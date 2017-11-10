المنزل العصري المتكامل في 10 صورة معبرة

الحصول على منزل مريح لايتطلب على الإطلاق أن تكون مساحته كبيرة، فيمكن أن تدخل أحد المنازل أو الشقق الصغيرة ولا تشعر على الإطلاق بالضيق بل على العكس تشعر بأجواء الراحة والاتساع، كل هذا يرجع إلى اهتمام المصمم بالإبداع في طريقة التصميم وطريقة استغلال المساحات.
سنستعرض معكم الآن نموذج رائع لشقة صغيرة في المساحة تم تصميمها بطريقة الإبداع في استغلال المساحات للحصول على تصميم أكثر إشراقًا واتساعًا.
غرفة المعيشة من الغرف سهلة التصميم على اعتبار أنها تحتوي على أساسيات ثابتة في كل المنازل، فتحتاج أريكة صغيرة وجهاز تلفاز ومكتبة إن أمكن، في هذا التصميم نلاحظ أن المصمم قد اعتمد بشكل أساسي على التصميم المفتوح واستغلال المساحات خاصةً في غرفة المعيشة التي تم فصلها عن غرفة النوم بباب منزلق من الزجاج فقط، وتتكون الغرفة من أريكة صغيرة أمامها التلفاز فقط، وسنرى في التصميمات التالية المعنى الحقيقي لحسن التصرف في المساحات.
في الشقق الصغيرة لا تترك أي مساحة فارغة دون الاستفادة منها، فكما نرى في هذا التصميم تم وضع مكتب صغير للقراءة أو تصفح الحاسوب بجوار غرفة المعيشة لتبقى قريبًا من عائلتك.
بطريقة هندسية رائعة تم تصميم جدار التلفزيون ليكون منزلق إلى اليمين واليسار وذلك لتنفيذ خزانة خفية خلف الاحتفاظ بالصناديق والكتب لتبقى مرتبة ومنظمة وبعيدة تمامًا عن الفوضى.
كما نرى أمامنا غرفة المعيشة تنفصل عن غرفة النوم فقط بباب منزلق من الزجاج، وذلك رغبة للمصمم في انتقال الأضواء بيك كافة الغرف للحصول على مزيد من الإشراق، ونلاحظ أن المطبخ قد تم تصميمه ليكون مفتوح على غرفة المعيشة، وعند التدقيق في طريقة تنفيذ المطبخ نلاحظ أنه قد تم استغلال مساحة الاستغلال الأمثل من خلال تصميم الخزانات لتكون باللون الأبيض وصُممت بطريقة مميزة بالاستفادة من كافة المساحات والزوايا لاستيعاب كافة الأغراض.
بالتركيز على الفاصل بين غرفة النوم وغرفة المعيشة نلاحظ أنه عبارة عن جدار زجاجي مقسوم إلى جزأين أحدهما ثابت والآخر متحرك للفصل بشكل كامل بين الغرفتين، هذا الفاصل مصنوع من الزجاج الشفاف للحصول على مزيد من أجواء الشفافية والإشراق وبإطار أسود داكن لإضافة لمسة جمالية أنيقة.
غرفة النوم التي تظهر خلف أريكة غرفة المعيشة صغيرة في المساحة؛ لذا فكان اختيار اللون الأبيض للجدران هو الخيار الأنسب للحفاظ على الإشراق و أجواء الدفء، ولم يتم استخدام الكثير من الأثاث لعدم تكديس الغرفة بالكثير من العناصر.
بطريقة رائعة للاستفادة من كافة الأركان والزوايا، تم تصميم غرفة مكتب مفتوحة على غرفة المعيشة يفصلهم فقط جدار غير مكتمل، وفي هذا الجدار تم تصميم مكتب معلق لعدم إهدار مساحة الأرضية في جلب مكتب كبير، وعلى هذه الطاولة يمكن وضعه الكتب أو شاشة الحاسوب كما فعل المصمم.
من زاوية أخرى لغرفة المكتب يمكننا ملاحظة أن المصمم لم يكتفي فقط بالاستعانة بالطاولة المعلقة، بل عمل على الاستفادة من المساحة المجاورة بتصميم مكتبة أرضية صغيرة من الخشب لترتيب الأغراض والحفاظ عليها منظمة. المميز في هذه الغرفة أنها اعتمدت بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الزجاجية التي تم تغطيتها بستارة شفافة باللون الأبيض لتعزيز الإشراق داخلها.
يتضح الإبداع في استغلال المساحات والحصول على أماكن إضافية للتخزين من خلال تصميم حمام هذا المنزل، فقد تم فصل مساحة الاستحمام الصغيرة عن بقية الحمام من خلال جدار زجاجي شفاف، وبجانب هذه المساحة تم تصميم الجزء المخصص للحوض تعلوه مرآة كبيرة، وبالنسبة للحوض فقد تم الابتعاد عن التصميمات التقليدية واختيار الرخام ليكون أمام المصمم الإمكانية لتصميم رفوف سفلية للتخزين.
بالعودة للجزء المخصص للاستحمام نلاحظ أنه قد تم تصميم عدد من الأرفف الزجاجية داخل الجدار لوضع أغراض الاستحمام والتنظيف.
اللون الأبيض عمل على إدخال جو من الخداع البصري في تصميم الحمام خاصةً عند استخدام مرآة كبيرة أسفلها فرع إضاءة ليد باللون الأصفر، لكن كما ذكرنا أن طريقة استغلال المساحات الاستغلال الأمثل هي الطريقة السائدة على هذا المنزل دون الخروج عن طابع الأناقة والنظام.
نلاحظ في هذا الحمام أنه تم تثبيت حاملات صغيرة للمناشف خلف الباب وأعلى الحوض وذلك لعدم إهدار المساحة في وضع حامل أرضي، فتعتبر هذه الفكرة مميزة بالطبع لكل من لديه حمام صغير.
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