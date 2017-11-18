10 صور لتصميم فيلا بأحدث صيحات الديكور

مساحة الفيلات تُعطي مجال أكبر للابتكار والأبداع؛ ويمكنك استكشاف العديد من الأساليب والتصميمات التي تختلف في تفاصيلها ومدى ملاءمتها للمساحة والغرض من المكان الذي يناسب ذوقك الخاص. ويتجه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي للتصميمات العصرية، لما تمنحه من مساحة أكبر للأبداع واستخدام عناصر أبسط تُزيد من اتساع المكان والشعور بالبساطة والارتياح. وبالإضافة لمساحة الفيلا الداخلية فهناك الساحة الخارجية للفيلا التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض، ويختلف تقسيم المساحة الخارجية حسب الغرض الرئيسي منها وهو ما يحدد التصميم والديكور الذي سيتم استخدامه فيها. وهنا نعرض تصميم عصري لفيلا أنيقة.
تتميز هذه الفيلا بساحة خارجية واسعة سمحت بإضافة حوض سباحة مستطيل كبير ذو تصميم بسيط، وتم تزويده بإضاءة داخلية ليُعطي إضاءة خافته ساحرة ليلًا، وتم وضع عدد من الكراسي للاسترخاء بجانب الجزء المؤدي لسلم حوض السباحة. أما باقي مساحة الأرضية الخارجية فقد تم تغطيها بالنجيل ليُعطي إحساس بالارتياح، مع تخصيص ركن جانبي لوضع بعض قطع الأثاث العصرية للاستمتاع بهذا المشهد الرائع.
مدخل الفيلا البسيط تميز بوجود عدد من الديكورات العصرية من الخشب والتي تناسبت مع الباب والأرضيات الخشبية، حيث تم وضع ديكورات شبيهه بفروع الأشجار الخشبية على الأركان وتم تعليق مرآة بإطار عصري من قطع الخشب أعلى طاولة المدخل، ما أضفى جو عام متناغم بالمدخل.
تظهر طاولة المدخل هنا بشكل أكثر وضوحًا، لنرى أنه تم اختيار الرخام البني المتداخل مع القليل من الأبيض؛ ليتناسب مع الجو العام للمدخل الذي تم فيه استخدام الخشب بعدة ألوان. وقد تم إضافة مزهرية صغيرة بها زهور زينة لتُضفي لمسة من الطبيعة للمدخل وبعض اللون الحيوي.
لأغلب الأشخاص فأن غرفة المعيشة تعتبر مكان للاسترخاء والراحة، وهي الأساس الذي تم الاعتماد عليه في تصميم هذه الغرفة. حيث تم استخدام اللون الأبيض في أغلب تفاصيل الغرفة، وإضافة القليل من اللون الأخضر الفاتح من خلال الوسائد والديكورات البسيطة لإحداث اختلاف ولإضفاء مظهر طبيعي.
الاهتمام بالتفاصيل البسيطة التي تساعد في إضفاء رونق خاص للمكان، حيث تم استخدام لوحة استخدمت ألوان محايدة وإضافة نباتات زينة للمسة طبيعية استوائية بالمكان.
هنا تم إضافة أبواب زجاجية كفاصل بين غرفة المعيشة والحديقة لإدخال المزيد من الإضاءة الطبيعية للمكان، بالإضافة إلى أن الأبواب الزجاجية تُمكنك من الاستمتاع بالمشهد الخارجي في أيام الشتاء حين لا تستطيع الجلوس في الخارج.
للإبقاء على بساطة الديكور تم استخدام وحدات الإضاءة المدفونة في سقف الغرفة مع إضافة وحدة إضاءة بتصميم عصري للقراءة في ركن الغرفة.
عصرية التفاصيل وبساطتها تظهر جلية في غرفة الطعام حيث الطاولة الخشبية المستطيلة بأرجلها المعدنية والكراسي العملية، وأيضًا تم هنا استخدام درجات ألوان الخشب لتناسب الأرضية والتصميم العام للفيلا.
تم إضافة مرآة للجدار المقابل لغرفة المعيشة والمجاور لغرفة الطعام لإعطاء شعور بالمزيد من الاتساع، حيث عكس الجدار الحجرات لتبدو كحجرات إضافية على الجانب الآخر من الجدار.
من المعروف أن اللون الأزرق من الدرجات التي تساعد على الاسترخاء، وفي هذا التصميم نجد أنه تم استخدام درجات الأزرق الفاتح مع الأبيض لمزيد من الراحة والاسترخاء. أيضًا فقد تم صنع نوافذ كبيرة بجدار الغرفة لإدخال الإضاءة الطبيعية نهارًا، وتم إضافة وحدات لإضاءة عصرية بخطوط مستقيمة تناسب التصميم العام للأثاث والغرفة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 غرف نوم أطفال بطرق مبتكرة لاستغلال المساحات داخلها