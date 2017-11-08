قبل وبعد: تحول مبهر لشقة مصرية في الإسكندرية

بعد فترة من الزمن، يختلف طولا من شخص إلى أخر، نشعر بالحاجة إلى بعض اللمسات التغييرية في ديكورات التصميم الداخلي للمنزل، ليس لأنها أصبحت متهالكة، ولكن لكسر الشعور بالملل، وربما لاكتشاف بعض الأخطاء التصميمية، وأحيانًا لظهور صيحات ديكورية جديدة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة بين أرجاء شقة مصرية فاخرة، حصلت على لمسات تجديدية رائعة، حولتها إلى مساحة أكثر إشراقة، وأكثر عصرية، وذلك بفضل خبراء Devine Design. شاركونا جولتنا!