5 نماذج متباينة التصميم لغرف النوم

مما لا يدعي مجالا للشك أن لكل منا ذوقه واختياراته ووجهة نظره ورأيه في شتى مناحي الحياة وإذا جئنا إلى أمر الأثاث فسوف نجد تباين تام في الأذواق فنجد من يحب الطابع الكلاسيكي حيث الأناقة والعراقة ونجد من يحب الطابع العصري حيث الألوان والتصاميم والتناسب ويوجد أيضا من يميل إلى البساطة في كل شيء، ونقابل أيضا من يفضل الموج بين الكلاسيكي والعصري وهكذا لذلك نحاول لفت أنظاركم إلى نماذج وتصميمات حتى يتسنى لكم اختيار ما يناسبكم وفقا لرؤيتكم والمساحة وأيضا التكاليف المادية وإليكم خمسة نماذج مختلفة تمام الاختلاف لغرف النوم لتتناسب مع أذواقكم المتباينة، ولعلنا على علم ودراية أن غرف النوم صممت خصيصا لقضاء فيها ما يقرب من عشرة ساعات في النوم لذلك لابد وأن تكون الغرض الأساسي منها هو الراحة والاسترخاء والهدوء.
يذكرنا هذا التصميم بالحياة البدائية البسيطة حيث أنه يحتوي على سرير مناسب للاسترخاء والراحة غير مرهق ماديا وبجانبه مقعد ومنضدة صغيرة لوضع الأشياء ونجد مفرش السرير من الصوف لدلالة على البساطة والإضاءة الطبيعة وألوان الجدران والحائط باللون الأبيض المريح للنظر حيث الشعور بالمساحة الواسعة والسجاد ذو اللون المحايد الذي يغلب على أغلب فرش الغرفة ونجد الإضاءة الصناعية ممثلة في مصباح صغير متدلي من السقف لتخفيف حدة الضوء حيث يلاءم غرفة النوم ويساند الإضاءة الطبيعية.
من الملاحظ على ذلك التصميم الطابع العصري ولكن أيضا يتسم بالبساطة وخلوه من التفاصيل المرهقة فنجد محتويات الغرفة عبارة عن سرير كبير ومريح ومحقق لهدف غرفة النوم من الانفصال عن العالم والخلود إلي النوم في سكون وأيضا مكان للتخزين ومن ثم تساعدنا ألوان الغرفة حيث الخطوط العريضة والخلط ما بين اللونين الأبيض والرمادي وتناسقها مع ألوان السرير مع لون الأثاث الأبيض حيث العصرية ونجد مزج مابين الإضاءة الطبيعة والصناعية ومن ثم الإحساس بالنشاط والهدوء في آن واحد.
فيتمتع ذلك التصميم بقلة أثاث الغرفة ولكنها أيضا تعد غرفة نوم مريحة بسيطة فنجد السرير ذو اللون الأبيض المشرق وألوان الجدران البيضاء التي تعطي مساحة للمكان وخلفية السرير ذو اللون المبهج حيث أنها وضعت بذلك الشكل لكي تظهر شكل السرير ونرى الإضاءة الطبيعية هي المسيطرة مع الإضاءة الصناعية الخافتة ونجد استغلال منطقي للحائط المواجه للسرير لوضع شاشة تليفزيونية معلقة لتوفير المساحة وأيضا للتمتع بمشاهدة التلفاز قبل الغفوة؛ لأن كثيرا منا يقوم بذلك الأمر والأرضيات الخشبية تضفي الرقي إلى الغرفة حيث أن من المفضل في غرف النوم ذلك النوع من الأرضيات.
من منا لا يعشق الهدوء والراحة النفسية ويحبذها خصوصا في وقت النوم لذلك الأمر نجد ذلك التصميم بألوانه الصافية الجذابة ذو الإضاءة المشتركة ما بين الطبيعي والصناعي بلمسات خشبية رائعة وألوان متناسقة مابين الرمادي والأبيض والخشبي ولوحات على الحائط متناسقة بشكل كبير مع ألوان الغرفة ولم ينقص تلك الغرفة مكان للقراءة ووجود اللون الرمادي المحايد الهادئ.
لون ذهبي مميز على مختلف جدران الغرفة يعطي احساس بالرقي مع الطابع العصري ومتناسق أيضا مع الإضاءة الطبيعة بلون الشمس الذهبية مع ذلك اللون الطاغي على الغرفة ونجد اللوحات المتناسقة مع لون الحائط وأيضا السرير وفرشه وذلك الأثاث الحديث العصري الذي يلائم كثير من الأذواق ونجد السجاد والأرضيات أيضا متناسقين بشكل كبير مع ذلك التصميم.
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