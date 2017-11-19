لمسات مصرية في تصميم منزل حديث

كعادة جولتنا دائماً في هوميفاي، نسعى لإلقاء الضوء على جميع الفنون المعمارية المختلفة، واللمسات الديكورية الخاصة التي يتسابق الخبراء في خلقها أثناء تصميمات المنازل المختلفة التي يقدموها لنا، واليوم نحن في جولة داخل منزل مصري مصمم بتفاصيل عصرية مفعمة بالرقي والأناقة. دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر عن قرب.
البداية هنا مع الواجهة الأمامية للمنزل، والتي جمعت برقي وأناقة شديدة بين الحداثة والجمال المتناهي في تصميم أكثر من رائع، نلاحظ بوضوح أن المنزل من طابقين، أحتوى الطابق العلوي على منطقة معيشة على سطح المنزل بتصميم جذاب ورائع، بينما أحتوى الطابق السفلي على منطقة معيشة أيضاً ولكن بمنظور أخر، فنرى التراس يحتوي الخارجي يحتوي على جلسة بسيطة وكأنها منطقة معيشة متكاملة وجلسة مريحة من خلال تلك المقاعد التي تناثرت في الواجهة لتطل على الحديقة.
أما هنا فنرى إطلالة جانبية للمنزل مليئة بالشفافية، فقد أراد المصمم أيصال رسالة أنيقة من تصميم لهذ المنزل، بأن المنزل متصل ومتجانس مع الطبيعة الخلابة من الخارج، فحرص على خلق انفتاح بين المنزل من الداخل والحديقة من الخارج. فقام بتصميم تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة لتعطي إطلالة مليئة بالشفافية بين المنزل من الداخل والخارج.
الجمال الداخلي للمنزل كان واضح من البداية منذ رؤيتنا للتصميم الخارجي للواجهة، والبداية داخل المنزل مع تصميم غرفة المعيشة المميز والمفعم بالتفاصيل الجمالية الدافئة، من خلال تلك النغمات الحيادية الدافئة التي سيطرت على تفاصيل الغرفة، فجاءت السيطرة العظمي لنغمات البيج الفاتحة في تصميم الأثاث والجدران التي نراها طارةً تحمل اللون الأبيض وطارةً لأخرى عند الجدار خلف التليفزيون نراها تحمل في طياتها اللون البيج من خلال لمسة الطوب الحجري في تصميم الجدار.أما لكسر الروتينية والحيادية الشديدة للون البيج استعان المصمم بتفاصيل من اللون الأخضر المينت من بالتة ألوان الباستيل من خلال أختياره لتلك المخدات الصغيرة على الأريكة.
الإضاءة في غرفة المعيشة كان لها دوراً رئيسياً في تصميم الغرفة ببساطة شديدة، فنرى الأبتكارية والأبداع من المصمم في التنويع بين الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الكبيرة المطلة على غرفة المعيشة التي سمحت بمرور الضوء من خلال تلك الستائر الخفيفة بلونها الأبيض الشفاف.أمتزجت الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ والأضاءة القادمة من سبوتات السقف المتناثرة والأضاءة في بيت النور. أنيق ورائع أليس كذلك؟
أما تصميم غرفة النوم فجاء مليئاً بالراحة والتفاصيل الديكورية الأنيقة حقاُ، النغمات الحيادية في التصميم كان لها دوراً كبيراً في نشر جمال وروح خاصة داخل الغرفة، صممت الجدران باللون الرمادي الداكن لتتجانس مع اللون الكريمي الذي استعان به المصمم في أثاث الغرفة مع نغمات الأخضر الداكن. التفاصيل الخشبية الدافئة أيضاً لعبت دوراً كبيراً من خلال تصميم أرضيات الغرفة كما نرى.
أما على الجانب الأخر من الغرفة وجدنا هذا التصميم المميز لغرفة معيشة صغيرة من أريكتين في الأتجاه المقابل لكل واحدة، تصميم الأريكتين شبيه إلى حد كبير بأريكة وأثاث غرفة المعيشة من حيث الألوان والتصميم مع طاولة القهوة الصغيرة تلك في المنتصف. استعان المصمم بفاصل مبتكر مميز من اللون الأسود على هيئة نصق جدار ليفصل بين الجلسة والسرير داخل الغرفة.
وختاماً مع تصميم الحمام الذي صمم بحداثة شديدة، بدايةً من أختيار سيراميك الجدران بنقوشاته ولونه البيج المميز، مروراً بسيراميك الأرضيات الرائع في حياديته الشديدة، الأثاث الذي استعان به المصمم في التصميم كان راقي وبسيط جداً ناسب كثيرا مساحات الحمام المحدودة بعض الشئ بتوزيع رائع. الأضاءة كان لها دور لا يمكن أغفاله في تصميم الحمام من خلال سبوتات السقف والمصباح المتدلي بأنسيابية شديدة.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 8حيل تبعد الطاقة السلبية وسوء الحظ عن منزلك