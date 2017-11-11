أسرار ديكورية من وحي الخبراء

في عالم التصميمات الداخلية هناك قاعدة ثابتة، وهي أن كل تفصيل من الفراغ في التصميم الداخلي، لها وزن وقيمة كبيرة لا يمكن تجهالها أو حتى الأغفال عنها على حساب عنصر من العناصر الأخرى، كل التفاصيل لديها قيمتها الخاصة حتى تستطيع أن تخلق توازناً مرضياً في تصميم المنزل. ومن هذة التفاصيل هي الأرضيات، ففلأرضيات قدرة كبيرة على خلق التوازن داخل أي تصميم لا، وحتى تستطيع أن تخلق غرفة مضيئة وحيوية خاصةً في المساحات الصغيرة يجب أن تتجه إلى الأرضيات المحايدة بألوان هادئة مع الأبتعاد تماماًعن أي خامات التي قد تحدث فوضى أو ضجة. أماعكس هذه القاعدة فيفضل استخدامها في الغرف الواسعة ذات التأثير الدرامي، ففي هذة الحالة يمكنك أختيار أرضيات بألوان داكنة لتخلق جرأة وتصميم مثالي في الغرفة.