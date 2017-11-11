الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أسرار ديكورية من وحي الخبراء

منة اسماعيل منة اسماعيل
facile dire carta da parati..., Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Walls & flooringWallpaper
Loading admin actions …

تصميم كل مساحة من الفراغ داخل منزلك له رؤية خاصة وحيل لتوظيف كل ركن وزاوية في التصميم بطريقة تخلق أفضل النتائج والتفاصيل الجمالية داخل المنزل، وخبراء التصميم الداخلي للمنازل دائماً وابداً لهم حيلهم الخاصة التي  لا يفصحون عنها في الأغلب ويحتفظون بها لأنفسهم من أجل الحفاظ على غموض ومهام عملية التصميم. ومن هذة الحيل بالتأكيد كيفية التغلب على عقبات التصميم الداخلي ومشكلاته كضيق المساحات وانخفاض السقف وكيفية خلق اتساع بصري، كل هذة العقبات ربما تواجهك في تصميم منزلك الخاص، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنكشف لك من خلال هذا المقال مجموعة من الأسرار الديكورية للتغلب على عقبات التصميم الداخلي للمنازل من وحي الخبراء.

1- الأرضيات الهادئة لتصميم متزن

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

في عالم التصميمات الداخلية هناك قاعدة ثابتة، وهي أن كل تفصيل من الفراغ في التصميم الداخلي، لها وزن وقيمة كبيرة لا يمكن تجهالها أو حتى الأغفال عنها على حساب عنصر من العناصر الأخرى، كل التفاصيل لديها قيمتها الخاصة حتى تستطيع أن تخلق توازناً مرضياً في تصميم المنزل. ومن هذة التفاصيل هي الأرضيات، ففلأرضيات قدرة كبيرة على خلق التوازن داخل أي تصميم لا، وحتى تستطيع أن تخلق غرفة مضيئة وحيوية خاصةً في المساحات الصغيرة يجب أن تتجه إلى الأرضيات المحايدة بألوان هادئة مع الأبتعاد تماماًعن أي خامات التي قد تحدث فوضى أو ضجة.  أماعكس هذه القاعدة فيفضل استخدامها في الغرف الواسعة ذات التأثير الدرامي، ففي هذة الحالة يمكنك أختيار أرضيات بألوان داكنة لتخلق جرأة وتصميم مثالي في الغرفة.

6- المرايات لمسة خاصة

facile dire carta da parati..., Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Walls & flooringWallpaper
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

المرايات من الخدع البسيطة لكن من وجهة نظر المصممين العالميين، هي واحدة من أهم الحيل في التصميمات الداخلية عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، وبالرغم من أنتشار هذه المعلومة  إلا أن للخبراء دائماً أسلوب خاص ينفردون به في استخدام المرايات بطريقة خاصة تحدث فارقاً في الأتساع البصري وامتداد المساحات. والجدير بالذكر أن هناك عنصران اساسيان في خدعة استخدام المرايات لتحصل على الأتساع البصري بنجاح، وهو وضعية المرايا ومقعها ، فمن الأفضل عدم وضع المرايا في أمام أماكن الجلوس والمعيشة بل يفضل وضعها في المساحات الغير حيوية في الاستخدام وفي الممرات كي  لا تحدث عائق بصري أو مزعج في مساحات الفراغ، واللعنصر الثاني  لهذة الخدعة هو حجم المرايا وأبعادها ، فيفضل دائماً أن تكون أبعاد المرايا أضغر أصغر في المساحات الحيوية.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: نصائح لأختيار خزانة الدش

3- استخدام الخطوط الطولية

Attico a Soncino, A2architetti A2architetti حمام
A2architetti

A2architetti
A2architetti
A2architetti

في تصميمات بعض المنازل يكون أرتفاع السقف من العوائق التي تخلق ضيق في المساحات وشعور موحش في الغرفة، وفي هذة الحالة يلجأ الخبراء إلى استخدام خدعة الخطوط الطولية المتوازية في تصميمات الجدران، فهذة الخدعة  البصرية رغم بساطتها إلا أنها تخلق شعوراً أفضل بالمساحات وتضيف عمق لسقف الغرفة.

4- الإضاءة الطبيعية السر لتصميم مشرق

Random Light - Suspension Lamp - Moooi MOHD - Mollura Home and Design Living roomLighting
MOHD – Mollura Home and Design

Random Light – Suspension Lamp – Moooi

MOHD - Mollura Home and Design
MOHD – Mollura Home and Design
MOHD - Mollura Home and Design

لا أحد يستطيع أن يتغافل عن أهمية الإضاءة بشكل عام في التصميم الداخلي للمنازل، فالإضاءة لها تأثير مذهل على مساحات الفراغ. فالإضاءة الطبيعية والنوافذ الكبيرة مع أختيار خامات ستائر خفيفة تسمح بمرور الضوء الطبيعي لداخل الغرفة تجعل المنزل ينبض بحيوية وأشراق وبالتالي ستتغلب على أي شعور بضيق في المساحات أو عدم الراحة داخل المنزل.

5- استخدام ورق الجدران بتناسق

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

لورق الجدران فضل  كبير في تزيين المساحات البسيطة  من الفراغ وتحويلها إلى جمال فني وتصميم أكثر تميزاً، خاصةً عندما تقوم بأختيار ذكي ومثالي لورق الجدران بتصميمات ونقوشات فنية تتماشى مع التصميم الداخل من أثاث وديكورات.ولكن هل تعلم أن أختيار ورق الجدران بتصميمات ثلاثية الأبعاد له تأثير فني مذهل على المساحات الصغيرة للغرفة ؟! نعم يا عزيزي فالتصميمات ثلاثية الأبعاد تستطيع أن تضيف عمقاً لجدران الغرفة وبالتالي تخدع الجميع بأتساعاً بصرياً ملحوظاً.

2- التلاعب بالألوان لمساحات أكبر

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Living roomAccessories & decoration
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

من الخدع الغامضة التي يلجأ إليها المصممون هي استخدام الألوان بنغماتها وتدرجاتها المختلفة لعمل تأثير مميز ومختلف على مساحات الفراغ. وهذة الخدعة لها تأثير ساحر على المساحات والشعور بها داخل الغرفة من خلا خلق اتساعاً بصرياً، فنلا حظ تداخل النغمات الحيوية على تصميمات الفراغ يعطيها تأثير مبهج وبصمة فنية جذابة، كاللون الأحمر، الأصفر والأخضر يعطيك تصمياً غني بالطاقة الإيجابية مع الحرص على خلق حيادية في تناسق الألوان وتناغم بين الدرجات الحيوية الصريحة والألوان الحيادية معاً كالأبيض والبيج العاجي.

20 فكرة لوحدات أضاءة أقتصادية في منزلك
شاركنا برأيك عن أكثر مشكلة واجهتك في تصميم منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً