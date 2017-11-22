اختر مطبخك وفقًا لشخصيتك!

المطبخ هو بلا شك واحد من الأماكن الأكثر زيارة في المنزل، حيث نقضي معظم أوقاتنا فيه لكونه المنطقة المخصصة لإعداد واستهلاك وجبات الطعام، وعلى نحو متزايد، أصبح المطبخ في الآونة الأخيرة، مساحة متعددة الوظائف، قد تتضمن وجود تلفاز وأريكة لقضاء الوقت والترفيه أثناء تناول الطعام.
الطريقة والأسلوب الذي يتم اتباعهم لتصميم وتنفيذ المطبخ، لابد وأن تجعله مرآة كل شخصية، من الرومانسية إلى الأكثر ابتكارا، والأكثر الاستقراء إلى أكثر مندفعا. هل أنت غريبة لمعرفة أي نمط من الأثاث في المطبخ الخاص بك يتزامن مع الطابع الخاص بك؟
مزيج من الأساليب والتأثيرات، حيث أنه نمط المواد المختلفة، وهو ما يجعل تصميم المطبخ بأسلوب انتقائي، على وجه التحديد، مناسبًا بشدة لأولئك الذين لديهم شخصية منفتحة على الحياة، وتتميز بكونها معقدة بعض الشيء ومتنوعة، والتي تسعى باستمرار لغيجاد مصدر للتحفيز والإلهام.
الطراز الحديث المطبخ، والمجهز مع جزيرة أنيقة والجيل المقبل من الأسطح اللامعة والبار، إضافة إلى الأجهزة التكنولوجية الفائقة، كل هذا بالطبع يليق بشخصية عملية ذات طابع جادي أنيق، والتي تتميز بالواقعية وحب الألوان المحايدة.
لتصميم مطبخ على النمط التقليدي، انت تحتاج إلى وجود عناصر الطبيعية المتمثلة في الخشب والحجر، وهو ما يجعله يملك القواسم المشتركة مع تلك الشخصيات العاشقة للدافئ والتي تتميز بالسخاء وحب التقاسم.
الترتيب والتطهير، حتى من وجهة النظر الأسلوبية، يدل على شخصية دقيقة ومنظمة، ومرجحة وغير محبة للمغامرة والتجاوزات، وذلك ما يتناسب تماما مع أسلوب الحد الأدنى في التصميم.
قليلا من الكلاسيكية، قليلا من العصرية، مع الديكور ذات التصميمات البسيطة، والأثاث الوظيفي بشكل رائع، ليناسب المطبخ عتيق وشيك، تمتلكه شخصية رومانسية ومنطوية، محبة لرؤية الجمال حتى في التفاصيل غير كاملة.
هذا التصميم خاص للشخصيات القوية والحازمة، المطبخ معتمد على اللمسات اللونية الجريئة، ومصنوع من المفروشات المتناقضة والمتناسبة لونيًا على حد سواء، وتوظيف الاكسسوارات الللافتة للنظر.
المواد الطبيعية والخطوط الدقيقة في النمط العضوي، حتى في أثاث المطبخ، تترجم إلى التصميم الداخلي المناسب مع سمات شخصية انعكاسية ومتناغمة، أحيانا المراوغة ولكن في حدود التوازن مع البيئة الاجتماعية التي تحيط به.
في المظهر العتيق، جانب إبداعي ومظهر جمالي أنيق وغريب، يليق بهؤلاء الدائمين البحث عن الغرابة،، وهنا يجسد المطبخ شخصية ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط الأثاث الصناعي العتيق، التي تشير أيضا إلى المطبخ بين الرفوف المكشوفة، والخشب البالية، والمصابيح المعلقة والنحاس الصنابير.
عفوية وعاطفية.. تلك هي الشخصية التي تمثل أفضل خيار للعيش في منزل ذو تصميمات أصيلة، مع المطبخ المتوسط، المزين بلمسات هندسية في البلاط المزخرف، مع الأخشاب والحجارة، إلى جانب الخطوط بالأبيض والأزرق التي تذكر السماء والبحر.
اللعب على النغمات المتربة والمغبرة من الأرض، مع أغطية العسل والملحقات من الحديد المطاوع والصلب، المطبخ على النمط الاستعماري سوف بحتضن أخيرا الشخصيات الأكثر ابتكارا والاستكشافية، والتتي تتمتع بعزم وشعور قوي بحب التنظيم.
لمزيد من التصميمات الملهمة التي تساعدك في تنفيذ مطبخ منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة مميزة لتصميم المطبخ