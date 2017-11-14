5 تصاميم لغرف نوم مميزة بأجواء دافئة ستُبهرك

إذا شعر أحد منا بالتعب أو الإرهاق أو تعرض لأي ضغط من ضغوطات الحياة والعمل بشكل خاص فإن المكان الأول الذي نفكر في الذهاب إليه هو غرفة النوم، فهي مكان الحصول على الراحة والاسترخاء في المنزل لتستعيد في اليوم التالي أو بعد ساعات قليلة نشاطك وتكون قادر على مواجهة المزيد.
تصميم غرفة النوم الرئيسية يعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها؛ لأن هذا بالتأكيد سيجعلك تشعر أن أجواء المنزل بالفعل أنيقة ودافئة ترضيك، ولأهمية الحصول على تصميم غرفة نوم مميز، سنقدم اليوم مجموعة رائعة من تصميمات غرف النوم بأجواء دافئة ستُبهرك وبالتأكيد ستود في اقتباسها وتطبيق هذه الأفكار في منزلك.
صممت هذه الغرفة بطريقة رائعة لتلتقي خلالها بأجواء الطابع الكلاسيكي الذي يتميز بالفخامة وكذلك الطابع المودرن البسيط الذي لا يحتاج لأية تعقيدات، فتعمد المصمم لإظهار الأجواء الكلاسيكية من خلال استخدام النجفة النحاسية ذات أفرع الكريستال المتدلية وكذلك من خلال استخدام بعض ديكورات الجبس وإضافة وحدات الإضاءة الخفية بشكل محيطي وأيضًا من خلال ورق الحائط اللامع الذي يغطي جدار التليفزيون المواجه للسرير، في حين تم إظهار الطابع المودرن من خلال استخدام الأثاث البسيط سواء الأريكة أو السرير وكذلك الطاولة الخشبية الموجودة أسفل التلفاز. إذا نظرنا لألوان الغرفة بشكل عام نلاحظ مدى التناسق في توزيعها بطريقة سلسة، فقد تم الاتجاه لجعل الجدران باللون الأبيض للشعور بالإشراق داخل الغرفة وإضافة بعض لمسات اللون الأصفر ليكون لون الأريكة وكذلك على السقف، أجواء الغرفة بالفعل مميزة ودافئة تجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء بمجرد الدخول إليها.
محبي البساطة والأجواء الحديثة بالتأكيد ستبهرك الغرفة الرائعة التي تم تصميمها على الطابع المودرن الأنيق، حيث قام المصمم بجعل التلاعب بالإضاءة هو مصدر لفت الانتباه الأول في هذا التصميم فقام على جانبي السرير بإضافة تصميم فني مضيء بالإضافة إلى الأباجورات وكذلك إضاءة السقف الخفية كل هذا تم إضافته في تكامل واضح دون إحداث أي ضوضاء للإضاءة أو لتصميم الغرفة، ألوان الغرفة دافئة تتنوع بين اللون البيج الفاتج واللون الأسود وكذلك البني، ولإبراز المزيد من التناسق والدقة في توزيع الألوان تم تعليق عمل فني أعلى السرير يجمع الألوان بسلاسة متناهية.
على الرغم أن مساحة الغرفة صغيرة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة مميزة من خلال الاستفادة من كامل المساحة داخلها كما تم تعزيز عنصر الإشراق داخلها لتبدو أكثر اتساعًا، فاتجه المصمم للاستفادة من المساحة أسفل النافذة لتصميم أريكة خشبية للجلوس ولمزيد من حيل استغلال المساحة قام المصمم بإغلاق الجزء السفلي للأريكة ليتضمن أدراج خفية تستخدم في أغراض التخزين، أما بالنسبة لألوان الغرفة فقد تم الجمع بين اللونين البنفسجي الفاتح والأبيض مما أضاف لمسة مميزة من الإشراق والدفء لأجواء الغرفة، ولمزيد من الإشراق تم وضع مرآة طويلة أمام النافذة لعكس الضوء الطبيعي خلال ساعات النهار، وللمسة إبداعية مميزة تم تعليق عدد من البراويز بإطارات سوداء على الحائط الخلفي للسرير.
في تصميم غرفة نوم مميزة صُممت على غرار الطابع البسيط بإضافة بعض اللمسات الريفية الرائعة، تم جعل الجدران كاملة مُلونة بدرجة من درجات اللون البني الفاتح مع الاحتفاظ بلون السقف الأبيض لإضافة الهدوء والتميز له. أثاث الغرفة بسيط لكنه بالفعل رائع، فقام المصمم بجلب سرير نحاسي لتعزيز الطابع الريفي بالإضافة إلى سجادة بسيطة، أيضًا تم استخدام شيزلونج من الجلد بجانب النافذة للاستمتاع بالقراءة والاسترخاء في الضوء الطبيعي، إضاءة الغرفة الصناعية خافتة لتعزيز أجواء الهدوء داخل الغرفة.
تم تصميم الغرفة على الطابع المودرن لكن مع إضافة مجموعة من العناصر الزخرفية، فقد تم استخدام ورق حائط ثلاثي الأبعاد على الجدار الخلفي للسرير مشابه للتصميم الخارجي لأحد أبواب الدولاب المنزلقة، تضمنت الغرفة سرير صغير ودولاب فقد وطاولات صغيرة على جانبي السرير لعدم إهدار المساحة عند استخدام قطع أثاث كثيرة، كما كان اختيار الأرضية الخشبية مميز لمزيد من الأناقة وأجواء الرقي داخل الغرفة.
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