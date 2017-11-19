20 تصميم رائع وعصري لخزانات خشبية

الخزانة واحدة من القطع الأساسية في أثاث غرفة النوم التي لا غنى عنها بلا شك، فالخزانة واحدة من العناصر التي تساعدك على ترتيب أغراضك والتخلص من الفوضى داخل الغرفة ،فهي تتيح لك وسيلة لتخزين أغراضك بطريقة بسيطة. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سعرض لكم 20 تصميم مميز للخزانة الخشبية لتستعين به في غرفتك.
3- فكرة أخرى للدولاب الخشبي جمع بين الأرفف والأدراج بشكل مميز.
4- دولاب خشبي بتصميم بسيط وأنيق على شكل حرف V أعطى للغرفة لمسة من الجاذبية والأناقة.
5- يمكنك أن تصمم من الدولاب الخشبي في غرفة نومك فاصلاً في جزء من الغرفة ويصبح لديك دولاباً خشبياً وغرفة ملابس.
الفاتح مزود بلمسات من الأصفر المبهج مع تفاصيل من الأضاءة التي جاءت على هيئة سبوتات في السقف.
9- خزانة خشبية صغيرة ومقسمة بشكل عملي وبسيط من أرفف وادراج.
10- خزانة خشبي بنغمات البني الداكنة وتصميم تقليدي بعض الشئ، لكنه عملي ومقسم بطريقة جيدة بالأضافة إلى أناقته الشديدة.
11- أما هذة الخزانة فهي غير تقليدية بالمرة بتصميم المائل بطريقة مميزة ورائعة وتصميم خشبي.
12-خزانة خشبية شبابية مقسمة بطريقة رائعة لتسع كل الأغراض التي تريد تخزينها بالداخل.
13- خزانة مصممة من الخشب لتجمع بين العملية والأناقة بشكل أكثر من رائع.
14- خزانة بتصميم مبتكر وغير تقليدي من الخشب.
15- استخدام الخشب الفاتح في التصميم يعطي دائماً نغمات من البساطة والهدوء، وهنا استعان به المصمم في تصميم تلك الخزانة البسيطة باستخدام الخشب بلونه الأبيض.
16-الأستعانة بأنواع مختلفة من الخشب يضيف دائماً لمسة مميزة على تصميم الخزانة ويستطيع التناسق مع أي نمط لغرفة النوم.
18- نموذج مميز لهذة الخزانة المصممة من الخشب في غرفة الملابس.
19- خزانة خشبية باللون البني الداكن مناسبة للغرف الصغيرة ومقسمة بشكل ذكي ومميز جداً.
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