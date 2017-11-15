حياة أفضل بلا نيش .. مع 8 أفكار رائعة

النيش عنصر أساسي وتقليدي من قديم الزمن في غرفة السفرة ومهما تعالت الأصوات للاستغناء عنه هناك الكثير منا متمسكين به للنهاية، ولكن مع تطور عالم الديكور والبحث عن البساطة اتجه الخبراء لإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لحل الأزمة والوصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف، لنجد في النهاية العديد من التصميمات لتغيير فكرة النيش التقليدية وفتح باب الإبداع والابتكار لتحويلها لقطعة ديكورية وفنية ذات جانب وظيفي هام .. ستجعلك تود الاستغناء عن نيش سفرتك حالا .. لحياة أفضل بلا نيش إليكم 8 أفكار رائعة ..