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6 أفكار ملهمة لوضعية التليفزيون في منزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
PENINSULA NUEVO VALLARTA , PLANTE ARCHITECTURE PLANTE ARCHITECTURE
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يعتبر التليفزيون واحد من أكثر التفاصيل الحيوية في منزلك، وفي أحيان كثيرة يشكل وضعية التليفزيون عائق في ذهن الكثير عند تصميم الغرفة، كيف سيكون حجمه؟ وكيف سأختار وسيلة وضعيته؟ هل الأفضل داخل مكتبة صغيرة أو مثبت على الجدار أو حتى وضعه على حامل عملي؟. كل هذة الأفكار بالتأكيد تدو في ذهنك وهذا ما سوف نتناوله في هذا المقال من خلال تقديم 6 أفكار ملهمة لوضعية التليفزيون في منزلك ستجاوب على هذة الأسئلة التي تتردد في ذهنك.

1- محمولاً على الجدار

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cihat özdemir

cihat özdemir
cihat özdemir
cihat özdemir

فكرة بسيطة لوضعية التليفزيون  بوضعه محمولاً على الجدار في وسط  تصميم لمكتبة رأسية عملية ورائعة تمتاز بتنوع خزاناتها ومساحتها، المكتبة رائعة بتصميم أنيق وجذاب كما نرى من الخشب البني بلونه الدافئ وتصميمه اللامع.فعند أختيار وضعية التليفزيون في غرفة المعيشة يجب أختيار وضع مناسب لكافة الغرفة يسمح للجميع بمشاهدة التليفزيون بأريحية شديدة وأن يكون بالقرب من مراكز الجلسة داخل الغرفة.

2- تصميم ديناميكي رائع

PENINSULA NUEVO VALLARTA , PLANTE ARCHITECTURE PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE

PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE

هنا تصميم ديناميكي وبسيط لغرفة المعيشة، نرى هنا تصميم الأريكة بشكل مربع على هيئة حرف L تصميم مميز وعملي ويناسب المساحات الصغيرة فنرى هنا الغرفة مساحتها محدودة بعض الشئ ومدمجة مع غرفة السفرة، فأختار المصمم وضعية التليفزيون في منتصف الجدار المواجه للأريكة، بشكل يجعل جلسة غرفة المعيشة كلها حول التليفزيون بحيث يضمن أن يراه الجميع من كل الزوايا بطريقة مريحة وفي نفس الوقت بعيد بعض الشئ عن منطقة الطعام كي لا يخلق ازعاجاً اثناء تناول الطعام بالغرفة والحفاظ على خصائصها.

PENINSULA NUEVO VALLARTA , PLANTE ARCHITECTURE PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE

PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE

3- شاشة تليفزيون تناسب المساحة الموجودة فيها
حتى تحقق المتعة للجميع ممن يتواجد بالغرفة بعد تناول الإفطار ينبغي أن يكون التليفزيون ذو مساحة مناسبة لمساحة الغرفة فغرفة كبيرة بمقاعد متعددة يلزمها تلفاز كبير الحجم بمستوى قوى من الصوت و هكذا فضلاً عن اختيار موقع يتوسط تلك الغرفة و ننسق حولها الجسلة

3- أختيار مثالي

LIVING AND DINING, MOONA DESIGN STUDIO MOONA DESIGN STUDIO
MOONA DESIGN STUDIO

MOONA DESIGN STUDIO
MOONA DESIGN STUDIO
MOONA DESIGN STUDIO

نرى هنا أختياراً مثالياً لشاشة التليفزيون بحجم يناسب جميع الغرفة، فمن الجيد التنسيق بين شاشة التليفزيون ومساحة الغرفة حتى تخلق أريحية شديدة أثناء مشاهدة التليفزيون،فغرفة ذو مساحات كبيرة ومقاعد متعددة، تحتاج إلى شاشة كبير  في الحجم ومستويات صوت قوية، مع أختيار لوضعية التليفزيون في موقع يتوسط الغرفة، لتحقق متعة المشاهدة للجميع داخل الغرفة.

4- حامل تليفزيون عملي

homify Multimedia roomFurniture
homify

homify
homify
homify

تستطيع أن تعتمد  على حامل متحرك للتليفزيون  أيضاً، حتى تتغلب على مشكلة الجلوس  في جهة أو زاوية واحدة من الغرفة غير مواجهة للتليفزيون. فهنا قام المصمم بتثبيت التليفزيون على حامل صغير متحرك يضمن سهولة في حركة التليفزيون داخل الغرفة في أي أتجاه. هذة من الحلول العملية التي يمكنك أن تلجأ إليها في غرف المعيشة ذات تصميم أثاث غير منتظم في أتجاه واحدة.

5- وضعية مرتفعة

CAMPAGNE CHIC MAISON DE FAMILLE, INSIDE-DECO-TENDANCE INSIDE-DECO-TENDANCE Living roomTV stands & cabinets
INSIDE-DECO-TENDANCE

INSIDE-DECO-TENDANCE
INSIDE-DECO-TENDANCE
INSIDE-DECO-TENDANCE

أما هنا فأختار المصمم وضعية مرتفعة لوضع شاشة التليفزيون مثبتة على الجدار، فهذة الوضعية مناسبة جداً للمنازل التي من ضمن أفرادها الأطفال حتى تتجن أرتطامهم بالتلفاز وسهولة الوصول إليه، أو إذا كنت معتاد على زيارات من ضيوف لديهم أطفال، فبهذة الطريقة تجنب نفسك وتجنبهم الأحراج من لعب الأطفال في التليفزيون أو ارتطامهم به.

6- هل الطراز مهم؟

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

ربما تسأل نفسك كثيراً إذا كان طراز الغرفة مهم ويجب أن يوضع في الأعتبارقبل أختيار وضعية شاشة التليفزيون، لكن دعني أخبرك يا عزيزي أن الطراز ونمط الغرفة لا يهم كثيراً في وضعية التليفزيون، فمهما كان نمط الغرفة وتصميمها لا يؤثر على مكان وحجم التليفزيون إلا في الجزئية في المساحات كما ذكرنا، فالأهم هو اختيار وضعية مريحة ومناسبة تسمح للجميع بمشاهدة التليفزيون بأريحية والاستمتاع به لا أكثر، فسواء كان مثبت على الجدار أو داخل مكتبة أو مثبت على حاملاً كل ذلك لا يهم ولا يؤثر في نمط الغرفة فالأهم هو العملية والشعور بالراحة والاستمتاع بأوقاتك مع عائلتك أثناء المشاهدة لا أكثر.

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