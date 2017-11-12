ديكورات رائعة في منزل صغير على النمط الاسكندينافي

إن كنت من محبي الطبيعة، وتبحث عن منزل مليء بالهدوء والاسترخاء، فانت بالتأكيد تحتاج إلى تصميم منزلك على النمط الاسكندينافي، حيث الأسلوب الريفي الأنيق، والألوان الهادئة الممزوجة ببعض لمسات المرح، وأناقة المساحات القليلة الأثاث وسط الكثير من الفضاء.

أما عن الديكورات، فيتمتع الأسلوب الاسكندينافي بالاكسسوارات الفخارية والمصنوعة يدويًا، حيث الكثير من البساطة، إضافة إلى الربط بين المنزل والطبيعة من خلال لمسات من الخضرة، واللوحات الفنية التي تعبر عن الطبيعة والتلال والغابات، وكذلك اللمسات الخشبية التي تُضفي دفئًا يكسر بردوة الألوان الفاتحة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة ملهمة، داخل منزل يتمتع بهدوء ورقي اللمسات الاسكندينافية. شاركونا جولتنا!