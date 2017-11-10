المنزل العصري المتكامل في 10 صورة معبرة

اللون الأبيض عمل على إدخال جو من الخداع البصري في تصميم الحمام خاصةً عند استخدام مرآة كبيرة أسفلها فرع إضاءة ليد باللون الأصفر، لكن كما ذكرنا أن طريقة استغلال المساحات الاستغلال الأمثل هي الطريقة السائدة على هذا المنزل دون الخروج عن طابع الأناقة والنظام.

نلاحظ في هذا الحمام أنه تم تثبيت حاملات صغيرة للمناشف خلف الباب وأعلى الحوض وذلك لعدم إهدار المساحة في وضع حامل أرضي، فتعتبر هذه الفكرة مميزة بالطبع لكل من لديه حمام صغير.

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