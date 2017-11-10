7 حيل عليك معرفتها لإضاءة منزلك الصغير

تأثيث المنزل الصغير في كثير من الأحيان، يدور حول اختيار المفروشات والديكورات بلون أبيض للحصول على الاتساع البصري، والوصول إلى أهداف نمط الحد الأدنى. ولكن عندما يتعلق الأمر بإضاءة منزل صغير، يجب أن تكون الأمور حقا على درجة أو اثنين. هذا بالتأكيد لا يعني استخدام أضواء قوية. بل إنه يعني إعطاء نفسك الإذن لاستكشاف نظام إضاءة أكثر تعقيدا، وأن تستهدف الطبقات.

غالبا ما يكون المسكن الصغير موطنا لعدد لا يحصى من المساحات المعيشة المدمجة داخل منطقة صغيرة. وكثيرًا ما يفتقر إلى أشعة الشمس الطبيعية، أو يجعلنا نشعر أنه أصغر قليلا مما نود أن يكون عليه. الإضاءة الجيدة سوف تقطع شوطا طويلا نحو التخفيف من حدة هذه المشاكل المشتركة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نود أن نطلعكم على بعض من اسرار الخبراء في تصميم إضاءات المنازل الصغيرة. تعرفوا عليها معنا واستمدوا إلهامكم لإضاءة منازلكم الصغيرة!