7 أفكار لإضاءة الشقق الصغيرة والمدمجة

إذا كان هناك عنصر واحد من عناصر التصميم الداخلي لننسب إليه مهمة صنع فارقا كبيرا في الهالة الكلية وأجواء الفضاء، فسوف نختار الإضاءة!
الإضاءة تضمن أجواء ترحيبية، ويمكن أن تقدم بمفردها النجاح أو الفشل عند إعادة تصميم مسكن. لهذا السبب من المهم للغاية النظر في طريقة الإضاءة التي تقوم بتنفيذها، فضلًا عن توزيعها والقوة الكهربائية المستخدمة.
تصميم إضاءة المنزل يمكن أن يكون مهمة صعبة في أغلب الأوقات، ولكن ما يجعلها أكثر صعوبة، هو أن يكون المنزل مدمجًا. اليوم في هوميفاي، نحن ندعوك لننظر في 7 أفكار لإضاءة شقة صغيرة، مع التركيز على ضمان خلق أجواء متطورة وترحيبية. تابعنا في السطور التالية واستمد إلهامك من تلك الأفكار البسيطة!
الشمعدانات ليست فقط مصدر للإضاءة الصاعدة، أو خلق أجواء الترحيب الكلاسكية، بل إنها تضمن أيضا توفير ضوء مباشر يضرب مناطق محددة داخل الغرفة. هذا قد لا يبدو مهما، لكنه يضيف إلى غرفتك الشعور بالدفء، ويعمل بشكل جيد بشكل خاص في مجالات الراحة والاسترخاء.
في غرفة النوم هذه، نحن نرى أضواء الحائط المعلقة تقع مرتفعة فوق النافذة. حيث يضيء هذا الوهج الناعم الغرفة بسلاسة، ويقترن بمصابيح جانبية لسطوع إضافي.
الإضاءة في المطابخ الصغيرة، يمكن للضوء المباشر أن يؤثر حقا على مساحة الفضاء، فضلا عن إلقاء الضوء على الزوايا غير المرغوب فيها والزوايا المعمارية التي ينبغي التغاضي عنها. الحل يأتي في شكل الإضاءة راحة، والذي يقدم بديلا مشرقا للغاية، دون المساوئ غير المرغوب فيها من النازل.
إذا لم يكن لديك مساحة كافية للجداول الجانبية، أو كنت ترغب ببساطة في الاحتفاظ بها مجانا للحلي الأخرى أو كتب طاولة القهوة الخ يجب عليك محاولة مصابيح الحائط. مصابيح الحائط مثالية لتوفير مساحة، في حين تقدم جمالية عصرية أنيقة.
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في المنازل الصغيرة، من الشائع أن غرفة واحدة كبيرة الخدمات العديد من مناطق المعيشة المحلية. ومن أجل الفصل بين بعض المناطق والحفاظ عليها، يمكن تنفيذ الإضاءة بشكل فعال.
تحقق من هذا مظاهرة أنيق، والتي تستخدم بشكل رائع مصباح السقف شنت انحناء للتمييز بين مساحة الطعام، والمناطق الأخرى من المنزل.
المسار إضاءة المسار هو يجب أن يكون للشقق الصغيرة والمدمجة، كما أنه يسمح للركاب على تسليط الضوء على مناطق معينة داخل الفضاء. هل تريد جدار الفن الخاص بك مضيئة، في حين التلفزيون الخاص بك لتظل مظلمة؟ ببساطة زاوية ضوء الفردية، ومشاهدة أجواء غرفتك تحويل.
للحصول على شيء أكثر إبداعا قليلا، ونحن نلقي نظرة خاطفة على النيون. أضواء النيون هي لاعبا اساسيا آخر الحائط (لتوفير مساحة)، والتي تضيف الإثارة والتفرد إلى غرفة. يمكنك شراء تقريبا أي الخط والنص واللون، مع خيالك عامل الحد الوحيد. إذا كنت تريد شيئا الأصلي، النظر في وجود ضوء مهنيا صنع، أو تحقق من مجموعة من خيارات دي في السوق كذلك.
أخيرا، ولكن بالتأكيد ليس آخرا، نأتي إلى النازل. هذه التجهيزات العملية، التي تتحدى العمر وتنوعا تناسب كثيرا أي مسكن، ولكن العمل بشكل جيد للغاية في المنازل المدمجة، حيث المساحة محدودة، وصغر حجمها هو مرغوب فيه.
بالإضافة إلى ذلك، النظر في إضافتها إلى الأثاث، راحة وخفية بعيدا عن الأنظار. هذا يمكن أن تضيء القطع ميزة داخل منزلك، وكذلك خلق مزاج خفية ومغرية.
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