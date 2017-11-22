5 نماذج متباينة التصميم لغرف النوم

لون ذهبي مميز على مختلف جدران الغرفة يعطي احساس بالرقي مع الطابع العصري ومتناسق أيضا مع الإضاءة الطبيعة بلون الشمس الذهبية مع ذلك اللون الطاغي على الغرفة ونجد اللوحات المتناسقة مع لون الحائط وأيضا السرير وفرشه وذلك الأثاث الحديث العصري الذي يلائم كثير من الأذواق ونجد السجاد والأرضيات أيضا متناسقين بشكل كبير مع ذلك التصميم.

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