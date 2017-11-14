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5 غرف معيشة بمختلف أنماط التصميم

Mai Elkholy Mai Elkholy
living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
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تحتاج غرفة المعيشة في تصميمها لمزيد من الاهتمام للحصول أجواء ترضيك؛ لأنها الغرفة التي تقضي فيها معظم أوقاتك مع عائلتك لمشاهدة التلفزيون والقراءة والسمر.
لم يكن هناك أية معايير ثابتة لتصميم غرف المعيشة، لكن يمكن لأي شخص الحصول على تصميم مميز ورائع إذا وضع في اعتباره عدد من الأشياء الهامة وعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معها بطرق اكثر ابتكارًا، من ضمن هذه الأشياء أو الاعتبارات مساحة الغرفة وإمكانية الحصول على الضوء الطبيعي داخلها وكذلك نمط الديكور المناسب و الألوان التي تفضلها، كل هذا إذا تعاملت معه بطريقة مبتكرة بالتأكيد ستحصل على تصميم مميز يرضيك ويرضي عائلتك ويعزز أجواء الدفء و الراحة داخل الغرفة. نستعرض معكم اليوم مجموعة رائعة من غرف المعيشة بمختلف أنماط التصميم الكلاسيك والمودرن والاسكدنافي والريفي وأيضًا النمط الاستوائي، و عليك فقط اختيار ما يناسبك.

1-غرفة كلاسيكية بأجواء دافئة:

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

ستشعر بأجواء الدفء بمجرد النظر لهذا التصميم فما بالك بالحصول عليه في منزلك طوال الوقت؟
تم تصميم الغرفة على الطابع الكلاسيكي من خلال قيام المصمم باستخدام أرائك كبيرة منجدة بقماش القطيفة الثقيلة ومقعدين من نفس تصميم الأرائك، كما قام المصمم بالجمع بين مجموعة من الألوان الدافئة وهي الرمادي والبيج وتم إضافة لمسة من اللون الأصفر الباهت في مجموعة من المناطق مثل السقف وكذلك على الوسائد والإطار الموجود خلف الأريكة الرئيسية وذلك لمزيد من الأناقة والرقي، تحتوي الغرفة على نافذة كبيرة مغطاة بستائر شفافة باللون الأبيض للحصول على أكبر قدر من ضوء الشمس خلال ساعات النهار، وقد تم الاستفادة من المساحة خلف الأريكة بتصميم مكتبة صغيرة مكونة من مجموعة أرفف مزينة بمجموعة من اسبوتات الاضاءة باللون الأصفر لإضافة لمسة جمالية وأجواء راقية.

2- مساحة معيشة مفتوحة على غرفة السفرة ولمسة رائعة باللون الأصفر:

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في تصميم راقي لمساحة معيشة مفتوحة على غرفة السفرة تم الاتجاه لاستخدام مجموعة من الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي والأسود والبيج. يتضح من هذه الزاوية الموجودة في الصورة أن غرفة المعيشة تحتوي على أريكة باللون الأبيض وفي منتصف الغرفة تم وضع طاولة من الزجاج مزينة بمجموعة من الاكسسوارات، وفي الأسفل تم وضع سجادة من الفرو باللون الرمادي الداكن لتعزيز الطابع المودرن البسيط، لإضافة لمسة جريئة على هذه المساحة تم وضع كرسي كبير باللون الأصفر يتناسب مع مقعد الأطفال الخاص بالسفرة الموجودة في الجهة المقابلة.

3- مساحة مفتوحة بتصميم اسكندنافي بسيط:

Restauro Vecchio Casale, Zago Studio Architects Zago Studio Architects غرفة المعيشة
Zago Studio Architects

Zago Studio Architects
Zago Studio Architects
Zago Studio Architects

منزل مفتوح تم تصميمه على غرار الطابع الاسكندنافي جدرانه من الخشب والطوب، تتميز أجواؤه بالبساطة والدفء المتناهي والأناقة، تم تخصيص مساحة المعيشة لتكون مفتوحة على المطبخ وكذلك غرفة السفرة، حيث تم وضع التلفزيون على طاولة قريبة من مستوى سطح الأرض، وإذا نظرنا لعناصر الإضاءة، نلاحظ أنه قد تم توزيعها بطريقة مميزة على كافة الأرجاء لتبدو خفية وخافتة للحصول على مزيد من الأجواء المريحة.

4- تصميم ريفي لغرفة المعيشة والابتعاد عن التفاصيل المعقدة:

Reforma de apartamento - Simmetria Arquitetura, Joana França Joana França غرفة المعيشة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

النمط الريفي كما نعلم يجمع بين البساطة والأناقة بطريقة سلسة وبالابتعاد عن الخوض في إضافة تفاصيل كثيرة، في هذه الغرفة فضل المصمم أن تكون الجدران باللون الأبيض البسيط، كما قام باختيار الأرضية لتكون من السيراميك اللامع بتصميم الخشب، تتكون هذه الغرفة من أريكة قريبة من الأرض باللون الرمادي وبعض المقاعد على الطراز الريفي، وقد تم وضع طاولة سفرة لتناول الطعام أمام التلفاز، المميز في هذه الغرفة أنها اعتمدت بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الزجاجية خلف الأريكة، كما أضاف العمود الخشبي الفني لمسة جمالية فريدة تتناسب مع اكسسوار الخوص البني الموجود أعلى المقاعد.

5- مزيد من أجواء البهجة في غرفة معيشة استوائية:

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

لكل منا ذوقه ولمسته الخاصة في تصميم غرفة المعيشة التي تتناسب مع احتياجاته، لكن اللمسة الاستوائية تضيف أجواء رائعة وفريدة من البهجة والفرح، استخدام الخشب في تصميم الأرضية والجدار المقابل يعمل على تعزيز أجواء الدفء كما أنه يتناسب مع كافة الألوان الجريئة مثل الأحمر والأخضر والأصفر، تتكون الغرفة من مقاعد خشبية أمام التلفاز و طاولة منخفضة قريبة من الأرض حولها وسائد أرضية لتناول الطعام عليها، وكذلك مقعد خشبي مميز أمام النافذة لتعزيز أجواء الغابات الاستوائية، عملت النباتات الخضراء أيضًا على الحصول على تصميم متكامل وأنيق.

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