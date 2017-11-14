أفضل 5 طرق مبتكرة ومميزة لتصميم حديقة منزلك

من الواضح أن هذا التصميم مخصص لحديقة منزل كبير للغاية تم تصميمها لتقع على مستوى منخفض من أرض المنزل للحصول على جو مثالي من أجواء البيئة الطبيعية المنفصلة عن أماكن المباني، ويظهر ذلك من خلال وجود الدرج الحجري الموجود في أحد جوانب الحديقة. في هذه الصورة نلاحظ أنه قد تم التركيز على مساحة الجلوس التي تتكون من مظلة خشبية تم تصميمها من أخشاب جذوع الأشجار غير المعالجة، وتم زراعة النباتات المعلقة على هذه الأخشاب للحصول على أجواء مثالية للاستمتاع بمظهر النباتات، تم وضع مقعدين من الخشب أسفل هذه المظلة لتكون في وسط الزهور والنباتات بمختلف ألوانها وأنواعها، وبالنسبة لأرضية مساحة الجلوس تم تصميمها لتكون مختلفة عن أرضية الحديقة فقد تم تغطيتها بالأحجار البيضاء لسهولة السير عليها.