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ديكورات فريدة وتصميمات من المستقبل.. ستقع في حب هذا المنزل!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
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أن تحصل على منزل عصري أنيق هو أمر رائع، بينما الحصول على منزل بديكورات حديثة هو أمر أكثر من الرائع، ولكن الوصول إلى تصميمات وديكورات تنتقل بمستوى تصميم منزلك إلى المستقبل الذي لم يأت بعد، فهذا هو الأمر الذي يستحق الانبهار.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في رحلة تتخطى حدود الخيال وصولًا المستقبل البعيد، لنرى كيف ستصبح المنازل وقتها، من خلال تصميم من تنفيذ Millimeter للتصميم الداخلي، والذي استطاع أن يأتي بالمستقبل إلى قلب هذا المنزل.

بدءًا من الأرضية والدرج والجدران، ومرورًا بالتفاصيل اللونية والديكورات الصغيرة، وحتى الوصول إلى الأثاث والإضاءة والمفروشات.. في كل تفصيلة سنرى وميضًا من المستقبل. شاركونا جولتنا!

الطابق الأول يرحب بالزائرين بغرفة استقبال واسعة وأنيقة.. الدرج يزين المدخل بتصميمه المعاصر ودرجاته السوداء اللامعة والعاكسة كالمرايا

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

خطوط التصميم نظيفة وقوية.. تأمل خط فتحات التهوئة في منتصف السقف وتناغمه مع الأرضية.. استغلال الدرج كمنطقة خاصة للتلفاز مبتكر ومتطور!

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

اخيتار دقيق لأريكة مُريحة تمتد بامتداد الجدار على شكل حرف L.. تناغم رائع بين درجات الرمادي والأسود مع تدخل لطيف من الأصفر

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

غرفة النوم تتبع البالتة اللونية ذاتها في غرفة الاستقبال لخلق هدوء مُريح يساعد على الاستغراق في النوم.. الكثير من الفضاء مع قطع أثاث قليلة هو مستقبل التصميم الداخلي

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة نوم
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية مع جدار زجاجي شفاف بالكامل للفصل والدمج في الوقت ذاته.. الرؤية المستقبلية تسيطر على هذا التصميم!

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited حمام
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

يمكننا رؤية المستقبل في التصميم الفريد للمغطس القائم بذاته والمرايا التي تحتل الجدران مع الكثير من الإضاءت القوية.. المنضدة الخشبية أسفل الأحواض رائعة!

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited حمام
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

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غرفة المكتب هذه لم تصمم من أجل العمل بل صممت من أجل الابداع! الأرفف المعلقة والمكتبة في الخلفية وحتى تصميم المكتب ذاته يجسدون الكثير من الإبداع

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مكتب عمل أو دراسة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

تلك القطعة الديكورية الفريدة والتي تجسد آلة رياضية هي القطعة التي توثق الشعور بالانتقال إلى المستقبل البعيد

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited صالة الرياضة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

بالنزول إلى الطابق الأرضي من المنزل والذي يفترض أن يكون قبو أو مرآب.. نجد هذه المفاجأة المبهرة!

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

تحول الجراج إلى غرفة معيشة رائعة بداخلها مساحة خاصة لصف سيارة واحدة تبدو وكأنها تحفة فنية في معرض! الرمادي يسيطر على كل شيء لدعم الغموض

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

المظهر الخرساني للأرضية والجدران وأيضًا السقف مع فتحات التهوئة وخطوط الإضاءة المميزة.. مزيج يخلق طابع خاص فريد لتلك المساحة غير العادية

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

مائدة الطعام تبتعد بنا كثيرًأ عن التفاصيل والمبالغات الحالية إلى البساطة المستقبلية.. هل يمكنكم ملاحظة المطبخ أسفل الجراج؟!!

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة السفرة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

برؤية تخطت كل التوقعات استغل الخبراء الجزء الأمامي فقط كمرآب لسيارة واحدة وحول المساحة الكبيرة الباقية إلى مساحة معيشية متكاملة من معيشة وسفرة ومطبخ

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

في الأسفل نجد أنفسنا في قلب مطبخ المستقبل مع الكثير من البريق بفضل الإضاءات الأرضية واللمسات الفولاذية إلى جانب الزجاج الذي يعكس كل تلك الإضاءات

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

باحترافية وابداع حول المصمم مساحة صف السيارة إلى كابينة عرض للتباهي والاستمتاع بأجواء الأبطال الخارقين في الأفلام الخيالية

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

الجهة الأخرى من المرآب هي الفناء الخلفي الذي يحوي منصة خشبية مع حمام سباحة صغير يتمتع بالكثير من الخصوصية بفضل موقعه المنخفض عن باقي المنزل

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited منازل
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

الإطلالة المحيطة بالخضرة والأشجاء مع الإضاءات الموزعة بدقة في الأرضية وداخل حمام السباحة تخلق أجواء رائعة للاسترخاء

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مسبح
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

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