5 تصميمات مميزة لحمامات بمساحات كبيرة

تصميم الحمامات من أهم الأشياء التي تم الاهتمام بها مؤخرًا للشعور بالرضا عن تصميم المنزل الكلي والحصول على أجواء من الراحة على مدار اليوم، الجدير بالذكر أيضًا أن الحمامات لها طرق عناية واهتمام خاصة لأنها من الأماكن المعرضة باستمرار للمياه فينبغي تغطية جدران بالسيراميك أو الرخام وكذلك الأرضية، كما أنها من الأماكن التي يفضل أن تكون معرضة للتهوية والضوء الطبيعي لعدم تراكم المياه داخله.
سنقدم لكم اليوم مجموعة من تصميمات الحمامات الجديدة والمبتكرة التي تخص المساحات الكبيرة.
في نموذج مثالي لحمام مساحته كبيرة يناسب محبي الفخامة والرقي ومن لديهم ميزانية ضخمة لتصميم الحمام تم استخدام مجموعة من العناصر المتنوعة مثل الرخام والزجاج وكذلك الرخام في مكان واحد، فقد تم جعل الأرضية من السيراميك باللون البيج الذي يشبه في تصميمه تصميم الخشب والرخام الذي تم استخدامه تصميم المساحة الخاصة بالحوض، نلاحظ أيضًا أنه تم إضافة حائط من الزجاج المزخرف ليكون بمثابة جدار فاصل، نرى كذلك أن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في الحمام من خلال تواجد اثنين من النوافذ الزجاجية الكبيرة عمل على إضافة مزيد من الإشراق، ولمزيد من أجواء الفخامة الكلاسيكية تم تثبيت فرع إضاءة خفي باللون الأصفر أسفل الحوض مما أضاف لمسة جمالية مُبهرة.
إذا كانت مساحة حمامك المنزلي كبيرة وتعشق أجواء الرقي والأناقة، فالجمع بين اللونين الأبيض والأسود هو الحل المثالي للحصول على التصميم الذي يرضيك. في هذا التصميم يتضح لنا أن المصمم بالفعل قد نجح في عملية توزيع الألوان دون أن يحدث أي تشويش فيما يخص الشعور بالمساحة الفعلية الكبيرة للحمام، فكما نرى هنا أن المصمم قام باختيار الأرضية لتكون باللون الأبيض كما قام باختيار وحدات الصحي أيضًا باللون الأبيض لمزيد من التناسق، كما تم جعل المساحة الخاصة بالحوض ومحيط البانيو من أعلى وأسفل باللون الأسود الداكن الذي أضاف طابع فريد من التميز، وأضافت المرآة الكبيرة على اللون الأسود لمسة جمالية فخمة تسببت في أناقة الحمام كليًا، نلاحظ أن المصمم قد خرج قليلًا عن المألوف واستخدم ثريا من الكريستال والمعدن لتعزيز الطابع الكلاسيكي الرائع داخل الحمام. استفاد المصمم أيضًا من مساحة الحمام الكبيرة وقام بإغلاق المساحة أسفل الحوض لتكون عبارة عن أدراج كبيرة تستخدم لأغراض التخزين.
لمحبي الأجواء الريفية البسيطة يمكنهم تصميم حمامهم الكبير بطريقة مميزة وإبداعية، فيمكن استخدام عنصر الخشب في عدد من الأماكن مثل المساحة أسفل الحوض ومثلما حدث في هذا التصميم تم استخدام مرآة مستديرة بإطار خشبي لتعزيز الطابع الريفي، الجدار الخاص بالحوض تم تغطيته بسيراميك رائع بتصميم الطوب المرصوص بدرجات اللون البيج لمزيد من الهدوء، تم الاستفادة بطريقة جديدة من مساحة أحد جدران الحمام ليتم تصميم جانبيه على هيئة ثلاث نوافذ وإغلاق الجزء أسفلهم بالخشب وبين النوافذ تم إضافة عدد من الأرفف لوضع أدوات التنظيف، وليقوم المصمم بإضافة لمسته الشخصية المحبة للبساطة والهدوء والاهتمام بالتفاصيل قام بتعلق لوحة فنية ملونة على الجدار الأبيض المواجه للمرآة.
تصميم حمام مشرق ومميز بفضل الاعتماد على اللون الأبيض وكذلك النوافذ الزجاجية الكبيرة واستخدام السيراميك اللامع لعكس هذه الأضواء، قام المصمم بتخصيص مساحة صغيرة أمام الحمام لتكون بمثابة مساحة تغيير ملابس تحتوي هذه المساحة على أريكة صغيرة وحامل لوضع المناشف، أما بالنسبة للحمام فقد تم تخصيص المكان أسفل النافذة لوضع البانيو
الجاكوزي، وتم إغلاق أحد الزوايا بباب من الزجاج الرمادي للاستحمام ومزيد من الخصوصية.
على الرغم أن مساحة هذا الحمام متوسطة إلى حدٍ كبير، إلا انه قد تم تصميمها بطريقة التدرج ليبدو أكبر من حيث المساحة، فقد تم تصميم المنطقة الخاصة بالحوض لتحتوي على عدد كبير من الأدراج والخزانات أسفل الحوض وعلى أحد جانبيه، وتعلو هذه الخزانات نافذة زجاجية كبيرة للحصول على الدفء والإشراق، وعلى الجانب الآخر تم تغطية الجدران أعلى البانيو بطريقة متدرجة من السيراميك كحيلة من حيل الشعور باتساع المساحة، والجدير بالذكر أيضًا أنه قد تم تصميم كابينة زجاجية بجانب البانيو للاستحمام داخلها. النظرة النهائية للتصميم تبدو مميزة بالفعل وأنيقة تجعلك ترغب في إعادة تصميم حمامك.
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