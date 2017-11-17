6 طرق ابتكارية لتصميم تراس منزلك بلمساتك الشخصية الأنيقة

تراس المنزل يسمى أيضًا الشرفة أو البلكونة، عبارة عن مساحة خارجة بشكل أو بآخر عن المنزل، لكنها جزء لا يتجزأ من مساحة المنزل وتصميمه الداخلي والخارجي، لذا فالاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل من الاهتمام بأناقة المنزل بشكل عام، فإذا كان التراس يقع في حديقة المنزل فهو يعتبر واجهة أساسية للضيوف ومساحة مميزة لقضاء أوقاتك في الهواء الطلق وسط النباتات، لكن إذا كان داخل المنزل فإنه بالفعل مساحة أساسية للاستمتاع بأجواء البيئة الطبيعية في هذه المساحة الصغيرة.
نستعرض معًا اليوم مجموعة مميزة من تصميمات التراس أو الشرفة لتختار منها ما يناسب ذوقك الشخصي.
في مساحة خارجية عن المنزل تم استغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تصميم تراس رائع بأجواء مبهجة مميزة، ففي جزء من الحديقة تم وضع مجموعة من الأرائك المريحة والكبيرة لاستيعاب عدد كبير من الأفراد والاستمتاع بأجواء الشواء في الهواء الطلق. الألوان التي تم استخدامها سواء في تنجيد الأرائك والوسائد مميزة أضافت مزيد من أجواء المرح خاصةً مع النجيلة الخضراء.
للتراس المغطى طابع ورونق خاص حيث يجعلك في مساحة مميزة منفصلة ومتصلة بالبيئة الخارجية دون أن تشعر بأي تشويش، ففي هذا النموذج تم تصميم تراس مغطى من ألواح الخشب وتم تزيين جدرانه ببعض الأعمال الفنية المعدنية لإضافة الطابع المودرن البسيط ولعكس ضوء الشمس في ساعات النهار للفت الانتباه لهذه المساحة، كما تم استخدام أثاث بسيط مكون من ارائك مودرن باللون البيج وتم استخدام وسائد رمادية لمزيد من الأناقة والتميز.
في تصميم رائع لشرفة منزل صغيرة تم تصميمها بطريقة تقليدية بسيطة لتتضمن أثاث خشبي منجد باللون الرمادي مكون من فوتيه ومقعدين وطاولة في منتصفهم، كما تم تغطية سور الشرفة بأُصص النباتات لصنع حديقة صغيرة مُعلقة والاستمتاع بأجواء البيئة الخلابة أثناء تواجدك فيها.
في تصميم هندسي مميز لواجهة منزل كبير، تم تصميم مساحة مفتوحة داخله لتكون بمثابة تراس بسيط لا يحتوي على أية تفاصيل سوى أريكة خشبية رائعة أسفل فتحة سقف مخصصة لتسليط ضوء الشمس على هذه الأريكة، وبالنسبة للأرضية فقد تم تصميمها من الرخام وبعض النباتات الخضراء للحصول على هذه الأناقة المتناهية البسيطة.
إذا كان لديك شرفة كبيرة يمكنك بكل بساطة تصميمها بطريقة سهلة من أجل الاستمتاع فيها بوجبات الإفطار في الهواء الطلق وذلك من خلال الحصول على طاقم كامل مكون من طاولة ومقاعد بلاستيكية وفي منتصف الطاولة يمكنك تثبيت مظلة تقليدية للحماية من أشعة الشمس الضارة كما حدث في هذه المساحة الرائعة.
بالجمع بين طابعي الهدوء والمرح تم تصميم هذه المساحة الرائعة الخاصة بالتراس، فكما نرى أن المصمم بالفعل قد قام بالاستفادة من كامل المساحة استغلال أنيق وإبداعي وذلك من خلال وضح أريكة منحنية بشكل محيطي مع السور وفي المنتصف تم وضع مجموعة من الطاولات المكعبة لتعزيز الطابع المودرن وقد تعمد استخدام الأثاث باللون الأبيض لمزيد من أجواء الدفء والإشراق، والمميز في هذا التصميم أن المصمم بالفعل قد عرف عشق صاحب المنزل لأجواء المساء الشاعرية ليضيف وحدات إضاءة تشبه البلورات لتبدو كالأقمار التي سقطت على الأرض، استخدام اللون البنفسجي الداكن مع الأرضية الخشبية عمل على خلق أجواء مميزة من الهدوء والمرح دون تشويش.
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