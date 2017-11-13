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5 نصائح لأختيار ديكورات غرفة السفرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
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غرفة السفرةمن الأماكن المهمة جداً في منزلك، فهي منطقة حساسة لها خواصها وخصائصها المختلفة عن باقي غرف المنزل، فهي منطقة حيوية ويتجمع بها دائماً أفراد الأسرة والأصدقائ ويلتفون جميعهم حول الطاولة لتناول الطعام. لذلك يجب دائماً الحرص على أختيار ديكورات مميزة لغرفة السفرة. ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم5 نصائح لأختيار ديكورات غرفة السفرة بشكل صحيح.

1- الورود للمسة ناعمة وترحيبية

PARIS ROSE Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

لمسات الورود والزهور من المعروف عنها دائماُ أنها من اللمسات الناعمة التي تستطي أن تخلق أطلالة ترحيبية دافئة في منزلك، فالورود هي بوابة للجمال والسام وبوابتك أيضاً للحصول على تصميم غرفة سفرة أنيقة ومميزة. فالورود تساعد دائماً في خلق لمسة مؤثرة على المنزل، ووجودها على غرفة السفرة سيخلق جمال وجاذبية خاصة ويرحب بالمدعوين على الطاولة، لكن كن حريصاً على أختيار مزهريات صغيرة كي لا تعيق النظر على الطاولة.

2- أدوات المائدة

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

أدوات المائده جزء من الأجزاؤ والتفاصيل الرئيسية على طاولة الطعام، وعلى الرغم من أهميتها ألا أن الكثير في بعض الأحيان قد ينشغل عن العناية بها وترتيبها على الطاولةز لكن دعني أخبرك يا عزيزي أن الأهتمام بأدوات المائدة له دور كبير في الحصول على تصميم مثالي وأنيق لغرة السفرة ويساعد أيضاُ على فتح الشهية. لذا كن حريصاً على أختيار أطقم للمائدة بتصميم وألوان ملائمة لديكور غرفة السفرة لتضيف تأثيراً مميزاً على تصميمها. 

3- استخدام المفارش

Baita, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة السفرة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

المفارش تعتبر من التفاصيل واللمسات الرئيسية في طاولة السفرة الخاصة بك، لذلك كن حريص على استخدام مفرش قطني بسيط أسفل المفرش الرئيسي للطاولة لتسمح لضيوفك بالشعور بالراحة. وإذا كانت الطاولة لديك دائرية التصميم يفضل أختيار مفرشاً دائرياً أو تستطيع أضافة مفرشاً مربعاً وطيع بطريقة مناسبة تناسب الطاولة. يفضل أيضاً أن يتدلى المفرش من على جانبي الطاولة بمسافة 20 إلى 40 سم.

4- توزيع ادوات المائدة

homify غرفة السفرة خشب
homify

homify
homify
homify

عند توزيع أدوات المائدة كن حريص على وضع الأطباق وتوزيعها بشكل متوازي للطاولة سواء إذا كانت الطاولة مربعة أو دائرية، أبدأ بالتوزيع من على بعد حوالي 5 سم من طرفي الطاولة. قم بوضع طبقين بأحجام مختلفة فوق بعضهما البعض.يجب أيضاً أن تحرص على ترك مساحة لا تقل عن 60 سم بين كل طبق كي لا تجعل الضيوف يشعرون بالضيق في المساحات.وعلى جانبي كل طبق ضع كلاً من السكينة والملعقة على يمين الطبق والشوكة على يسار الطبقـ بينما توضع أكواب المياه والعصير أمام الأطباق.

5- توزيع المقبلات والبهارات

Sulivan Road, Hurlingham, SW6, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd غرفة السفرة
APT Renovation Ltd

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd

أما عند توزيع المقبلات والبهارات على الطاولة، أحرص على وضعها في أماكن مختلفة ومتناثرة على الطاولة، بحيث يسطيع الجميع أن يصل إليها بسهولة  وتكون في متناولهم جميعاً. مع التأكد على وجود نفس المجموعة من المقبلات والبهارات مكررة  بشكل منظم لكل ثلاثة أشخاص  يجلسون على الطاولة. لا تهمل أيضاً الفوط والمناديل فهي من أهم الأشياء التي يجب أن تتواجد على الطاولة ويتوقع الضيف وجودها.لذلك كن حريصاً على التأكد من وجودها بشكل منظم على الطاولة وقم بطي فوط الطعام بطريقة جمالية لتفتح شهية من يجلسون على الطعام.

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