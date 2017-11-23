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6 تصاميم مختلفة بتناسق ابداعي بين الأرضيات والحوائط

Mai Elkholy Mai Elkholy
한식시공 "법당", (주)기성마루 (주)기성마루 أرضيات
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من الأمور الأساسية التي تراود أذهاننا عند البدء في عمل ديكورات أو تغيرات أو تجديدات في المنزل مهما كانت مساحته هي الأرضيات ويختلف ذلك من شخص لآخر وفقا للذوق الخاص وأحيانا على حسب الذوق العام أو المعاصر، ولكن من المؤكد أن للأرضيات أهمية كبرى حيث؛ على حسب الأرضيات وتصميمها وألوانها تتحدد باقي أجزاء الشقة بدءا من الأثاث وألوان الدهانات وأيضا السجاد والستائر، ولعل أنواع الأرضيات تختلف ما بين الخشبية التي تسمى باركيه، ومابين الرخام بأشكاله المختلفة سواء الجرانيت أو غيرها، أو السيراميك والبورسيلين وغيرها من أنواع الأرضيات الجذابة طبقا لذوق والجانب المادي الخاص بكل شخص ولهذا نستعرض بعض الصور لبعض الأرضيات المختلفة.

​1- استخدام أرضيات الرخام كجزء من ديكور الغرفة

Pavimento in resina "testa di moro", Due Punto Zero Due Punto Zero أرضيات
Due Punto Zero

Due Punto Zero
Due Punto Zero
Due Punto Zero

ونرى ذلك واضح لدينا عند رؤية تلك التصميم فيعتبر الرخام من أرقى وأقيم وأغلى أنواع الأرضيات فنجد فيه الأناقة المطلوبة، فقد يختلف الرخام عن سائر أنواع الأرضيات حيث انه من الممكن الاكتفاء به وبتصميماته دون الاحتياج إلى فرش السجاد، ولعل ما يظهر في هذا التصميم وكأن الأرض كلها قطعة واحدة غير مقسمة وهذا أيضا من مميزات الأرضيات الرخامية ونرى التناسق الواضح مابين لون الأرضيات وألوان الأثاث والديكور والجدران وهو اللون المائل للبنيات ونجد تناسق فيما بينهم.

2-سيطرة الطابع الخشبي على ديكور وأرضيات الغرفة

한식시공 "법당", (주)기성마루 (주)기성마루 أرضيات
(주)기성마루

(주)기성마루
(주)기성마루
(주)기성마루

نجد في ذلك النموذج هيمنة الخشب أو ما يسمى بالباركيه وما يضيفه من رقي على محتويات الحجرة ولكن الباركيه يحتاج إلى ديكور مشابه له يعتمد على الخشب حتى يحدث التناسق المرغوب فيه ويظهر لنا ذلك في هذا التصميم واضح وبارز فنجد الأرفف الخشبية والجوانب الخشبية التي تحدث تناسق، وفي هذا التصميم نجد الأرضية الخشب عبارة عن خطوط عرضية وطولية ومربعات محددة مما يعطي إحساس بالمساحات الواسعة ومن مميزات الخشب أيضا تناسقه مع كافة الألوان والزخارف.

​3-المزج بين الشكل الخشبي والشكل التقليدي للأرضيات

Un templo para la familia terrenal, Egue y Seta Egue y Seta أرضيات
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

فهذا التصميم أبسط ما يكون فهو عبارة عن سيراميك لونين مختلفين إحداهما أبيض والأخر خشبي فاتح جدا والقيام بالمزج بينهم وإدخالهم سويا مما ينتج عنه هذا الشكل البسيط الذي من الممكن أن يعطي شكلا جماليا رائع ويتناسب مع أغلبية الأثاث ويمكن استخدامه كأرضيات للشرفات الكبيرة وغيرها.

​4- تصميم أرضيات مناسبة للشرفات والحدائق

Piso do Estar Atelier Plural جدران
Atelier Plural

Piso do Estar

Atelier Plural
Atelier Plural
Atelier Plural

ونستعرض في هذا التصميم شكل لأرضيات الشرفة والدمج مابين الأرضيات الخشبية والأرضيات الجبس المزينة بالطوب الصغير وفي هذا النموذج نرى البساطة ونرى الأريكة البسيطة والمنضدة وحوض الزرع التي تلاءم ذلك التصميم.

​5-أرضيات لامعة وأثاث عصري مع حائط بألوان جريئة

Canvas Design - Pictures, Canvas Design Canvas Design جدران
Canvas Design

Canvas Design
Canvas Design
Canvas Design

ومن لمبهر في ذلك التصميم والشيء الأكثر بروزا هو لمعان الأرضيات بشكل واضح وهذه اللمعة لا تأتي إلا من الأرضيات البورسلين التي تتمتع بنسبة كبيرة جدا من اللمعان وتشعر وكأنك ترى وجهك في مرآة شديدة الوضوح، ومن اللافت للنظر أيضا لون الأرضيات وهو اللون الفاتح التي يعطينا الشعور بكبر المساحة، ويتناسب مع تلك الأرضيات الأثاث العصري ونجد اللون الرمادي المحايد الذي يمدنا بالراحة ونجد اختلاف الألوان مابين الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر مما يدل على سهولة المزج بين تلك الألوان نظرا للون الأرضيات التي تتناسب مع جميع الألوان والأذواق واختلاف أنواع وأشكال الأثاث والديكورات.

​6-تصميم أرضيات بسيط لغرف المعيشة

Momentum MiND Lab, Leone Truter Interiors Leone Truter Interiors جدران خيزران White
Leone Truter Interiors

Leone Truter Interiors
Leone Truter Interiors
Leone Truter Interiors

نرى في هذا التصميم بساطة وأناقة ودقة في التفاصيل فنجد أرضيات السيراميك ولكن ليست بشكلها التقليدي فهي عبارة عن مستطيلات فاتحة اللون ومن ثم لائقة مع ألوان الجدران ونلاحظ لون الأريكة العصرية البترولي الذي يضفي على الغرفة نوع من البساطة والرقة وألوان الأرضيات الفاتحة تقدم لنا شكل مبهج ومريح للعين والنظر ومساحة أوسع.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصاميم غاية في الجمال لغرفة المعيشة

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