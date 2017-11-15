حياة أفضل بلا نيش .. مع 8 أفكار رائعة

النيش عنصر أساسي وتقليدي من قديم الزمن في غرفة السفرة ومهما تعالت الأصوات للاستغناء عنه هناك الكثير منا متمسكين به للنهاية، ولكن مع تطور عالم الديكور والبحث عن البساطة اتجه الخبراء لإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لحل الأزمة والوصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف، لنجد في النهاية العديد من التصميمات لتغيير فكرة النيش التقليدية وفتح باب الإبداع والابتكار لتحويلها لقطعة ديكورية وفنية ذات جانب وظيفي هام .. ستجعلك تود الاستغناء عن نيش سفرتك حالا .. لحياة أفضل بلا نيش إليكم 8 أفكار رائعة ..
نموذج بسيط للأثاث التقليدي الموجود بكل منازلنا والتى نعيش ونتوارثه بعيدا عن كل التقدم الكبير في عالم الديكور وصيحات الموضة واختلاف الأذواق، معا سنتأمل تفاصيل ولمسات جديدة لتضيف لمنزلك نيش بإطلالة مختلفة ومميزة ..
ما رأيك أن تكتفي بخزانة بسيطة فقط تعلوها لوحة فنية عظيمة وتتنازل عن وحدة العرض الجانبية في مقابل مساحة رائعة للأعمال الفنية والديكور، مع ضمان أناقة وجمال أكثر ..
أرفف بسيطة تصنعها بنفسك تحل محل النيش بقوة وشياكة، تضيف لها القطع الديكورية والكتب المفضلة والمجلات، لتعكس شخصيتك وذوقك الخاص على كل ركن في منزلك ..
قد تظن استغناءك عن النيش قد يقلل من جمال وشياكة منزلك، وكلن كما ترى امامك لوحة فنية أنيقة بلمسات ساحرة وهادئة دون استخدام نيش او غيره ..
الكلاسيكية دائما ما تحمل في تفاصيلها خصوصية، ولكن بما اننا قد قررنا التفكير خارج الصندوق، فما رأيك لإي أن تضيف وحدة مفتوح مكون من ارفف تحمل قطع ديكورية وأطباق وكؤووس خاصة بغرفة السفرة في حالة مميزة وجميلة وفريدة من نوعها ..
إن كانت مساحة منزلك صغيرة جدا فالحل هو ان تنجح في استغلال كل ركن فيه، كما فعل المصمم هنا أضاف مكتبة رائعة تقوم بدور النيش تتوسطها أريكة رائعة وطاولة مميزة بتصميم بسيط ..
التصميم التقليدي للنيش قد مللنا منه وأصبح ظهوره في المنزل يعد من العيوب الديكورية في العالم الحديث، ولكن مع تصميم الخبراء لقطع كهذه أصبح النيش روعة واناقة تضاف لمنزلك وتقدم وظيفة مبتكرة بدلا عن تخزين مجرد مجموعة اطباق وكؤووس ، إلا أنها أصبحت مساحة غنية لتفاصيل مميزة ..
في نهاية المقال.. نجد أن بدون نيش تقليدي منزلك أفضل بل وأجمل، مجرد أرفف بسيطة قد تفي بالغرض وتتيح لك ميزانية أكبر لتنفيذ وشراء أغراض أهم من مجرد خزانة لعرض مجموعة من الأطباق والكؤووس ..
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