5 غرف معيشة بمختلف أنماط التصميم

تحتاج غرفة المعيشة في تصميمها لمزيد من الاهتمام للحصول أجواء ترضيك؛ لأنها الغرفة التي تقضي فيها معظم أوقاتك مع عائلتك لمشاهدة التلفزيون والقراءة والسمر.
لم يكن هناك أية معايير ثابتة لتصميم غرف المعيشة، لكن يمكن لأي شخص الحصول على تصميم مميز ورائع إذا وضع في اعتباره عدد من الأشياء الهامة وعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معها بطرق اكثر ابتكارًا، من ضمن هذه الأشياء أو الاعتبارات مساحة الغرفة وإمكانية الحصول على الضوء الطبيعي داخلها وكذلك نمط الديكور المناسب و الألوان التي تفضلها، كل هذا إذا تعاملت معه بطريقة مبتكرة بالتأكيد ستحصل على تصميم مميز يرضيك ويرضي عائلتك ويعزز أجواء الدفء و الراحة داخل الغرفة. نستعرض معكم اليوم مجموعة رائعة من غرف المعيشة بمختلف أنماط التصميم الكلاسيك والمودرن والاسكدنافي والريفي وأيضًا النمط الاستوائي، و عليك فقط اختيار ما يناسبك.
ستشعر بأجواء الدفء بمجرد النظر لهذا التصميم فما بالك بالحصول عليه في منزلك طوال الوقت؟
تم تصميم الغرفة على الطابع الكلاسيكي من خلال قيام المصمم باستخدام أرائك كبيرة منجدة بقماش القطيفة الثقيلة ومقعدين من نفس تصميم الأرائك، كما قام المصمم بالجمع بين مجموعة من الألوان الدافئة وهي الرمادي والبيج وتم إضافة لمسة من اللون الأصفر الباهت في مجموعة من المناطق مثل السقف وكذلك على الوسائد والإطار الموجود خلف الأريكة الرئيسية وذلك لمزيد من الأناقة والرقي، تحتوي الغرفة على نافذة كبيرة مغطاة بستائر شفافة باللون الأبيض للحصول على أكبر قدر من ضوء الشمس خلال ساعات النهار، وقد تم الاستفادة من المساحة خلف الأريكة بتصميم مكتبة صغيرة مكونة من مجموعة أرفف مزينة بمجموعة من اسبوتات الاضاءة باللون الأصفر لإضافة لمسة جمالية وأجواء راقية.
في تصميم راقي لمساحة معيشة مفتوحة على غرفة السفرة تم الاتجاه لاستخدام مجموعة من الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي والأسود والبيج. يتضح من هذه الزاوية الموجودة في الصورة أن غرفة المعيشة تحتوي على أريكة باللون الأبيض وفي منتصف الغرفة تم وضع طاولة من الزجاج مزينة بمجموعة من الاكسسوارات، وفي الأسفل تم وضع سجادة من الفرو باللون الرمادي الداكن لتعزيز الطابع المودرن البسيط، لإضافة لمسة جريئة على هذه المساحة تم وضع كرسي كبير باللون الأصفر يتناسب مع مقعد الأطفال الخاص بالسفرة الموجودة في الجهة المقابلة.
منزل مفتوح تم تصميمه على غرار الطابع الاسكندنافي جدرانه من الخشب والطوب، تتميز أجواؤه بالبساطة والدفء المتناهي والأناقة، تم تخصيص مساحة المعيشة لتكون مفتوحة على المطبخ وكذلك غرفة السفرة، حيث تم وضع التلفزيون على طاولة قريبة من مستوى سطح الأرض، وإذا نظرنا لعناصر الإضاءة، نلاحظ أنه قد تم توزيعها بطريقة مميزة على كافة الأرجاء لتبدو خفية وخافتة للحصول على مزيد من الأجواء المريحة.
النمط الريفي كما نعلم يجمع بين البساطة والأناقة بطريقة سلسة وبالابتعاد عن الخوض في إضافة تفاصيل كثيرة، في هذه الغرفة فضل المصمم أن تكون الجدران باللون الأبيض البسيط، كما قام باختيار الأرضية لتكون من السيراميك اللامع بتصميم الخشب، تتكون هذه الغرفة من أريكة قريبة من الأرض باللون الرمادي وبعض المقاعد على الطراز الريفي، وقد تم وضع طاولة سفرة لتناول الطعام أمام التلفاز، المميز في هذه الغرفة أنها اعتمدت بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الزجاجية خلف الأريكة، كما أضاف العمود الخشبي الفني لمسة جمالية فريدة تتناسب مع اكسسوار الخوص البني الموجود أعلى المقاعد.
لكل منا ذوقه ولمسته الخاصة في تصميم غرفة المعيشة التي تتناسب مع احتياجاته، لكن اللمسة الاستوائية تضيف أجواء رائعة وفريدة من البهجة والفرح، استخدام الخشب في تصميم الأرضية والجدار المقابل يعمل على تعزيز أجواء الدفء كما أنه يتناسب مع كافة الألوان الجريئة مثل الأحمر والأخضر والأصفر، تتكون الغرفة من مقاعد خشبية أمام التلفاز و طاولة منخفضة قريبة من الأرض حولها وسائد أرضية لتناول الطعام عليها، وكذلك مقعد خشبي مميز أمام النافذة لتعزيز أجواء الغابات الاستوائية، عملت النباتات الخضراء أيضًا على الحصول على تصميم متكامل وأنيق.
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