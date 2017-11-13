أشياء لا تعرفها عن اختيار وسائد غرفة المعيشة

من أجل لمسة مليئة بالعصرية الحديثة في منزلك، استعن بتفاصيل المخدات الصغيرة لخلق لمسة من العصرية في المنزل. فترتيب المخدات الصغيرة على الأريكة في التصميم المودرن المعاصر يختلف عن التصميمات التقليدية. فعلى سبيل المثال في التصميم المودرن يفضل أختيار عدد فردي من الوسائد كثلاثة أو خمسة. ويفضل أن تستعين بعدد قليل من الوسائد ولكن كبيرة في الحجم عن أختيار عدد كبير لوسائد صغيرة.

المقاس والشكل: المخدات المربعة يفضل أن يكون مقاس قطرها ما بين 45 لـ 60 سنتيمتر، لتكون كبيرة كفاية لإظهار شكل الرسومات الموجودة على المخدة.