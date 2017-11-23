6 تصاميم مختلفة بتناسق ابداعي بين الأرضيات والحوائط

من الأمور الأساسية التي تراود أذهاننا عند البدء في عمل ديكورات أو تغيرات أو تجديدات في المنزل مهما كانت مساحته هي الأرضيات ويختلف ذلك من شخص لآخر وفقا للذوق الخاص وأحيانا على حسب الذوق العام أو المعاصر، ولكن من المؤكد أن للأرضيات أهمية كبرى حيث؛ على حسب الأرضيات وتصميمها وألوانها تتحدد باقي أجزاء الشقة بدءا من الأثاث وألوان الدهانات وأيضا السجاد والستائر، ولعل أنواع الأرضيات تختلف ما بين الخشبية التي تسمى باركيه، ومابين الرخام بأشكاله المختلفة سواء الجرانيت أو غيرها، أو السيراميك والبورسيلين وغيرها من أنواع الأرضيات الجذابة طبقا لذوق والجانب المادي الخاص بكل شخص ولهذا نستعرض بعض الصور لبعض الأرضيات المختلفة.