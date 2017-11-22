تصاميم عصرية وسهلة من داخل 6 غرف اطفال مختلفة

من الطبيعي أن يشغل بال كل أسرة لديها أطفال هو تصميم تلك الغرفة بحيث تتضمن المحتويات الخاصة بأطفالهم حيث تعتبر هذه الغرفة مكان للراحة بالنسبة للطفل وأيضا المذاكرة واللعب لذلك لابد من توفير المساحات اللازمة حتى يتهيأ استثمار كل مكان في الغرض الصحيح ومن ثم جعلها غرفة شاملة ولذلك نقدم لكم نماذج مختلفة لغرف الأطفال مما يناسب الأذواق وأغراض الاستخدام حيث أن غرفة طفلك هي مملكته الختصة التي ترى إبداعاته ولهوه وراحته ومن الممكن أن يصبح عالما ومبدعا في تلك الغرفة أيضا فلذلك يجب على كل أم وأب الاختيار السليم لتصميم هذه الغرفة التي تساعد في بناء طفلك في المستقبل.
حيث أنه من الواضح صغر مساحة الغرفة ومن ثم تغلبنا عليه بلون الجدران الفاتحة ووضع الأنوار المخفية والستائر الخفيفة وأيضا عمل مكتبة صغيرة الحجم قليلة السمك كثيرة الأرفف واستخدامها بالطريقة المثلى؛ لوضع الألعاب والكتب وبعض الأشياء الخاصة بطفلك ومن الممكن وضع بعض الصور الخاصة بطفلك.
وفي هذه الغرفة نجد ما نحتاجه لأطفالنا حيث الألوان الهادئة البسيطة التي
تعطي مساحة وجو من الهدوء والراحة وأيضا الستائر الفاتحة التي تعطي للغرفة طابع النشاط والحيوية لوجود الإضاءة الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس حيث أن من المفضل أن تكون غرفة طفلك جيدة التهوية ونجد في الأثاث احتياجنا حيث السرير كبير الحجم لراحة طفلك ونجد توفير المساحة في وضع الدولاب ملتصق بالمكتبة في الجهة المقابلة للسرير مما يوفر المساحة المطلوبة ويغلب على الغرفة الطابع الحديث مما يناسب ذوق الأطفال ووجود بعض الأشكال على الجدران مما يضفي نوعا من الديكور الحديث.
يعتبر ذلك التصميم مثالي حيث أن الغرفة تتضمن كل شيء يحتاجه طفلك وعلى أحدث طراز وبأجمل الألوان وهذا التصميم يستغل كل مساحة في الغرفة بشكل جميل ومناسب ومتناسق فنجد السرير به درج كبير للتخزين ونجد أدراج على شكل سلم متدرج بحيث توفر المساحة ونجد الدولاب ضمن هذا التصميم ومكان لوضع المناشف كل ذلك بخلفية لوضع ما نريده سواء لوحات أو براويز لبعض الشخصيات التي يحبها طفلك ونرى الستائر توفر أيضا في المساحة والأضواء موزعة بشكل متناسق وأيضا الألوان البسيطة الفاتحة لإعطاء إحساس بالمساحة الواسعة.
فنجد سرير صغير الحجم بألوان هادئة مزيج من الأبيض مع الوردي مما يعطي إحساس بالراحة وأرضيات فاتحة وأيضا ألوان الجدران والإضاءة خافتة مما يضفي الإحساس بالاسترخاء والسكينة حيث أن الغرض الرئيسي من الغرفة هو السكون والنوم الهادئ وهذا التصميم يناسب الإناث لما فيه من بساطة ورقة بما يتناسب مع طبيعتهم الشخصية ونجد لوحات غنية تتناسب مع الطابع الكلاسيكي.
يظهر في هذا التصميم الأعمال الهندسية والديكورات الحديثة التي تتناسب مع ذلك العصر وأيضا مع مساحات غرف الأطفال وأيضا المتطلبات الخاصة بهم فنجد السرير مكان النوم والاسترخاء وأيضا المكتب للمذاكرة بشكله وتصميمه الحديث ومرفق به المكتبة لوضع الكتب والدولاب وتوجد فكرة رائعة لوضع الكتب أيضا على شكل حرف إل مقلوبة ومتدلي منها نجفة الإضاءة وورق الحائط بما يتناسب مع تصميم تلك الغرفة.
وفي هذا التصميم متعة كبيرة للطفل فهو يشعر وكأنه في حديقة خاصة به فنجد الحائط الذي بجانب السرير على شكل سور خشبي الذي يحوط الحديقة والألوان حيث الأخضر
الفاتح مما يضفي ذلك الجو الخاص بالحديقة من وجود الأشجار والزرع ونجد الدولاب
فاتح اللون ويعلوه الدمى الخاصة بطفلك ونجد أيضا مكتبه ذو الألوان الزاهية ومن
الممتع أيضا وجود تلك الخيمة حتى تكتمل فكرة الحديقة ونرى أيضا مطلات الغرفة على
حديقة مما يضفي جو من البساطة والهدوء.
تفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 نماذج متباينة التصميم لغرف النوم