الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حياة أفضل بلا نيش .. مع 8 أفكار رائعة

آية منير آية منير
SS16 Style Guide - Coastal Elegance, LuxDeco LuxDeco غرفة السفرة Beige
Loading admin actions …

النيش عنصر أساسي وتقليدي من قديم الزمن في غرفة السفرة ومهما تعالت الأصوات للاستغناء عنه هناك الكثير منا متمسكين به للنهاية، ولكن مع تطور عالم الديكور والبحث عن البساطة اتجه الخبراء لإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لحل الأزمة والوصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف، لنجد في النهاية العديد من التصميمات لتغيير فكرة النيش التقليدية وفتح باب الإبداع والابتكار لتحويلها لقطعة ديكورية وفنية ذات جانب وظيفي هام .. ستجعلك تود الاستغناء عن نيش سفرتك حالا .. لحياة أفضل بلا نيش إليكم 8 أفكار رائعة ..

نيش !! .. موضة قديمة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نموذج بسيط للأثاث التقليدي الموجود بكل منازلنا والتى نعيش ونتوارثه بعيدا عن كل التقدم الكبير في عالم الديكور وصيحات الموضة واختلاف الأذواق، معا سنتأمل تفاصيل ولمسات جديدة لتضيف لمنزلك نيش بإطلالة مختلفة ومميزة ..

1. حداثة وتحفة فنية ..

RESIDENCIA H6 , CH Proyectos CH Proyectos غرفة السفرة
CH Proyectos

CH Proyectos
CH Proyectos
CH Proyectos

ما رأيك أن تكتفي بخزانة بسيطة فقط تعلوها لوحة فنية عظيمة وتتنازل عن وحدة العرض الجانبية في مقابل مساحة رائعة للأعمال الفنية والديكور، مع ضمان أناقة وجمال أكثر ..

2. البساطة رائعة

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

أرفف بسيطة تصنعها بنفسك تحل محل النيش بقوة وشياكة، تضيف لها القطع الديكورية والكتب المفضلة والمجلات، لتعكس شخصيتك وذوقك الخاص على كل ركن في منزلك ..

3. شياكة وأناة لا مثيل لها ..

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Dining Room LuxDeco غرفة السفرة Beige dining room,dining room table,dining chair
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Dining Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

قد تظن استغناءك عن النيش قد يقلل من جمال وشياكة منزلك، وكلن كما ترى امامك لوحة فنية أنيقة بلمسات ساحرة وهادئة دون استخدام نيش او غيره ..

4. الكلاسيكية وجمالها ..

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером غرفة السفرة
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

الكلاسيكية دائما ما تحمل في تفاصيلها خصوصية، ولكن بما اننا قد قررنا التفكير خارج الصندوق، فما رأيك لإي أن تضيف وحدة مفتوح مكون من ارفف تحمل قطع ديكورية وأطباق وكؤووس خاصة بغرفة السفرة في حالة مميزة وجميلة وفريدة من نوعها ..

5. حلول أخرى ..

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

إن كانت مساحة منزلك صغيرة جدا فالحل هو ان تنجح في استغلال كل ركن فيه، كما فعل المصمم هنا أضاف مكتبة رائعة تقوم بدور النيش تتوسطها أريكة رائعة وطاولة مميزة بتصميم بسيط ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

6. أفكار جديدة ..

個性mix色感宅, 釩星空間設計 釩星空間設計 غرفة السفرة
釩星空間設計

釩星空間設計
釩星空間設計
釩星空間設計

التصميم التقليدي للنيش قد مللنا منه وأصبح ظهوره في المنزل يعد من العيوب الديكورية في العالم الحديث، ولكن مع تصميم الخبراء لقطع كهذه أصبح النيش روعة واناقة تضاف لمنزلك وتقدم وظيفة مبتكرة بدلا عن تخزين مجرد مجموعة اطباق وكؤووس ، إلا أنها أصبحت مساحة غنية لتفاصيل مميزة ..

7. أرفف وكفى ..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

في نهاية المقال.. نجد أن بدون نيش تقليدي منزلك أفضل بل وأجمل، مجرد أرفف بسيطة قد تفي بالغرض وتتيح لك ميزانية أكبر لتنفيذ وشراء أغراض أهم من مجرد خزانة لعرض مجموعة من الأطباق والكؤووس ..

يمكنك قراءة .. أفكار بسيطة ومميزة للجدران الحجرية

7 نصائح رائعة لتصميم غرفة نوم مميزة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً