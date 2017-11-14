5 غرف نوم أطفال بطرق مبتكرة لاستغلال المساحات داخلها

غرف نوم الأطفال من الغرف الهامة الموجودة في المنزل، وهي السبب الرئيسي في الحفاظ على بقية غرف منزلك نظيف ومرتب، حيث يحتفظ خلالها الأطفال بكافة متعلقاتهم وأغراضهم بعيدًا عن الفوضى والتواجد بعشوائية في كل مكان.
ينبغي الإشارة هنا أن هذا النوع من الغرف ينبغي أن يكون مصمم بطرييقة خاصة لتوفير أكبر قدر من الأمان وكذلك توفير أكبر قدر من المساحة الفارغة للسماح للطفل بحرية الحركة داخل الغرفة واللعب داخلها وحتى تبعد الطفل عن الإحساس بالاختناق داخلها والشعور بأنها مكان للنوم فقط. سنقدم لكم اليوم مجموعة من التصميمات الميزة لغرف نوم أطفال وسنقدم خلالها مجموعة من الأفكار والنصائح بما يخص الاستغلال الصحيح للمساحات الفارغة داخل هذه الغرفة.
إذا كان طفلك قد تجاوز بالفعل مرحلة اللعب واهتم أكثر بالمذاكرة أو القراءة، فيمكنك تصميم غرفته من جديد للحصول على التصميم الذي يرضيه ويرضي احتياجاته، فقد تم هنا استخدام الأثاث متعدد الاستخدام للسماح بتوفير مستوى مناسب من الفراغ، وقام المصمم باستخدام أريكة يمكن فتحها من الأسفل لاعتبارها خزانة صغيرة لأغراض التخزين، وعلى الجانب الآخر تم وضع مكتبة كبيرة مكونة من عدد كبير من الأرفف المفتوحة وتم إغلاق المساحة الموجودة أسفلها لتكون عبارة عن أدراج وأرفف مغلقة تستخدم أيضًا لأغراض التخزين سواء الكتب أو الأغراض الأخرى.
الجدير بالذكر أن استخدام اللونين الأبيض والأصفر عملا معًا على توفير جو وطابع خاص من الهدوء يساعد طفلك على القراءة والمذاكرة دون الشعور بالملل.
حيلة اللون الأبيض للقضاء على الشعور بضيق المساحة من أهم الوسائل التي يمكننا الاستعانة بها في غرف النوم الصغيرة في منازلنا، ففي هذا النموذج تم اختيار معظم الأشياء باللون الأبيض مثل الأثاث والجدران والسجاد وكذلك الستائر الشفافة، وفي محاولة من المصمم للتخلص من هذا الهدوء المبالغ فيه، قام بالاستعانة بفوتيه منقوش ببعض الألوان مثل الأصفر والوردي لتتناسب كل ألوانه مع ألوان الوسائد الموجودة على الأريكة التي يمكن فتحها سرير لأغراض النوم. ظهر إبداع المصمم فيما يخص استغلال المساحة من خلال الاتجاه لاستغلال الجدران، فقام بتصميم مكتبة رائعة مكونة من مجموعة من الأرفف المعلقة مختلفة الاشكال والألوان لوضع الكتب والاكسسوارات.
الأطفال الرضع لا يحتاجون بالتأكيد للحصول على دولاب كبير يأخذ كل مساحة الغرفة، فيمكن الاستغناء عنه من خلال استخدام قطعة أثاث صغيرة مكونة من أدراج كبيرة لترتيب أغراضهم الصغيرة بنظام، ولمزيد من أجواء المرح داخل الغرفة، تم استخدام ورق الجدران المنقوش برسوم كارتونية رائعة، وأعلى الطاولة تم تعليق ستارة صغيرة لتكون بمثابة شماعة للألعاب الكبيرة وبعض الملابس، طاولة تغيير الملابس تم تغطيتها بمفرش مبطن ملون بألوان مبهجة تتناسب مع ألوان ورق الجدران.
للحفاظ على المساحة الفعلية لغرفة الأطفال، قم باستخدام أثاث بحجم يتناسب مع مساحة الغرفة ومع احتياجات طفلك، ففي هذا التصميم تم استخدام سرير صغير بجانبه خزانة مستطيلة بجانبه وأعلاه مكتبة بأرفف مفتوحة ومغلقة لأغراض التخزين، وعلى الجانب الآخر تم تصميم طاولة مغلقة من الأسفل بمجموعة من الأدراج المغلقة، كما أضاف الجمع بين اللونين الأبيض واللون البني الخشبي وبعض اللمسات باللون الأخضر الفاتح لمسة جمالية رائعة.
تعزيز الإشراق داخل أي مكان يعمل على الحصول على تصميم رائع والإحساس بالاتساع، فعند النظر لهذا النموذج نلاحظ أن مساحة الغرفة صغيرة للغاية مصممة بطريقة طولية، فكان جعل النافذة في الواجهة واستخدام ستائر شفافة باللون الأبيض اختيار مثالي خاصةً بعد اتجاهه لجلب الأثاث باللون الأبيض وكذلك الجدران، وعلى الجدار الجانبي للسرير تم تعليق مجموعة من البراويز مختلفة الأشكال والأحجام لإضافة طابع راقي ومميز. تم وضع الأثاث على الجانبين لخلق ممر في المنتصف يسمح بحرية الحركة داخله دون التعرض للتصادم مع الأثاث.
في تصميم مبهر لغرفة نوم للأطفال تم تصميم مساحة مخصصة للعب، من خلال تصميم أريكة أرضية مغطاة تكون بمثابة خيمة للطفل يلعب داخلها، يمكن استغلال المساحة أعلاه لأغراض التخزين، وقام المصمم أيضًا باستغلال مساحة لجدران وتصميم مكتبة رائعة على شكل مربعات لمزيد من أجواء البهجة داخل الغرفة.
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