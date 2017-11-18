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6 تصميمات رائعة لأرضيات المنزل للحصول على أجواء أكثر إثارة وإبتكارية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ceramica Peronda by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك Wood effect
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أرضية المنزل تعتبر من العناصر الهامة والمؤثرة في ديكور أي منزل مثلها في ذلك مثل الجدران والألوان المختارة والأثاث وغير ذلك من العناصر الأساسية في الديكور.
الأرضيات في الأسواق تتنوع بين مختلف الخامات، فنجد الأرضيات السيراميك بمختلف ألوانها وتصميماتها وهناك الأرضيات الخشبية والأرضيات الرخامية والحجرية والبورسلين والفينيل وغير ذلك الكثير، واختيار الأرضية الذي يناسب تصميم المنزل يتوقف على مجموعة من العوامل وهي ذوقك الخاص وميزانيتك التي قمت بتحديدها وكذلك يتوقف على مساحة المنزل ونمط الديكور الذي ترغب في تصميمه في منزلك. فإذا كنت ترغب في إعادة تصميم أرضية منزلك أو ترغب في اختيار أرضية منزلك الجديد يمكنك أن تطلع معنا على مجموعة من التصميمات الجديدة والمميزة التي تناسب كل الأذواق، وبالتأكيد ستجد ما يناسبك.

1- تصميم جديد من الخشب:

Ceramica Peronda by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك Wood effect
Verde y Madera

Verde y Madera
Verde y Madera
Verde y Madera

في تصميم رائع لغرفة ملابس تجمع بين الطابع المودرن والريفي تم الاتجاه لاستخدام أرضية خشبية بألوان الخشب الطبيعي الذي يجعلك تتخيل أنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع المعالجة، وعند النظر للجدران نلاحظ أن التنوع بين الجدار الخرساني الأبيض وجدار الطوب أحدث تأثير مميز مع الأرضية الخشبية وأضاف الأجواء المطلوبة من الدفء والأناقة، أيضًا اتجاه المصمم لاختيار الأثاث باللون الأبيض كان الاختيار الأمثل الذي أضاف مزيد من الإشراق.

2- الأرضية الخشبية مع الطابع المودرن:

Ceramica Alaplana by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك Brown
Verde y Madera

Verde y Madera
Verde y Madera
Verde y Madera

الأرضية الخشبية دائمًا بين خياري الإيجاب والسلب، فكثير منا يراها اختيار غير مثالي نظرًا لأنها تحتاج لصيانة دورية وتنظيفها صعب بعكس السيراميك، والبعض الآخر يراها الاختيار الأمثل للحصول على مزيد من أجواء الدفء وكذلك لأنها تتناسب مع مختلف أنماط الديكور، ولكن في الحقيقة هي من الأرضيات المميزة التي تناسب كافة الأذواق والشخصيات. في هذه الغرفة تم اختيار أرضية خشبية باللون الزيتي للخروج قليلًا عن المألوف وجعلها عنصر جذب أساسي في الغرفة.

3- خشب بدرجة من درجات الأبيض:

Ceramica Alaplana by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك Beige
Verde y Madera

Verde y Madera
Verde y Madera
Verde y Madera

ينبغي أن نغير مفهومنا أن الأرضيات الخشبية لا يتم استخدامها سوى باللون البني أو البيج، ففي المساحات الصغيرة يُفضل أن يتم استخدام درجات الألوان الفاتحة على الأرضية، فكما نرى هنا تم استخدام أرضية خشبية بدرجة رائعة من درجات اللون الأبيض تتناسب بطريقة تناسقية مُبهرة مع لون الأثاث البيج وكذلك مع جدران الطوب الفاتحة للحصول على مزيد من الإشراق والشعور باتساع المساحة.

4- بلاط بتصميم الطوب:

MATERIA E STORIA, Christian Zecchin Architetto Christian Zecchin Architetto أرضيات
Christian Zecchin Architetto

Christian Zecchin Architetto
Christian Zecchin Architetto
Christian Zecchin Architetto

تصميمات البلاط متنوعة ومتعددة تناسب كافة الأذواق، لكن إذا كنت تحب جلب أجواء الطبيعة لمنزلك وتود استخدام البلاط، يمكنك استخدام هذا التصميم المميز الذي يوحي بأنك قد استخدمت بالفعل الطوب وقمت بترصيصه بطريقة معينة، ويتناسب هذا النوع من الأرضية مع طابع الديكور التقليدي والمودرن.

5- سيراميك رمادي غير لامع:

Ceramica Alaplana by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك Grey
Verde y Madera

Verde y Madera
Verde y Madera
Verde y Madera

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة أو كبيرة يمكنك استخدام مثل هذا التصميم المميز والهاديء الذي يتناسب مع مختلف الأنماط، فنلاحظ هنا أنه قد تم استخدام هذا التصميم من السيراميك الرمادي الذي يتماشى بالفعل بطريقة واضحة مع لون الجدار الرمادي الداكن ويمكنك أيضًا استخدامه مع جدران باللون الأبيض لمزيد من أجواء الدفء والهدوء.

6- أجواء البيئة الطبيعية داخل المنزل:

Ceramica Peronda by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك
Verde y Madera

Verde y Madera
Verde y Madera
Verde y Madera

البيئة الطبيعية تتكون من ضوء الشمس وبعض العناصر الأخرى من نباتات وأشجار وأخشاب، فما بالك في الحصول على كل هذه الأجواء في غرفتك، فمن خلال استخدام الأرضية الخشبية بلون الخشب الطبيعي وكذلك الاستعانة بنافذة كبيرة للسماح بضوء الشمس بالدخول للغرفة وكذلك للنظر للإطلالة المميزة على الحديقة والنباتات تم جلب أجواء الطبيعة الساحرة إلى المنزل بسلاسة.

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