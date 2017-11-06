سلالم: 15 فكرة رائعة لمنازل ذو مساحة رائعة

هناك أشياء لا يمكن أن نتجاهلها عندما نتحدث عن منزل صغير، وخاصة إن كنا أمام نموذج لبيت صغير مكون من طابقين، فيأتي العنصر الأهم وهو الدرج الداخلي، فهو بمثابة عنصر أساسي وحيوي ولا يمكننا الاستغناء عنه أو إغفاله .. واليوم مع هوميفاي في هذا المقال نقدم لك 15 نموذج درج رائع وفكرة مميزة لمنازل ذو مساحة رائعة وتساعد في التغلب على ضيق المساحة وتوفير عدة وظائف من خلال درج صغير ..