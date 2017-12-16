6 تصميمات لدمج غرفة المعيشة والمطبخ في الشقق الصغيرة

في الآونة الاخيرة، ركزت الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، على إضفاء أجواء حميمية دافئة على المنازل، من خلال المساحات المفتوحة التي تجمع بين البيائت المعيشية دون فواصل حقيقة، وتعتمد فقط على الفواصل البصرية التي تمنح كل غرفة استقلاليتها وحدودها الواضحة بصريا، سواء من خلال الألوان أو اختلاف الأرضيات وربما الإضاءات أو قطعة سجاد مميزة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 6 نماذج رائعة لدمج غرفة المعيشة والمطبخ، في المنازل الصغيرة، بطريقة ساحرة ومثالية، تضمن لكم تقسيم بصري جذاب، وأجواء حميمية دافئة، دون الشعور بالضيق لصغر المساحة. تابعونا!