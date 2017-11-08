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20 فكرة مميزة لتصميم المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CASA MD - FLORIANÓPOLIS SC, Arching - Arquitetos Associados Arching - Arquitetos Associados مطبخ
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المطبخ عادة ما يكون من المساحات المرهقة عند تصميم المنزل أو تجديده، بدءًا من اختيار الألوان والمواد، مرورًا بـ الطاولات والأرفف والخزائن، وحتى الأرضيات والسقف والإضاءة. فضلا عن الاختيار بين المطبخ المفتوح أو المغلق أو المدمج، وأيضًا النمط الكلاسيكي أم الريفي أم العصري.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم قليلًا في تسهيل مهمة تصميم المطبخ المثالي، من خلال بعض الأفكار الرائعة. فقط احضروا أقلامكم ودونوا الملاحظات! 

1. المنطقة أعلى الموقد هي أكثر المناطق حيوية داخل المطبخ ويمكنك استغلالها بأرفف معلقة مفتوحة لترتيب التوابل والأدوات الأكثر استخدامًا أثناء الطهي​

CASA MD - FLORIANÓPOLIS SC, Arching - Arquitetos Associados Arching - Arquitetos Associados مطبخ
Arching – Arquitetos Associados

Arching - Arquitetos Associados
Arching – Arquitetos Associados
Arching - Arquitetos Associados

2. المطبخ المفتوح مع طاولة كبيرة ومجموعة من الكراسي الملونة سيمنحك منطقة ترحبية تتسع للجميع في المناسبات الهامة

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

3. الأسقف المعلقة أحد الصيحات الحديثة السائدة ولكن ما رأيك في بعض التفرد مع السقف الخشبي؟

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4. دمج المطبخ مع غرفة المعيشة من خلال بار على الطريقة الأمريكية يمنحك مساحة دافئة وحميمية

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura مطبخ
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

5. فكرة أخرى لتصميم رف التوابل فوق طاولة اعداد الطعام مع إضاءة قوية لوضوح الرؤية

COZINHA COM MÓVEIS ANTIGOS, Pura!Arquitetura Pura!Arquitetura مطبخ Beige
Pura!Arquitetura

Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura

6. البلاطات المنقوشة وسلة رائعة لتزيين مطبخك بطريقة غير مباشرة والاستمتاع باطلالة ريفية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7. ليس بالضرورة أن تستخدم الاخشاب بدرجات البني فقط، يمكنك الاستمتاع بمطبخ خشبي ملون مثل هذا المطبخ المشرق بالأصفر والرمادي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

8. استخدم الأرضيات الخشبية التي تغطي نصف الأرضية لإضافة نسيج ريفي إلى المطبخ بدلا من الأرضيات العادية

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura مطبخ
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

9. الأبيض دائمًا خيارًا مثاليًا للمطابخ الصغيرة لتبدو أكثر اتساعًأ وأكثر إشراقة.. استخدم معه الرمادي واللمسات الخشبية لنتيجة رائعة!

Apartamento Tutóia, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

11. ماذا عن مطبخ مدمج صغير مع طاولة متعددة الاستخدامات كحل مثالي لمشكلة المساحات الضيقة؟!

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

12. إذا كانت هناك إمكانية لا تترد في تصميم مطبخك في مساحة مفتوحة مع ركن للشواء وطاولة كبيرة للعزومات والاحتفالات

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura مطبخ
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

13. البلاطات المنقوشة برسومات متعددة بذات النغمة اللونية وسيلة رائعة لإضافة لمسة جمالية في المساحة الفاصلة بين مستويي المطبخ

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

14. إضاءات خفية أسفل الأرفف المعلقة ونبتة خضراء ويصبح لديك مساحة ساحرة للطهي وتناول الطعام

Área Gourmet - V&W, Larissa Reis Arquitetura Larissa Reis Arquitetura مطبخ
Larissa Reis Arquitetura

Larissa Reis Arquitetura
Larissa Reis Arquitetura
Larissa Reis Arquitetura

15. يمكنك ايضًا إضافة الأضواء الخفية أسفل المدخنة المعدنية لتحصل على مثل هذا التأثير الرائع خاصة إذا كانت منضدة العمل ذات لون أسود

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

16. استخدام اثنين من أنواع الأخشاب مع مظهرين مختلفين والتنسيق بين أجزاء المطبخ يمنحك مساحة لا تعرف طريق الملل

Projeto de Arquitetura de Interiores - Apartamento Família, Sarah & Dalira Sarah & Dalira مطبخ
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

17. مرة أخرى.. الإضاءات مع النباتات والأخشاب، المزيج المثالي للحصول على مطبخ بأجواء خاصة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

18. الوظيفية شرط أساسي في تصميم المطبخ ولكن لا تنسى الجانب الجمالي وتخصيص مساحة لعرض الأدوات الخزفية الرقيقة

Residência I P, Treez Arquitetura+Engenharia Treez Arquitetura+Engenharia مطبخ الطوب Black
Treez Arquitetura+Engenharia

Treez Arquitetura+Engenharia
Treez Arquitetura+Engenharia
Treez Arquitetura+Engenharia

19. لون قوي مع ورق جدران مزخرف وادخال بعض اللمسات الخشبية.. مزيج جريء ونتيجة رائعة

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

20. لوح كتابة أسود وطبشور أبيض أو ملون سيمنحك لمسة مختلفة ومميزة في المطبخ

Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers مطبخ
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

لمزيد من الأفكار والتصميمات للمطابخ الأنيقة والمختلفة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 تصميمات مُلهمة للمطابخ الصغيرة يمكن تقليدها بسهولة

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