20 فكرة مميزة لتصميم المطبخ

المطبخ عادة ما يكون من المساحات المرهقة عند تصميم المنزل أو تجديده، بدءًا من اختيار الألوان والمواد، مرورًا بـ الطاولات والأرفف والخزائن، وحتى الأرضيات والسقف والإضاءة. فضلا عن الاختيار بين المطبخ المفتوح أو المغلق أو المدمج، وأيضًا النمط الكلاسيكي أم الريفي أم العصري.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم قليلًا في تسهيل مهمة تصميم المطبخ المثالي، من خلال بعض الأفكار الرائعة. فقط احضروا أقلامكم ودونوا الملاحظات!