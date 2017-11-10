7 حيل عليك معرفتها لإضاءة منزلك الصغير

تأثيث المنزل الصغير في كثير من الأحيان، يدور حول اختيار المفروشات والديكورات بلون أبيض للحصول على الاتساع البصري، والوصول إلى أهداف نمط الحد الأدنى. ولكن عندما يتعلق الأمر بإضاءة منزل صغير، يجب أن تكون الأمور حقا على درجة أو اثنين. هذا بالتأكيد لا يعني استخدام أضواء قوية. بل إنه يعني إعطاء نفسك الإذن لاستكشاف نظام إضاءة أكثر تعقيدا، وأن تستهدف الطبقات.
غالبا ما يكون المسكن الصغير موطنا لعدد لا يحصى من المساحات المعيشة المدمجة داخل منطقة صغيرة. وكثيرًا ما يفتقر إلى أشعة الشمس الطبيعية، أو يجعلنا نشعر أنه أصغر قليلا مما نود أن يكون عليه. الإضاءة الجيدة سوف تقطع شوطا طويلا نحو التخفيف من حدة هذه المشاكل المشتركة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نود أن نطلعكم على بعض من اسرار الخبراء في تصميم إضاءات المنازل الصغيرة. تعرفوا عليها معنا واستمدوا إلهامكم لإضاءة منازلكم الصغيرة!
استخدام المصابيح التي تتدلى على الجدران أو من السقف يحافظ على مساحة الأرض عن طريق الاستغناء عن المصابيح الأرضية والطاولة الجانبية. وهذا مفيد بشكل خاص في غرف النوم الصغيرة، حيث لا يوجد في كثير من الأحيان مساحة كافية لطاولة السرير. وبالتالي، يمكن تركيب الأضواء على الحائط أو السقف بدلًا من شغل مساحة بطاولة جانبية لوضعها عليها. وهذا يساعد أيضًا في الحفاظ على منزلك نظيف ومرتب.
إنشاء عمق مع الضوء في ارتفاعات مختلفة سوف يجعلك منزلك الصغير يبدو أكبر بكثير، خاصة إذا كان مخطط الإضاءة في طبقات، ولها بعض الملمس. حاول تجنب استخدام ضوء مركزي وقوي. وبدلًا من ذلك، استخدام سلسلة من المصابيح والأضواء المبعثرة في جميع أنحاء الغرفة في ارتفاعات مختلفة.
راحة الغرف الصغيرة غالبا ما تكون في الشعور بأنها أكثر اتساعا، فإذا كان لديها خزائن مستندة إلى الحائط، أو إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية بأن يكون أسفلها بعض المساحة، يمكنك إضافة بعض الأضواء التي تعطي تأثير رائع بالارتفاع الفوري.
لا ينبغي أبدًا إغفال الضوء الطبيعي في منزل صغير. هذا الضوء يمكن تسخيره وتوجيهه مع وضع مرآة ذكية. لا تقتصر فقط على المرايا الجدار، يمكنك أيضًا استخدام مرايا الأثاث التي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أداة عظيمة جدًا، كالمرايا في الأبواب المنزلقة، وفي الخزائن.
حتى أصغر الأماكن في المنزل، سوف تشعرك بالاحباط في بعض الأحيان. عندما تجد أن كل شيء فيها معبأ معًا بشكل وثيق، لذا، سوف يساعدك حقًا أن يكون هناك أضواء مهمة كبيرة. يمكنك النظر في تركيب شريط داخل أدراج المطبخ. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى إضاءة المصابيح حولها في الظلام مرة أخرى!
الأضواء المعلقة هي الأفضل على الاطلاق عند إضاءة منزل صغير. حيث أنها لا تأخذ أي مساحة من الأرضية، ويمكن استخدامها لإنشاء مناطق صغيرة داخل غرفة واحدة. للحصول على أفضل تأثير، يمكنك توظيف ثلاثة من الأضواء المعلقة الصغيرة. هذا يبدو دائما كبيرًا على طاولة طعام صغيرة.
في منزل صغير، المدخل غالبا ما يضاء من الضوء المحيط في الغرفة الرئيسية. ولكن المدخل يستحق حقا الحصول على الإضاءة الخاصة به. هذا هو المكان الذي يشكل أول انطباع، حيث تحية الضيوف وصنع المزاج العام في منزلك. ربما بعض الإضاءة ستمنحك راحة رهيبة من هذا القبيل!
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