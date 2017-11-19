5 أفكار لا مثيل لها للمطابخ المفتوحة

المساحات هنا حقاً في هذا التصميم مقسمة بعناية شديدة، فعلى الرغم من أن المساحات جاءت مفتوحة ألا أن التقسيمات جاءت مميزة جداً وذلك الفضل يرجع للبار الخشبي. النمط العام للتصميم غلب عليه نمط الحد الأدنى مع بعض التفاصيل العصرية لتصميم أكثر من رائع كما نرى مع ترك مساحات من الفضاء مفتوحة لتخلق تصميم بسيط ومريح كما نرى.

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