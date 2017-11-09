الطريقة المثالية للحصول على منزل فاخر

الحصول على منزل فاخر، على عكس ما يعتقد الكثيرون، لا يحتاج إلى ميزانية كبيرة، أو أثاث ثمين، أو حتى كثير من التفاصيل، بل إن الوصول إلى تصميم فاخر، يحتاج إلى الدقة في تحديد النمط العام للمنزل، والتأثني في اختيار كل قطعة أثاث وكل لون وكل تفصيلة صغيرة، والحرص على تحقيق التناغم والاتساق بين كل هذا، للحصول في النهاية على لوحة فنية مثالية لا تشوبها شائبة.
لأننا في هوميفاي نهتم بأن تحقق هدفك بالوصول إلى تصميم المنزل المثالي، نأخذكم اليوم في جولة رائعة ومُلهمة، للاطلاع على نموذج يمكنك الاقتداء به، إن كنت تبحث عن الطابع الفاخر دون الحاجة إلى انفاق الكثير من المال. شاركنا جولتنا ودون ملاحظاتك واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!
منذ اللحظة الأولى لدخول هذا المنزل، يغمرنا شعور رائع بالراحة والانتعاش، فأجواء هذه الشقة الأنيقة تجعلك تقضي لحظاتك فيها دون ملل أو رغبة في الخروج منها. بالتة رائعة من الالوان المحايدة الفاتحة، حيث الأبيض والبيج، مع طابع عام بسيط يقترب إلى الحد الأدنى مع أقل عدد من قطع الأثاث.
دمج البيئات المعيشية يُُضفي ميزة اتباع الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، مع أجواء مليئة بالحميمية والدفء، حيث غرفة المعيشة تقتصر على أريكة وحيدة على شكل حرف L، أمامها جدار خشبي تتوسطه شاشة مسطحة حديث، بينما تقع خلفها طاولة طعام كبيرة بتصميم خشبي بسيط للغاية، يستمد أناقته من المصابيح المتدلية من السقف على مسافة منخفضة.
أعلى طاولة الطعام، وضعت ثلاث مزهريات أسمنيتة صغيرة، تحوي شجيرات صغيرة خضراء، تُضفي لمسة نابضة بالحياة تتكامل مع اللمسات الخشبية، لتكتمل لوحة الطبيعة المرسومة بداخل هذه الشقة الصغيرة. سطح المنضدة والكراسي يصنعان تناغمًا بصريًا رائعًا مع الجدار الخشبي الذي يضم شاشة التلفاز.
في المساحة ذاتها التي تضم غرفة المعيشة مع غرفة السفرة، أضيف المطبخ في الزاوية اليسرى، مع تصميم مدمج يستغل أصغر المساحات لتوفير كافة الاحتياجات العصرية للمطبخ، حيث وضعت الثلاجة داخل هيكل أبيض يضم ثلاث خزانات بينهم مساحة خصصت للفرن الكهربائي، بينما صمم بار صغير في الجهة المقابلة ليستخدم كطاولة طعام، ومنضدة سطح عمل للمطبخ.
اختيار اللون الأبيض موفق وذكي، للحفاظ على الاتساع البصري، بينما تُشفي اللمسات المعدنية في الهيكل الفولاذي للثلاجة والفرن الكهربائي، طابع عصري أنيق، يتناسب مع تصميم وحدات الإضاءة المتدلية من سقف المطبخ.
بالوصول إلى غرفة النوم، نجدها مٌريحة وتتمتع بالاتساع الكافي للتحرك بسهولة، على الرغم من صغير مساحتها الحقيقية، وذلك بفضل ذكاء المصمم، الذي اعتمد مبدأ القليل يعطي الكثير، حيث اقتصر تصميم الغرفة على سرير خشبي استبدل اللوح الأمامي بمنضدة خلفية صغيرة تحل محل الطاولات الجانبية، بينما وضعت إلى جانبه خزانة ممتدة بامتداد الجدار، لتوفير احتياجات الغرفة من مساحات تخيزينة.
النوافذ الممتدة بامتداد الجدار الأيمن، تمنح الغرفة إطلالة رائعة، إضافة إلى الإشراقة القوية، وميزتي الإضاءة الطبيعية، والتهوية الجيدة، كما أنها تضاعف من الاتساع البصري لتلك الغرفة الصغيرة.
استغلت المنضدة خلف السرير لوضع مزهريات فخارية بيضاء صغيرة، تحتضن شجيرات تنقي الهواء وتجدده، وتُضفي لمسة حيوية تتكامل مع أخشاب السرير، وتضاعف من أناقة وهدوء تلك الغرفة. المفروشات البيضاء تتكامل مع لون الجدار والمزهريات، للمساعدة في زيادة الاتساع البصري.
ننهي جولتنا في غرفة نوم الأطفال، حيث سرير فردي أبيض صغير، يتخذ الجانب الأيسر من الغرفة، بينما وضعت خزانة خشبية مبتكرة في الجانب الأيمن، وترك الممر في المنتصف ليمنح الغرفة اتساعًا مُريحًا.
الخزانة الخشبية تجسد 3 قطع أثاث في قطعة واحدة، حيث تضم رف قابل للثني ليستخدم كمكتب صغير للعمل أو الدراسة، كما أن سطحها مقسم بطريقة مميزة ليستخدم كأرفف لترتيب الأغراض وعرض القطع الديكورية.
النافذة الزجاجية الممتدة بامتداد الجدار عرض وطول، تمنح الغرفة الإضاءة والتهوئة، إضافة إلى الإشراقة التي تعمل على زيادة الاتساع البصري، وهي الحيلة التي اعتمدها الخبراء في تصميم ذلك المنزل الصغير.
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