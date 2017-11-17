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6 طرق ابتكارية لتصميم تراس منزلك بلمساتك الشخصية الأنيقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
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تراس المنزل يسمى أيضًا الشرفة أو البلكونة، عبارة عن مساحة خارجة بشكل أو بآخر عن المنزل، لكنها جزء لا يتجزأ من مساحة المنزل وتصميمه الداخلي والخارجي، لذا فالاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل من الاهتمام بأناقة المنزل بشكل عام، فإذا كان التراس يقع في حديقة المنزل فهو يعتبر واجهة أساسية للضيوف ومساحة مميزة لقضاء أوقاتك في الهواء الطلق وسط النباتات، لكن إذا كان داخل المنزل فإنه بالفعل مساحة أساسية للاستمتاع بأجواء البيئة الطبيعية في هذه المساحة الصغيرة.
نستعرض معًا اليوم مجموعة مميزة من تصميمات التراس أو الشرفة لتختار منها ما يناسب ذوقك الشخصي.

1- ألوان مُبهجة ومزيد من المرح في الهواء الطلق:

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

في مساحة خارجية عن المنزل تم استغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تصميم تراس رائع بأجواء مبهجة مميزة، ففي جزء من الحديقة تم وضع مجموعة من الأرائك المريحة والكبيرة لاستيعاب عدد كبير من الأفراد والاستمتاع بأجواء الشواء في الهواء الطلق. الألوان التي تم استخدامها سواء في تنجيد الأرائك والوسائد مميزة أضافت مزيد من أجواء المرح خاصةً مع النجيلة الخضراء.

2- تراس مغطى:

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers بلكونة أو شرفة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

للتراس المغطى طابع ورونق خاص حيث يجعلك في مساحة مميزة منفصلة ومتصلة بالبيئة الخارجية دون أن تشعر بأي تشويش، ففي هذا النموذج تم تصميم تراس مغطى من ألواح الخشب وتم تزيين جدرانه ببعض الأعمال الفنية المعدنية لإضافة الطابع المودرن البسيط ولعكس ضوء الشمس في ساعات النهار للفت الانتباه لهذه المساحة، كما تم استخدام أثاث بسيط مكون من ارائك مودرن باللون البيج وتم استخدام وسائد رمادية لمزيد من الأناقة والتميز.

3- شرفة مميزة ومزيد من النباتات الخضراء:

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme بلكونة أو شرفة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

في تصميم رائع لشرفة منزل صغيرة تم تصميمها بطريقة تقليدية بسيطة لتتضمن أثاث خشبي منجد باللون الرمادي مكون من فوتيه ومقعدين وطاولة في منتصفهم، كما تم تغطية سور الشرفة بأُصص النباتات لصنع حديقة صغيرة مُعلقة والاستمتاع بأجواء البيئة الخلابة أثناء تواجدك فيها.

4- مساحة جلوس أسفل ضوء الشمس:

SAMPLE HOUSE, DESIGNER'S CIRCLE DESIGNER'S CIRCLE بلكونة أو شرفة
DESIGNER&#39;S CIRCLE

DESIGNER'S CIRCLE
DESIGNER&#39;S CIRCLE
DESIGNER'S CIRCLE

في تصميم هندسي مميز لواجهة منزل كبير، تم تصميم مساحة مفتوحة داخله لتكون بمثابة تراس بسيط لا يحتوي على أية تفاصيل سوى أريكة خشبية رائعة أسفل فتحة سقف مخصصة لتسليط ضوء الشمس على هذه الأريكة، وبالنسبة للأرضية فقد تم تصميمها من الرخام وبعض النباتات الخضراء للحصول على هذه الأناقة المتناهية البسيطة.

5- مظلة ومقاعد بلاستيكية:

가족을 위한 단독주택, 디자인투플라이 디자인투플라이 بلكونة أو شرفة
디자인투플라이

디자인투플라이
디자인투플라이
디자인투플라이

إذا كان لديك شرفة كبيرة يمكنك بكل بساطة تصميمها بطريقة سهلة من أجل الاستمتاع فيها بوجبات الإفطار في الهواء الطلق وذلك من خلال الحصول على طاقم كامل مكون من طاولة ومقاعد بلاستيكية وفي منتصف الطاولة يمكنك تثبيت مظلة تقليدية للحماية من أشعة الشمس الضارة كما حدث في هذه المساحة الرائعة.

6- تراس مفتوح وأجواء دافئة مرحة:

wave, 3rdskin architecture gmbh 3rdskin architecture gmbh بلكونة أو شرفة
3rdskin architecture gmbh

3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh

بالجمع بين طابعي الهدوء والمرح تم تصميم هذه المساحة الرائعة الخاصة بالتراس، فكما نرى أن المصمم بالفعل قد قام بالاستفادة من كامل المساحة استغلال أنيق وإبداعي وذلك من خلال وضح أريكة منحنية بشكل محيطي مع السور وفي المنتصف تم وضع مجموعة من الطاولات المكعبة لتعزيز الطابع المودرن وقد تعمد استخدام الأثاث باللون الأبيض لمزيد من أجواء الدفء والإشراق، والمميز في هذا التصميم أن المصمم بالفعل قد عرف عشق صاحب المنزل لأجواء المساء الشاعرية ليضيف وحدات إضاءة تشبه البلورات لتبدو كالأقمار التي سقطت على الأرض، استخدام اللون البنفسجي الداكن مع الأرضية الخشبية عمل على خلق أجواء مميزة من الهدوء والمرح دون تشويش.

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