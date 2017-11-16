مطابخ حديثة ومُلهمة

المطبخ قلب المنزل.. كم من مرات كثيرة ذكرنا تلك الجملة! ولكن هذه المرة، سنريكم تلك الجملة في 5 نماذج رائعة من أعمال الخبراء، حيث التصميم المناسب للمساحة، واختيار بالتة الألوان، إضافة إلى اختيار وحدات الإضاءة، واللمسات الفاخرة الأخرى.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ خمس تصميمات لمطابخ حديثة ومُلهمة، مع الكثير من التفاصيل واللمسات الرائعة التي ستتمنى الحصول على مثلها في مطبخك. شاهدهم معنا!
المساحة الكبيرة في المطبخ ميزة يبحث عنها الكثيرون، ولكنها في الحقيقة عندما تتوفر تصبح مصدر حيرة كبير. المطبخ الأول تم تصميمه على شكل حرف U، مع منضدة عمل كبيرة، وطاولة افطار تتسع لعدة أصناف.
استغلال كل شبر متاح لتوفير مساحات تخزينية، مع سطح عمل كبير لإعداد العديد من الأطباق الشهية. تصميم المدخنة مثالي لمطبخ بهذا الاتساع، على الرغم من وجود نوافذ للتهوئة، ولكن وجود مدخنة أعلى الموقد لمسة ضرورية للتخلص من الروائح والحفاظ على مطبخ نظيف.
بالتة الألوان الحيوية، حيث البرتقالي الساخن، والأصفر المُشرق، مع الأخشاب المطلية، واللمسات الفولاذية اللامعة، مزيج رائع وسط مساحة يسودها الأبيض كأرضية محايدة تنسق التناغم بين تلك الألوان.
إضافة التلفاز إلى ركن المطبخ مع طاولة لتناول الطعام، يحول تلك المساحة إلى منطقة معيشة رائعة مليئة بالدفء والحميمية. اختيار ورق الجدران في الخلفية أنيق ويناسب وحدات الإضاءة.
المساحة الواسعة وحدها لا تكفي، خاصة أنه مع بعض الأخطاء قد تتحول تلك الامتار إلى مساحة صغيرة للغاية، لذا لابد من الحفاظ على الاتساع باختيار بالتة لونية مناسبة، مع التوظيف الجيد للإضاءة. المطبخ الثاني يتمتع بإشراقة الأبيض الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع إضاءات السقف لزيادة الاتساع.
بالتة الألوان تصنع توازنًا بصريًا، بفضل الأبيض المسيطر على السقف وخزانات المطبخ، بينما استخدمت درجة متوسطة من الكافيه المائل إلى الخضرة في المسافة الفارقة بين مستويي الخزانات، ومثلها في سطح جزيرة المطبخ، مع إضافة طاولة بلون الخشب الطبيعي الفاتح، واثنين من الكراسي الفيروزية التي تُضفي لمسة لونية تكسر الملل في الألوان المحيادة.
سبق وذكرنا أن الاتساع ليس كل شيء، وأنه من الممكن ارتكاب أخطاء تتسبب في فقد هذه المساحة، كالترتيب غير المدروس لعناصر المطبخ. في المثال الثالث يمكننا رؤية نموذج مثالي ورائع لترتيب أجزاء المطبخ، حيث تم ترك ممر طولي خالي تمامًا لحرية الحركة وسهولتها، كما أنه يبرز الاتساع الكبير للمطبخ.
الخزانات غير الممتدة إلى السقف، تترك مساحة مبتكرة كرف معلق، لترتيب بعض القطع الديكورية التي عادة ما لا نهتم بها في المطبخ، لرغبتنا في استغلال كل شبر بوظيفية، ولكننا لا يمكن أن ننكر الدور الجمالي والنفسي الذي تلعبه تلك القطع خاصة غذا تضمنت نبتة خضراء نابضة بالحياة.
التكييف مع المساحة المتاحة وزواياها يمكنك من الحصول على تصميمات رائعة لمساحات قد يفقد الكثيرون الأمل فيها، تأمل هذا المطبخ مع تصميمه على شكل حرف L معكوس للتكيف مع الجدار، وكيف منحته الغضاءات الخفية إطلالة رائعة وساحرة!
هذا الجزء من المطبخ لا يجسد فقط الابداع في استغلال المساحات، بل أيضًا الابداع في توظيف الإضاءة، حيث استغلال الجدار الجانبي الصغير لتصميم خزانة مفتوحة لترتيب القطع بشكل مميز مع تأثير الإضاءات الخفية.
مرة أخرى نستمتع بإبداع المصمم في هذا المطبخ، حيث الأرفف المضاءة جيدًا لصف الزجاجات، أسفلها بار خاص بالمشروبات الساخنة والباردة،مع ثلاجة صغيرة مدمجة في هيكل المطبخ. في اليمين البعيد، يمكننا ملاحظة طاولة طعام صغيرة مع أجواء خاصة جدًا صنعت بالإضاءات لاتمام اللوحة الرائعة لهذا المطبخ.
التصميم البسيط دائمًا ما يتمتع بسحر وأناقة لا تقاوم، خاصة عندما يلبي الاحتياجات الجمالية والوظيفية معًا. فقط مستويين من الخزانات العلوية والسفلية، مع استخدام مربعات من البلاطات الملونة كفاصل أنيق ومميز بينهما.
هذا هو الجانب الإبداعي من ذلك المطبخ، حيث الفاصل الأنيق بينه وبين المنطقة الخارجية صمم كمكتبة لعرض القطع الديكورية والتي تمثل مدخل رائع للمطبخ الصغير.
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