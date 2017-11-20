الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 حيل للتنظيف السريع في الزيارات المفاجِئة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Loading admin actions …

واحدة من القضايا الأكثر رعبًا، والتي تسبب الكثير من الازعاج وتتعلق دائما بالوصول المفاجئ للزائرين والضيوف. إذا كنت قد نظمت وقتك بشكل صحيح، ربما تجد أنك قد نظفت منزلك بالفعل في وقت قريب، وبالتالي لا يحتاج إلى الكثير من المجهود لإبرا أناقة تصميمه الداخلي، وسوف تصبح مستعدًا لاستقبال زائريك في أقل وقت ممكن. ولكن إذا كنت قد انشغلت عن عملية التنظيف مؤخرًا، فأنت في حاجة إلى طريقة سريعة لتنظيف المنزل بما يجعله لائقًا لتلك الزيارة.

لا تخشى أبدا القيام بمهمة التنظيف السريع، فكل ما يلزمك لاتمام تلك المهمة والحصول على منزل نظيف وصحي ولائق لاستقبال الزائرين، جمعناه من أجلك في مقال اليوم من هوميفاي، حيث أتينا لك بـ 8 حيل سهلة وسريعة،  للتحول بمنزلك في دقائق من وضع الفوضى والاتساخ إلى وضع التألق والنظافة الناصعة. تعرف على حيلنا وابدأ في تنفيذها بثقة!

1. تعيين مؤقت لتحديد مدة التنظيف!

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign غرفة المعيشة
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

بمجرد أن تعرف أن ضيوفك في طريقهم، سوف تحتاج إلى التأكد بقدرتك على الانتهاء من عملية التنظيف قبل وصولهم بدقائق كافية لالتقاط أنفاسك والتأنق من أجل استقابلهم، لذلك عليك تعيين مؤقت لنفسك، لتنظيف كل غرفة، أو غرفة الاستقبال إن كانت زيارة سريعة، والتأكد من اتمام الأمور الهامة وتجنب ما قد يعرضك لكوارث محرجة.

2. اجعل أدوات التنظيف جاهزة

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas KitchenStorage
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

تلك المهمة لن تقوم بها قبل كل زيارة مفاجئة، بل هي خطوة هامة وضرورية سوف تساعدك على المدى الطويل. حيث يمكنك القيا بالتحضير المسبق لمجموعة أدوات التنظيف التي تعتاد استخدامها في كل الغرف، والتي تتضمن بخاخ ماء ومنشفة ومكنسة وجاروف للتخلص من الأتربة، وربما ممسحة سريعة لمختلف أنواع الأرضيات، وبالطبع لا تنس المعطر.

في تلك الحال، وفي أي وقت تعرف فيه بوجود زائرين في الطريق، يمكنك البدء على الفور بعملية التنظيف دون التعثر أو الوقوع في مشكلة التحرك هنا وهناك بدون فائدة.

3. البدء بغرفة تلو الأخرى

apartment , ahmed hussein designs ahmed hussein designs غرفة المعيشة
ahmed hussein designs

apartment

ahmed hussein designs
ahmed hussein designs
ahmed hussein designs

الحصول على منهجية في عملية التنظيف الخاصة بك، يسهل عليك اتمام المهمة بنجاح واحترافية وفي دقائق معدودة. ضع لنفسك خطة تنظيف بترتيب الغرف وفقًا للأهمية والأولية، وأيضًا سرعة الانتهاء منها، على سبيل المثلي يمكنك البدء بالمدخل وغرفة الاستقبال، ثم الانتقال إلى الحمام، وبعدها المطبخ، وهي الأماكن التي من المتوقع دخول زائريك إليا، أما إذا كنت تتوقع زيارة أصدقاء مقربون، فيمكنك أيضًا تنظيف غرفة النوم أو الغرف الأخرى التي تتوقع دخولهم إليها.

4. تلميع الأسطح الزجاجية الواضحة

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

من أجل أن يبدو بيتك  نظيف ومرتب والحفاظ عليه بشكل جيد،  فأنت بحاحجة إلى التركيز أثناء السير، والاهتمام بتلك المناطق البارزة التي تصنع أكبر تأثير. وخاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الزجاج، مثل النوافذ الرئيسية والمرايا وخزانات الحمام، في حين يجب عدم إهمال الأسطح في المطبخ، حيث أسطح العمل وأبواب الخزانة وموقد الطهي.

5. ضع الملابس القذرة في الغسالة

Utility Room Perfect Stays مطبخ
Perfect Stays

Utility Room

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

أثناء تنقلك من غرفة إلى أخرى، لا تنس التقاط الملابس والأغطية غير النظيفة، وجمعها في سلة الغسيل،  والبدء في تشغيل الغسالة مباشرة قبل وصول الزائرين.  إذا كانت الغسالة ومجفف الملابس في منطقة مشتركة في منزلك، أو كانت صاخبة بشكل خاص، فاترك العناصر في الداخل، ولكن لا تبدأ حتى يغادر ضيوفك.

6. أعط حمامك نظرة سريعة

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign حمام
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

الحمام هو المنطقة الحاسمة حقًا في منزلك، والتي إما تجعله يتلألأ أمام الضيوف أو يبهت ويظهر بمظهر سيء، خاصة إذا كانت رائحته تبدو قذرة أو يبدو غير نظيف، فإن ضيوفك ستعتبر بقية منزلك غير نظيف وغير صحي أيضًا. لذا اهتم بتلميع الأسطح، وترتيب الفوضى الواضحة، وبالتأكيد لا تنسى أن تعطي المرحاض الخاص بك دقيقة فرك ليبدو نظيفًا، وقبل الخروج منه أنشر المعطر المفضل للشعور بالانتعاش!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. وضع جميع الأكواب وأدوات المطبخ المتسخة في غسالة الصحون

DishDrawer(TM) Dishwasher Fisher Paykel Appliances Ltd KitchenAccessories & textiles
Fisher Paykel Appliances Ltd

DishDrawer(TM) Dishwasher

Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd

فضلا عن جمع قطع الغسيل أثناء تنظيف الشقة أو المنزل، يجب عليك أيضًا جمع أي الأواني الفخارية المنتشرة هنا وهناك، والأواني الزجاجية أو أدوات المطبخ بشكل عام، والتي قد تكون تراكمت في الحوض وعلى طاولات الشاي أو السفرة، وعد إلى المطبخ لتضع كل شيء في  غسالة الصحون، وابدأ دورة الغسيل في الحال خاصة إن كنت بحاجة إلى أي من تلك القطع أثناء مضايفة زائريك.

8. انتشال الأشياء المبعثرة واعادتها إلى اماكنها الصحيحة

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

وأخيرا، حان الوقت للتفريغ. في حين أن معظم الأفراد قد تؤدي هذه المهمة أولا، فمن الأفضل في الواقع أن تنتظر حتى آخر عملية التنظيف، لتقوم بها كاملة مرة واحدة، حيث انتشال كل شيء ووضعه في مكانه الصحيح. ابحث بين الوسائد واسفل الأرائك حتى لا تتعرض إلى موقف محرج خلال الزيارة.

تعرف على الأخطاء التي تجعل عملية التنظيف صعبة ومرهقة في المقال التالي، 8 أخطاء تجعل تنظيف بيتك مهمة صعبة

8 أفكار لتوفير مساحة لطاولة الطعام في منزلك الصغير

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً