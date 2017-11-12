ديكورات رائعة في منزل صغير على النمط الاسكندينافي

إن كنت من محبي الطبيعة، وتبحث عن منزل مليء بالهدوء والاسترخاء، فانت بالتأكيد تحتاج إلى تصميم منزلك على النمط الاسكندينافي، حيث الأسلوب الريفي الأنيق، والألوان الهادئة الممزوجة ببعض لمسات المرح، وأناقة المساحات القليلة الأثاث وسط الكثير من الفضاء.
أما عن الديكورات، فيتمتع الأسلوب الاسكندينافي بالاكسسوارات الفخارية والمصنوعة يدويًا، حيث الكثير من البساطة، إضافة إلى الربط بين المنزل والطبيعة من خلال لمسات من الخضرة، واللوحات الفنية التي تعبر عن الطبيعة والتلال والغابات، وكذلك اللمسات الخشبية التي تُضفي دفئًا يكسر بردوة الألوان الفاتحة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة ملهمة، داخل منزل يتمتع بهدوء ورقي اللمسات الاسكندينافية. شاركونا جولتنا!
مدخل المنزل ييحدث عن هدوء التصميم وأناقته، حيث الأبيض يسيطر على الجدران والسقف، فيما صمم الأثاث بلمسات خشبية بسيطة تخلو من أية مبالغات أو تفاصيل. اللون الأسود للباب يصنع تناقضًا بصريًا جذابًا، ووجد النافذة يمنح هذا المدخل ميزة رائعة من حيث التهوية والإضاءة.
استغلت مساحة المدخل بشكل وظيفي، حيث وضعت خزانة صغيرة مع ثلاثة من الأدراج، استخدم سطحها لترتيب الديكورات، إضافة إلى الرفين المعلقين أعلاها. يمكننا رؤية الأرضية ومظهرها الخشبي الذي يصنع تناسقًا أنيقًا.
وضعت طاولة الطعام، في المساحة الصغيرة المقابلة لمدخل المنزل، بتصميم يتحدث عن الاناقة ببساطة بالغة، حيث الطاولة الخشبية مع اثنين من الكراسي، ومقعد مع طبقة اسفنجية بلون اخضر يكسر ملل اللون الأبيض السائد.
وحدات الإضاءة التي تتدلى من السقف، فوق طاولة الطعام مباشرة، تأخذ تصميم كلاسيكي يشبه الشموع، مما يجعلها تُضفي أجواء رومانسية ساحرة على تلك المساحة البسيطة من المنزل. من تلك الزاوية أيضًا، يمكننا ملاحظة المظهر الخرساني للجدار، وهو ما يصنع مزيجًا رائعًا مع الأخشاب واللمسات المعدنية في مصباح الإضاءة.
في المنطقة التالية من غرفة السفرة، وتحديدًا المقابلة لباب المنزل، نجد غرفة المعيشة، وقد أضيئت بشكل قوي، بفضل النوافذ الكبيرة، التي تزينت بستائر ناعمة شبه شفافة، تسمح بتسلل أكبر قدر من الضوء لتبدو الغرفة أكثر اتساعًا.
اقتصرت غرفة المعيشة على أريكة وحيدة بلون كافيه داكن، يليق بطريقة أنيقة مع لون البلاطات المزينة للأرضية، كما يصنع تناغمًا بصريًا مع ورق الجدران بلون البيج. تدلت من السقف ثلاث خطوط متتالية الأطوال، تنتهي بمصابيح تقليدية، ولكنها إجمالًا تصنع وحدة إضاءة مبتكرة وبسيطة، تليق بالطابع الاسكندينافي لهذا المنزل.
تمامًا كما أجزاء المنزل التي راينائها سابقًا، يتمتع هذا الممر الصغير بإضاءة مبتكرة، تتمتع بدرجة عالية من البساطة، ولكنها تتمتع بدرجة أعلى من الأناقة، حيث الشبكة التي تشبه شبكات الضغط العالي المعروفة في الشوارع، مع ثلاث مصابيح تقليدية موزعة بطول الممر لإضاءته بالكامل، ودعم الاتساع الذي يصنعه اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف.
ألوان غرفة النوم هادئة وفاتحة، تليق بالنمط الاسكندينافي، كما أنها الخيار المثالي لتصميم مساحة صغيرة، ومنحها اتساعًا بصريًا. إضافة إلى السرير وخزانة الملابس، يمكننا ملاحظة التخلص من الجدار الفاصل بين الشرفة وغرفة النوم، للحصول على مزيد من الاتساع، واستغلال هذا الفضاء لوضع كرسي وحيد مع 3 أرفف معلقة، وتصميم مساحة خاصة بغرفة الملابس.
كما ذكرنا في الصورة السابقة، تم استغلال الشرفة وضمها إلى غرفة النوم للحصول على مساحة خاصة لخلع الملابس والخزانة، حيث وضعت خزانة متوسطة مع أبواب جرارة بتصميم أنيق جمع بين اللون الأسود والمرايا، التي تشكل حل مثالي للحصول على تأثير بصري يضاعف من مساحة الغرفة الصغيرة.
ننهي جولتنا في الحمام، الذي تم تقسيم مساحته ببراعة، حيث اختيار مرحاض صغير وضع إلى جانب خزانة خشبية تزينت بسطح رخامي يضم يحوض الاغتسال، فيما تعلوه مرآة كبيرة تختفي خلفها خزانة غير مرئية، كحل مبتكر لاستغلال المساحة دون شغل المزيد من الفضاء.
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