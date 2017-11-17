6 طرق ابتكارية لتصميم تراس منزلك بلمساتك الشخصية الأنيقة

تراس المنزل يسمى أيضًا الشرفة أو البلكونة، عبارة عن مساحة خارجة بشكل أو بآخر عن المنزل، لكنها جزء لا يتجزأ من مساحة المنزل وتصميمه الداخلي والخارجي، لذا فالاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل من الاهتمام بأناقة المنزل بشكل عام، فإذا كان التراس يقع في حديقة المنزل فهو يعتبر واجهة أساسية للضيوف ومساحة مميزة لقضاء أوقاتك في الهواء الطلق وسط النباتات، لكن إذا كان داخل المنزل فإنه بالفعل مساحة أساسية للاستمتاع بأجواء البيئة الطبيعية في هذه المساحة الصغيرة.

نستعرض معًا اليوم مجموعة مميزة من تصميمات التراس أو الشرفة لتختار منها ما يناسب ذوقك الشخصي.