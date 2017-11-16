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مطابخ حديثة ومُلهمة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
The Live-In Kitchen, Studio Cinque Studio Cinque مطبخ
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المطبخ قلب المنزل.. كم من مرات كثيرة ذكرنا تلك الجملة! ولكن هذه المرة، سنريكم تلك الجملة في 5 نماذج رائعة من أعمال الخبراء، حيث التصميم المناسب للمساحة، واختيار بالتة الألوان، إضافة إلى اختيار وحدات الإضاءة، واللمسات الفاخرة الأخرى.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ خمس تصميمات لمطابخ حديثة ومُلهمة، مع الكثير من التفاصيل واللمسات الرائعة التي ستتمنى الحصول على مثلها في مطبخك. شاهدهم معنا!

1. مطبخ مع مساحة كبيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المساحة الكبيرة في المطبخ ميزة يبحث عنها الكثيرون، ولكنها في الحقيقة عندما تتوفر تصبح مصدر حيرة كبير. المطبخ الأول تم تصميمه على شكل حرف U، مع منضدة عمل كبيرة، وطاولة افطار تتسع لعدة أصناف.

استغلال كل مساحة ممكنة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استغلال كل شبر متاح لتوفير مساحات تخزينية، مع سطح عمل كبير لإعداد العديد من الأطباق الشهية. تصميم المدخنة مثالي لمطبخ بهذا الاتساع، على الرغم من وجود نوافذ للتهوئة، ولكن وجود مدخنة أعلى الموقد لمسة ضرورية للتخلص من الروائح والحفاظ على مطبخ نظيف.

بالتة من الألوان الحيوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بالتة الألوان الحيوية، حيث البرتقالي الساخن، والأصفر المُشرق، مع الأخشاب المطلية، واللمسات الفولاذية اللامعة، مزيج رائع وسط مساحة يسودها الأبيض كأرضية محايدة تنسق التناغم بين تلك الألوان. 

إضافة تلفاز لمنطقة معيشية حيوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إضافة التلفاز إلى ركن المطبخ مع طاولة لتناول الطعام، يحول تلك المساحة إلى منطقة معيشة رائعة مليئة بالدفء والحميمية. اختيار ورق الجدران في الخلفية أنيق ويناسب وحدات الإضاءة. 

2. إشراقة الأبيض مع الإضاءة الجيدة

Apartamento Beiramar FL-2, KARINA KOETZLER arquitetura e interiores KARINA KOETZLER arquitetura e interiores مطبخ
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

المساحة الواسعة وحدها لا تكفي، خاصة أنه مع بعض الأخطاء قد تتحول تلك الامتار إلى مساحة صغيرة للغاية، لذا لابد من الحفاظ على الاتساع باختيار بالتة لونية مناسبة، مع التوظيف الجيد للإضاءة. المطبخ الثاني يتمتع بإشراقة الأبيض الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع إضاءات السقف لزيادة الاتساع.

توازن بصري ولمسة لونية مميزة

Apartamento Beiramar FL-2, KARINA KOETZLER arquitetura e interiores KARINA KOETZLER arquitetura e interiores مطبخ
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

بالتة الألوان تصنع توازنًا بصريًا، بفضل الأبيض المسيطر على السقف وخزانات المطبخ، بينما استخدمت درجة متوسطة من الكافيه المائل إلى الخضرة في المسافة الفارقة بين مستويي الخزانات، ومثلها في سطح جزيرة المطبخ، مع إضافة طاولة بلون الخشب الطبيعي الفاتح، واثنين من الكراسي الفيروزية التي تُضفي لمسة لونية تكسر الملل في الألوان المحيادة.

