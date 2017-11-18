6 تصميمات رائعة لأرضيات المنزل للحصول على أجواء أكثر إثارة وإبتكارية

أرضية المنزل تعتبر من العناصر الهامة والمؤثرة في ديكور أي منزل مثلها في ذلك مثل الجدران والألوان المختارة والأثاث وغير ذلك من العناصر الأساسية في الديكور.
الأرضيات في الأسواق تتنوع بين مختلف الخامات، فنجد الأرضيات السيراميك بمختلف ألوانها وتصميماتها وهناك الأرضيات الخشبية والأرضيات الرخامية والحجرية والبورسلين والفينيل وغير ذلك الكثير، واختيار الأرضية الذي يناسب تصميم المنزل يتوقف على مجموعة من العوامل وهي ذوقك الخاص وميزانيتك التي قمت بتحديدها وكذلك يتوقف على مساحة المنزل ونمط الديكور الذي ترغب في تصميمه في منزلك. فإذا كنت ترغب في إعادة تصميم أرضية منزلك أو ترغب في اختيار أرضية منزلك الجديد يمكنك أن تطلع معنا على مجموعة من التصميمات الجديدة والمميزة التي تناسب كل الأذواق، وبالتأكيد ستجد ما يناسبك.
في تصميم رائع لغرفة ملابس تجمع بين الطابع المودرن والريفي تم الاتجاه لاستخدام أرضية خشبية بألوان الخشب الطبيعي الذي يجعلك تتخيل أنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع المعالجة، وعند النظر للجدران نلاحظ أن التنوع بين الجدار الخرساني الأبيض وجدار الطوب أحدث تأثير مميز مع الأرضية الخشبية وأضاف الأجواء المطلوبة من الدفء والأناقة، أيضًا اتجاه المصمم لاختيار الأثاث باللون الأبيض كان الاختيار الأمثل الذي أضاف مزيد من الإشراق.
الأرضية الخشبية دائمًا بين خياري الإيجاب والسلب، فكثير منا يراها اختيار غير مثالي نظرًا لأنها تحتاج لصيانة دورية وتنظيفها صعب بعكس السيراميك، والبعض الآخر يراها الاختيار الأمثل للحصول على مزيد من أجواء الدفء وكذلك لأنها تتناسب مع مختلف أنماط الديكور، ولكن في الحقيقة هي من الأرضيات المميزة التي تناسب كافة الأذواق والشخصيات. في هذه الغرفة تم اختيار أرضية خشبية باللون الزيتي للخروج قليلًا عن المألوف وجعلها عنصر جذب أساسي في الغرفة.
ينبغي أن نغير مفهومنا أن الأرضيات الخشبية لا يتم استخدامها سوى باللون البني أو البيج، ففي المساحات الصغيرة يُفضل أن يتم استخدام درجات الألوان الفاتحة على الأرضية، فكما نرى هنا تم استخدام أرضية خشبية بدرجة رائعة من درجات اللون الأبيض تتناسب بطريقة تناسقية مُبهرة مع لون الأثاث البيج وكذلك مع جدران الطوب الفاتحة للحصول على مزيد من الإشراق والشعور باتساع المساحة.
تصميمات البلاط متنوعة ومتعددة تناسب كافة الأذواق، لكن إذا كنت تحب جلب أجواء الطبيعة لمنزلك وتود استخدام البلاط، يمكنك استخدام هذا التصميم المميز الذي يوحي بأنك قد استخدمت بالفعل الطوب وقمت بترصيصه بطريقة معينة، ويتناسب هذا النوع من الأرضية مع طابع الديكور التقليدي والمودرن.
إذا كانت مساحة منزلك صغيرة أو كبيرة يمكنك استخدام مثل هذا التصميم المميز والهاديء الذي يتناسب مع مختلف الأنماط، فنلاحظ هنا أنه قد تم استخدام هذا التصميم من السيراميك الرمادي الذي يتماشى بالفعل بطريقة واضحة مع لون الجدار الرمادي الداكن ويمكنك أيضًا استخدامه مع جدران باللون الأبيض لمزيد من أجواء الدفء والهدوء.
البيئة الطبيعية تتكون من ضوء الشمس وبعض العناصر الأخرى من نباتات وأشجار وأخشاب، فما بالك في الحصول على كل هذه الأجواء في غرفتك، فمن خلال استخدام الأرضية الخشبية بلون الخشب الطبيعي وكذلك الاستعانة بنافذة كبيرة للسماح بضوء الشمس بالدخول للغرفة وكذلك للنظر للإطلالة المميزة على الحديقة والنباتات تم جلب أجواء الطبيعة الساحرة إلى المنزل بسلاسة.
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