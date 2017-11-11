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20 فكرة لوحدات أضاءة أقتصادية في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
May Collection 2017, Loaf Loaf Living roomLighting
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الإضاءة واحدة من تفاصيل التصميم الداخلي للمنازل التي لا غنى عنها، فهي من الكماليات ولكنها من الأسايات التي تجعل منزل ينطق بسحر وجمال خاص لا مثيل له. ناهييك عن أن الأختيار الخاطئ للإضاء يجعل منزلك معتم وموحش ويؤثر على مساحاته أيضاً وإن الإضاءة يجب أختيارها بدقة متناهية بناءً على الأثاث وديكورات المنزل حتى تحصل على إطلالة متكاملة ومتجانسة، الإضاءة تستطيع أن تغمر منزلك بأجواء رومانسية خاصة. ونحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنعرض لك مجموعة أفكار وتصميمات لوحدات إضاءة أقتصادية ستلهمك بأختيار الإضاءة الخاصة بك.

1- مجموعة من وحدات الاضاءة البسيطة تتدلى من السقف صانعة جمال وجاذبية خاصة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2- مصباح من الخوص باللون البيج الحيادي يتدلى من سقف غرفة المعيشة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3- تصميم مشرق ومميز لمصابيح زجاجية ملونة تتدلى من السقف.

Fold Lights Work House Collection Living roomLighting
Work House Collection

Fold Lights

Work House Collection
Work House Collection
Work House Collection

4- في غرفة النوم استعان المصمم بأباجورتين ذو تصميم مماثل ولكن أحجام مختلفة.

Hugger headboard Loaf BedroomBeds & headboards headboard,bed,new,fabric,blue
Loaf

Hugger headboard

Loaf
Loaf
Loaf

5- وحدة أضاءة من النحاس مرنة وسهلة الحركة لغرفة المكتب.

Little Jackpot desk lamp Loaf Living roomLighting Black new,lighting,black,matte,brass
Loaf

Little Jackpot desk lamp

Loaf
Loaf
Loaf

6- مصباح صغير وأنيق يتدلى من السقف بلونه الأبيض الهادئ.

Gaston pendant light in white homify Dining roomLighting pendant light,light,hanging light,classic,brass
homify

Gaston pendant light in white

homify
homify
homify

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7- لمسة من الشفافية خلقتها تلك المصابيح الصغيرة البسيطة المتدلية من السقف.

Cowbell pendant light Loaf KitchenLighting glass,pendant,lighting,new,dining,hanging,kitchen,living room
Loaf

Cowbell pendant light

Loaf
Loaf
Loaf

8- تصميم بسيط وعملي يشبه تصميم غرفة المعيشة مزود برف صغير يحمل العملية والبساطة في ثنايا تصميمه.

Shelfie floor lamp homify Living roomLighting floor lamp,shelf,multipurpose,multifunctional
homify

Shelfie floor lamp

homify
homify
homify

9- أباجورة طولية مثبتة على الأرض بقاعدة معدنية وهيكل من القماش الأبيض الأنيق.

Slam Dunk floor lamp in Brass Loaf Living roomLighting new,lamp,brass,shade,floor lamp
Loaf

Slam Dunk floor lamp in Brass

Loaf
Loaf
Loaf

10- مصباح بتصميم بسيط مثبت على الجدار بجانب السرير.

Young Gun wall light Loaf BedroomLighting new,wall light,brass,shade
Loaf

Young Gun wall light

Loaf
Loaf
Loaf

11- وحدة إضاءة غير تقليدية متدلية من سقف المطبخ برقة وبساطة ولديها قاعدة معدنية

Spangle pendant lamp Loaf KitchenLighting pendant lamp,hanging light,bronze
Loaf

Spangle pendant lamp

Loaf
Loaf
Loaf

12- تصميم رائع ومرن لوحدة إضاءة جانبية في غرفة النوم تسمح لك بتحريكها كما تحب.

Wood and Glass Wardrobe Casa Più Arredamenti wood glass wardrobe
Casa Più Arredamenti

Wood and Glass Wardrobe

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

13- بعيداً عن التقليدية تماماً، مصابيح من الخوص المفرغ تستطيع صنعها بنفسك.

Ti Light, kimik design kimik design Balconies, verandas & terracesLighting
kimik design

kimik design
kimik design
kimik design

14- تصميم مميز ومبتكر لحزمة ضوئية من لمبات الهالوجين، بسيطة ومميزة.

Decorative filament light bulbs William and Watson منازل
William and Watson

Decorative filament light bulbs

William and Watson
William and Watson
William and Watson

15- ثرية غير تقليدية من الخشب الدافئ, بسيطة وعملية تتدلى من سقف الغرفة.

Star Light Shade homify Corridor, hallway & stairsLighting
homify

Star Light Shade

homify
homify
homify

16- جمال خاص وأخاذ لبلورة ضوئية مفرغة بالنجوم.

Ceramic Globe Light rigby & mac BedroomLighting سيراميك White ceramic,lighting,globe
rigby &amp; mac

Ceramic Globe Light

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

17- تصميم مثالي لأباجورة على نمط المنيمال ذات رأس من القماش بلونه الرمادي الهادئ وقاعدة زجاجية شفافية.

Mini Bessy Loaf Living roomLighting lamp,new,glass
Loaf

Mini Bessy

Loaf
Loaf
Loaf

18- مصباح بسيط لإضاءة غرفة المعيشة بإضاءة بسيطة وخافتة.

Head Jog in vintage-y brass Loaf BedroomLighting wall light,brass,new,linen
Loaf

Head Jog in vintage-y brass

Loaf
Loaf
Loaf

19- أباجورة بسيطة مصممة من النحاس على النمط الكلاسيكي لغرفة على نمط الشابي شيك

Clever Gaston lamp homify Study/officeLighting lamp,pens,brass,new
homify

Clever Gaston lamp

homify
homify
homify

20- أباجورة جذابة من الخشب بلونه البني الداكن.

Living, Els Home Els Home Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Multicolored
Els Home

Els Home
Els Home
Els Home

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