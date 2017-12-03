فيلا رائعة ومميزة ستحب أن تمتلكها

السفرة اختيرت بشكل مستطيل لتسع أكبر عدد من الأفراد مع مجموعة كبيرة من الكراسي القماشية ذات الأرجل الخشبية تلتف حولها في أناقة، إلى جانب الأرضية السيراميكية الجميلة والسقف مرصع بوحدات إضاءة صغيرة تشبه النجوم، مع اثنين من الثرايا تتدلي فوق المنضدة الزجاجية.

هذا بجانب الإطلالة الرائعة من النافذة الزجاجية على الخارج واللمسات الخضراء التي تُزين أمام الشرفة.