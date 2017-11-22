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اختر مطبخك وفقًا لشخصيتك!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
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المطبخ هو بلا شك واحد من الأماكن الأكثر زيارة في المنزل، حيث نقضي معظم أوقاتنا فيه لكونه المنطقة المخصصة لإعداد واستهلاك وجبات الطعام، وعلى نحو متزايد، أصبح المطبخ في الآونة الأخيرة، مساحة متعددة الوظائف، قد تتضمن وجود تلفاز وأريكة لقضاء الوقت والترفيه أثناء تناول الطعام.

الطريقة والأسلوب الذي يتم اتباعهم لتصميم وتنفيذ المطبخ، لابد وأن تجعله مرآة كل شخصية، من الرومانسية إلى الأكثر ابتكارا، والأكثر الاستقراء إلى أكثر مندفعا. هل أنت غريبة لمعرفة أي نمط من الأثاث في المطبخ الخاص بك يتزامن مع الطابع الخاص بك؟

1. النمط الانتقائي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مزيج من الأساليب والتأثيرات، حيث أنه نمط المواد المختلفة، وهو ما يجعل تصميم المطبخ بأسلوب انتقائي، على وجه التحديد، مناسبًا بشدة لأولئك الذين لديهم شخصية منفتحة على الحياة، وتتميز بكونها معقدة بعض الشيء ومتنوعة، والتي تسعى باستمرار لغيجاد مصدر للتحفيز والإلهام.

2. النمط الحديث

Mr & Mrs H, Kitchen, Byfleet Village, Surrey Raycross Interiors مطبخ Grey German Kitchen,Silestone worktops,Glass splashbacks,Siemens appliances,induction hob,design,supply,install,raycross interiors,kitchens surrey
Raycross Interiors

Mr & Mrs H, Kitchen, Byfleet Village, Surrey

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

 الطراز الحديث المطبخ، والمجهز مع جزيرة أنيقة والجيل المقبل من الأسطح اللامعة والبار، إضافة إلى الأجهزة التكنولوجية الفائقة، كل هذا بالطبع يليق بشخصية عملية ذات طابع جادي أنيق،  والتي تتميز بالواقعية وحب الألوان المحايدة.

3. النمط التقليدي

Villa Bologna, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

لتصميم مطبخ على النمط التقليدي، انت تحتاج إلى وجود عناصر الطبيعية المتمثلة في الخشب والحجر، وهو ما يجعله يملك القواسم المشتركة مع تلك الشخصيات العاشقة للدافئ والتي تتميز بالسخاء وحب التقاسم.

4. نمط الحد الأدنى

Kitchens by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors مطبخ
Moda Interiors

Kitchens by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

الترتيب والتطهير، حتى من وجهة النظر الأسلوبية، يدل على شخصية دقيقة ومنظمة، ومرجحة وغير محبة للمغامرة والتجاوزات، وذلك ما يتناسب تماما مع أسلوب الحد الأدنى في التصميم.

5. النمط الكلاسيكي الأنيق

Shabby Chic Kitchen Casa Più Arredamenti Grey shabby chic kitchen
Casa Più Arredamenti

Shabby Chic Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

قليلا من الكلاسيكية، قليلا من العصرية، مع الديكور ذات التصميمات البسيطة، والأثاث الوظيفي بشكل رائع، ليناسب المطبخ  عتيق وشيك، تمتلكه شخصية رومانسية ومنطوية، محبة لرؤية الجمال حتى في التفاصيل غير كاملة.

6. كتلة اللون

K9, Andrea Picinelli Andrea Picinelli مطبخ
Andrea Picinelli

Andrea Picinelli
Andrea Picinelli
Andrea Picinelli

هذا التصميم خاص للشخصيات القوية والحازمة، المطبخ معتمد على اللمسات اللونية الجريئة، ومصنوع من المفروشات المتناقضة والمتناسبة لونيًا على حد سواء،  وتوظيف الاكسسوارات الللافتة للنظر.

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7. المواد العضوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 المواد الطبيعية والخطوط الدقيقة في النمط العضوي، حتى في أثاث المطبخ، تترجم إلى التصميم الداخلي المناسب مع سمات شخصية انعكاسية ومتناغمة، أحيانا المراوغة ولكن في حدود التوازن مع البيئة الاجتماعية التي تحيط به.

8. النمط الصناعي العتيق

W9 | Eclectic Industrialism Davonport مطبخ خشب Grey
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

في المظهر العتيق، جانب إبداعي ومظهر جمالي أنيق وغريب، يليق بهؤلاء الدائمين البحث عن الغرابة،، وهنا يجسد المطبخ شخصية ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط الأثاث الصناعي العتيق، التي تشير أيضا إلى المطبخ بين الرفوف المكشوفة، والخشب البالية، والمصابيح المعلقة والنحاس الصنابير.

9. نمط البحر الأبيض المتوسط

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مطبخ
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

عفوية وعاطفية.. تلك هي الشخصية التي تمثل أفضل خيار  للعيش في منزل ذو تصميمات أصيلة، مع المطبخ المتوسط، المزين بلمسات هندسية في البلاط المزخرف، مع الأخشاب والحجارة، إلى جانب الخطوط بالأبيض والأزرق التي تذكر السماء والبحر.

10. نمط المستعمرة

Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors مطبخ
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

 اللعب على النغمات المتربة والمغبرة من الأرض، مع أغطية العسل والملحقات من الحديد المطاوع والصلب، المطبخ على النمط الاستعماري سوف بحتضن أخيرا الشخصيات الأكثر ابتكارا والاستكشافية، والتتي تتمتع بعزم وشعور قوي بحب التنظيم.

لمزيد من التصميمات الملهمة التي تساعدك في تنفيذ مطبخ منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة مميزة لتصميم المطبخ

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