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3. التحرك بأريحية وسهولة

RESIDÊNCIA RP WIMBLEDON, BC Arquitetos BC Arquitetos مطبخ
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

سبق وذكرنا أن الاتساع ليس كل شيء، وأنه من الممكن ارتكاب أخطاء تتسبب في فقد هذه المساحة، كالترتيب غير المدروس لعناصر المطبخ. في المثال الثالث يمكننا رؤية نموذج مثالي ورائع لترتيب أجزاء المطبخ، حيث تم ترك ممر طولي خالي تمامًا لحرية الحركة وسهولتها، كما أنه يبرز الاتساع الكبير للمطبخ.

المساحات المبتكرة

RESIDÊNCIA RP WIMBLEDON, BC Arquitetos BC Arquitetos مطبخ
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

الخزانات غير الممتدة إلى السقف، تترك مساحة مبتكرة كرف معلق، لترتيب بعض القطع الديكورية التي عادة ما لا نهتم بها في المطبخ، لرغبتنا في استغلال كل شبر بوظيفية، ولكننا لا يمكن أن ننكر الدور الجمالي والنفسي الذي تلعبه تلك القطع خاصة غذا تضمنت نبتة خضراء نابضة بالحياة.

4. مطبخ من المستقبل

The Live-In Kitchen, Studio Cinque Studio Cinque مطبخ
Studio Cinque

The Live-In Kitchen

Studio Cinque
Studio Cinque
Studio Cinque

التكييف مع المساحة المتاحة وزواياها يمكنك من الحصول على تصميمات رائعة لمساحات قد يفقد الكثيرون الأمل فيها، تأمل هذا المطبخ مع تصميمه على شكل حرف L معكوس للتكيف مع الجدار، وكيف منحته الغضاءات الخفية إطلالة رائعة وساحرة!

استغلال المساحات وتوظيف الإضاءة

The Live-In Kitchen, Studio Cinque Studio Cinque مطبخ
Studio Cinque

The Live-In Kitchen

Studio Cinque
Studio Cinque
Studio Cinque

هذا الجزء من المطبخ لا يجسد فقط الابداع في استغلال المساحات، بل أيضًا الابداع في توظيف الإضاءة، حيث استغلال الجدار الجانبي الصغير لتصميم خزانة مفتوحة لترتيب القطع بشكل مميز مع تأثير الإضاءات الخفية.

ركن خاص للمشروبات

The Live-In Kitchen, Studio Cinque Studio Cinque مطبخ
Studio Cinque

The Live-In Kitchen

Studio Cinque
Studio Cinque
Studio Cinque

مرة أخرى نستمتع بإبداع المصمم في هذا المطبخ، حيث الأرفف المضاءة جيدًا لصف الزجاجات، أسفلها بار خاص بالمشروبات الساخنة والباردة،مع ثلاجة صغيرة مدمجة في هيكل المطبخ. في اليمين البعيد، يمكننا ملاحظة طاولة طعام صغيرة مع أجواء خاصة جدًا صنعت بالإضاءات لاتمام اللوحة الرائعة لهذا المطبخ.

5. بساطة لا تقاوم

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept مطبخ سيراميك Multicolored
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

التصميم البسيط دائمًا ما يتمتع بسحر وأناقة لا تقاوم، خاصة عندما يلبي الاحتياجات الجمالية والوظيفية معًا. فقط مستويين من الخزانات العلوية والسفلية، مع استخدام مربعات من البلاطات الملونة كفاصل أنيق ومميز بينهما.

الجانب الإبداعي من المطبخ

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept مطبخ الخشب هندسيا Multicolored
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

هذا هو الجانب الإبداعي من ذلك المطبخ، حيث الفاصل الأنيق بينه وبين المنطقة الخارجية صمم كمكتبة لعرض القطع الديكورية والتي تمثل مدخل رائع للمطبخ الصغير.

لمزيد من التصميمات الملهمة والمبتكرة من المطابخ، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 10 تصميمات مُلهمة لمطابخ على الطريقة الكلاسيكية الحديثة

ديكورات فريدة وتصميمات من المستقبل.. ستقع في حب هذا المنزل!

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