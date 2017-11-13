5 نصائح لأختيار ديكورات غرفة السفرة

أما عند توزيع المقبلات والبهارات على الطاولة، أحرص على وضعها في أماكن مختلفة ومتناثرة على الطاولة، بحيث يسطيع الجميع أن يصل إليها بسهولة وتكون في متناولهم جميعاً. مع التأكد على وجود نفس المجموعة من المقبلات والبهارات مكررة بشكل منظم لكل ثلاثة أشخاص يجلسون على الطاولة. لا تهمل أيضاً الفوط والمناديل فهي من أهم الأشياء التي يجب أن تتواجد على الطاولة ويتوقع الضيف وجودها.لذلك كن حريصاً على التأكد من وجودها بشكل منظم على الطاولة وقم بطي فوط الطعام بطريقة جمالية لتفتح شهية من يجلسون على الطعام.

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