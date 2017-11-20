8 أفكار لتوفير مساحة لطاولة الطعام في منزلك الصغير

إعداد المكان اللائق لتناول الطعام هو حجر الزاوية في تصميم مساحة المعيشة المنزلية. ليس مجرد مكان للتلذذ بتناول الطعام أو المشروبات اللذيذة، بل إن منطقة تناول الطعام هي الفضاء الذي تتم فيه التنشئة الاجتماعية، وهو ما يتطلب ترتيب حاسم للأسطح والمقاعد التي تمكنك من جمع الأصدقاء والعائلة والزوار.
ولكن ماذا يحدث عندما لا يكون لديك أي مجال لأحد؟ معظم المساكن المدمجة تفتقر إلى المساحة المتاحة لمثل هذا الترف!
في مقال اليوم من هوميفاي، نحن ننوي مشاركتك في إلقاء نظرة على ما يمكنك القيام به إذا كنت تفتقر إلى وجود منطقة لائقة لتناول الطعام في منزلك، حيث قمنا بجمع 8 أفكار رائعة وبسيطة لخلق مساحة لطاولة الطعام، حتى وإن لم تكن لديك أية مساحة لغرفة الطعام. تابعنا في السطور التالية لتنتقل بمنزلك إلى مستوى أخر من الراحة!
لا يوجد غرفة طعام؟ لا داعى للقلق! هذا الإعداد الأنيق الذي يمتد بطول كونترتوب المطبخ، ويضيف طاولة بارزة لتناول الطعام، رائع لخلق مساحة مثالية لجمع الأصدقاء والعائلة.
هذه الحيلة مثالية للمنازل المدمجة، وهذا يوفر أيضا مساحة قابلة للتخصيص، ويمكن أن تستوعب بسهولة أكثر من اثنين من الأفراد، فقط تحتاج إلى عدة مقاعد بعدد الأفراد.
الجميع يعرف أن أفضل مقعد في المنزل هو الأقرب إلى الطعام، فلماذا لا تصميم هذا المقعد مع مساحة الطعام الخاصة بك في منطقة واحدةا؟ على غرار التصميم الأول، وهذا يأخذ الأمور خطوة أبعد من ذلك ويبدو أنيق.
إذا كان لديك مطبخ لائق الحجم، ولكن لا تزال تفتقر إلى مساحة كافية لطاولة طعام كاملة، لماذا لا تذهب إلى اختيار طاولة أصغر؟ يوضح هذا المثال لنا أن منطقة تناول الطعام المدمجة يمكن أن تشعرك بالراحة والمتعة، في حين لا تزال تقدم مظهرًا جماليًا ويفتح الشهية داخل المطبخ.
دون إضاعة مساحة وإضافة طاولة طعام قائمة بذاتها، يوضح لنا هذا المثال أنه يمكنك احتضان غرفتك بإضافة طاولة طويلة وخطية إلى مطبخك. بما يحقق الوظيفية والكفاءة، المصممين عملوا على تحويل هذه المنطقة إلى منطقة جلوس بما يحاكي المطاعم والكافيهات، كما يمكن للجالسين مشاهدة طعامهم أثناء طهيه. يمكنك غضافة شاشة مسطحة لزيادة المتعة!
أعتقد أنك لا تملك أي غرفة لطاولة الطعام. لماذا لا تختار واحدة من تلك الطاولات التي يمكن بسهولة أن تصبح خفية عندما لا تحتاج إليها؟ وهذا سيوفر لك المساحة، فيما لا يزال لديك إمكانية توفير مساحة لتناول الطعام مع أصدقائك وقتما تشاء!
الاستفادة من المساحة الخاصة بك أمر بالغ الأهمية في المنازل المدمجة. في هذا المثال أضاف المصممين مساحة الطعام إلى حافة جزيرة المطبخ، فيما تم فصلها مع الأضواء الفردية المعلقة التي تعطي إطلالة حانة صغيرة حديثة مع بار للتقديم.
أسفل النافذة هي المنطقة التي تقدم لك فرصة ذهبية للحصول على مساحة خاصة بتناول الطعام، حيث أن امتداد سطح العمل أسفل النافذة يمكن أن يوفر لك طاولة أنيقة وعملية يسهل الجلوس أمامها لتناول الطعام دون الحاجة إلى بناء جزيرة المطبخ، بل إنك ستمتلك بار لتناول الطعام مع إطلالة مميزة!
إعادة التفكير في استغلال الجدران العارية الخاصة بمنزلك، يمكن أن يوفر لك مساحة لتصميم طاولة خطية أو شريطية، بما يوفر لك مكانا أنيقًا وسهلًا للاختلاط وتناول الطعام، بل وإعداد الطعام أيضًا!
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