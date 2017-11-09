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20 فكرة لطيفة وبسيطة لتزيين مدخل منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نحن نعلم جميعا أهمية الانطباع الأول، وبالطبع لا يقتصر الوضع على مجرد فعل الصواب عندما يتعلق الأمر بلقاء أشخاص جدد، ولكن أيضًا عليك ابهارهم عندما يلتقي هؤلاء الناس في بيتك للمرة الأولى.

تصميم مدخل أي منزل أمر بالغ الأهمية في خلق الانطباع الأول، الأمر الذي يجعل من الصادم، إلى حد ما، اكتشاف أن الكثير من أصحاب المنازل في جميع أنحاء العالم ببساطة يتجاهلون أهمية الدقة في انتقاء تفاصيل وديكورات تلك المساحة من منازلهم.

حسنا، اليوم نقدم مجموعة كبيرة من الأفكار لإعطاء حياة جديدة وأسلوب مميز إلى تصميم أي مدخل، وهو ما يعني الحصول على مدخل بأجواء مريحة وأنيقة ومرحة غير مملة. اختر الطريقة التي تناسبك!

1. تصميم جدار مختلف مع قوام ملموس وابرازه بالإضاءة المناسبة.. يمكنك استخدام ورق الحائط المجسم للحصول على الاطلالة المطلوبة بتكلفة أقل

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

2. استخدم الانماط الهندسية في المدخل الصغير مع قطعة بسيطة وإضاءة قوية للإشراقة والاتساع.. المرايا أيضًا وسيلة مثالية لتزين المساحات الصغيرة ومنحها الاتساع

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

3. مزيج الشموع والورود والأخشاب يساعدك في الحصول على مدخل يتمتع بالدفء والراحة.. الشموع مع الورود تولد أجواء رومانسية لطيفة

43 M2 Haussmanien, LD&CO.Paris "La Demoiselle et la Caisse à Outils" LD&CO.Paris 'La Demoiselle et la Caisse à Outils' راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Blue
LD&amp;CO.Paris <q>La Demoiselle et la Caisse à Outils</q>

LD&CO.Paris "La Demoiselle et la Caisse à Outils"
LD&amp;CO.Paris <q>La Demoiselle et la Caisse à Outils</q>
LD&CO.Paris "La Demoiselle et la Caisse à Outils"

4. احرص على الحفاظ على الاتساق والتناغم بين كل تفاصيل المدخل من مواد وألوان وإضاءة

Escalier marche en porte à faux, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

5. اختيار الخلفية المناسبة تحقق الوظيفة الأساسية من المدخل والتعبير عن الأجواء العامة للمنزل

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON الممر الحديث، المدخل و الدرج
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

6. إن كان تقسيم المنزل يسمح.. لا تترد في تصميم حديقة صغيرة تجعل من مدخلك مساحة رائعة للترحيب بالزائرين

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

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8. ثلاث عناصر أكثر من كافية لتصميم مدخل منزلك: خزانة مناسبة ومرآة على الجدار ووعاء نباتات

BOIS FLOTTÉ, SAMANTHA DECORATION SAMANTHA DECORATION الممر الحديث، المدخل و الدرج
SAMANTHA DECORATION

SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION

9. بعض التفاصيل يمكنها منحك مدخل مميز.. انظر تلك التركيبات المزينة للجدار.. تبدو رائعة!

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON الممر الحديث، المدخل و الدرج
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

10. عندما يتعلق الأمر بتصميم الجدران فإن الفينيل هو خيار أكثر تنوعا ويأتي في مختلف التصاميم والأحجام

homify Grey
homify

homify
homify
homify

11. احرص على تغيير ديكورات المنزل من وقت لأخر لكسر الرتابة والملل.. يكفيك تغيير لون الخزانة أو إضافة مزهرية جديدة إلى سطحها

BÉTON, SAMANTHA DECORATION SAMANTHA DECORATION الممر الحديث، المدخل و الدرج
SAMANTHA DECORATION

SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION

12. باب المنزل جزء لا يتجزأ من ديكورات المدخل.. احرص على اختيار تصميم يناسب الطابع العام للتصميم الداخلي

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. شبابيك
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

13. الأرضية لا تقل أهمية عن الجدران.. اهتم باختيار بلاطات منقوشة أو مخزرفة بأنماط هندسية ويمكن استبدالها بأرضية سادة مع قطعة سجاد ملونة

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

14. ما رأيك في ترك مساحة لزائريك لكتابة بضعة كلمات للذكريات السعيدة؟ وربما يمكنك تدوين بعض الملاحظات قبل المغادرة!

Квартира для музыкантов, Катя Волкова Катя Волкова الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب White
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

15. استغل المدخل للحصول على مساحة كبيرة للتخزين.. تأمل هذا المثال حيث مساحة لتعليق الملابس وترتيب الكتب وتخزين خفي داخل الأدراج!

Экономичный лофт, дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom الغرف
дизайн-студия PandaDom

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

16. فاجئ زائريك بقطعة ديكورية مبهرة كتلك المدفأة التي وضعت بشكل استراتيجي أنيق!

HORUS, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV Living roomFireplaces & accessories
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

17. استخدام الكثير من الألوان الخفيفة والنابضة بالحياة لتنتج مساحة أكثر ترحيبا و أجواء ودية

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

18. إشارات الحائط لم تعد ديكور خاص بغرف الأطفال.. هناك تصميمات متنوعة يمكنك استخدامها لتزيين مدخلك بشكل مميز

Frases Chulas de Vinilo, Petit Vinilo Petit Vinilo Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

19. وجود مقعد مُريح في مدخل المنزل للاستراحة قليلًا أو ارتداء وخلع الحذاء هو أمر رائع للغاية

Escalier marche en porte à faux, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

20. لا تهمل اختيار وحدات إضاءة مناسبة وفاخرة لمدخل المنزل.. امزجها بتناغم مع الأرضية والديكورات الأخرى

Apartment in Palace Green, AR Architecture AR Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
AR Architecture

Apartment in Palace Green

AR Architecture
AR Architecture
AR Architecture

لمزيد من الأفكار الديكورية الملهمة للوصول إلى التصميم المثالي لمنزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 طرق مميزة للإبداع في تصميم غرف السفرة

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