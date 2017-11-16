ديكورات فريدة وتصميمات من المستقبل.. ستقع في حب هذا المنزل!

أن تحصل على منزل عصري أنيق هو أمر رائع، بينما الحصول على منزل بديكورات حديثة هو أمر أكثر من الرائع، ولكن الوصول إلى تصميمات وديكورات تنتقل بمستوى تصميم منزلك إلى المستقبل الذي لم يأت بعد، فهذا هو الأمر الذي يستحق الانبهار.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في رحلة تتخطى حدود الخيال وصولًا المستقبل البعيد، لنرى كيف ستصبح المنازل وقتها، من خلال تصميم من تنفيذ Millimeter للتصميم الداخلي، والذي استطاع أن يأتي بالمستقبل إلى قلب هذا المنزل.

بدءًا من الأرضية والدرج والجدران، ومرورًا بالتفاصيل اللونية والديكورات الصغيرة، وحتى الوصول إلى الأثاث والإضاءة والمفروشات.. في كل تفصيلة سنرى وميضًا من المستقبل. شاركونا جولتنا!