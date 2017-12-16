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6 تصميمات لدمج غرفة المعيشة والمطبخ في الشقق الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bellissimo attico in stile industriale in città che ti ispirerà, architetto Lorella Casola architetto Lorella Casola منازل
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في الآونة الاخيرة، ركزت الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، على إضفاء أجواء حميمية دافئة على المنازل، من خلال المساحات المفتوحة التي تجمع بين البيائت المعيشية دون فواصل حقيقة، وتعتمد فقط على الفواصل البصرية التي تمنح كل غرفة استقلاليتها وحدودها الواضحة بصريا، سواء من خلال الألوان أو اختلاف الأرضيات وربما الإضاءات أو قطعة سجاد مميزة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 6 نماذج رائعة لدمج غرفة المعيشة والمطبخ، في المنازل الصغيرة، بطريقة ساحرة ومثالية، تضمن لكم تقسيم بصري جذاب، وأجواء حميمية دافئة، دون الشعور بالضيق لصغر المساحة. تابعونا!

1. غرفة معيشة مع مطبخ في مساحة مشرقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مساحة صغيرة مُشرقة، تتمتع بالتهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية، مع دفء اللمسات الخشبية التي تصنع تناسقًا وتناغمًا واضحًا بين البيئات المعيشية، فيما تفصل قطعة السجاد بوضوح بين منطقتي المعيشة والمطبخ، وتوصل بينهم الستائر البيضاء والنوافذ الزجاجية الممتدة بعرض الجدار.

2. غرفة معيشة مع مطبخ في مساحة من مستويين

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

مع اثنين من الدرجات، أصبح من الممكن في هذا المنزل، دمج غرفة المعيشة والمطبخ معًا في مساحة مفتوحة، مع مستويين مختلفين،تصل بينهم الأرضية الخشبية والجدران البيضاء. يمكنك إعداد الطعام في مثل هذا المطبخ أثناء تبادل أطراف الحديث مع أفراد العائلة في غرفة المعيشة والاستمتاع بالأجواء العائلية الحميمية.

3. غرفة معيشة مع مطبخ في مساحة عصرية أنيقة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

تصميم هذا المنزل الصغير يتمتع بأقصى درجات العصرية الراقية، حيث دمج المطبخ وغرفة المعيشة في مساحة مفتوحة بدون أية فواصل حقيقية، فقط استخدمت جزيرة المطبخ لتشكل الفاصل بين المساحتين وترسم الحدود الخاصة بالمطبخ؟ الكرسيين الأبيضين يستخدمان مع الجزيرة كطاولة طعام، ويعملان كأداة تناسق بين المساحات.

4. غرفة معية مع مطبخ في مساحة مفصولة جزئيًا

PARIS 17 70m², blackStones blackStones غرفة السفرة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

ربما نشعر في هذا المثال بوجود فاصل حقيقي بين المساحتين، بسبب الجدار البارز والذي استخدم بذكاء لوضع الأريكة بجانبه، بحيث تبدو المساحات مفصولة فعليًا. الطاولة البيضاء مع الكراسي الملونة تصنع همزة الوصل بين المساحات وتساعد على خلق الأجواء الحميمية. كذلك الأرضية الخشبية الدافئة تخلق الاستمرارية بين المساحات، وتضفي لمسة دافئة.

5. غرفة معيشة مع مطبخ في مساحة كلاسيكية راقية

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomStools & chairs
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تتمتع تلك المساحة بطابع كلاسيكي راقي، بفضل البالتة الناعمة من مزيج الأبيض والبني والكافيه، في مساحة كبيرة مفتوحة، جمعت غرفة المعيشة والمطبخ وأيضًا غرفة السفرة، فيما استخدمت قطع السجاد لفصل كل مساحة عن الأخرى، فنرى الرمادية ترسم حدود غرفة المعيشة التي تنتهي مع نهاية الأريكة، فيما وضعت واحدة بنية ترسم حدود غرفة السفرة مع نهاية أرجل كراسيها، والمطبخ يتمتع بحدود خاصة بفضل الجزيرة والجدار السيراميكي.

6. غرفة معيشة مع مطبخ في مساحة مليئة بالاسترخاء

Bellissimo attico in stile industriale in città che ti ispirerà, architetto Lorella Casola architetto Lorella Casola منازل
architetto Lorella Casola

architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola

وسط الكثير من التفاصيل التي تقدم دعوة مثيرة للاسترخاء، تم دمج غرفة المعيشة والمطبخ، وإضافة ركن رائع لتناول الطعام والتأرجح والاسترخاء إلى جانب النافذة، كل ذلك دون وجود فاصل واحد حقيقي أو حتى الشعور بالزحام. أريكة واحدة لغرفة المعيشة، وعمود بارز يفصل منطقة تناول الطعام والمطبخ الذي اقتصر على طاولة واحدة تضم الحوض والموقد وجزء لإعداد الطعام.

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