7 نصائح رائعة لتصميم غرفة نوم مميزة

كيف تصمم غرفة نومك بشكل سليم، لتنعم بعالم خاص يلبي لك كل احتياجاتك ويوفر لك جو رائع من الراحة والخصوصية، ويسعد قلبك ويسر عيناك كلما تأملت تفاصيله، وهو بالتحديد ما سنقدمه اليوم لك، 7 نصائح هامة لتصميم غرفة نوم مريحة وبطريقة سليمة، بحيث نحقق الجانب الوظيفي دون إهمال الجانب الجمالي والإبداعي للتصميم، تابعونا في هذا المقال ..
أول قطعة أساسية تضاف لغرفة النوم الرئيسية هي السرير، وأول خطوة في التصميم لتبدأ فعليا على أرض الواقع هي أيضا اختيار السرير، اختيارك له يعد كمعيار ويترتيب عليه الكثير من الخطوات المتتالية فيما بعد ذلك، فمثلا إن كان سريرا دائريا بالتأكير ستحتاج له تصميمات مختلفة عما إذا كان مستطيلا أو دورين أو غير ذلك، بالإضافة أن السرير هو أقوى مؤشر عن الطراز المستخدم داخل الغرفة ..
وجود التسريحة في غرفة النوم شرط أساسي لا غنى عنه حتى وإن كان هناك غرفة ملابس مستقلة، فهي النظرة الأولى تحب أن ترى بها نفسك في بداية يوم جديد، كلما كانت بسيطة واكثر عملية، كان اختيارك اجمل فقط احرص على أن تكن متناغمة مع تصميم السرير ليتآلفان في تصميم واحد وتفاصيل مشتركة ..
ولحلول طويلة الأجل حيث يمكنك تصميم دولائ مثبت في الحائط صعب تغييره إلا بعد وقت طويل، ولكن ما يميز هذه الأفكار هو الاستغلال الذكي جدا للمساحة المتاحة بدلا من ان تضيع في محاولة تقليدية لتأثيث الغرفة..
صيف وشتاء
جميعنا نبحث في سرير الغرفة عن الخزانة، لملابس الصيف او الشتاء، وإن كانت عملية ومنظمة فهي الاختيار الأمثل لك، ومن أهم الاشترطات الخاصة بتصميمها، أن تكون سهلة الفتح، مغلفة من الداخل بالخشب حتى تمنع التراب من الوصول للأغراض المخزونة..
اختر باليتة ألوان غرفة نوم بما يناسب ذوقك الخاص، وما يحمل في تفاصيله كل ما تحبه وتتمناه لغرفة نومك، واعمل على توزيع جيد للمجموعة الالوان المختارة لتصل في النهاية لتصميم يشبه لوحة فنية مصممة بعناية ودقة..
لا أحد منا يستطيع ان يغفل دور الإضاءة في أي تصميم، فهي قادرة على إبراز جمال جانب عن الآخر، وإن كانت خافتة في فراغ يحتاج لغير ذلك، فقد التصميم رونقه وجماله والعكس، وحدات الإضاءة متنوعة ومختلفة ومناسبة لكل الطرز والأنماط، وتوزيعها له دور رئيسي في الحصول على مشهد متوازن ومرتب ومريح للعين ..
لا تتردد في أن تضيف كل ما تتمناه لغرفة نومك، من لوحات وقطع ديكورية تعكس جوانب من شخصيتك ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تتسبب في أزمة وفوضى في المستقبل لا حل لها ..
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