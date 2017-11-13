أشياء لا تعرفها عن اختيار وسائد غرفة المعيشة

للتفاصيل دائماً دوراً لا يمكن أغفاله بالمرة، فأهمال لمسة ديكورية أو تفصيل من التفاصيل الديكورية المميزة في منزلك، من الممكن أن يحول أفضل التصميمات المميزة إلى تصميم ممل جدًا وغير مميز بالمرة فتشعر أنك أمام أسوء تصميم. ومن هذة التفاصيل التي بدورها يمكن أن تصنع الكثير من الجمال في منزلك هي وسائد غرفة المعيشة فهناك بعض النصائح والتفاصيل الخاصة بأختيار وسائد غرفة المعيشة وتفاصيلها سواء كانت على التصميم التقليدي أو التصميم المودرن.
من أجل لمسة مليئة بالعصرية الحديثة في منزلك، استعن بتفاصيل المخدات الصغيرة لخلق لمسة من العصرية في المنزل. فترتيب المخدات الصغيرة على الأريكة في التصميم المودرن المعاصر يختلف عن التصميمات التقليدية. فعلى سبيل المثال في التصميم المودرن يفضل أختيار عدد فردي من الوسائد كثلاثة أو خمسة. ويفضل أن تستعين بعدد قليل من الوسائد ولكن كبيرة في الحجم عن أختيار عدد كبير لوسائد صغيرة.
المقاس والشكل: المخدات المربعة يفضل أن يكون مقاس قطرها ما بين 45 لـ 60 سنتيمتر، لتكون كبيرة كفاية لإظهار شكل الرسومات الموجودة على المخدة.
أما عن أختيار الأقمشة لتصميم الوسائد، فأذا كنت ستتجه لأختيار الألوان الحيادية ونقوشات ذو أشكال هندسية كبيرة وواضحة يفضّل في هذة الحالة أختيار أقمشة من القطن والكتان، فهذة الأقمشة مناسبة جداً للتصميم المودرن في منزلك، أما إذا كنت ستتجه لأضافة ألوان ونقوشات كثيرة على المخدات يمكنك التنسيق بين الستارة في الغرفة ونقوشاتها مع الوسائد كي تتجنب أدحام الغرفة بالألوان والنقوشات.
عند أختيار المقاسات والشكل لتصميم العصري يفضل أختيار تصميم مخدات المربعةومن الأفضل أن تكون مقاسات قطرها تتراوح بين 45 لـ 60 سم، لتكون كبيرة في الحجم بشكل كافي حتى تظهر النقوشات والتفاصيل الموجودة على تصميم المخدة.
أما إذا كنت تريد تصميماً تقليدياً قم بأختيار عدد مخدات زوجي يتراوح ما بين 2 إلى 4 مخدات على كل جانب من جانبي الأريكة أحرص على توزيعها بطريقة جذابة ومتناسقة في الغرفة لخلق أنسجام بين التفاصيل وبعضها.
عند وضع المخدات فكر في جميع قطع أثاث الغرفة، مخدات الكراسي ليس من الضروري أن تكون مماثلة لمخدات الكنبة ولكن ركّز على أن تكاملهما من حيث درجات الألوان والستايل.
أما عن المقاس والشكل فيما يخص التصميم النقليدي فليس هناك قاعدة ثابتة لذلك، فالأمر يعتمد فقط على حجم الكنبة في الأساس، وفي الغالب يتراوح المقاس المناسب للوسادة بين 50 إلى55 سم بعدد زوجي للمخدات الرئيسية وأضافة بعض الخدديات الأخرى تكميلية من المربعات أو الدوائر الأصغر من المخدةات الكبيرة.
عند أختيار تصميم مخدات على النمط الكلاسيكي يفضل أختيار أقمشة تتسم بالكلاسيكية مثل الحرير والقطيفة المخملية، مع الدمج بين الوسائد ذو النقوشات المزركشة والأخرى ذات التصميم السادة لخلق جمال وأناقة خاصة على تصميم الأريكة.
وأخيراً وأهم شئ عند أختيارك لوضع المخدات في غرفة المعيشة كن حريصاً أن تفكر جيداً في جميع قطع الأثاث داخل الغرفة أن تكون جميعها متناسقة ومتجانسة معاً في التصميم، والتذكر أن التكامل والأنسجام أم تفصيلة يجب أن تتحقق في تصميم غرفة المعيشة لديك.
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