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فيلا رائعة ومميزة ستحب أن تمتلكها

آية منير آية منير
JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل فيلا جميلة تتألق بسحر التصميم الداخلي والخارجي في كل شبر منها، فهي بسيطة وموردن في كل تفاصيلها، وتتميز بحديقتها ومدخل الخرافي واللمسات الخضراء التي تُزين كل مكان فيها، هذا إضافة إلى الإضاءة الرائعة التي تُعطي اشراق ووضوح للمكان، وذلك مع الإطلالة المميزة التي تتألق بيها الفيلا ونوافذها التي تطل على أناقة الخارج وسحر الطبيعة.

المدخل هو عنوان المنزل

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group منازل
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

المدخل هو الانطباع الأول عن المكان ومن الواضح هنا أناقته المتناهية بهذا الباب الخشبي الذي يُفتح في اتجاه واحد مع جانب مُفرغ بالزجاج منه بالإضافة إلى السلالم الرخامية التي تقودك إلى الباب نفسه.. ولا ننسى الدور العظيم الذي تقوم به وحدات الإضاءة في السقف وعلى جوانب الدرج نفسه. وكما نرى قد تم بناء حديقة زجاجية تأخذك من الخارج إلى داخل الفيلا مع اللمسات الخضراء الجميلة وسط ألواح الزجاج الفخمة.

استقبال ضيوفك

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group الممر الحديث، المدخل و الدرج
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

أنت الاّن في الداخل وأمام غرفة استقبال مميزة في الجزء السفلي للفيلا، فهي وكما تبدو غرفة معيشة متألقة للغاية بأثاث جلدي من اللون البني الجميل، مع العديد من الطاولات الجانبية وأخرى بالمنتصف وديكورات بسيطة على الجدران,, هذا بالإضافة إلى الدهانات البيضاء للجدران التي تعطي وضوح اكثر في المنطقة، مع الأعمدة الفاصلة للمناطق بشكل واضح.

مطبخ حديث مفتوح

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group وحدات مطبخ
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

الانفتاح واضح في المكان من خلال ضم المنطقة للمطبخ والسفرة معًا، وكما نرى بوضوح الألوان فاتحة تعطي إشراقة جميلة ولمسات ناعمة من خلال بيوت النور ووحدات الإضاءة المرصعة في السقف، وبار المطبخ يفصله عن السفرة ويتكون من بار أكليريك كبير مع وحدات إضاءة مميزة له في الأطراف، وكراسي البار الطويلة لجلسة إفطار سريعة في الصباح..

سفرة بالذوق العصري

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group غرفة السفرة
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

السفرة اختيرت بشكل مستطيل لتسع أكبر عدد من الأفراد مع مجموعة كبيرة من الكراسي القماشية ذات الأرجل الخشبية تلتف حولها في أناقة، إلى جانب الأرضية السيراميكية الجميلة والسقف مرصع بوحدات إضاءة صغيرة تشبه النجوم، مع اثنين من الثرايا تتدلي فوق المنضدة الزجاجية.

هذا بجانب الإطلالة الرائعة من النافذة الزجاجية على الخارج واللمسات الخضراء التي تُزين أمام الشرفة.

درج داخلي ..

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group الممر الحديث، المدخل و الدرج
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

السلم الداخلي في المنزل مصنوع من الوحدات الخشبية الزان القوية مع أعمدة من المعدن تمسك به وتعطيه متانة، وأما عن أسفله فنجد بركة المياة الداخلية مع النباتات الخضراء وعلى جانبها الحصى وقصاري الزرع الجميل في مشهد أكثر من رائع.

غرفة نوم فندقية ..

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group غرفة نوم
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

غرفة أنيقة للغاية تحمل سرير كبير مُزدوج مع وحدات إضاءة خفية في الغرفة لشكل أكثر أناقة مع الأرضية الباركيه الرائعة وسجادة من الفرو الناعم تحت قدميك، وستائر قماشية وشيفون في منتهى الجمال.

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حمام بألوان ترابية ..

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group حمام
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

فيلا بهذه الأناقة يجب أن تحتوي على حمام لا مثيل له كهذا الذي يمنحك إطلالة خرافية على الخارج من الزجاج الموجود بالجدران، مع فصل منطقة الاستحمام وعمل طاولة كبيرة بوحدات تخزين رائعة في الواجهة.

حديقة خاصة .. جنة صغيرة

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group مسبح حديقة
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

حديقة مع حمام سباحة في فيلا كهذه هو كل ما تحتاجه من وسائل ترفيه، حمام السباحة كبير ومستطيل على جوانبه الحديقة الكبيرة وكراسي الشيزلونج ومنضدة صغير  بالكراسي لجلسة طعام في الهواء الطلق مع العائلة.

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