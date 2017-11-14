أفضل 5 طرق مبتكرة ومميزة لتصميم حديقة منزلك

إذا كنت من عشاق أجواء البيئة الطبيعية وترغب طوال في الوقت الشعور والاستمتاع بهذه الأجواء حتى أثناء تواجدك في المنزل، فيمكنك تحقيق ذلك من خلال الحصول على منزل يحتوي على حديقة خارجية.
تعتبر حديقة المنزل نموذج مُبسط للحدائق الخارجية، كما أنها تعتبر جزء لا يتجزأ من المنزل؛ لذا فكان الاهتمام بتصميمها يعتبر من الأشياء الهامة التي تتطلب منك الاستعانة ببعض المختصين من أجل الحصول على التصميم الذي يرضيك وكذلك يؤثر تصميمها في أناقة المنزل الكلية لأنها تعتبر احدى واجهاته التي تعطي الزائرين انطباع عن أناقة وتنظيم منزلك. سنأخذكم معنا اليوم في جولة صغيرة للتعرف على طرق جديدة ومختلفة لتصميم حديقة منزلك بلمسات شخصية رائعة.
في تصميم مميز لحديقة منزل صغيرة تتضح من خلال نافذة زجاجية تم الاستعانة بعدد من الخامات للحصول على هذا المظهر المُذهل، لكن المميز في هذا النموذج المميز أنه قد تم تصميم جدرانه من الطوب الأحمر لتبدو متصلة بجدران الغرفة، ولمزيد من التنوع تم تغطية الجزء الأمامي للحديقة أمام النافذة الزجاجية من الحصى الأبيض ليبدو التصميم أكثر واقعية، كما تم تغطية بقية الحديقة بطبقة من النجيلة الخضراء، كما تم زراعة بعض الأشجار في زوايا الحديقة للاستمتاع بعناصر من الطبيعة.
يمكن لعشاق الاستمتاع بالجلوس في الهواء الطلق والحصول على الراحة والاستجمام في الأجواء الطبيعية تصميم مثل هذا النموذج في حديقة منازلهم، فقد تم تغطية جدران هذه الحديقة بالطوب لتصميم واقعي وطبيعي كما تم تغطية الأرضية بالحشائش الطبيعية كما قام تم زراعة عدد كبير ومتنوع من النباتات الخضراء، وفي أحد زوايا الحديقة تم تصميم مساحة الجلوس
ركنة قريبة من سطح الأرض، لكن المميز فيها هو لون فرش الأريكة الأزرق الذي كان للجمع بينه وبين لون النباتات الخضراء تأثير مذهل للحصول على مظهر طبيعي جميل.
يمكنك التخلي عن الطريقة التقليدية في تصميم مدخل المنزل وتصميم بدلًا منه حديقة منزلية صغيرة تجعلك تحصل على الهواء النقي مبتعدًا عن ضغوط العمل، ففي هذا النموذج المرتب لحديقة تم تصميمها في مدخل المنزل لتبدو ذات طابع بسيط ومرتب، تم جعل الجزء الأوسط الخاص بالسير من أرضيتها ليكون من الأحجار وجوانب المساحة تم تغطيتها بالحشائش والنباتات، وتم تصميم ديكور من النباتات المعلقة أمام المنزل للفصل بشكل سلس بين الحديقة ومدخل باب المنزل القريب.
من الواضح أن هذا التصميم مخصص لحديقة منزل كبير للغاية تم تصميمها لتقع على مستوى منخفض من أرض المنزل للحصول على جو مثالي من أجواء البيئة الطبيعية المنفصلة عن أماكن المباني، ويظهر ذلك من خلال وجود الدرج الحجري الموجود في أحد جوانب الحديقة. في هذه الصورة نلاحظ أنه قد تم التركيز على مساحة الجلوس التي تتكون من مظلة خشبية تم تصميمها من أخشاب جذوع الأشجار غير المعالجة، وتم زراعة النباتات المعلقة على هذه الأخشاب للحصول على أجواء مثالية للاستمتاع بمظهر النباتات، تم وضع مقعدين من الخشب أسفل هذه المظلة لتكون في وسط الزهور والنباتات بمختلف ألوانها وأنواعها، وبالنسبة لأرضية مساحة الجلوس تم تصميمها لتكون مختلفة عن أرضية الحديقة فقد تم تغطيتها بالأحجار البيضاء لسهولة السير عليها.
في هذا النموذج نلاحظ أنه قد تم تصميم أحد مداخل المنزل الخلفية لتكون حديقة مميزة مغطاة بالكامل من النباتات والأشجار والحشائش، يتم النزول لهذه الحديقة من خلال مجموعة من درجات الرخام التي يمكنك الجلوس عليها للاستمتاع باللون الأخضر المُذهل.
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