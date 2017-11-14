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5 أفكار مميزة لاختيار جدران وأرضيات المنزل بطريقة متناسقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Bona FlexiSand 1.5, Bona Bona جدران
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تصميم المنزل من الألف إلى الياء أمر ممتع للغاية يتطلب منك أو من المصمم فقط التفكير بطريقة مبتكرة بما يناسب ذوقك الخاص وشخصيتك.

إذا كنت في مرحلة التفكير في البدائية لاختيار تصميم منزلك، عليك أولًا التفكير في اختيار نمط الديكور الذي تفضله والألوان التي تشعرك بالراحة عند رؤيتها وهل تتناسب أفكارك بشأنهم مع مساحة المنزل أم لا، بعد ذلك يمكنك البدء في اختيار تصميم الجدران والأرضية بشكل متناسق مع بعضهما وأخيرًا يمكنك اختيار الأثاث المناسب والمفروشات والاكسسوارات المكملة. سنقوم اليوم بعرض مجموعة من الأفكار المميزة التي تعينك على اختيار جدران وأرضيات المنزل بطريقة متناسقة ليبدو تصميم منزلك متناسق ومتكامل بطريقة سلسة وبسيطة.

1- الأرضية الخشبية والجدران البيضاء:

Bona FlexiSand 1.5, Bona Bona جدران
Bona

Bona
Bona
Bona

اختيار لون الجدران الأبيض من الطرق المثالية والحيادية التي تناسب أي نمط ديكور وتتناسب مع أي تصميم للأرضيات وتتكامل معه بكل سلاسة، ففي هذا التصميم يمكننا ملاحظة مدى أناقة الجمع بين اللون الأبيض الهادئ الخاص بالجدران مع تصميم الأرضية الخشبية، وتم توزيع اللون الأبيض وعنصر الخشب على كافة أرجاء المساحة بطريقة متناسقة، فنرى أن المصمم قد تعمد تصميم الدرج من الخشب أيضًا ليبدو جزء لا يتجزأ من الأرضية وكذلك تم اختيار طاولة السفرة لتكون بتصميم خشبي يشبه الأرضية تحيطها مقاعد باللون الأبيض، وليقوم المصمم بالخروج قليلًا عن طابع الهدوء للابتعاد عن الملل قام بتعليق عمل فني بألوان داكنة على الجدار الخلفي للسفرة مما أضاف لمسة جمالية مُذهلة.

2- سيراميك بلمستك الشخصية:

homify جدران
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي الألوان وإضافة أجواء البهجة والمرح لمنزلك، يمكنك الاستعانة بهذا النوع من الأرضيات وهو السيراميك المنقوش المُلون بنقوش وألوان مختلفة، يتناسب هذا النوع من الأرضيات مع الجدران البيضاء الهادئة للابتعاد عن ضوضاء وتشويش كثرة الألوان المُلفتة، للربط بين الجدران السادة والأرضية المُلونة قام المصمم بوضع كرسي معدني ملون باللون الاحمر الموجود أيضًا على الأرضية.

3- التنوع الجريء:

Shoreditch Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Shoreditch Project

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

التصميم المميز والفريد من نوعه لن تحصل عليه سوى بالتفكير بطريقة جريئة والخروج عن المألوف، فيمكنك الاقتباس من هذا التصميم ومحاولة تنفيذ أكثر من طابع في مساحة واحدة، فقد تم الجمع بين الطابع الريفي والطابع المودرن من خلال استخدام جدران بتصميم الطوب اللبن وأرضية من السيراميك بتصميم الخشب، ولكي يتم تعزيز أجواء الطابع المودرن تم استخدام مقعد مودرن من الخشب وبعض وحدات الإضاءة الموجودة في المطبخ، وبنفس التناسق تم تعزيز الطابع الريفي من خلال استخدام ثلاجة بتصميم خارجي بسيط وكذلك طاولة خشبية في المطبخ.

4- الفاتح والداكن:

homify جدران
homify

homify
homify
homify

اعتدنا في الكثير من التصميمات خاصةً في المنازل الصغيرة على استخدام الألوان الفاتحة على الجدران وكذلك الأرضية للشعور باتساع المساحة، لكن إذا كنت من محبي الألوان الداكنة وترغب في إضافتها على الجدران أو الأرضية فاختيار أن تكون الأرضية داكنة دون الجدار هو الخيار الأفضل للحصول على تصميم في منتهى الأناقة مشابه للتصميم الذي نراه، ففي هذا التصميم تم اختيار الأرضية من السيراميك اللامع بتصميم الخشب الداكن والاتجاه لجعل الجدران بيضاء واختيار الأثاث باللون الأبيض وإضافة بعض اللمسات السوداء لإضافة الحس الفني الراقي الخاص بالمصمم على هذه المساحة.

5- ​مساحة إبداعية:

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

في مساحة رائعة لغرفة السفرة تم تصميمها بطريقة إبداعية لتجمع بين الطابعين الاسكندنافي والمودرن بلمسة رومانية على الجدار، وبالتركيز على الأرضية والجدران، نجد أن اختيار الأرضية الخشبية باللون البيج الفاتح كان اختيار موفق خاصةً مع الجدران التي تم تغطيتها بورق جدران ثلاثي الأبعاد لإضافة لمسة من الأجواء الرومانية المميزة.

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5 نصائح لأختيار ديكورات غرفة السفرة
5 أفكار مميزة لاختيار جدران وأرضيات المنزل بطريقة متناسقة

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