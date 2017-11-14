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أفضل 5 طرق مبتكرة ومميزة لتصميم حديقة منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
MOROCCAN GARDEN IN WALTHAMSTOW EAST LONDON, Earth Designs Earth Designs حديقة
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إذا كنت من عشاق أجواء  البيئة الطبيعية وترغب طوال في الوقت الشعور والاستمتاع بهذه الأجواء حتى أثناء تواجدك في المنزل، فيمكنك تحقيق ذلك من خلال الحصول على منزل يحتوي على حديقة خارجية.
تعتبر حديقة المنزل نموذج مُبسط للحدائق الخارجية، كما أنها تعتبر جزء لا يتجزأ من المنزل؛ لذا فكان الاهتمام بتصميمها يعتبر من الأشياء الهامة التي تتطلب منك الاستعانة ببعض المختصين من أجل الحصول على التصميم الذي يرضيك وكذلك يؤثر تصميمها في أناقة المنزل الكلية لأنها تعتبر احدى واجهاته التي تعطي الزائرين انطباع عن أناقة وتنظيم منزلك. سنأخذكم معنا اليوم في جولة صغيرة للتعرف على طرق جديدة ومختلفة لتصميم حديقة منزلك بلمسات شخصية رائعة.

1-حديقة تبدو متصلة بالمنزل من الداخل:

Casas em Serralves, MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS حديقة
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

في تصميم مميز لحديقة منزل صغيرة تتضح من خلال نافذة زجاجية تم الاستعانة بعدد من الخامات للحصول على هذا المظهر المُذهل، لكن المميز في هذا النموذج المميز أنه قد تم تصميم جدرانه من الطوب الأحمر لتبدو متصلة بجدران الغرفة، ولمزيد من التنوع تم تغطية الجزء الأمامي للحديقة أمام النافذة الزجاجية من الحصى الأبيض ليبدو التصميم أكثر واقعية، كما تم تغطية بقية الحديقة بطبقة من النجيلة الخضراء، كما تم زراعة بعض الأشجار في زوايا الحديقة للاستمتاع بعناصر من الطبيعة.

2- ألوان من الطبيعة الساحرة:

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista حديقة
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

يمكن لعشاق الاستمتاع بالجلوس في الهواء الطلق والحصول على الراحة والاستجمام في الأجواء الطبيعية تصميم مثل هذا النموذج في حديقة منازلهم، فقد تم تغطية جدران هذه الحديقة بالطوب لتصميم واقعي وطبيعي كما تم تغطية الأرضية بالحشائش الطبيعية كما قام تم زراعة عدد كبير ومتنوع من النباتات الخضراء، وفي أحد زوايا الحديقة تم تصميم مساحة الجلوس ركنة قريبة من سطح الأرض، لكن المميز فيها هو لون فرش الأريكة الأزرق الذي كان للجمع بينه وبين لون النباتات الخضراء تأثير مذهل للحصول على مظهر طبيعي جميل.

3- الطابع البسيط المرتب:

MOROCCAN GARDEN IN WALTHAMSTOW EAST LONDON, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

MOROCCAN GARDEN IN WALTHAMSTOW EAST LONDON

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

يمكنك التخلي عن الطريقة التقليدية في تصميم مدخل المنزل وتصميم بدلًا منه حديقة منزلية صغيرة تجعلك تحصل على الهواء النقي مبتعدًا عن ضغوط العمل، ففي هذا النموذج المرتب لحديقة تم تصميمها في مدخل المنزل لتبدو ذات طابع بسيط ومرتب، تم جعل الجزء الأوسط الخاص بالسير من أرضيتها ليكون من الأحجار وجوانب المساحة تم تغطيتها بالحشائش والنباتات، وتم تصميم ديكور من النباتات المعلقة أمام المنزل للفصل بشكل سلس بين الحديقة ومدخل باب المنزل القريب.

4- مظلة خشبية في منتصف النباتات:

Paisagismo com pedras, Bizzarri Pedras Bizzarri Pedras حديقة
Bizzarri Pedras

Bizzarri Pedras
Bizzarri Pedras
Bizzarri Pedras

من الواضح أن هذا التصميم مخصص لحديقة منزل كبير للغاية تم تصميمها لتقع على مستوى منخفض من أرض المنزل للحصول على جو مثالي من أجواء البيئة الطبيعية المنفصلة عن أماكن المباني، ويظهر ذلك من خلال وجود الدرج الحجري الموجود في أحد جوانب الحديقة. في هذه الصورة نلاحظ أنه قد تم التركيز على مساحة الجلوس التي تتكون من مظلة خشبية تم تصميمها من أخشاب جذوع الأشجار غير المعالجة، وتم زراعة النباتات المعلقة على هذه الأخشاب للحصول على أجواء مثالية للاستمتاع بمظهر النباتات، تم وضع مقعدين من الخشب أسفل هذه المظلة لتكون في وسط الزهور والنباتات بمختلف ألوانها وأنواعها، وبالنسبة لأرضية مساحة الجلوس تم تصميمها لتكون مختلفة عن أرضية الحديقة فقد تم تغطيتها بالأحجار البيضاء لسهولة السير عليها.

5- النمط المودرن لتصميم حديقة منزلك:

Aménagement d'une terrasse en bois composite gris, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS حديقة
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

في هذا النموذج نلاحظ أنه قد تم تصميم أحد مداخل المنزل الخلفية لتكون حديقة مميزة مغطاة بالكامل من النباتات والأشجار والحشائش، يتم النزول لهذه الحديقة من خلال مجموعة من درجات الرخام التي يمكنك الجلوس عليها للاستمتاع باللون الأخضر المُذهل.

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