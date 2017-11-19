5 أفكار لا مثيل لها للمطابخ المفتوحة

على الرغم من أن المساحات الصغيرة تبدو مربكة بشكل كبير في المنازل ألا أن حسن استخدام المساحات وتوزيعها بطريقة صحيحة تضيف مناخ وبيئة مميزة وأكثر أشراقاً. خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمساحات المفتوحة والغرف المفتوحة على بعضها البعض. فالغرف المندمجة مع بعضها تتطلب حسن تقسيم للمساحات كي تستفيد من وظائف كل غرفة. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مع بعض النصائح من وحي خبرائنا للمطابخ المفتوحة.
البداية هنا مع هذا التصمبم لغرفة المعيشة بتصميمه المنسجم والمندمج تمامًا مع المطبخ، فالمطبخ وغرفة المعيشة مفتوحان معاً وكأنهما غرفة واحدة بدون فواصل وبدون التطرق حتى لاستخدام الأثاث كعنصر للفصل،. لذلك إذا كنت تسعلى للحصول على مساحة مطبخ مفتوحة على غرفة المعيشة والمنزل لديك يحتوي على منطقة مشتركة فهذا التصميم سيكون مناسب لك تماماً. استعان المصمم بالألوان المحايدة لتسيطر تماماً على المنطقة. ونرى أيضاً وجود لفتحة سقف بسيطة تساعد في نشر الضوء الطبيعي داخل الغرفة بطريقة مشرقة ومميزة.
جزيرة المطبخ من التفاصيل المثالية حقاً في تصميمه، فهي بجانب كونها منطقة مميزة للعمل فهي أيضاً وسيلة جيدة للفصل في المطابخ المفتوحة، فهنا نرى تصميماً لجزيرة مبطخ ساهمت في تحديد المساحات داخل المطبخ بشكل عصري وعملي أيضاً. اختار المصمم اللون الكريمي ليغطي المنطقة باكملها لتمنح المطبخ بساطة ورقة .
أما هنا فنحن أمام تصميم مثالي وعملي لمطبخ ريفي ولكن لمسات حديثة، فنرى كيف استعان المصمم بمزيج رائع من الإضاءة الصناعية المتمثلة في سبوتات السقف والمصابيح المتدلية من السقف الخشبي الذي خلق أطلالة من الدفئ والأناقة. لمزيد من التفاصيل الريفية خلق المصمم تصميم هذا الجدار من التفاصيل الحجرية. صحيح أن المساحات داخل هذا المطبخ تبدو صغيرة ألا أنها جاءت متكاملة وعملية بشكل رائع.
نموذج أخر لمطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، ونري هنا كيف استخدم المصمم بار المطبخ المصمم من الرخان الأنيق بلونه الرمادي الحيادي للفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، ليجعلك تشعر على الرغم من أن المساحات مفتوحة بين المطبخ ومنطقة المعيشة وغرفة الطعام، لكن تشعر أن كل غرفة مستقلة بذاتها. استعان المصمم أيضاُ بلمسة منعشة لشجرة في وسط المساحات بطريقة رائعة وأنيقة.
المساحات هنا حقاً في هذا التصميم مقسمة بعناية شديدة، فعلى الرغم من أن المساحات جاءت مفتوحة ألا أن التقسيمات جاءت مميزة جداً وذلك الفضل يرجع للبار الخشبي. النمط العام للتصميم غلب عليه نمط الحد الأدنى مع بعض التفاصيل العصرية لتصميم أكثر من رائع كما نرى مع ترك مساحات من الفضاء مفتوحة لتخلق تصميم بسيط ومريح كما نرى.
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