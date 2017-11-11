6 أفكار ملهمة لوضعية التليفزيون في منزل

ربما تسأل نفسك كثيراً إذا كان طراز الغرفة مهم ويجب أن يوضع في الأعتبارقبل أختيار وضعية شاشة التليفزيون، لكن دعني أخبرك يا عزيزي أن الطراز ونمط الغرفة لا يهم كثيراً في وضعية التليفزيون، فمهما كان نمط الغرفة وتصميمها لا يؤثر على مكان وحجم التليفزيون إلا في الجزئية في المساحات كما ذكرنا، فالأهم هو اختيار وضعية مريحة ومناسبة تسمح للجميع بمشاهدة التليفزيون بأريحية والاستمتاع به لا أكثر، فسواء كان مثبت على الجدار أو داخل مكتبة أو مثبت على حاملاً كل ذلك لا يهم ولا يؤثر في نمط الغرفة فالأهم هو العملية والشعور بالراحة والاستمتاع بأوقاتك مع عائلتك أثناء المشاهدة لا أكثر.