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5 نماذج متباينة التصميم لغرف النوم

Mai Elkholy Mai Elkholy
Proyectos y Colaboraciones, Talisma Talisma غرفة نوم
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مما لا يدعي مجالا للشك أن لكل منا ذوقه واختياراته ووجهة نظره ورأيه في شتى مناحي الحياة وإذا جئنا إلى أمر الأثاث فسوف نجد تباين تام في الأذواق فنجد من يحب الطابع الكلاسيكي حيث الأناقة والعراقة ونجد من يحب الطابع العصري حيث الألوان والتصاميم والتناسب ويوجد أيضا من يميل إلى البساطة في كل شيء، ونقابل أيضا من يفضل الموج بين الكلاسيكي والعصري وهكذا لذلك نحاول لفت أنظاركم إلى نماذج وتصميمات حتى يتسنى لكم اختيار ما يناسبكم وفقا لرؤيتكم والمساحة وأيضا التكاليف المادية وإليكم خمسة نماذج مختلفة تمام الاختلاف لغرف النوم لتتناسب مع أذواقكم المتباينة، ولعلنا على علم ودراية أن غرف النوم صممت خصيصا لقضاء فيها ما يقرب من عشرة ساعات في النوم لذلك لابد وأن تكون الغرض الأساسي منها هو الراحة والاسترخاء والهدوء.

1- التصميم عنوان البساطة

Proyectos y Colaboraciones, Talisma Talisma غرفة نوم
Talisma

Talisma
Talisma
Talisma

يذكرنا هذا التصميم بالحياة البدائية البسيطة حيث أنه يحتوي على سرير مناسب للاسترخاء والراحة غير مرهق ماديا وبجانبه مقعد ومنضدة صغيرة لوضع الأشياء ونجد مفرش السرير من الصوف لدلالة على البساطة والإضاءة الطبيعة وألوان الجدران والحائط باللون الأبيض المريح للنظر حيث الشعور بالمساحة الواسعة والسجاد ذو اللون المحايد الذي يغلب على أغلب فرش الغرفة ونجد الإضاءة الصناعية ممثلة في مصباح صغير متدلي من السقف لتخفيف حدة الضوء حيث يلاءم غرفة النوم ويساند الإضاءة الطبيعية.

2- تصميم عصري بسيط

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

من الملاحظ على ذلك التصميم الطابع العصري ولكن أيضا يتسم بالبساطة وخلوه من التفاصيل المرهقة فنجد محتويات الغرفة عبارة عن سرير كبير ومريح ومحقق لهدف غرفة النوم من الانفصال عن العالم والخلود إلي النوم في سكون وأيضا مكان للتخزين ومن ثم تساعدنا ألوان الغرفة حيث الخطوط العريضة والخلط ما بين اللونين الأبيض والرمادي وتناسقها مع ألوان السرير مع لون الأثاث الأبيض حيث العصرية ونجد مزج مابين الإضاءة الطبيعة والصناعية ومن ثم الإحساس بالنشاط والهدوء في آن واحد.

3- استغلال المساحة مع الأثاث العصري

Obra Europa, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

فيتمتع ذلك التصميم بقلة أثاث الغرفة ولكنها أيضا تعد غرفة نوم مريحة بسيطة فنجد السرير ذو اللون الأبيض المشرق وألوان الجدران البيضاء التي تعطي مساحة للمكان وخلفية السرير ذو اللون المبهج حيث أنها وضعت بذلك الشكل لكي تظهر شكل السرير ونرى الإضاءة الطبيعية هي المسيطرة مع الإضاءة الصناعية الخافتة ونجد استغلال منطقي للحائط المواجه للسرير لوضع شاشة تليفزيونية معلقة لتوفير المساحة وأيضا للتمتع بمشاهدة التلفاز قبل الغفوة؛ لأن كثيرا منا يقوم بذلك الأمر والأرضيات الخشبية تضفي الرقي إلى الغرفة حيث أن من المفضل في غرف النوم ذلك النوع من الأرضيات.

4- الراحة النفسية عنوان ذلك التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من منا لا يعشق الهدوء والراحة النفسية ويحبذها خصوصا في وقت النوم لذلك الأمر نجد ذلك التصميم بألوانه الصافية الجذابة ذو الإضاءة المشتركة ما بين الطبيعي والصناعي بلمسات خشبية رائعة وألوان متناسقة مابين الرمادي والأبيض والخشبي ولوحات على الحائط متناسقة بشكل كبير مع ألوان الغرفة ولم ينقص تلك الغرفة مكان للقراءة ووجود اللون الرمادي المحايد الهادئ.

5- لون مختلف لغرفة عصرية

Interior designs, Optimystic Designs Optimystic Designs غرفة نوم
Optimystic Designs

Optimystic Designs
Optimystic Designs
Optimystic Designs

لون ذهبي مميز على مختلف جدران الغرفة يعطي احساس بالرقي مع الطابع العصري ومتناسق أيضا مع الإضاءة الطبيعة بلون الشمس الذهبية مع ذلك اللون الطاغي على الغرفة ونجد اللوحات المتناسقة مع لون الحائط وأيضا السرير وفرشه وذلك الأثاث الحديث العصري الذي يلائم كثير من الأذواق ونجد السجاد والأرضيات أيضا متناسقين بشكل كبير مع ذلك التصميم.

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