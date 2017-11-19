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20 تصميم رائع وعصري لخزانات خشبية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Joe, due piani a Montecarlo, studiodonizelli studiodonizelli غرفة الملابس
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الخزانة واحدة من القطع الأساسية في أثاث غرفة النوم التي لا غنى عنها بلا شك، فالخزانة واحدة من العناصر التي تساعدك على ترتيب أغراضك والتخلص من الفوضى داخل الغرفة ،فهي تتيح لك وسيلة لتخزين أغراضك بطريقة بسيطة. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سعرض لكم 20 تصميم مميز للخزانة الخشبية لتستعين به في غرفتك.

1- تصميم رائع وبسيط لخزانة خشبية مقسمة بطريقة عملية من أرفف وأدراج لتتيح لك التخزين بطريقة عملية ومميزة.

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura غرفة الملابس
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

2- استعن ببعض الأرفف وقم بتثبيتها على الجدار لتعطيك تصميماً بسيطاً للدولاب الخشبي.

Casa Joe, due piani a Montecarlo, studiodonizelli studiodonizelli غرفة الملابس
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

3- نموذج بسيط ومميز للدولاب الخشبي جمع فيه المصمم بين الأرفف والأدراج بطريقة مميزة ورائعة.

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

3- فكرة أخرى للدولاب الخشبي جمع بين الأرفف والأدراج بشكل مميز.

4- تصميم مبتكر ببساطة شديدة لخزانة خشبية على شكل حرف V، أضاف للغرفة أطلالة من الجاذبية والأناقة.

MINI -HOUSE, DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA غرفة الملابس
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA
DLR ARQUITECTURA/ DLR DISEÑO EN MADERA

4- دولاب خشبي بتصميم بسيط وأنيق على شكل حرف V أعطى للغرفة لمسة من الجاذبية والأناقة.

5- يمكنك أن تخلق من الخزانة الخشبية في غرفة نومك فاصلاً بسيطاً، فيصبح لديك خزانة خشبية مميزة وغرفة ملابس.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

5- يمكنك أن تصمم من الدولاب الخشبي في غرفة نومك فاصلاً في جزء من الغرفة ويصبح لديك دولاباً خشبياً وغرفة ملابس.

6- أما هنا فنرى خزانة خشبية مزودة بأبواب جرارة تشعرك وكأنه جدار في أخر الغرفة، هذة الخزانة مناسبة جداً للغرف ذات المساحات الصغيرة لأنك تشعر بأنه جداراً وجزء من الغرفة.

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos غرفة الملابس
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

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7- تصميم لخزانة عصرية مميزة ومزودة بأرفف من جانبي الحائط لتشعرك ببساطة شديدة أنه متصل بالجدار

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa غرفة الملابس Brown
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

- تصميم جذاب لخزانة من الخشب بنغماته الطبيعية الفاتحة ومزود بلمسات بسيطة من اللون الأصفر المبهج مع تفاصيل الأضاءة التي جاءت على هيئة سبوتات في السقف لتعطي جاذبية أخرى.

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS غرفة الملابس
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

 الفاتح مزود بلمسات من الأصفر المبهج مع تفاصيل من الأضاءة التي جاءت على هيئة سبوتات في السقف.

9- خزانة خشبية صغيرة ومقسمة بشكل عملي وبسيط من أرفف وادراج.

HF 1148, PHia PHia غرفة الملابس
PHia

PHia
PHia
PHia

9-  خزانة خشبية صغيرة ومقسمة بشكل عملي وبسيط من أرفف وادراج.

10- خزانة خشبي بنغمات البني الداكنة وتصميم تقليدي بعض الشئ، لكنه عملي ومقسم بطريقة جيدة بالأضافة إلى أناقته الشديدة.

Cocina y Clósets en Fracc. Las Misiones, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores غرفة الملابس خشب Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

10- خزانة خشبي بنغمات البني الداكنة وتصميم تقليدي بعض الشئ، لكنه عملي ومقسم بطريقة جيدة بالأضافة إلى أناقته الشديدة.

11- أما هذة الخزانة فهي غير تقليدية بالمرة بتصميم المائل بطريقة مميزة ورائعة وتصميم خشبي.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

11- أما هذة الخزانة فهي غير تقليدية بالمرة بتصميم المائل بطريقة مميزة ورائعة وتصميم خشبي.

12-خزانة خشبية شبابية مقسمة بطريقة رائعة لتسع كل الأغراض التي تريد تخزينها بالداخل.

Трава, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ غرفة الملابس
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

12-خزانة خشبية شبابية مقسمة بطريقة رائعة لتسع كل الأغراض التي تريد تخزينها بالداخل.

13- خزانة مصممة من الخشب لتجمع بين العملية والأناقة بشكل أكثر من رائع.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

13- خزانة مصممة من الخشب لتجمع بين العملية والأناقة بشكل أكثر من رائع.

14- خزانة بتصميم مبتكر وغير تقليدي من الخشب.

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

14- خزانة بتصميم مبتكر  وغير تقليدي من الخشب.

15- استخدام الخشب الفاتح في التصميم يعطي دائماً نغمات من البساطة والهدوء، وهنا استعان به المصمم في تصميم تلك الخزانة البسيطة باستخدام الخشب بلونه الأبيض.

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

15- استخدام الخشب الفاتح في التصميم يعطي دائماً نغمات من البساطة والهدوء، وهنا استعان به المصمم في تصميم تلك الخزانة البسيطة باستخدام الخشب بلونه الأبيض.

16-الأستعانة بأنواع مختلفة من الخشب يضيف دائماً لمسة مميزة على تصميم الخزانة ويستطيع التناسق مع أي نمط لغرفة النوم.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

16-الأستعانة بأنواع مختلفة من الخشب يضيف دائماً لمسة مميزة على تصميم الخزانة ويستطيع التناسق مع أي نمط لغرفة النوم.

17- خزانة خشبية في غرفة للملابس مقسمة بذكاء وعملية.

Moderne Möbel, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur غرفة الملابس
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

18- نموذج مميز لهذة الخزانة المصممة من الخشب في غرفة الملابس.

homify Dressing roomWardrobes & drawers خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

18- نموذج مميز لهذة الخزانة المصممة من الخشب في غرفة الملابس.

19- خزانة خشبية باللون البني الداكن مناسبة للغرف الصغيرة ومقسمة بشكل ذكي ومميز جداً.

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros Dressing roomWardrobes & drawers
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

19- خزانة خشبية باللون البني الداكن مناسبة للغرف الصغيرة  ومقسمة بشكل ذكي ومميز جداً.

20- من حيل التصميم الداخلي التي تعطيك شعوراً بالمساحات داخل الغرف صغيرة المساحة هي تصميم خزانة من الأرض للسقف، مثل هذا التصميم للخزانة الخشبية.

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd Dressing roomWardrobes & drawers
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

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