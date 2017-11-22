اختر مطبخك وفقًا لشخصيتك!

المطبخ هو بلا شك واحد من الأماكن الأكثر زيارة في المنزل، حيث نقضي معظم أوقاتنا فيه لكونه المنطقة المخصصة لإعداد واستهلاك وجبات الطعام، وعلى نحو متزايد، أصبح المطبخ في الآونة الأخيرة، مساحة متعددة الوظائف، قد تتضمن وجود تلفاز وأريكة لقضاء الوقت والترفيه أثناء تناول الطعام.

الطريقة والأسلوب الذي يتم اتباعهم لتصميم وتنفيذ المطبخ، لابد وأن تجعله مرآة كل شخصية، من الرومانسية إلى الأكثر ابتكارا، والأكثر الاستقراء إلى أكثر مندفعا. هل أنت غريبة لمعرفة أي نمط من الأثاث في المطبخ الخاص بك يتزامن مع الطابع الخاص بك؟