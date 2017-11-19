لمسات مصرية في تصميم منزل حديث

وختاماً مع تصميم الحمام الذي صمم بحداثة شديدة، بدايةً من أختيار سيراميك الجدران بنقوشاته ولونه البيج المميز، مروراً بسيراميك الأرضيات الرائع في حياديته الشديدة، الأثاث الذي استعان به المصمم في التصميم كان راقي وبسيط جداً ناسب كثيرا مساحات الحمام المحدودة بعض الشئ بتوزيع رائع. الأضاءة كان لها دور لا يمكن أغفاله في تصميم الحمام من خلال سبوتات السقف والمصباح المتدلي بأنسيابية شديدة.

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