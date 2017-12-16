تصميم مثالي لمنزل عصري هادئ بدون مبالغات

تصميم الحمام يجعله مساحة مثالية لبدء اليوم بانتعاش وانهائه أيضًا بالاسترخاء، حيث اللمسات الخشبية الدافئة تمتزج مع الجدار السيراميكي ذو المظهر الخرساني واللون الرمادي الداكن، فيمما اختير اثنين من أحواض الاغتسال بتصميم دائري صغير وناعم. المرآة تعكس الجانب الأخر من الحمام والذي يبدو أنه يتضمن خزانة لتنظيم وترتيب أدوات العناية الشخصية ليبقى هذا الحمام نظيفا ومرتبًا وساحرًا.

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