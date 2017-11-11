5 تصميمات مميزة لحمامات بمساحات كبيرة

إذا كانت مساحة حمامك المنزلي كبيرة وتعشق أجواء الرقي والأناقة، فالجمع بين اللونين الأبيض والأسود هو الحل المثالي للحصول على التصميم الذي يرضيك. في هذا التصميم يتضح لنا أن المصمم بالفعل قد نجح في عملية توزيع الألوان دون أن يحدث أي تشويش فيما يخص الشعور بالمساحة الفعلية الكبيرة للحمام، فكما نرى هنا أن المصمم قام باختيار الأرضية لتكون باللون الأبيض كما قام باختيار وحدات الصحي أيضًا باللون الأبيض لمزيد من التناسق، كما تم جعل المساحة الخاصة بالحوض ومحيط البانيو من أعلى وأسفل باللون الأسود الداكن الذي أضاف طابع فريد من التميز، وأضافت المرآة الكبيرة على اللون الأسود لمسة جمالية فخمة تسببت في أناقة الحمام كليًا، نلاحظ أن المصمم قد خرج قليلًا عن المألوف واستخدم ثريا من الكريستال والمعدن لتعزيز الطابع الكلاسيكي الرائع داخل الحمام. استفاد المصمم أيضًا من مساحة الحمام الكبيرة وقام بإغلاق المساحة أسفل الحوض لتكون عبارة عن أدراج كبيرة تستخدم لأغراض التخزين.