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تصاميم عصرية وسهلة من داخل 6 غرف اطفال مختلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residencia - 2017, Danielle Valente Arquitetura e Interiores Danielle Valente Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
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من الطبيعي أن يشغل بال كل أسرة لديها أطفال هو تصميم تلك الغرفة بحيث تتضمن المحتويات الخاصة بأطفالهم حيث تعتبر هذه الغرفة مكان للراحة بالنسبة للطفل وأيضا المذاكرة واللعب لذلك لابد من توفير المساحات اللازمة حتى يتهيأ استثمار كل مكان في الغرض الصحيح ومن ثم جعلها غرفة شاملة ولذلك نقدم لكم نماذج مختلفة لغرف الأطفال مما يناسب الأذواق وأغراض الاستخدام حيث أن غرفة طفلك هي مملكته الختصة التي ترى إبداعاته ولهوه وراحته ومن الممكن أن يصبح عالما ومبدعا في تلك الغرفة أيضا فلذلك يجب على كل أم وأب الاختيار السليم لتصميم هذه الغرفة التي تساعد في بناء طفلك في المستقبل.

1- استغلال مساحة الغرفة واستخدام أثاث عصري

Residencia - 2017, Danielle Valente Arquitetura e Interiores Danielle Valente Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

حيث أنه من الواضح صغر مساحة الغرفة ومن ثم تغلبنا عليه بلون الجدران الفاتحة ووضع الأنوار المخفية والستائر الخفيفة وأيضا عمل مكتبة صغيرة الحجم قليلة السمك كثيرة الأرفف واستخدامها بالطريقة المثلى؛ لوضع الألعاب والكتب وبعض الأشياء الخاصة بطفلك ومن الممكن وضع بعض الصور الخاصة بطفلك.

2- المزج بين الأثاث العصري والألوان الهادئة في مساحة صغيرة

宜蘭市筊白一路別墅案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 غرفة الاطفال
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

وفي هذه الغرفة نجد ما نحتاجه لأطفالنا حيث الألوان الهادئة البسيطة التي

تعطي مساحة وجو من الهدوء والراحة وأيضا الستائر الفاتحة التي تعطي للغرفة طابع النشاط والحيوية لوجود الإضاءة الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس حيث أن من المفضل أن تكون غرفة طفلك جيدة التهوية ونجد في الأثاث احتياجنا حيث السرير كبير الحجم لراحة طفلك ونجد توفير المساحة في وضع الدولاب ملتصق بالمكتبة في الجهة المقابلة للسرير مما يوفر المساحة المطلوبة ويغلب على الغرفة الطابع الحديث مما يناسب ذوق الأطفال ووجود بعض الأشكال على الجدران مما يضفي نوعا من الديكور الحديث.

3- تصميم أكثر من رائع يجمع كل المتطلبات

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يعتبر ذلك التصميم مثالي حيث أن الغرفة تتضمن كل شيء يحتاجه طفلك وعلى أحدث طراز وبأجمل الألوان وهذا التصميم يستغل كل مساحة في الغرفة بشكل جميل ومناسب ومتناسق فنجد السرير به درج كبير للتخزين ونجد أدراج على شكل سلم متدرج بحيث توفر المساحة ونجد الدولاب ضمن هذا التصميم ومكان لوضع المناشف كل ذلك بخلفية لوضع ما نريده سواء لوحات أو براويز لبعض الشخصيات التي يحبها طفلك ونرى الستائر توفر أيضا في المساحة والأضواء موزعة بشكل متناسق وأيضا الألوان البسيطة الفاتحة لإعطاء إحساس بالمساحة الواسعة.

4- تصميم يغلب عليه الهدوء والكلاسيكية

homify غرفة الاطفال الخشب هندسيا Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

فنجد سرير صغير الحجم بألوان هادئة مزيج من الأبيض مع الوردي مما يعطي إحساس بالراحة وأرضيات فاتحة وأيضا ألوان الجدران والإضاءة خافتة مما يضفي الإحساس بالاسترخاء والسكينة حيث أن الغرض الرئيسي من الغرفة هو السكون والنوم الهادئ  وهذا التصميم يناسب الإناث لما فيه من بساطة ورقة بما يتناسب مع طبيعتهم الشخصية ونجد لوحات غنية تتناسب مع الطابع الكلاسيكي.

5- تصميم عصري بالتقنيات الحديثة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يظهر في هذا التصميم الأعمال الهندسية والديكورات الحديثة التي تتناسب مع ذلك العصر وأيضا مع مساحات غرف الأطفال وأيضا المتطلبات الخاصة بهم فنجد السرير مكان النوم والاسترخاء وأيضا المكتب للمذاكرة بشكله وتصميمه الحديث ومرفق به المكتبة لوضع الكتب والدولاب وتوجد فكرة رائعة لوضع الكتب أيضا على شكل حرف إل مقلوبة ومتدلي منها نجفة الإضاءة وورق الحائط بما يتناسب مع تصميم تلك الغرفة.

6- تصميم يغلب عليه شكل الحديقة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

وفي هذا التصميم متعة كبيرة للطفل فهو يشعر وكأنه في حديقة خاصة به فنجد الحائط الذي بجانب السرير على شكل سور خشبي الذي يحوط الحديقة والألوان حيث الأخضر الفاتح مما يضفي ذلك الجو الخاص بالحديقة من وجود الأشجار والزرع ونجد الدولاب فاتح اللون ويعلوه الدمى الخاصة بطفلك ونجد أيضا مكتبه ذو الألوان الزاهية ومن الممتع أيضا وجود تلك الخيمة حتى تكتمل فكرة الحديقة ونرى أيضا مطلات الغرفة على حديقة مما يضفي جو من البساطة والهدوء.
تفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 نماذج متباينة التصميم لغرف النوم

5 نماذج متباينة التصميم لغرف النوم
تصاميم عصرية وسهلة من داخل 6 غرف اطفال مختلفة

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