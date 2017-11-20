شقة قاهرية على الطريقة الكلاسيكية الحديثة

اللمسات الكلاسيكية الحديثة، تتمتع باناقة راقية ومعاصرة، وتتميز باللمسات العتيقة الواضحة في اختيار وحدات الإضاءة، مع الغبقاء على اللمسة العصرية في انتقاء الاثاث. قليلًا ما يتمتع أصحاب المنازل بالجرأة لاختيار اللون الاسود في منازلهم، ولكنهم عند اختياره، يحصلون على مساحة تتلألا سحرًا..

في مقال اليوم من هوميفاي، ننتقل بكم إلى قلب العاصمة المصرية، القاهرة، حيث ندعوكم للحصول على إلهامكم لتصميم مساحة معيشية فاخرة على الطريقة الكلاسيكية الحديثة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بتفاصيل التصميم الداخلي لهذه الشقة!