أفكار رائعة لتصميم غرف السفرة على 5 أنماط شهيرة

في تصميم مميز لغرفة سفرة على غرار نمط الديكور المودرن البسيط تم خلاله الاهتمام بكافة التفاصيل البسيطة والتلاعب بالألوان والخامات لنحصل في النهاية على هذه اللوحة الفنية المُذهلة. تم اختيار غرفة السفرة لتكون خشبية بسيطة مغطاة بسطح من الرخام الأبيض حولها مجموعة مقاعد باللون البرتقالي المميز الذي أضاف لمسة جمالية تناسقية مع أرضية الرخام باللون البني وكذلك مع لون الجدران والستائر، وعلى الجدار المواجه الأمامي للطاولة تم الاستعانة بورق جدران مرسوم ليشمل بعض الألوان الموجودة على الحائط الجانبي له لإظهار دقة المصمم في الاهتمام بتوزيع الألوان.

عنصر الجذب الأول في هذه الغرفة هو ديكور السقف، الذي تم تصميمه من خلال إضافة ديكور الجبس وبعض الزخارف المفرغة، وتم استخدام وحدات إضاءة في المنتصف بتصميم رائع تتناسب مع بقية ديكور السقف وكذلك مع نمط التصميم الكلي للغرفة.