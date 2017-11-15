الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نصائح رائعة لتصميم غرفة نوم مميزة

آية منير آية منير
коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina غرفة نوم
Loading admin actions …

كيف تصمم غرفة نومك بشكل سليم، لتنعم بعالم خاص يلبي لك كل احتياجاتك ويوفر لك جو رائع من الراحة والخصوصية، ويسعد قلبك ويسر عيناك كلما تأملت تفاصيله، وهو بالتحديد ما سنقدمه اليوم لك، 7 نصائح هامة لتصميم غرفة نوم مريحة وبطريقة سليمة، بحيث نحقق الجانب الوظيفي دون إهمال الجانب الجمالي والإبداعي للتصميم، تابعونا في هذا المقال ..

1. السرير هو بطل التصميم..

16MAN, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم خشب Black
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

أول قطعة أساسية تضاف لغرفة النوم الرئيسية هي السرير، وأول خطوة في التصميم لتبدأ فعليا على أرض الواقع هي أيضا اختيار السرير، اختيارك له يعد كمعيار ويترتيب عليه الكثير من الخطوات المتتالية فيما بعد ذلك، فمثلا إن كان سريرا دائريا بالتأكير ستحتاج له تصميمات مختلفة عما إذا كان مستطيلا أو دورين أو غير ذلك، بالإضافة أن السرير هو أقوى مؤشر عن الطراز المستخدم داخل الغرفة ..

2. اهتم بنفسك

коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina غرفة نوم
The Аrt of interior from Olga Kalinina

The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina

وجود التسريحة في غرفة النوم شرط أساسي لا غنى عنه حتى وإن كان هناك غرفة ملابس مستقلة، فهي النظرة الأولى تحب أن ترى بها نفسك في بداية يوم جديد، كلما كانت بسيطة واكثر عملية، كان اختيارك اجمل فقط احرص على أن تكن متناغمة مع تصميم السرير ليتآلفان في تصميم واحد وتفاصيل مشتركة ..

3. الخزانة وحلول طويلة الامد

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ولحلول طويلة الأجل حيث يمكنك تصميم دولائ مثبت في الحائط صعب تغييره إلا بعد وقت طويل، ولكن ما يميز هذه الأفكار هو الاستغلال الذكي جدا للمساحة المتاحة بدلا من ان تضيع في محاولة تقليدية لتأثيث الغرفة..

4. مساحة تخزين صيف وشتاء

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

جميعنا نبحث في سرير الغرفة عن الخزانة، لملابس الصيف او الشتاء، وإن كانت عملية ومنظمة فهي الاختيار الأمثل لك، ومن أهم الاشترطات الخاصة بتصميمها، أن تكون سهلة الفتح، مغلفة من الداخل بالخشب حتى تمنع التراب من الوصول للأغراض المخزونة..

5. اختيار ألوان مناسبة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اختر باليتة ألوان غرفة نوم بما يناسب ذوقك الخاص، وما يحمل في تفاصيله كل ما تحبه وتتمناه لغرفة نومك، واعمل على توزيع جيد للمجموعة الالوان المختارة لتصل في النهاية لتصميم يشبه لوحة فنية مصممة بعناية ودقة..

6. سحر الإضاءة ..

Tender Contemporary Provence Москва, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

لا أحد منا يستطيع ان يغفل دور الإضاءة في أي تصميم، فهي قادرة على إبراز جمال جانب عن الآخر، وإن كانت خافتة في فراغ يحتاج لغير ذلك، فقد التصميم رونقه وجماله والعكس، وحدات الإضاءة متنوعة ومختلفة ومناسبة لكل الطرز والأنماط، وتوزيعها له دور رئيسي في الحصول على مشهد متوازن ومرتب ومريح للعين ..

7. لمستك الخاصة ..

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

لا تتردد في أن تضيف كل ما تتمناه لغرفة نومك، من لوحات وقطع ديكورية تعكس جوانب من شخصيتك ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تتسبب في أزمة وفوضى في المستقبل لا حل لها ..

يمكنك قراءة .. 20 فكرة بسيطة لتجديد منزلك بسهولة

8 تصميمات غرف معيشة رائعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً