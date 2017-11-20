8 حيل للتنظيف السريع في الزيارات المفاجِئة

واحدة من القضايا الأكثر رعبًا، والتي تسبب الكثير من الازعاج وتتعلق دائما بالوصول المفاجئ للزائرين والضيوف. إذا كنت قد نظمت وقتك بشكل صحيح، ربما تجد أنك قد نظفت منزلك بالفعل في وقت قريب، وبالتالي لا يحتاج إلى الكثير من المجهود لإبرا أناقة تصميمه الداخلي، وسوف تصبح مستعدًا لاستقبال زائريك في أقل وقت ممكن. ولكن إذا كنت قد انشغلت عن عملية التنظيف مؤخرًا، فأنت في حاجة إلى طريقة سريعة لتنظيف المنزل بما يجعله لائقًا لتلك الزيارة.
لا تخشى أبدا القيام بمهمة التنظيف السريع، فكل ما يلزمك لاتمام تلك المهمة والحصول على منزل نظيف وصحي ولائق لاستقبال الزائرين، جمعناه من أجلك في مقال اليوم من هوميفاي، حيث أتينا لك بـ 8 حيل سهلة وسريعة، للتحول بمنزلك في دقائق من وضع الفوضى والاتساخ إلى وضع التألق والنظافة الناصعة. تعرف على حيلنا وابدأ في تنفيذها بثقة!
بمجرد أن تعرف أن ضيوفك في طريقهم، سوف تحتاج إلى التأكد بقدرتك على الانتهاء من عملية التنظيف قبل وصولهم بدقائق كافية لالتقاط أنفاسك والتأنق من أجل استقابلهم، لذلك عليك تعيين مؤقت لنفسك، لتنظيف كل غرفة، أو غرفة الاستقبال إن كانت زيارة سريعة، والتأكد من اتمام الأمور الهامة وتجنب ما قد يعرضك لكوارث محرجة.
تلك المهمة لن تقوم بها قبل كل زيارة مفاجئة، بل هي خطوة هامة وضرورية سوف تساعدك على المدى الطويل. حيث يمكنك القيا بالتحضير المسبق لمجموعة أدوات التنظيف التي تعتاد استخدامها في كل الغرف، والتي تتضمن بخاخ ماء ومنشفة ومكنسة وجاروف للتخلص من الأتربة، وربما ممسحة سريعة لمختلف أنواع الأرضيات، وبالطبع لا تنس المعطر.
في تلك الحال، وفي أي وقت تعرف فيه بوجود زائرين في الطريق، يمكنك البدء على الفور بعملية التنظيف دون التعثر أو الوقوع في مشكلة التحرك هنا وهناك بدون فائدة.
الحصول على منهجية في عملية التنظيف الخاصة بك، يسهل عليك اتمام المهمة بنجاح واحترافية وفي دقائق معدودة. ضع لنفسك خطة تنظيف بترتيب الغرف وفقًا للأهمية والأولية، وأيضًا سرعة الانتهاء منها، على سبيل المثلي يمكنك البدء بالمدخل وغرفة الاستقبال، ثم الانتقال إلى الحمام، وبعدها المطبخ، وهي الأماكن التي من المتوقع دخول زائريك إليا، أما إذا كنت تتوقع زيارة أصدقاء مقربون، فيمكنك أيضًا تنظيف غرفة النوم أو الغرف الأخرى التي تتوقع دخولهم إليها.
من أجل أن يبدو بيتك نظيف ومرتب والحفاظ عليه بشكل جيد، فأنت بحاحجة إلى التركيز أثناء السير، والاهتمام بتلك المناطق البارزة التي تصنع أكبر تأثير. وخاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الزجاج، مثل النوافذ الرئيسية والمرايا وخزانات الحمام، في حين يجب عدم إهمال الأسطح في المطبخ، حيث أسطح العمل وأبواب الخزانة وموقد الطهي.
أثناء تنقلك من غرفة إلى أخرى، لا تنس التقاط الملابس والأغطية غير النظيفة، وجمعها في سلة الغسيل، والبدء في تشغيل الغسالة مباشرة قبل وصول الزائرين. إذا كانت الغسالة ومجفف الملابس في منطقة مشتركة في منزلك، أو كانت صاخبة بشكل خاص، فاترك العناصر في الداخل، ولكن لا تبدأ حتى يغادر ضيوفك.
الحمام هو المنطقة الحاسمة حقًا في منزلك، والتي إما تجعله يتلألأ أمام الضيوف أو يبهت ويظهر بمظهر سيء، خاصة إذا كانت رائحته تبدو قذرة أو يبدو غير نظيف، فإن ضيوفك ستعتبر بقية منزلك غير نظيف وغير صحي أيضًا. لذا اهتم بتلميع الأسطح، وترتيب الفوضى الواضحة، وبالتأكيد لا تنسى أن تعطي المرحاض الخاص بك دقيقة فرك ليبدو نظيفًا، وقبل الخروج منه أنشر المعطر المفضل للشعور بالانتعاش!
فضلا عن جمع قطع الغسيل أثناء تنظيف الشقة أو المنزل، يجب عليك أيضًا جمع أي الأواني الفخارية المنتشرة هنا وهناك، والأواني الزجاجية أو أدوات المطبخ بشكل عام، والتي قد تكون تراكمت في الحوض وعلى طاولات الشاي أو السفرة، وعد إلى المطبخ لتضع كل شيء في غسالة الصحون، وابدأ دورة الغسيل في الحال خاصة إن كنت بحاجة إلى أي من تلك القطع أثناء مضايفة زائريك.
وأخيرا، حان الوقت للتفريغ. في حين أن معظم الأفراد قد تؤدي هذه المهمة أولا، فمن الأفضل في الواقع أن تنتظر حتى آخر عملية التنظيف، لتقوم بها كاملة مرة واحدة، حيث انتشال كل شيء ووضعه في مكانه الصحيح. ابحث بين الوسائد واسفل الأرائك حتى لا تتعرض إلى موقف محرج خلال الزيارة.
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