الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

سلالم: 15 فكرة رائعة لمنازل ذو مساحة رائعة

آية منير آية منير
Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
Loading admin actions …

هناك أشياء لا يمكن أن نتجاهلها عندما نتحدث عن منزل صغير، وخاصة إن كنا أمام نموذج لبيت صغير مكون من طابقين، فيأتي العنصر الأهم وهو الدرج الداخلي، فهو بمثابة عنصر أساسي وحيوي ولا يمكننا الاستغناء عنه أو إغفاله .. واليوم مع هوميفاي في هذا المقال نقدم لك 15 نموذج درج رائع وفكرة مميزة لمنازل ذو مساحة رائعة وتساعد في التغلب على ضيق المساحة وتوفير عدة وظائف من خلال درج صغير ..

1. ثلاثة في واحد

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

في هذا المثال نجد درج رائع مصمم بحيث يمكن استخدام المساحة المحيطة به بسهولة وإضافة أفكار أخرى كحديقة صغيرة عمودية ومكتبة جانبية جميلة، والدرج نفسه ذو تصميم بسيط باللون الأبيض الذي يتناغم مع الأخضر ..

2. سلم حلزوني ..

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

سلم حلزوني هو الاختيار المثالي للمنازل ذو المساحة الصغيرة، حيث أن لهم تصميم يساعد على الحركة المريحة، تصميم يناسب أصحاب الذوق الرفيع ومحبي الموضة والابتكار، ويمكنك أن تجد تنوع رائع في تشطيباته واختلاف المواد المستخدمة في تصنيعه ..

3. درج ذو قلبتين ..

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas الممر والمدخل
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

هذا الدرج حاول أن يترك انطباع بالسعة والراحة، اختار المصمم نظام القلبتين املنفصلتين باللون الأبيض والاستغناء عن السور بشكل ثابت وهذا التصميم لا يُنصح به في منزل به أطفال ..

4. حداثة وعصرية ..

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

هذا التصميم سنقف أمامه انبهارا بجمال تصميمه وحداثته، وهو نموذج يحاكي نسمات الهواء وكأن خطواتك ستأخذك وتطير، جاء التصميم على النمط الصناعي، جاذب للانتباه ومميز ولا يحتاج لمساحة كبيرة ..

5.خشبي متميز مناسب للتصميم

OASE IN DER STADT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

وهنا تصميم استطاع أن يتواءم مع زوايا المنزل المحيطة به وجاء بمنحنيات ناعمة رغم هندسيته، اختار المصمم هيكل بسيط غير متكلف بدون مجسم ليزيد من احساس السعة والراحة، ولكن تُرك الدرج دون سور حامي أو واقي من السقوط واكتفى بمقبض حديدي يزين الجدار ..

6. يتم طيه بسهوله

Çatı merdivenleri, Sena Mimarlık Akustik San. tic. Sena Mimarlık Akustik San. tic. Corridor, hallway & stairsStairs
Sena Mimarlık Akustik San. tic.

Sena Mimarlık Akustik San. tic.
Sena Mimarlık Akustik San. tic.
Sena Mimarlık Akustik San. tic.

إذا كانت هناك غرفة تخزين أو الفراغ العلوي غير مستخدم يمكنك أن تستعين بدرج يمكن طيه بسهولة، وهذه الطريقة تسمح بالربط بين الأدوار بأسلوب موفر للمساحة ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. سلم صغير ..

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

ليس من الضروري أن يكون عرض قلبة السلم كبير بل يكفي لمرور شخص براحة وأمان…  

8 – البساطة ..

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur الممر الحديث، المدخل و الدرج
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

هذا هو الاختيار الأكثر بساطة، إن كنت تبحث عن حل عملي لبيتك الصغير فلا أفضل من هذا المقترح وتستطيع تنفيذه بنفسك دون تكلفة كبيرة ..

9. على طراز الحد الأدنى ..

escalier en acier , metal brut metal brut Corridor, hallway & stairsStairs
metal brut

metal brut
metal brut
metal brut

هذا الاختيار البسيط يصل إلى حد الكمال، حيث لا يحتاج لمساحة كبيرة وثابت وقوي وذو قدرة تحمل عالية ..

10.مكمل للتصميم

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

يمكنك دمج السلم كجزء من الممر، كما هو الحال في هذه التصميم. ستحب بالتأكيد هذا الفكر لأنه يخلق إلى جانبه الوظيفي روح رائعة وإضافة ديكورية مميزة .

11. ألف وظيفة في واحد

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الغرف
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

هذا هو بالتأكيد واحدة من النماذج المفضلة لدينا على القائمة. مع الصلب الأسود وتصميم الخشب، وهذا الدرج يقدم ألف وظيفة: فهو خزانة للكتب، طاولة الدراسة، ومساحة خاصة للدرج. 

12 – سلم وزاوية

homify درج خشب
homify

homify
homify
homify

هذا السلم يناسب المساحات الصغيرة جدا ولكن يقدم الوظيفة بشكل متميز، مزود بمصابيح لرؤية أفضل، بالإضافة إلى أنه تم الاستغناء عن السور الحديدي نظرا لارتفاعه المنخفض.

13. فرصة لأطفالك

Flur , uniQ uniQ Corridor, hallway & stairsStairs
uniQ

uniQ
uniQ
uniQ

يبدو أن الأطفال لا يكتفوا أبدا باللعب… ودائما ما نحتاج لمساحات إضافية تساع كل ألعابهم واحتياجاتهم. وبطبيعة الحال، إذا كنت تمتلك درج داخلي أنت أمامك كنز يجب أن تستغله كما هو في هذا النموذج..

14.استغلال أمثل ..

Vivienda TERCERTERCERA, Estudi Agustí Costa Estudi Agustí Costa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudi Agustí Costa

Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa

تحت الدرج مساحة مناسبة ومفتوحة الاستخدامات، فمثلا في هذه الحالة قام المصمم بتصميم خزانة خشبية، والذي نجح باستغلال مساحة صغيرة على الوجه الأمثل

15. مخفية وحصرية

CAN VALLS, munarq munarq ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
munarq

munarq
munarq
munarq

هذا السلم لا يطرح المساحة البصرية من وراء جدار كاذب. إنها فكرة أصلية وممتعة لإدخال هذا العنصر في منزلنا. مثالية للمساحات الكبيرة والسقوف العالية!

يمكنك قراءة .. الإبداع في تصميم 11 أرضية شرفة وفناء بأنماط مختلفة

​8 أخطاء تجعل تنظيف بيتك مهمة صعبة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً