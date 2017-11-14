أفكار رائعة لتصميم غرف السفرة على 5 أنماط شهيرة

في منازلنا الشرقية اعتدنا على دمج غرفة السفرة لتكون داخل الريسبشن أو ما يسمى الردهة وهي مساحة استقبال الزائرين، لذا فينبغي اختيار تصميمها ليكون على الوجه الأكمل الذي يتناسب مع ذلك، وليتناسب أيضًا مع أجواء اجتماع العائلة والأصدقاء فيها لتناول الطعام والسمر، لكننا نلاحظ أيضًا أن هناك الكثير من المنازل الآن تم تصميمها لتكون غرفة السفرة مساحة منفصلة عن الريسبشن لمحبي الخصوصية ولديهم المساحة الكافية لذلك.
اليوم سنقوم بعرض مجموعة مميزة من تصميمات غرف السفرة على مختلف أنماط التصميم المختلفة لتختار ما يناسبك.
في تصميم مميز لغرفة سفرة على غرار نمط الديكور المودرن البسيط تم خلاله الاهتمام بكافة التفاصيل البسيطة والتلاعب بالألوان والخامات لنحصل في النهاية على هذه اللوحة الفنية المُذهلة. تم اختيار غرفة السفرة لتكون خشبية بسيطة مغطاة بسطح من الرخام الأبيض حولها مجموعة مقاعد باللون البرتقالي المميز الذي أضاف لمسة جمالية تناسقية مع أرضية الرخام باللون البني وكذلك مع لون الجدران والستائر، وعلى الجدار المواجه الأمامي للطاولة تم الاستعانة بورق جدران مرسوم ليشمل بعض الألوان الموجودة على الحائط الجانبي له لإظهار دقة المصمم في الاهتمام بتوزيع الألوان.
عنصر الجذب الأول في هذه الغرفة هو ديكور السقف، الذي تم تصميمه من خلال إضافة ديكور الجبس وبعض الزخارف المفرغة، وتم استخدام وحدات إضاءة في المنتصف بتصميم رائع تتناسب مع بقية ديكور السقف وكذلك مع نمط التصميم الكلي للغرفة.
مدخل غرفة السفرة الموجود في ريسبشن هذا المنزل تم تصميمه ليكون واجهة جذابة لما سنراه في الداخل، فقد تم تصميم الجدران الموجودة على جانبي فتحة الغرفة لتتضمن مجموعة من الأرفف لوضع التحف والاكسسوارات، وللفت الانتباه لهذه المساحة تم وضع اثنين من الأبليكات على جانبي المدخل بإضاءة خافتة لتعزيز الطابع الكلاسيكي الملكي. يتضح من هذه الصورة أن الغرفة مصممة أيضًا على الطابع الكلاسيكي التقليدي وأعلاها تم استخدام ثريا كبيرة لتعزيز الإضاءة وكذلك لتعزيز الأجواء التقليدية الكلاسيكية.
تم تصميم الغرفة على الطابع المودرن البسيط الذي لا يحتاج لأية أفكار معقدة عند تطبيقه، لكن أناقة الغرفة تكمن بالفعل في تصميم أثاث السفرة نفسه، فقد تم اختيار تصميم طاولة السفرة لتكون زجاجية من الأعلى وأرجلها في المنتصف مصنوعة من الخشب، وبالنسبة للمقاعد فقد تم اختيارها باللون الأبيض من الخلف لكنها منجدة بأقمشة باللون الأزرق الفاتح مما أضاف لمسة جمالية مُذهلة على تصميم الغرفة ككل، اختيار الأرضية الخشبية اللامعة كان الخيار الأمثل مع الجدران البيضاء المشرقة، الإطارات التي تم تعليقها على الجدران تتضمن ألوان مُذهلة بالفعل عملت على تكامل عناصر الديكور داخل الغرفة.
على الرغم أن مساحة الغرفة كبيرة إلا أن المصمم تعمد سيطرة اللون الأبيض والاعتماد على الإضاءة الطبيعية للحصول على تصميم مفعم بالإشراق والإحساس بالاتساع وحرية الحركة، هذه الغرفة كما نرى تتميز بإضافة مجموعة من الألوان الجريئة، فقد تم اختيار الستائر لتكون باللون الأزرق الداكن، وبالنسبة لمقاعد السفرة الخشبية فهي منجدة بأقمشة مُلونة بعدد من الألوان مثل الأزرق والأحمر وغير ذلك. ديكور الغرفة بسيط لا يحتوي على أية تعقيدات، فقد تم استخدام وحدات إضاءة مودرن أعلى السفرة وتم استخدام بعض التحف الملونة على الطاولة لمزيد من التناسق.
بجانب المساحة المخصصة للجلوس تم تصميم غرفة سفرة مميزة ورائعة، تم تصميمها أيضًا لتكون مدمجة في المطبخ، تحتوي الغرفة على طاولة من الرخام الرمادي اللامع وحولها مجموعة من المقاعد المودرن البيضاء، والمميز في المساحة المخصصة للسفرة هو استخدام وحدات إضاءة مودرن متدلية رائعة باللون النحاسي لتتناسب مع الاكسسوار الموجود على الطاولة.
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