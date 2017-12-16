تصميم مثالي لمنزل عصري هادئ بدون مبالغات

مجموعة رائعة من النغمات الحيادية الهادئة، وتفاصيل صغيرة وبسيطة، مع إشراقة الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، ومزيج من اللمسات الرومانسية الحالمة والمرحة المبهجة في مساحة مفتوحة تجمع بين البيئات المعيشية في أجواء حميمية دافئة، وتصميم كلاسيكي حديث يمزج الأناقة الراقية مع التطور العصري.. كل هذا وأكثر داخل منزل عائلي ساحر نصحبكم في جولة ملهمة بين أرجاء غرفه في مقال اليوم من هوميفاي. شاركونا جولتنا!
يبدو واضحا أن المنزل قد تم تصميمه اتباعًا لنمط الكلاسيكية الحديثة، حيث قطع الأاثاث المنتقاه بدقة وذوق رفيع، مع بالتة من النغمات الحيادية، فيما تبدو الأجواء العامة هادئة ومريحة بما يتناسب بشكل مثالي لتجمع أفراد العائلة لتشارك الأنشطة اليومية.
مدخل المنزل تم تصميمه دون إغفال أي من الجانب الوظيفي أو الجمالي، حيث يمكن أن تتحدث تلك المساحة الصغيرة بلسان المنزل بأكمله، لتفصح عن التصميم الكلاسيكي الحديث الراقي له. وضعت منضدة مرتفعة عن الأرض إلى جانب الباب الخشبي العصري مع كرسي صغير منخفض لاستقبال مريح ومنظم.
تتمتع غرفة المعيشة بإشراقة رائعة بفضل الجار الزجاجي والطلاء الأبيض المسيطر على الجدار الأخر وعلى السقف، كما أن الأرضية ذات اللون البيج الفاتح تدعم تلك الإشراقة. الأريكة على شكل حرف L دائما ما تكون خيار فعال لجمع أفراد العائلة في مساحة دافئة، خاصة مع اللون الكافيه والوسائد الملونة الصغيرة.
إلى الجدار المقابل للأريكة، استندت طاولة بيضاء وضعت عليها شاشة التلفاز المسطحة لإضفاء بعض المرح والتسلية على تلك المساحة العائلية، كما ان المنضدة تشكل أداة رائعة لإضافة بعض الديكورات الصغيرة وتوفير مساحة تخزينية عملية. البيانو الأسود في الزاوية البعيدة لمسة رائعة لدعم الطابع الكلاسيكي للمنزل وتصميم ركن رومانسي حالم.
خلف غرفة المعيشة مباشرة، نجد طاولة الطعام الخشبية، بتصميمها البسيط الجذاب، وقد احتفظت بالمظهر الطبيعي للخشب مع طلاء لامع شفاف لمزيد من الأناق، وقد التفت حولها مجموعى من الكراسي البيضاء، فيما تدلت من السقف اثنين من مصابيح الإضاءة بتصميم عصري بسيط وأنيق.
من تلك الزاوية يمكننا الحصول على رؤية أفضل لغرفة السفرة، التي تتضمن خزانة رائعة معلقة على الجدار، حيث مجموعة من الأرفف المعلقة، وفي نهايتها خزانة ذات أبواب لحماية ما وضع بداخلها. الجدار الداكن في الخلفية يصنع تناقضًا رائعًا مع الأبيض المسيطر، ويمنح غرفة السفرة حدود واضحة دون فواصل حقيقية، كما أنه يمنحها طابع شخصي مستقل.
استغلت المساحة الجانبية من غرفة السفرة، وتحديدًأ أسفل النافذة، لوضع طاولة تستخدم لتناول افطار سريع مع إطلالة رائعة، أو للعمل والدراسة حيث ركن مثالي هادئ وقريب من المطبخ لتحضير مشروب سريع وقت الحاجة.
صمم المطبخ بطريقة عصرية مثالية مع مجموعة من النغمات اللونية الأنيقة الداكنة التي تعمل بشكل رائع مع الإضاءات الموزعة باحترافية ليبدو المطبخ كمساحة ساحرة لقضاء وقت ممتع في إعداد الوجبات الشهية. منضدة العمل كبيرة وتتسع لإعداد الكثير من الأطباق براحة وحرية، وقد استغلت بوضع اثنين من الكراسي من خارج المطبخ لتستخدم كبار لتقديم وجبة أو مشروب بشكل سريع.
غرفة النوم لا تقل سحرًا وأناقة عن باقي أجزاء المنزل، كما أنها تتمتع بالأجواء العامة الهادئة، بفضل البالتة اللونية المحايدة من الرمادي والأبيض والأخشاب بلون بيج فيما أضيفت نغمة لونية رائعة للجدار ومفروشات السرير وهي النغمة الأفتح على الاطلاق من لون اللافندر، فيما أضيفت وسائد صغيرة ملونة لتضفي بعض المرح والحيوية على تلك الغرفة الهادئة.
تصميم الحمام يجعله مساحة مثالية لبدء اليوم بانتعاش وانهائه أيضًا بالاسترخاء، حيث اللمسات الخشبية الدافئة تمتزج مع الجدار السيراميكي ذو المظهر الخرساني واللون الرمادي الداكن، فيمما اختير اثنين من أحواض الاغتسال بتصميم دائري صغير وناعم. المرآة تعكس الجانب الأخر من الحمام والذي يبدو أنه يتضمن خزانة لتنظيم وترتيب أدوات العناية الشخصية ليبقى هذا الحمام نظيفا ومرتبًا وساحرًا.
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