7 أفكار لإضاءة الشقق الصغيرة والمدمجة

إذا كان هناك عنصر واحد من عناصر التصميم الداخلي لننسب إليه مهمة صنع فارقا كبيرا في الهالة الكلية وأجواء الفضاء، فسوف نختار الإضاءة!

الإضاءة تضمن أجواء ترحيبية، ويمكن أن تقدم بمفردها النجاح أو الفشل عند إعادة تصميم مسكن. لهذا السبب من المهم للغاية النظر في طريقة الإضاءة التي تقوم بتنفيذها، فضلًا عن توزيعها والقوة الكهربائية المستخدمة.

تصميم إضاءة المنزل يمكن أن يكون مهمة صعبة في أغلب الأوقات، ولكن ما يجعلها أكثر صعوبة، هو أن يكون المنزل مدمجًا. اليوم في هوميفاي، نحن ندعوك لننظر في 7 أفكار لإضاءة شقة صغيرة، مع التركيز على ضمان خلق أجواء متطورة وترحيبية. تابعنا في السطور التالية واستمد إلهامك من تلك الأفكار البسيطة!