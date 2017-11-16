مطابخ حديثة ومُلهمة

المطبخ قلب المنزل.. كم من مرات كثيرة ذكرنا تلك الجملة! ولكن هذه المرة، سنريكم تلك الجملة في 5 نماذج رائعة من أعمال الخبراء، حيث التصميم المناسب للمساحة، واختيار بالتة الألوان، إضافة إلى اختيار وحدات الإضاءة، واللمسات الفاخرة الأخرى.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ خمس تصميمات لمطابخ حديثة ومُلهمة، مع الكثير من التفاصيل واللمسات الرائعة التي ستتمنى الحصول على مثلها في مطبخك. شاهدهم معنا!