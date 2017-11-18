6 تصميمات رائعة لأرضيات المنزل للحصول على أجواء أكثر إثارة وإبتكارية

أرضية المنزل تعتبر من العناصر الهامة والمؤثرة في ديكور أي منزل مثلها في ذلك مثل الجدران والألوان المختارة والأثاث وغير ذلك من العناصر الأساسية في الديكور.

الأرضيات في الأسواق تتنوع بين مختلف الخامات، فنجد الأرضيات السيراميك بمختلف ألوانها وتصميماتها وهناك الأرضيات الخشبية والأرضيات الرخامية والحجرية والبورسلين والفينيل وغير ذلك الكثير، واختيار الأرضية الذي يناسب تصميم المنزل يتوقف على مجموعة من العوامل وهي ذوقك الخاص وميزانيتك التي قمت بتحديدها وكذلك يتوقف على مساحة المنزل ونمط الديكور الذي ترغب في تصميمه في منزلك. فإذا كنت ترغب في إعادة تصميم أرضية منزلك أو ترغب في اختيار أرضية منزلك الجديد يمكنك أن تطلع معنا على مجموعة من التصميمات الجديدة والمميزة التي تناسب كل الأذواق، وبالتأكيد ستجد ما يناسبك.