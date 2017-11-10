10 تصميمات ساحرة لغرف نوم على الطريقة التركية

تتميز لمسات خبراء التصميم في تركيا، بالأناقة الناعمة، والابداع في صنع لوحةفنية جمالية في ديكورات المنزل، فضلًا عن التأكيد على تناسق كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 10 تصميمات ساحرة، لغرف نوم من تنفيذ خبراء التصميم الداخلي في تركيا. شاهدوهم معنا، واستمدوا إلهامكم لتصميم غرف نومكم الخاصة!
عند رؤيتنا لتلك الغرفة، لا يسعنا سوى التفكير في جمال ذلك المزج اللوني الرائع، واللوحة الفنية المتكاملة التي يجسدها تصميم الغرفة بأكملها. تأمل اللوح الأمامي للسرير باللون الأسود مع الورود الملونة، والأريكة الصغيرة أسفل النافذة بلونها السماوي، والأحمر الهادئ في مفروشات السرير، فضلًا عن التأثير الساحر للإضاءات على جانبي السرير، والاختيار الرائع للتصميم العربي للمصابيح.
تصميم بسيط وهادئ لغرفة نوم عصرية يسودها اللون الأبيض مع تدخل لطيف من الرمادي وبعض اللمسات الزرقاء والحمراء في المفروشات. استبدل اللوح الأمامي للسرير بديكورات وإضاءات خفية في الجدار خلفه. ألواح الباركيه تُضفي أناقة رائعة على أرضية الغرفة.
على طريقة القصور، صممت غرفة النوم تلك بنمط كلاسيكي فاخر، حيث الأرجل الملتوية الرفيعة لقطع الأثاث، واللوح الأمامي الملكي للسرير الكبير، وزخارف الجبس في السقف، مع ألواح خشبية تغطي الأرضية، ولمسات مذهبة تزيين قطع الديكور هناك وهناك، في حين يسود الأبيض ويسيطر على الغرفة بأكملها لإطلالة مُشرقة رائعة.
مزيج من المواد والقوام المختلف بين الحجارة والأخشاب، يصنع مساحة رائعة للنوم في غرفة مفتوحة على غرفة المعيشة. استخدام الستائر الناعمة كفاصل بين غرفتي النوم والمعيشة فكرة أنيقة غير مكلفة، والإطارات المزينة لهذا الجدار الحجري فوق رأس السرير، لمسة غير مألوفة ولكنها مميزة.
لهؤلاء الذين يتمتعون بطابع عملي، يأتي تصميم تلك الغرفة مثاليًا ليناسب ذوقهم، حيث مزيج الأبيض والرمادي في غرفة أنيقة وفاخرة، دون مبالغات في اللمسات الديكورية. الجدار الخرساني مع اللوحة أعلى رأس السرير يدعم الطابع العصري الجاد، خاصة مع المصباح المتدلي إلى جانب السرير، والشيزلونج الأسود الذي يمنحك الفرصة للابحار بين صفحات كتابك المفضل قبل النوم.
من البالتات الخشبية، صمم السرير الزوجي الكبير، وقد تزين بأغطية بنية مع خطوط زرقاء بالكاد يمكن رؤيتها، وأسفله وضعت قطعة من السجاد السميك بلون رمادي داكن، بينما تم طلاء الجدار خلف السرير بلون أسود داكن مع بعض الكتابات باللون الأبيض على طريقة فن الجرافيتي للحصول في النهاية على تلك الغطلالة الشبابية الهادئة.
ربما يكون تصميم هذا السرير الأغرب على الاطلاق، حيث تم تصميمه من جذوع الاشجار الكبيرة، والمتلاصقة جنبًا إلى جنب، لتصنع أرضية مرتفعة كبيرة، وضعت فوقها المرتبة وقد شكل في الوقت ذاته الطاولتين الجانبيتين اللتان وضعا عليهما مصباحين جانبيين. بالنظر إلى الجدار الخلف، نجد أنه لا يقل غرابة عن تصميم السرير حيث انقسم إلى نصفين كلاهما من الخرسانة ولكن بتشطيبات مختلفة، مع تضمين إضاءة خفية بينهما.
تلك الغرفة تتألق أناقة مع هذه النغمة من اللون الكافيه، خاصة بعد إضافة المصابيح المثبتة في الجدار، ذات التصميم العصري الفريد. ما يميز تلك الغرفة أيضًا، تصميم الخزانة الزجاجية الجانبية، التي تتضمن مجموعة من القطع اليكورية الصغيرة الملونة، وهي غضافة فريدة من نوعها في غرفة النوم.
تستمد تلك الغرفة أناقتها، من التأثير الرائع لورق الحائط المزخرف، والإطارات البيضاء التي تزينه، إضافة إلى اللوحة الطولية المستندة إليه. يمكننا ملاحظة المزيج الرائع والمتناسق من الأبيض والبني، والذي تم توزيعه بدقة بين الأثاث والمفروشات والجدران، بينما استخدمت لمسات قليلة من الرمادي في السجاد ومفروشات السرير لكسر الملل.
مرة أخرى مزيج لوني متناسق من البني والكريمي مع لمسات من الأسود، ولكن هذه المرة في تصميم ساحر لغرفة تتلألأ بالكريستالات البراقة التي تزيين الإطار الخشبي المحدد لملامج الغرفة. كل لمسة في الغرفة تتمتع بدرجة من التفرد، بدءًا من السقف المنجد، مرورًا بالمصايح الكريستالية، ووصولًأ للإطار الخشبي الذي يحدد السرير من الجدار والسقف.
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