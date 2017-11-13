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أشياء لا تعرفها عن اختيار وسائد غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cushions, Niki Jones Niki Jones Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
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للتفاصيل دائماً دوراً لا يمكن أغفاله بالمرة،  فأهمال لمسة ديكورية أو تفصيل من التفاصيل الديكورية المميزة في منزلك، من الممكن أن يحول أفضل التصميمات المميزة إلى تصميم ممل جدًا وغير مميز بالمرة فتشعر أنك أمام أسوء تصميم. ومن هذة التفاصيل التي بدورها يمكن أن تصنع الكثير من الجمال في منزلك هي وسائد غرفة المعيشة فهناك بعض النصائح والتفاصيل الخاصة بأختيار وسائد غرفة المعيشة وتفاصيلها سواء كانت على التصميم التقليدي أو التصميم المودرن.

1- للمسة عصرية وتصميم مودرن

Box Cushion and cushions Misty Interior
Misty Interior

Box Cushion and cushions

Misty Interior
Misty Interior
Misty Interior

من أجل لمسة مليئة بالعصرية الحديثة في منزلك، استعن بتفاصيل المخدات الصغيرة لخلق لمسة من العصرية في المنزل. فترتيب المخدات الصغيرة على الأريكة في التصميم المودرن المعاصر يختلف عن التصميمات التقليدية. فعلى سبيل المثال في التصميم المودرن يفضل أختيار عدد فردي من الوسائد كثلاثة أو خمسة. ويفضل أن تستعين بعدد قليل من الوسائد ولكن كبيرة في الحجم عن أختيار عدد كبير لوسائد صغيرة.

المقاس والشكل: المخدات المربعة يفضل أن يكون مقاس قطرها ما بين 45 لـ 60 سنتيمتر، لتكون كبيرة كفاية لإظهار شكل الرسومات الموجودة على المخدة.

2- القماش المودرن

Velvet cushions rigby & mac Living roomAccessories & decoration قطن velvet,cushion,cotton
rigby &amp; mac

Velvet cushions

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

أما عن أختيار الأقمشة لتصميم الوسائد، فأذا كنت ستتجه لأختيار الألوان الحيادية ونقوشات ذو أشكال هندسية كبيرة وواضحة يفضّل في هذة الحالة أختيار أقمشة من القطن والكتان، فهذة الأقمشة مناسبة جداً للتصميم المودرن في منزلك، أما إذا كنت ستتجه لأضافة ألوان ونقوشات كثيرة على المخدات يمكنك التنسيق بين الستارة في الغرفة ونقوشاتها مع الوسائد كي تتجنب أدحام الغرفة بالألوان والنقوشات.

3- المقاس والشكل للتصميم المودرن

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

عند أختيار المقاسات والشكل لتصميم العصري يفضل أختيار تصميم مخدات المربعةومن الأفضل أن تكون مقاسات قطرها  تتراوح  بين 45 لـ 60 سم، لتكون كبيرة في الحجم بشكل كافي حتى تظهر النقوشات والتفاصيل الموجودة على تصميم المخدة. 

4- لتصميم كلاسيكي

Harlequin Cushion Niki Jones Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Niki Jones

Harlequin Cushion

Niki Jones
Niki Jones
Niki Jones

أما إذا كنت تريد تصميماً تقليدياً قم بأختيار عدد مخدات زوجي يتراوح ما بين 2 إلى 4 مخدات على كل جانب من جانبي الأريكة أحرص على توزيعها بطريقة جذابة ومتناسقة في الغرفة لخلق أنسجام بين التفاصيل وبعضها.

5- المقاس والشكل

Декоративные подушки в стиле пэчворк , Мешок в Дом Мешок в Дом BedroomTextiles
Мешок в Дом

Мешок в Дом
Мешок в Дом
Мешок в Дом

عند وضع المخدات فكر في جميع قطع أثاث الغرفة، مخدات الكراسي ليس من الضروري أن تكون مماثلة لمخدات الكنبة ولكن ركّز على أن تكاملهما من حيث درجات الألوان والستايل.

أما عن المقاس والشكل فيما يخص التصميم النقليدي فليس هناك قاعدة ثابتة لذلك، فالأمر يعتمد فقط  على حجم الكنبة في الأساس، وفي الغالب يتراوح المقاس المناسب للوسادة بين 50 إلى55 سم بعدد زوجي للمخدات الرئيسية وأضافة بعض الخدديات الأخرى تكميلية من المربعات أو الدوائر الأصغر من المخدةات الكبيرة.

6- الأقمشة لتصميم كلاسيكي

Albers Cushion Niki Jones Living roomAccessories & decoration
Niki Jones

Albers Cushion

Niki Jones
Niki Jones
Niki Jones

عند أختيار تصميم مخدات على النمط الكلاسيكي يفضل أختيار أقمشة تتسم بالكلاسيكية مثل الحرير والقطيفة المخملية، مع الدمج بين الوسائد ذو النقوشات المزركشة والأخرى ذات التصميم السادة لخلق جمال وأناقة خاصة على تصميم الأريكة.

7- التكامل والأنسجام

Franschhoek Guesthouse, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة المعيشة
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

وأخيراً وأهم شئ عند أختيارك لوضع المخدات في غرفة المعيشة كن حريصاً أن تفكر جيداً في جميع قطع الأثاث داخل الغرفة أن تكون جميعها متناسقة ومتجانسة معاً في التصميم، والتذكر أن التكامل والأنسجام أم تفصيلة يجب أن تتحقق في تصميم غرفة المعيشة لديك.

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