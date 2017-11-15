8 تصميمات غرف معيشة رائعة

غرف المعيشة من أهم الفراغات في المنزل الحديث حيث تتجمع العائلة فيها وتمارس مختلفة الأنشطة الاجتماعية، تعد غرفة المعيشة من أكثر الغرف استخداما في المنزل ما بين متابعة احدث وأجمل الأفلام وسهرات السمر والحديث العائلي الممتع وقضاء اوقات حميمية مع الأصدقاء والأسرة والأقارب لذا اليوم جمعنا لك 8 تصميمات مختلفة لغرفة المعيشة على أنماط متعددة، موديلات خاصة ب غرفة المعيشة من حيث الحجم و الالوان و الاشكال و الطُرز المختلفة الرائعة، تأمل التفاصيل وابحث عما يناسبك لتحظى بغرفة معيشة رائعة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
هذا التصميم يتميز بحداثة وعصرية لا مثيل لها ولكن الأهم هو بساطته ورقته، تفاصيل تغمرها الهدوء والبساطة والأناقة معا، أثاث بلون سماوي باستل وتفاصي رقيقة من وسادات صغيرة، وطاولات ذات تصميم جرئ وحديث ومميز، عنصر الخشب لعب دورا هاما في تقديم إطلالة هامة للتصميم، بعيدا عن برود الحداثة والألوان يُضيف الخشب لمسة دفء رائعة ومميزة وجه آخر عملي ..
الجميل في هذه الغرفة هو الدمج الساحر بين الكلاسيكي والطابع الحداثي وهما معاً خلقوا تصميم ساحر وتحفة فنية، وما يجعل هذا الدمج الجريء ناجح هو أن الجدران وتصميماتها وتفاصيلها من حليات و مدفأة على الطراز الكلاسيكي الفاخر أما الأثاث فهو حداثي أنيق مجتمعان معا في صورة مميزة وبأتزان واضح.
ما يجعل غرف المعيشة الكلاسيكية مميزةومختلفة بعض الشئ عن الحداثة والعصرية هو الملامح المختلفة والتفاصيل الصغيرة المكونة لكل عناصر التصميم من حيث توزيع الأثاث حيث أن لم يعد التلفاز هو مركز الأهتمام فالنمط الكلاسيكي في غرف المعيشة بل يتمحور في دور الفراغ حول ستقبال الضيوف وتأدية دورها كأهم السبل للتواصل الأجتماعي، وتستمد غرفة المعيشة هنا قوتها من عناصر قوة مثل المدفأة التي يجتمع حولها الجميع.
رقي الحداثة وجمالها يقترن بمدى تناغم وتناسق عناصرها ، واختيار المصمم للألوان والإضاءة والتي تقوم بدور فعال في إبراز جمال أي تصميم ..
الجرأة في الديكور من المناهج الرائعة والتي يمكنك الاستعانة بها في بيتك حين تبحث عن الاختلاف والتميز، فجمال اللمسات الجريئة في التصميم تُعد هي الحرية في اختيار تفاصيل الغرفة ،هنا مثلا نرى اختيار التابلوهات الفنية على الجدار محايد بألوان تعكس جرآة شخصية صاحب المنزل وذوقه الفني. اختار المصمم الأريكة على شكل حرف L وهو أنسب اختيار للمساحات الصغيرة ليجعلها تبدو أكثر اتساعاً ويُحسن استغلالها. اكثر ما يميز تلك الغرفة هي الألوان الساخنة وانسجامها مع لمسة الرمادي الحيادية فنرى لمسات الوردي والبرتقالي تتجلي بجمالها الدافئ وسطوع ألوانها داخل الغرفة.
نرى الجلد في تصميم أثاث غرفة المعيشة أمامنا لكن بوجهة نظر مختلفة وتفاصيل استوائية رائعة، فتارة نرى الخشب في بعض اللمسات ليضيف دفئاً على الغرفة ويندمج مع الأثاث وتارةً أخرى نرى التفاصيل الجمالية الطبيعية المحيطة بالغرفة من خلال تلك النافذة الزجاجية الكبيرة المطلة على العالم الخارجي.
غرفة أخرى عنوانها البساطة والحداثة والعصرية بوحدات أثاث أقل من المعتاد، استعان المصمم بلمسة الأبيض والرمادي الحيادي في تصميم الأثاث، مع تفاصيل الأزرق والأخضر المبهجة التي أضافت جمال ورقي خاص على تصميم. لعبت تفاصيل الديكور البسيطة أيضاً دوراً كبيراً في نشر الجمال.
أن تمتلك جداراً واحداً مختلفاً ومميزاً في غرفة المعيشة يعني أن تمتلك جمالاً وجاذبية خاصة، وفي تصميم تلك الغرفة أتم الاعتماد على الجدار الرئيسي خلف الأركية باختيار مختلف من ورق الجدران لتشعر انك وسط السماء بسحابها الخلاب وليست مجرد غرفة معيشة تقليدية، اختار المصمم تفاصيل الأثاث مليئة بالعصرية والبساطة وبألوان مبهجة كما نرى.
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