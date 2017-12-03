فيلا رائعة ومميزة ستحب أن تمتلكها

اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل فيلا جميلة تتألق بسحر التصميم الداخلي والخارجي في كل شبر منها، فهي بسيطة وموردن في كل تفاصيلها، وتتميز بحديقتها ومدخل الخرافي واللمسات الخضراء التي تُزين كل مكان فيها، هذا إضافة إلى الإضاءة الرائعة التي تُعطي اشراق ووضوح للمكان، وذلك مع الإطلالة المميزة التي تتألق بيها الفيلا ونوافذها التي تطل على أناقة الخارج وسحر الطبيعة.
المدخل هو الانطباع الأول عن المكان ومن الواضح هنا أناقته المتناهية بهذا الباب الخشبي الذي يُفتح في اتجاه واحد مع جانب مُفرغ بالزجاج منه بالإضافة إلى السلالم الرخامية التي تقودك إلى الباب نفسه.. ولا ننسى الدور العظيم الذي تقوم به وحدات الإضاءة في السقف وعلى جوانب الدرج نفسه. وكما نرى قد تم بناء حديقة زجاجية تأخذك من الخارج إلى داخل الفيلا مع اللمسات الخضراء الجميلة وسط ألواح الزجاج الفخمة.
أنت الاّن في الداخل وأمام غرفة استقبال مميزة في الجزء السفلي للفيلا، فهي وكما تبدو غرفة معيشة متألقة للغاية بأثاث جلدي من اللون البني الجميل، مع العديد من الطاولات الجانبية وأخرى بالمنتصف وديكورات بسيطة على الجدران,, هذا بالإضافة إلى الدهانات البيضاء للجدران التي تعطي وضوح اكثر في المنطقة، مع الأعمدة الفاصلة للمناطق بشكل واضح.
الانفتاح واضح في المكان من خلال ضم المنطقة للمطبخ والسفرة معًا، وكما نرى بوضوح الألوان فاتحة تعطي إشراقة جميلة ولمسات ناعمة من خلال بيوت النور ووحدات الإضاءة المرصعة في السقف، وبار المطبخ يفصله عن السفرة ويتكون من بار أكليريك كبير مع وحدات إضاءة مميزة له في الأطراف، وكراسي البار الطويلة لجلسة إفطار سريعة في الصباح..
السفرة اختيرت بشكل مستطيل لتسع أكبر عدد من الأفراد مع مجموعة كبيرة من الكراسي القماشية ذات الأرجل الخشبية تلتف حولها في أناقة، إلى جانب الأرضية السيراميكية الجميلة والسقف مرصع بوحدات إضاءة صغيرة تشبه النجوم، مع اثنين من الثرايا تتدلي فوق المنضدة الزجاجية.
هذا بجانب الإطلالة الرائعة من النافذة الزجاجية على الخارج واللمسات الخضراء التي تُزين أمام الشرفة.
السلم الداخلي في المنزل مصنوع من الوحدات الخشبية الزان القوية مع أعمدة من المعدن تمسك به وتعطيه متانة، وأما عن أسفله فنجد بركة المياة الداخلية مع النباتات الخضراء وعلى جانبها الحصى وقصاري الزرع الجميل في مشهد أكثر من رائع.
غرفة أنيقة للغاية تحمل سرير كبير مُزدوج مع وحدات إضاءة خفية في الغرفة لشكل أكثر أناقة مع الأرضية الباركيه الرائعة وسجادة من الفرو الناعم تحت قدميك، وستائر قماشية وشيفون في منتهى الجمال.
فيلا بهذه الأناقة يجب أن تحتوي على حمام لا مثيل له كهذا الذي يمنحك إطلالة خرافية على الخارج من الزجاج الموجود بالجدران، مع فصل منطقة الاستحمام وعمل طاولة كبيرة بوحدات تخزين رائعة في الواجهة.
حديقة مع حمام سباحة في فيلا كهذه هو كل ما تحتاجه من وسائل ترفيه، حمام السباحة كبير ومستطيل على جوانبه الحديقة الكبيرة وكراسي الشيزلونج ومنضدة صغير بالكراسي لجلسة طعام في الهواء الطلق مع العائلة.
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