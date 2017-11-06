سلالم: 15 فكرة رائعة لمنازل ذو مساحة رائعة

هناك أشياء لا يمكن أن نتجاهلها عندما نتحدث عن منزل صغير، وخاصة إن كنا أمام نموذج لبيت صغير مكون من طابقين، فيأتي العنصر الأهم وهو الدرج الداخلي، فهو بمثابة عنصر أساسي وحيوي ولا يمكننا الاستغناء عنه أو إغفاله .. واليوم مع هوميفاي في هذا المقال نقدم لك 15 نموذج درج رائع وفكرة مميزة لمنازل ذو مساحة رائعة وتساعد في التغلب على ضيق المساحة وتوفير عدة وظائف من خلال درج صغير ..
في هذا المثال نجد درج رائع مصمم بحيث يمكن استخدام المساحة المحيطة به بسهولة وإضافة أفكار أخرى كحديقة صغيرة عمودية ومكتبة جانبية جميلة، والدرج نفسه ذو تصميم بسيط باللون الأبيض الذي يتناغم مع الأخضر ..
سلم حلزوني هو الاختيار المثالي للمنازل ذو المساحة الصغيرة، حيث أن لهم تصميم يساعد على الحركة المريحة، تصميم يناسب أصحاب الذوق الرفيع ومحبي الموضة والابتكار، ويمكنك أن تجد تنوع رائع في تشطيباته واختلاف المواد المستخدمة في تصنيعه ..
هذا الدرج حاول أن يترك انطباع بالسعة والراحة، اختار المصمم نظام القلبتين املنفصلتين باللون الأبيض والاستغناء عن السور بشكل ثابت وهذا التصميم لا يُنصح به في منزل به أطفال ..
هذا التصميم سنقف أمامه انبهارا بجمال تصميمه وحداثته، وهو نموذج يحاكي نسمات الهواء وكأن خطواتك ستأخذك وتطير، جاء التصميم على النمط الصناعي، جاذب للانتباه ومميز ولا يحتاج لمساحة كبيرة ..
وهنا تصميم استطاع أن يتواءم مع زوايا المنزل المحيطة به وجاء بمنحنيات ناعمة رغم هندسيته، اختار المصمم هيكل بسيط غير متكلف بدون مجسم ليزيد من احساس السعة والراحة، ولكن تُرك الدرج دون سور حامي أو واقي من السقوط واكتفى بمقبض حديدي يزين الجدار ..
إذا كانت هناك غرفة تخزين أو الفراغ العلوي غير مستخدم يمكنك أن تستعين بدرج يمكن طيه بسهولة، وهذه الطريقة تسمح بالربط بين الأدوار بأسلوب موفر للمساحة ..
ليس من الضروري أن يكون عرض قلبة السلم كبير بل يكفي لمرور شخص براحة وأمان…
هذا هو الاختيار الأكثر بساطة، إن كنت تبحث عن حل عملي لبيتك الصغير فلا أفضل من هذا المقترح وتستطيع تنفيذه بنفسك دون تكلفة كبيرة ..
هذا الاختيار البسيط يصل إلى حد الكمال، حيث لا يحتاج لمساحة كبيرة وثابت وقوي وذو قدرة تحمل عالية ..
يمكنك دمج السلم كجزء من الممر، كما هو الحال في هذه التصميم. ستحب بالتأكيد هذا الفكر لأنه يخلق إلى جانبه الوظيفي روح رائعة وإضافة ديكورية مميزة .
هذا هو بالتأكيد واحدة من النماذج المفضلة لدينا على القائمة. مع الصلب الأسود وتصميم الخشب، وهذا الدرج يقدم ألف وظيفة: فهو خزانة للكتب، طاولة الدراسة، ومساحة خاصة للدرج.
هذا السلم يناسب المساحات الصغيرة جدا ولكن يقدم الوظيفة بشكل متميز، مزود بمصابيح لرؤية أفضل، بالإضافة إلى أنه تم الاستغناء عن السور الحديدي نظرا لارتفاعه المنخفض.
يبدو أن الأطفال لا يكتفوا أبدا باللعب… ودائما ما نحتاج لمساحات إضافية تساع كل ألعابهم واحتياجاتهم. وبطبيعة الحال، إذا كنت تمتلك درج داخلي أنت أمامك كنز يجب أن تستغله كما هو في هذا النموذج..
تحت الدرج مساحة مناسبة ومفتوحة الاستخدامات، فمثلا في هذه الحالة قام المصمم بتصميم خزانة خشبية، والذي نجح باستغلال مساحة صغيرة على الوجه الأمثل
هذا السلم لا يطرح المساحة البصرية من وراء جدار كاذب. إنها فكرة أصلية وممتعة لإدخال هذا العنصر في منزلنا. مثالية للمساحات الكبيرة والسقوف العالية!
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