6 تصاميم مختلفة بتناسق ابداعي بين الأرضيات والحوائط

من الأمور الأساسية التي تراود أذهاننا عند البدء في عمل ديكورات أو تغيرات أو تجديدات في المنزل مهما كانت مساحته هي الأرضيات ويختلف ذلك من شخص لآخر وفقا للذوق الخاص وأحيانا على حسب الذوق العام أو المعاصر، ولكن من المؤكد أن للأرضيات أهمية كبرى حيث؛ على حسب الأرضيات وتصميمها وألوانها تتحدد باقي أجزاء الشقة بدءا من الأثاث وألوان الدهانات وأيضا السجاد والستائر، ولعل أنواع الأرضيات تختلف ما بين الخشبية التي تسمى باركيه، ومابين الرخام بأشكاله المختلفة سواء الجرانيت أو غيرها، أو السيراميك والبورسيلين وغيرها من أنواع الأرضيات الجذابة طبقا لذوق والجانب المادي الخاص بكل شخص ولهذا نستعرض بعض الصور لبعض الأرضيات المختلفة.
ونرى ذلك واضح لدينا عند رؤية تلك التصميم فيعتبر الرخام من أرقى وأقيم وأغلى أنواع الأرضيات فنجد فيه الأناقة المطلوبة، فقد يختلف الرخام عن سائر أنواع الأرضيات حيث انه من الممكن الاكتفاء به وبتصميماته دون الاحتياج إلى فرش السجاد، ولعل ما يظهر في هذا التصميم وكأن الأرض كلها قطعة واحدة غير مقسمة وهذا أيضا من مميزات الأرضيات الرخامية ونرى التناسق الواضح مابين لون الأرضيات وألوان الأثاث والديكور والجدران وهو اللون المائل للبنيات ونجد تناسق فيما بينهم.
نجد في ذلك النموذج هيمنة الخشب أو ما يسمى بالباركيه وما يضيفه من رقي على محتويات الحجرة ولكن الباركيه يحتاج إلى ديكور مشابه له يعتمد على الخشب حتى يحدث التناسق المرغوب فيه ويظهر لنا ذلك في هذا التصميم واضح وبارز فنجد الأرفف الخشبية والجوانب الخشبية التي تحدث تناسق، وفي هذا التصميم نجد الأرضية الخشب عبارة عن خطوط عرضية وطولية ومربعات محددة مما يعطي إحساس بالمساحات الواسعة ومن مميزات الخشب أيضا تناسقه مع كافة الألوان والزخارف.
فهذا التصميم أبسط ما يكون فهو عبارة عن سيراميك لونين مختلفين إحداهما أبيض والأخر خشبي فاتح جدا والقيام بالمزج بينهم وإدخالهم سويا مما ينتج عنه هذا الشكل البسيط الذي من الممكن أن يعطي شكلا جماليا رائع ويتناسب مع أغلبية الأثاث ويمكن استخدامه كأرضيات للشرفات الكبيرة وغيرها.
ونستعرض في هذا التصميم شكل لأرضيات الشرفة والدمج مابين الأرضيات الخشبية والأرضيات الجبس المزينة بالطوب الصغير وفي هذا النموذج نرى البساطة ونرى الأريكة البسيطة والمنضدة وحوض الزرع التي تلاءم ذلك التصميم.
ومن لمبهر في ذلك التصميم والشيء الأكثر بروزا هو لمعان الأرضيات بشكل واضح وهذه اللمعة لا تأتي إلا من الأرضيات البورسلين التي تتمتع بنسبة كبيرة جدا من اللمعان وتشعر وكأنك ترى وجهك في مرآة شديدة الوضوح، ومن اللافت للنظر أيضا لون الأرضيات وهو اللون الفاتح التي يعطينا الشعور بكبر المساحة، ويتناسب مع تلك الأرضيات الأثاث العصري ونجد اللون الرمادي المحايد الذي يمدنا بالراحة ونجد اختلاف الألوان مابين الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر مما يدل على سهولة المزج بين تلك الألوان نظرا للون الأرضيات التي تتناسب مع جميع الألوان والأذواق واختلاف أنواع وأشكال الأثاث والديكورات.
نرى في هذا التصميم بساطة وأناقة ودقة في التفاصيل فنجد أرضيات السيراميك ولكن ليست بشكلها التقليدي فهي عبارة عن مستطيلات فاتحة اللون ومن ثم لائقة مع ألوان الجدران ونلاحظ لون الأريكة العصرية البترولي الذي يضفي على الغرفة نوع من البساطة والرقة وألوان الأرضيات الفاتحة تقدم لنا شكل مبهج ومريح للعين والنظر ومساحة أوسع.
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