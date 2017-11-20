شقة قاهرية على الطريقة الكلاسيكية الحديثة

اللمسات الكلاسيكية الحديثة، تتمتع باناقة راقية ومعاصرة، وتتميز باللمسات العتيقة الواضحة في اختيار وحدات الإضاءة، مع الغبقاء على اللمسة العصرية في انتقاء الاثاث. قليلًا ما يتمتع أصحاب المنازل بالجرأة لاختيار اللون الاسود في منازلهم، ولكنهم عند اختياره، يحصلون على مساحة تتلألا سحرًا..
في مقال اليوم من هوميفاي، ننتقل بكم إلى قلب العاصمة المصرية، القاهرة، حيث ندعوكم للحصول على إلهامكم لتصميم مساحة معيشية فاخرة على الطريقة الكلاسيكية الحديثة. شاركونا جولتنا واستمتعوا بتفاصيل التصميم الداخلي لهذه الشقة!
مدخل هذه الشقة لا يشبه تلك المداخل الشائعة التي تتميز بممرات طولية أو عرضية، فهو يقودنا مباشرة إلى داخل المنزل حيث المساحة المعيشية، وهو ما يتطلب تصميمًا خاصًا لتقديم المنزل بصورة لائقة للزائرين. من أجل تحقيق الوظيفية والترحيب اللائق، وضعت منضدة معلقة في الجدار، مع مرآة دائرية مؤطرة بإضاءة خلفية تصنع هالة مُشرقة ومُبهرة. القطع الديكورية المزينة للطاولة، وترتيب الاثاث وتوزيع الغضاءات وأيضًا تناسق الألوان، كلها عناصر أختيرت ووظفت بدقة لتقديم هذه الشقة للزائرية بطريقة مثالية، وبعنوان الكلاسيكية الحديثة.
تتمتع الشقة بمساحة كبيرة تركزت في منطقة مفتوحة، وقد استغلت وفقًا للاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، من خلال دمج البيئات المعيشية، مع الفصل بينها بصريًا، من خلال الألوان، وقطع السجاد، وأيضًا الإضاءات.
من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة التأثير القوي للإضاءة الطبيعية المتسللةمن خلف الستائر البيضاء، والتي تمنح تلك المساحة الكبيرة إشراقة مناسبة يدعمها الطلاء الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، إضافة إلى خطوط الإضاءة على جانبي السقف، ووحدات الإضاءة الإضافية.
تتميز غرفة المعيشة بأجواء هادئةوفاخرة، بفضل اللوحة الفنية المصممة من جزئين على الطريقة الحديثة، والتي تحمل الطابع الإيطالي العريق إلى قلب المنزل. اختير الأثاث بأولوية الراحة دون إغفال الأناقة، مع لونين أبيض وجنزاري داكن، في أريكتين بتصميمين مختلفين لكسر الملل والتماثل. طاولتي الشاي المختلفتين الأحجام والقابلتين للتداخل، حل رائع لتوفير سطح إضافي مع إمكانية توفير المساحة.
الموقع الذي تم اختياره لغرفة السفرة يمتع بدرجة عالية من المثالية، حيث توسطت المساحة بين غرفة المعيشة، والمطبخ، الأمر الذي يجعل من السهل وصول الزائرين إلى منطقة الطعام دون التنقل من مكان إلى اخر داخل المنزل مما قد يسبب اختراق الخصوصيات، مع سهولة تقديم الطعام ساخنا من المطبخ القريب دون بذل مجهود إضافي لنقل الكثير من الأطباق. ميزة أخرى في موقع السفرة، هو توفير الأجواء الحميمية الدافئة وإمكانية التواصل بين أفراد الأسرة أثناء قيامهم بأنشطة مختلفة.
اللون الاسود، اختيار جريء في غرفة السفرة، التي تتمتع بتصميم كلاسيكي راقي، حيث الهيكل المعدني، والكراسي السوداء المُريحة والتي توفر على أصحاب المنزل عناء تنظيف الكراسي المنجدة. الطاولة المستطيلة تتسع لعدد كبير من الأفرد، مع ميزة توفير المساحة، بينما يأتي اختيار وحدة الإضاءة متناغمًا تمامًا مع تصميم أرجل الكراسي والطاولة.
خلف السفرة مباشرة، يقع المطبخ، الذي يتمتع بتصميم مفتوح، مما يزيد من مساحته وإن كان يعيب تلك الفكرة ضرورة التنظيف المستمر أولًا بأول خاصة في وجود الزيارات. الأرضية الرخامية تبدو رائعة وفاخرة بما يليق بأجواء الشقة الكلاسيكية.
توزيع وتقسيم الخزانات العلوية لتكيف مع وجود النوافذ ووضع المدخنة، يتطلب الدقة في التصميم، وهو ما استطاع تحقيقه المصمم في هذه الشقة، حيث أنك لن تشعر أبدًا بتشتت بصري خاصة مع الجدار الرخامي المتصل بصريًا مع الأرضية. الستائر السوداء لنافذة المطبخ تصنع تناسقًا أنيقًا مع طاولة السفرة المواجهة للمطبخ.
استغلال ارتفاع السقف، والمساحة الخالية في الجدار، لتصميم دولاب تخزين كبير، مع دمج الثلاجة بداخله، لمسة محترفة من خبراء التصميم الداخلي. الخزانات العلوية ذات اللون المختلف، تكسر الملل والنمط الثابت للتصميم الأبيض لهيكل المطبخ.
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