار سحرية لتصميم حديقة أقتصادية
5 تصميمات هادئة وراقية لا تنسى لغرف السفرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً