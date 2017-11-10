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7 حيل عليك معرفتها لإضاءة منزلك الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
SS15, The Cotswold Company The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
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تأثيث المنزل الصغير في كثير من الأحيان، يدور حول اختيار المفروشات والديكورات بلون أبيض للحصول على الاتساع البصري، والوصول إلى أهداف نمط الحد الأدنى. ولكن عندما يتعلق الأمر بإضاءة منزل صغير، يجب أن تكون الأمور  حقا على درجة أو اثنين. هذا بالتأكيد لا يعني استخدام أضواء قوية. بل إنه يعني إعطاء نفسك الإذن لاستكشاف نظام إضاءة أكثر تعقيدا، وأن تستهدف الطبقات.

غالبا ما يكون المسكن الصغير موطنا لعدد لا يحصى من المساحات المعيشة المدمجة داخل منطقة صغيرة. وكثيرًا ما يفتقر إلى أشعة الشمس الطبيعية، أو يجعلنا نشعر أنه أصغر قليلا مما نود أن يكون عليه. الإضاءة الجيدة سوف تقطع شوطا طويلا نحو التخفيف من حدة هذه المشاكل المشتركة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نود أن نطلعكم على بعض من اسرار الخبراء في تصميم إضاءات المنازل الصغيرة. تعرفوا عليها معنا واستمدوا إلهامكم لإضاءة منازلكم الصغيرة!

1. مصابيح السرير على الجدران أو السقف

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

استخدام المصابيح التي تتدلى على الجدران أو من السقف يحافظ على مساحة الأرض عن طريق الاستغناء  عن المصابيح الأرضية والطاولة الجانبية. وهذا مفيد بشكل خاص في غرف النوم الصغيرة، حيث لا يوجد في كثير من الأحيان مساحة كافية لطاولة السرير. وبالتالي، يمكن تركيب الأضواء على الحائط أو السقف بدلًا من شغل مساحة بطاولة جانبية لوضعها عليها. وهذا يساعد أيضًا في الحفاظ على منزلك نظيف ومرتب.

2. إنشاء عمق مع الضوء ف

大東の家その２, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ غرفة نوم
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

إنشاء عمق مع الضوء في ارتفاعات مختلفة سوف يجعلك منزلك الصغير يبدو أكبر بكثير، خاصة إذا كان مخطط الإضاءة في طبقات، ولها بعض الملمس. حاول تجنب استخدام ضوء مركزي وقوي. وبدلًا من ذلك، استخدام سلسلة من المصابيح والأضواء المبعثرة في جميع أنحاء الغرفة في ارتفاعات مختلفة.

3. إضافة ارتفاع مع الإضاءة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

راحة الغرف الصغيرة غالبا ما تكون في الشعور بأنها أكثر اتساعا، فإذا كان لديها خزائن مستندة إلى الحائط، أو إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية بأن يكون أسفلها بعض المساحة، يمكنك إضافة بعض الأضواء التي تعطي تأثير رائع بالارتفاع الفوري.

4. عكس الضوء مع المرايا

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
The Cotswold Company

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لا ينبغي أبدًا إغفال الضوء الطبيعي في منزل صغير. هذا الضوء يمكن تسخيره وتوجيهه مع وضع مرآة ذكية. لا تقتصر فقط على المرايا الجدار، يمكنك أيضًا استخدام مرايا الأثاث التي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أداة عظيمة جدًا، كالمرايا في الأبواب المنزلقة، وفي الخزائن.

5. إضاءةأدراج المطبخ وخزانات

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

حتى أصغر الأماكن في المنزل، سوف تشعرك بالاحباط في بعض الأحيان. عندما تجد أن كل شيء فيها معبأ معًا بشكل وثيق، لذا، سوف يساعدك حقًا أن يكون هناك أضواء مهمة كبيرة. يمكنك النظر في تركيب شريط داخل أدراج المطبخ. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى إضاءة المصابيح حولها في الظلام مرة أخرى!

6. استخدام الأضواء المعلقة

​TRAME COLLECTION, in-es.artdesign in-es.artdesign KitchenLighting
in-es.artdesign

​TRAME COLLECTION

in-es.artdesign
in-es.artdesign
in-es.artdesign

الأضواء  المعلقة هي الأفضل على الاطلاق عند إضاءة منزل صغير. حيث أنها لا تأخذ أي مساحة من الأرضية، ويمكن استخدامها لإنشاء مناطق صغيرة داخل غرفة واحدة. للحصول على أفضل تأثير، يمكنك توظيف ثلاثة من الأضواء المعلقة الصغيرة. هذا يبدو دائما كبيرًا على طاولة طعام صغيرة.

7. إضاءة المدخل

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Green
homify

homify
homify
homify

في منزل صغير، المدخل غالبا ما يضاء من الضوء المحيط في الغرفة الرئيسية. ولكن المدخل يستحق حقا الحصول على الإضاءة الخاصة به. هذا هو المكان الذي يشكل أول انطباع، حيث تحية الضيوف وصنع المزاج العام في منزلك. ربما بعض الإضاءة ستمنحك راحة رهيبة من هذا القبيل!

لمزيد من الأفكار بشأن المساحات الصغيرة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار رائعة للاستفادة من المساحات في غرف النوم الصغيرة

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