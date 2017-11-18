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10 صور لتصميم فيلا بأحدث صيحات الديكور

Mai Elkholy Mai Elkholy
North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
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مساحة الفيلات تُعطي مجال أكبر للابتكار والأبداع؛ ويمكنك استكشاف العديد من الأساليب والتصميمات التي تختلف في تفاصيلها ومدى ملاءمتها للمساحة والغرض من المكان الذي يناسب ذوقك الخاص. ويتجه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي للتصميمات العصرية، لما تمنحه من مساحة أكبر للأبداع واستخدام عناصر أبسط تُزيد من اتساع المكان والشعور بالبساطة والارتياح. وبالإضافة لمساحة الفيلا الداخلية فهناك الساحة الخارجية للفيلا التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض، ويختلف تقسيم المساحة الخارجية حسب الغرض الرئيسي منها وهو ما يحدد التصميم والديكور الذي سيتم استخدامه فيها. وهنا نعرض تصميم عصري لفيلا أنيقة.

1- الساحة الخارجية

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers فيلا
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

تتميز هذه الفيلا بساحة خارجية واسعة سمحت بإضافة حوض سباحة مستطيل كبير ذو تصميم بسيط، وتم تزويده بإضاءة داخلية ليُعطي إضاءة خافته ساحرة ليلًا، وتم وضع عدد من الكراسي للاسترخاء بجانب الجزء المؤدي لسلم حوض السباحة. أما باقي مساحة الأرضية الخارجية فقد تم تغطيها بالنجيل ليُعطي إحساس بالارتياح، مع تخصيص ركن جانبي لوضع بعض قطع الأثاث العصرية للاستمتاع بهذا المشهد الرائع.

2- المدخل:

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

مدخل الفيلا البسيط تميز بوجود عدد من الديكورات العصرية من الخشب والتي تناسبت مع الباب والأرضيات الخشبية، حيث تم وضع ديكورات شبيهه بفروع الأشجار الخشبية على الأركان وتم تعليق مرآة بإطار عصري من قطع الخشب أعلى طاولة المدخل، ما أضفى جو عام متناغم بالمدخل.

3- طاولة المدخل:

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

تظهر طاولة المدخل هنا بشكل أكثر وضوحًا، لنرى أنه تم اختيار الرخام البني المتداخل مع القليل من الأبيض؛ ليتناسب مع الجو العام للمدخل الذي تم فيه استخدام الخشب بعدة ألوان. وقد تم إضافة مزهرية صغيرة بها زهور زينة لتُضفي لمسة من الطبيعة للمدخل وبعض اللون الحيوي.

4- غرفة المعيشة:

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

لأغلب الأشخاص فأن غرفة المعيشة تعتبر مكان للاسترخاء والراحة، وهي الأساس الذي تم الاعتماد عليه في تصميم هذه الغرفة. حيث تم استخدام اللون الأبيض في أغلب تفاصيل الغرفة، وإضافة القليل من اللون الأخضر الفاتح من خلال الوسائد والديكورات البسيطة لإحداث اختلاف ولإضفاء مظهر طبيعي.

5- الاهتمام بالتفاصيل في غرفة المعيشة

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

الاهتمام بالتفاصيل البسيطة التي تساعد في إضفاء رونق خاص للمكان، حيث تم استخدام لوحة استخدمت ألوان محايدة وإضافة نباتات زينة للمسة طبيعية استوائية بالمكان.

6- أبواب زجاجية لمزيد من الإضاءة الطبيعية

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

هنا تم إضافة أبواب زجاجية كفاصل بين غرفة المعيشة والحديقة لإدخال المزيد من الإضاءة الطبيعية للمكان، بالإضافة إلى أن الأبواب الزجاجية تُمكنك من الاستمتاع بالمشهد الخارجي في أيام الشتاء حين لا تستطيع الجلوس في الخارج.

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7- وحدات الإضاءة بغرفة المعيشة

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

للإبقاء على بساطة الديكور تم استخدام وحدات الإضاءة المدفونة في سقف الغرفة مع إضافة وحدة إضاءة بتصميم عصري للقراءة في ركن الغرفة.

8- غرفة الطعام:

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة السفرة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

عصرية التفاصيل وبساطتها تظهر جلية في غرفة الطعام حيث الطاولة الخشبية المستطيلة بأرجلها المعدنية والكراسي العملية، وأيضًا تم هنا استخدام درجات ألوان الخشب لتناسب الأرضية والتصميم العام للفيلا.

9- مرآة الجدار :

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة السفرة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

تم إضافة مرآة للجدار المقابل لغرفة المعيشة والمجاور لغرفة الطعام لإعطاء شعور بالمزيد من الاتساع، حيث عكس الجدار الحجرات لتبدو كحجرات إضافية على الجانب الآخر من الجدار.

10- غرفة النوم

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة نوم
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

من المعروف أن اللون الأزرق من الدرجات التي تساعد على الاسترخاء، وفي هذا التصميم نجد أنه تم استخدام درجات الأزرق الفاتح مع الأبيض لمزيد من الراحة والاسترخاء. أيضًا فقد تم صنع نوافذ كبيرة بجدار الغرفة لإدخال الإضاءة الطبيعية نهارًا، وتم إضافة وحدات لإضاءة عصرية بخطوط مستقيمة تناسب التصميم العام للأثاث والغرفة.

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