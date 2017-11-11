أسرار ديكورية من وحي الخبراء

تصميم كل مساحة من الفراغ داخل منزلك له رؤية خاصة وحيل لتوظيف كل ركن وزاوية في التصميم بطريقة تخلق أفضل النتائج والتفاصيل الجمالية داخل المنزل، وخبراء التصميم الداخلي للمنازل دائماً وابداً لهم حيلهم الخاصة التي لا يفصحون عنها في الأغلب ويحتفظون بها لأنفسهم من أجل الحفاظ على غموض ومهام عملية التصميم. ومن هذة الحيل بالتأكيد كيفية التغلب على عقبات التصميم الداخلي ومشكلاته كضيق المساحات وانخفاض السقف وكيفية خلق اتساع بصري، كل هذة العقبات ربما تواجهك في تصميم منزلك الخاص، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنكشف لك من خلال هذا المقال مجموعة من الأسرار الديكورية للتغلب على عقبات التصميم الداخلي للمنازل من وحي الخبراء.
في عالم التصميمات الداخلية هناك قاعدة ثابتة، وهي أن كل تفصيل من الفراغ في التصميم الداخلي، لها وزن وقيمة كبيرة لا يمكن تجهالها أو حتى الأغفال عنها على حساب عنصر من العناصر الأخرى، كل التفاصيل لديها قيمتها الخاصة حتى تستطيع أن تخلق توازناً مرضياً في تصميم المنزل. ومن هذة التفاصيل هي الأرضيات، ففلأرضيات قدرة كبيرة على خلق التوازن داخل أي تصميم لا، وحتى تستطيع أن تخلق غرفة مضيئة وحيوية خاصةً في المساحات الصغيرة يجب أن تتجه إلى الأرضيات المحايدة بألوان هادئة مع الأبتعاد تماماًعن أي خامات التي قد تحدث فوضى أو ضجة. أماعكس هذه القاعدة فيفضل استخدامها في الغرف الواسعة ذات التأثير الدرامي، ففي هذة الحالة يمكنك أختيار أرضيات بألوان داكنة لتخلق جرأة وتصميم مثالي في الغرفة.
المرايات من الخدع البسيطة لكن من وجهة نظر المصممين العالميين، هي واحدة من أهم الحيل في التصميمات الداخلية عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، وبالرغم من أنتشار هذه المعلومة إلا أن للخبراء دائماً أسلوب خاص ينفردون به في استخدام المرايات بطريقة خاصة تحدث فارقاً في الأتساع البصري وامتداد المساحات. والجدير بالذكر أن هناك عنصران اساسيان في خدعة استخدام المرايات لتحصل على الأتساع البصري بنجاح، وهو وضعية المرايا ومقعها ، فمن الأفضل عدم وضع المرايا في أمام أماكن الجلوس والمعيشة بل يفضل وضعها في المساحات الغير حيوية في الاستخدام وفي الممرات كي لا تحدث عائق بصري أو مزعج في مساحات الفراغ، واللعنصر الثاني لهذة الخدعة هو حجم المرايا وأبعادها ، فيفضل دائماً أن تكون أبعاد المرايا أضغر أصغر في المساحات الحيوية.
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في تصميمات بعض المنازل يكون أرتفاع السقف من العوائق التي تخلق ضيق في المساحات وشعور موحش في الغرفة، وفي هذة الحالة يلجأ الخبراء إلى استخدام خدعة الخطوط الطولية المتوازية في تصميمات الجدران، فهذة الخدعة البصرية رغم بساطتها إلا أنها تخلق شعوراً أفضل بالمساحات وتضيف عمق لسقف الغرفة.
لا أحد يستطيع أن يتغافل عن أهمية الإضاءة بشكل عام في التصميم الداخلي للمنازل، فالإضاءة لها تأثير مذهل على مساحات الفراغ. فالإضاءة الطبيعية والنوافذ الكبيرة مع أختيار خامات ستائر خفيفة تسمح بمرور الضوء الطبيعي لداخل الغرفة تجعل المنزل ينبض بحيوية وأشراق وبالتالي ستتغلب على أي شعور بضيق في المساحات أو عدم الراحة داخل المنزل.
لورق الجدران فضل كبير في تزيين المساحات البسيطة من الفراغ وتحويلها إلى جمال فني وتصميم أكثر تميزاً، خاصةً عندما تقوم بأختيار ذكي ومثالي لورق الجدران بتصميمات ونقوشات فنية تتماشى مع التصميم الداخل من أثاث وديكورات.ولكن هل تعلم أن أختيار ورق الجدران بتصميمات ثلاثية الأبعاد له تأثير فني مذهل على المساحات الصغيرة للغرفة ؟! نعم يا عزيزي فالتصميمات ثلاثية الأبعاد تستطيع أن تضيف عمقاً لجدران الغرفة وبالتالي تخدع الجميع بأتساعاً بصرياً ملحوظاً.
من الخدع الغامضة التي يلجأ إليها المصممون هي استخدام الألوان بنغماتها وتدرجاتها المختلفة لعمل تأثير مميز ومختلف على مساحات الفراغ. وهذة الخدعة لها تأثير ساحر على المساحات والشعور بها داخل الغرفة من خلا خلق اتساعاً بصرياً، فنلا حظ تداخل النغمات الحيوية على تصميمات الفراغ يعطيها تأثير مبهج وبصمة فنية جذابة، كاللون الأحمر، الأصفر والأخضر يعطيك تصمياً غني بالطاقة الإيجابية مع الحرص على خلق حيادية في تناسق الألوان وتناغم بين الدرجات الحيوية الصريحة والألوان الحيادية معاً كالأبيض والبيج العاجي.