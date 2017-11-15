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8 تصميمات غرف معيشة رائعة

آية منير آية منير
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Green
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غرف المعيشة من أهم الفراغات في المنزل الحديث حيث تتجمع العائلة فيها وتمارس مختلفة الأنشطة الاجتماعية، تعد غرفة المعيشة من أكثر الغرف استخداما في المنزل ما بين متابعة احدث وأجمل الأفلام وسهرات السمر والحديث العائلي الممتع وقضاء اوقات حميمية مع الأصدقاء والأسرة والأقارب لذا اليوم جمعنا لك 8 تصميمات مختلفة لغرفة المعيشة على أنماط متعددة، موديلات خاصة ب غرفة المعيشة من حيث الحجم و الالوان و الاشكال و الطُرز المختلفة الرائعة، تأمل التفاصيل وابحث عما يناسبك لتحظى بغرفة معيشة رائعة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. تصميم حديث…

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

هذا التصميم يتميز بحداثة وعصرية لا مثيل لها ولكن الأهم هو بساطته ورقته، تفاصيل تغمرها الهدوء والبساطة والأناقة معا، أثاث بلون سماوي باستل وتفاصي رقيقة من وسادات صغيرة، وطاولات ذات تصميم جرئ وحديث ومميز، عنصر الخشب لعب دورا هاما في تقديم إطلالة هامة للتصميم، بعيدا عن برود الحداثة والألوان يُضيف الخشب لمسة دفء رائعة ومميزة وجه آخر عملي ..

2. كلاسيكية رائعة ..

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home غرفة المعيشة
Лена Инашвили Art at Home

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

الجميل في هذه الغرفة هو الدمج الساحر بين الكلاسيكي والطابع الحداثي وهما معاً خلقوا تصميم ساحر وتحفة فنية، وما يجعل هذا الدمج الجريء ناجح هو أن الجدران وتصميماتها وتفاصيلها من حليات و مدفأة على الطراز الكلاسيكي الفاخر أما الأثاث فهو حداثي أنيق مجتمعان معا في صورة مميزة وبأتزان واضح.

3. رقي وفخامة ..

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography غرفة المعيشة
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

ما يجعل غرف المعيشة الكلاسيكية مميزةومختلفة بعض الشئ عن الحداثة والعصرية هو الملامح المختلفة والتفاصيل الصغيرة المكونة لكل عناصر التصميم من حيث توزيع الأثاث حيث أن لم يعد التلفاز هو مركز الأهتمام فالنمط الكلاسيكي في غرف المعيشة بل يتمحور في دور الفراغ حول ستقبال الضيوف وتأدية دورها كأهم السبل للتواصل الأجتماعي،  وتستمد غرفة المعيشة هنا  قوتها من عناصر قوة مثل المدفأة التي يجتمع حولها الجميع.

4. باليتة ناعمة ..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

رقي الحداثة وجمالها يقترن بمدى تناغم وتناسق عناصرها ، واختيار المصمم للألوان والإضاءة والتي تقوم بدور فعال في إبراز جمال أي تصميم ..

5. تصميم جرئ ..

RS HOUSE STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES

RS HOUSE

STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES

الجرأة في الديكور من المناهج الرائعة والتي يمكنك الاستعانة بها في بيتك حين تبحث عن الاختلاف والتميز، فجمال اللمسات الجريئة في التصميم تُعد هي الحرية في اختيار تفاصيل الغرفة ،هنا مثلا  نرى اختيار التابلوهات الفنية على الجدار محايد بألوان تعكس جرآة شخصية صاحب المنزل وذوقه الفني. اختار المصمم الأريكة على شكل حرف L وهو أنسب اختيار للمساحات الصغيرة ليجعلها تبدو أكثر اتساعاً ويُحسن استغلالها. اكثر ما يميز تلك الغرفة هي الألوان الساخنة وانسجامها مع لمسة الرمادي الحيادية فنرى لمسات الوردي والبرتقالي تتجلي بجمالها الدافئ وسطوع ألوانها داخل الغرفة.

6. جلد طبيعي ..

Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

نرى الجلد في تصميم أثاث غرفة المعيشة أمامنا لكن بوجهة نظر مختلفة وتفاصيل استوائية رائعة، فتارة نرى الخشب في بعض اللمسات ليضيف دفئاً على الغرفة ويندمج مع الأثاث وتارةً أخرى نرى التفاصيل الجمالية الطبيعية المحيطة بالغرفة من خلال تلك النافذة الزجاجية الكبيرة المطلة على العالم الخارجي.

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7. أثاث أقل ..

Power of Nature Pixers غرفة المعيشة Green poster,posters,wall decor,wall decor
Pixers

Power of Nature

Pixers
Pixers
Pixers

غرفة أخرى عنوانها البساطة والحداثة والعصرية بوحدات أثاث أقل من المعتاد، استعان المصمم بلمسة الأبيض والرمادي الحيادي في تصميم الأثاث، مع تفاصيل الأزرق والأخضر المبهجة التي أضافت جمال ورقي خاص على تصميم. لعبت تفاصيل الديكور البسيطة أيضاً دوراً كبيراً في نشر الجمال.

8. ألوان جميلة ..

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

أن تمتلك جداراً واحداً مختلفاً ومميزاً في غرفة المعيشة يعني أن تمتلك جمالاً وجاذبية خاصة، وفي تصميم تلك الغرفة أتم الاعتماد على الجدار الرئيسي خلف الأركية باختيار مختلف من ورق الجدران لتشعر انك وسط السماء بسحابها الخلاب وليست مجرد غرفة معيشة تقليدية، اختار المصمم تفاصيل الأثاث مليئة بالعصرية والبساطة وبألوان مبهجة كما نرى.

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