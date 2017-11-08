قبل وبعد: تحول مبهر لشقة مصرية في الإسكندرية

بعد فترة من الزمن، يختلف طولا من شخص إلى أخر، نشعر بالحاجة إلى بعض اللمسات التغييرية في ديكورات التصميم الداخلي للمنزل، ليس لأنها أصبحت متهالكة، ولكن لكسر الشعور بالملل، وربما لاكتشاف بعض الأخطاء التصميمية، وأحيانًا لظهور صيحات ديكورية جديدة.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة بين أرجاء شقة مصرية فاخرة، حصلت على لمسات تجديدية رائعة، حولتها إلى مساحة أكثر إشراقة، وأكثر عصرية، وذلك بفضل خبراء Devine Design. شاركونا جولتنا!
مدخل المنزل يتبع نمطًا كلاسيكيًا عتيقًا، مع بالتة من الدرجات البنية القاتمة التي جعلته يخلو من الإشراقة والحيوية. تصميم المنضدة أسفل المرآة قد يذكرك بمنزل الجدة، خاصة مع ورق الحائط الذي بهت لونه في الخلفية.
يمكننا هنا رؤية التحول الرائع في منطقة المدخل التي تضم أيضًا طاولة السفرة، حيث تم تغيير ورق الحائط باخر جديد بنفس النغمات اللونية ولكنه يبدو أكثر عصرية. المرآة لازالت تحتفظبإطارها الخشبي العريض ولكن مع درجة بنية أكثر قتامة وأناقة، فيما تم التخلص من المنضدة أسفلها.
طاولة السفرة تتمتع بتصميم عصري جذاب، مع مربع من الزجاج العاكس كالمرايا في المنتصف، فيما اختير اللون الأخضر الزيتوني للكراسي لإضافة لمسة حيوية منعشة. الطاولة البيضاء المستندة إلى الجدار والشمعدان أعلاها، والثريا الكريستالية المتدلية من السقف.. لمسات كلاسيكية ناعمة ومميزة.
الجزء المخصص للتلفاز في غرفة المعيشة، كان قد تم تصميمه كمكتبة خشبية بلون بني بدرجة الشوكولاتة، مع اثنين من الأرفف الممتدة كطاولتين متتاليتين، وفي الخلفية استخدم ورق حائط بمظهر حجري. على الرغم من أن هذا الجزء من المنزل يبدو أنه ليس بحاجة إلى تجديدات إلا أنه يبدو قاتمًا أكثر من اللازم.
اكتفى المصمم في هذا الجزء بتغيير الألوان فقط ليُصبح هذا الركن جديد كليًا وأكثر إشراقة، حيث تم طلاء الإطار الخشبي الخاص بالتلفاز بافتح نغمات البني، مع الاستغناء عن شاشة التلفاز في هذا الركن واستبدالها بإطار يجمع بين مزيج من الألوان الحيوية، حيث الأصفر والبرتقالي والأحمر. واستخدم الرف السفلي لعرض قطع الديكور الأنيقة، وتحولت تلك المساحة كليًا إلى غرفة استقبال رائعة.
في الجزء الأخر من غرفة المعيشة، استخدم إطار خشبي من نفس النغمة البنية الداكنة التي كانت تلون إطار التلفاز، مع ورق حاشط بذات التأثير الحجري. يمكننا ملاحظة الأضواء الخفية في السقف المعلق والتي تنعكس إضاءاته الصغيرة على الأرضية اللامعة.
تحول هذا الركن إلى مساحة رائعة أخرى تكمل أناقة غرفة الاستقبال، من خلال استبدال اللون البني القاتم للإطار الخشبي بأخر فاتح، واختيار لوحة فنية مليئة بالنغمات اللونية المريحة والمتدرجة من اللون الأزرق. وضعت أريكة رمادية كبيرة تتسع لاستقبال الكثير من الزائرين بأريحية، مع طاولة شاي بيضاء مميزة، فيما تزينت الأرضية بقطعة من السجاد الملون. على الرغم من كثرة الألوان في تلك المساحة، إلا أن كل شيء يبدو متناسقًا ومتناغمًا بسلاسة، وتلك هي مهارة الخبراء التي تصنع الفارق.
من النظرة الأولى لغرفة النوم، نجدها تبدو عتيقة الطراز خاصة مع النغمات البنية المستخدمة في الأخشاب، واللوحة المزينة للإطار الجانبي من اللوح الأمامي للسرير. تحتاج تلك الغرفة إلى تغييرات جذرية بأيدي الخبراء.
قد تبدو لك تلك الغرفة جديدة كليًا بعد ما حل عليها من تغيرات، إلا أنها في الحقيقة ذات الغرفة، ومع تغييرات بسيطة للغاية، ولكن كما ذكرنا فإن لمسات الخبراء تصنع الفارق!
تم تغيير ألوان اللوح الأمامي للسرير إلى اللون الرمادي بدلًا من درجات البني والبيج، مع استبدال اللوحة في الإطار الجانبي بمرايا مغيمة، وإضاءات جانبية رائعة، كما تم تغيير الأبواب المنزلقة لخزانة الملابس بأخرى أكثر عصرية، تتلائم مع أناقة الغرفة، خاصة بعد اختيار المفروشات الملائمة للسرير.
في الجزء المقابل للسرير، كانت تستند طاولة خشبية، مع إطار يغطي الجدار، والكثير من الفتحات التخزينية، التي تبدو وظيفية للغاية، ولكنها تتسبب في زحام بصري، كما أن لونها البني، تماما كباقي الغرفة، يبدو قاتمًا ومملًا.
بعد عملية التغيير، تحول هذا الجزء من الغرفة إلى مساحة رائعة لوضع التلفاز أعلى المنضدة التي تحولت إلى مكتبة أنيقة، بعد طلائها بنغمة بنية داكنة تقترب إلى الأسود، والتخلص من المقابض التي كانت تشوه الخزانات البيضاء في الأسفل.
يمكنك الاطلاع على مزيد من النماذج الملهمة لتجديد المنزل، من خلال هذا المقال، قبل وبعد: تغيير كبير وعصري لشقة بمساحة صغيرة