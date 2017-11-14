5 أفكار مميزة لاختيار جدران وأرضيات المنزل بطريقة متناسقة

تصميم المنزل من الألف إلى الياء أمر ممتع للغاية يتطلب منك أو من المصمم فقط التفكير بطريقة مبتكرة بما يناسب ذوقك الخاص وشخصيتك.

إذا كنت في مرحلة التفكير في البدائية لاختيار تصميم منزلك، عليك أولًا التفكير في اختيار نمط الديكور الذي تفضله والألوان التي تشعرك بالراحة عند رؤيتها وهل تتناسب أفكارك بشأنهم مع مساحة المنزل أم لا، بعد ذلك يمكنك البدء في اختيار تصميم الجدران والأرضية بشكل متناسق مع بعضهما وأخيرًا يمكنك اختيار الأثاث المناسب والمفروشات والاكسسوارات المكملة. سنقوم اليوم بعرض مجموعة من الأفكار المميزة التي تعينك على اختيار جدران وأرضيات المنزل بطريقة متناسقة ليبدو تصميم منزلك متناسق ومتكامل بطريقة سلسة وبسيطة.